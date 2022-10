മിൽമ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കോ? മിൽമയ്ക്ക് പാൽ ലഭിക്കാത്തതെന്തുകൊണ്ട്?

ഹരിതകമ്പളം പുതച്ചു നെൽപ്പാടങ്ങളും വിശാലമായ മേച്ചില്‍പ്പുറങ്ങളും, നാടൻ പശുക്കളും കുറച്ചു സങ്കരയിനം പശുക്കളുമുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യകാലങ്ങളിൽ, പാലുൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ക്ഷീരകർഷകർക്ക് ഗ്രാമപ്രദേശത്തെ നാടൻ ചായക്കടയിൽ പാൽ വിൽക്കേണ്ട ഗതികേടായിരുന്നു. ചായക്കടക്കാരൻ തീരുമാനിക്കുന്നതായിരുന്നു പാൽ വില. പാൽ വിലയിൽ തന്നെ പകുതിയും പലഹാരങ്ങളായി വാങ്ങണം. ബാക്കി പകുതി അന്നന്ന് വൈകിട്ട് പൈസയായി ലഭിക്കും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മിൽമ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ക്ഷീരമേഖലയിൽ പാൽ സംഭരണ രംഗത്ത് വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ മിൽമയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉൽപാദനച്ചെലവ് കുറവായിരുന്നു. സംങ്കരയിനം പശുക്കളിൽ നിന്നും നല്ല ഉൽപാദനവും ലഭിച്ചു. അക്കാലയളവിൽ ധാരാളം കർഷകക്ഷേമ പദ്ധതികളും മാന്യമായ വിലയും മിൽമ കർഷകനു നൽകി. മിൽമയ്ക്കും കർഷകനും പരാതികളില്ലാത്ത നാളുകളായിരുന്നു. മിൽമയ്ക്ക് സംഭരിക്കാവുന്നതിലും അധികം പാൽ ഉൽപാദനവുമുണ്ടായി.

എന്നാൽ, പിൽക്കാലത്ത് മിൽമയുടെ സംഭരണ വിലയും വിപണന വിലയും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമായി. ഇപ്പോൾ ശരാശരി 38 രൂപയ്ക്കാണ് മിൽമ പാൽ സംഭരിക്കുന്നത്. കർഷകൻ പ്രാദേശികമായി 50 രൂപയ്ക്കാണ് പാൽ വിൽക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ലീറ്റർ പാൽ വിൽക്കുമ്പോൾ 12 രൂപ കർഷകന് നഷ്ടം.



ഓരോ ക്ഷീരകർഷകനും, അവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പ്രാദേശിക വിപണി വിപുലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉപഭോക്താവിന് അവന്റെ വീട്ട് പടിക്കൽ അപ്പോൾ കറന്ന ശുദ്ധമായ പാൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്തിന് പാക്കറ്റ് പാലിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. കാലിത്തീറ്റയുടെ വിലവർധന കാരണം ചിലരൊക്കെ പശുക്കളുടെ എണ്ണം കുറച്ചു. അതും മിൽമയുടെ പാൽ വരവിനെ ബാധിച്ചു.



പാൽവില വർധിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ പാൽ മിൽമയ്ക്ക് ശേഖരിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റി. മിൽമ 5 രൂപ വർധിപ്പിച്ചാൽ കർഷകൻ പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ 55 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കും. അപ്പോഴും സംഘത്തിൽ അളക്കുന്ന പാലിന് 42 രൂപ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. സംഘത്തിൽ പാൽ നൽകിയാൽ കർഷകന് 13 രൂപ നഷ്ടം വരും.



ഈ അന്തരം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കർഷകൻ പുതിയ വിപണി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കേരളത്തിലെ ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പട്ടണങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിൽ പ്രാദേശിക വിപണനവും വീടുവീടാന്തരമുള്ള വിപണനവും ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതായി. കർഷകർ ഈ രീതികൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.



ഈ സംഭരണ, വിപണന വിലയിലെ അന്തരം സർക്കാര്‍ ഇടപെട്ട് കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ മിൽമ എന്ന പ്രസ്ഥാനം പ്രതിസന്ധിയിലാകും. 4 രൂപ സബ്സിഡി നൽകും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതികളും നോക്കിയിരുന്നാൽ കാര്യം നടക്കില്ല.



പ്രാദേശികമായി ക്ഷീരസംഘങ്ങൾ 38 രൂപയ്ക്കു ശേഖരിക്കുന്ന പാൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് അപ്പോൾത്തന്നെ 48 രൂപയ്ക്കാണു വിൽക്കുന്നത്. ഈ വിപണനരീതി മാറ്റണം. ശേഖരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പാലും മിൽമയുടെ പ്ലാന്റിൽ എത്തണം. എന്തൊക്കെ കുറവുകളുണ്ടെങ്കിലും മിൽമ എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം നിലനിൽക്കേണ്ടത് കർഷകന്റെയും ഉപഭോക്താവിന്റെയും ആവശ്യമാണ്.



സർക്കാർ തലത്തിൽ വേണ്ട ഇടപെടലുകൾ നടത്തി ഉൽപാദനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും ഉൽപാദന-വിപണന വിലകളിലെ അന്തരം കുറയ്ക്കുകയും വേണം. മുടങ്ങാതെയുള്ള ഇൻസെന്റീവോ മറ്റ് പദ്ധതികളോ മിൽമ വഴി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കണം.



കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് നിലവിലെ കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമായ പദ്ധതികൾ കണ്ടെത്തി നടപ്പിലാക്കണം. പുതിയ പശുക്കൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് പകരം കറവപ്പശുക്കൾക്ക് സബ്സിഡി നിരക്കിൽ കാലിത്തീറ്റ നൽകുന്ന പദ്ധതി വ്യാപകമാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന വേനൽക്കാലത്ത് സ്വാഭാവികമായി ഉൽപാദനം കുറയുന്നതിനോടൊപ്പം കർഷകർ പാൽ നൽകാതെ മുഖംതിരിക്കുക കൂടി ചെയ്താൽ മിൽമ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങും.



വാൽക്കഷണം:



56 കോടി രൂപ മുടക്കി, അധികം വരുന്ന പാൽ സംഭരിക്കാൻ വേണ്ടി പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാൽപ്പൊടി ഫാക്ടറി ഇനി എന്തു ചെയ്യും? ഓരോ ദീർഘവീക്ഷണങ്ങളേ!!

English summary: Milma under pressure due to milk shortage in Kerala