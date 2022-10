താങ്ങാകേണ്ടവർ ‘താങ്ങു’മ്പോൾ വഴിമുട്ടി ക്ഷീരകർഷകർ: കർഷകരേക്കാൾ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നു മിൽമ

ഡിസംബർ മുതൽ പാൽവില വർധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നു. കാലിത്തീറ്റ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ വിലവർധനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാലുൽപാദനത്തിന്റെ ചെലവ് കണ്ടെത്താൻ മിൽമ നിയോഗിച്ച സമിതി നാളെ പഠനം തുടങ്ങും. ഡിസംബറിൽ പാൽവില പരമാവധി 5 രൂപ വരെ കൂട്ടുമെന്നാണ് സൂചന.

വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലയിലെ ഡോ. ജി.ആർ.ജയദേവൻ, കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ഡോ. ബെന്നി ഫ്രാങ്കോ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സമിതി നവംബർ ഇരുപതോടെ ആദ്യഘട്ട റിപ്പോർട്ട് നൽകും. ഉൽപാദനച്ചെലവ് വർധിച്ചതോടെ കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിലാണെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ പ്രതിസന്ധിയിലാണു തങ്ങളെന്നു മിൽമ പറയുന്നു.



അതേസമയം, മിൽമ നേരിടുന്ന പാൽ പ്രതിസന്ധി മിൽമതന്നെ വരുത്തിവച്ചതാണെന്ന് കർഷകർ ഒറ്റക്കെട്ടായി പറയുന്നു. പാൽ സംഭരണത്തിൽ മിൽമ സ്വീകരിച്ച ഉദാസീനത ഇപ്പോൾ പാൽ ലഭ്യതക്കുറവിൽ എത്തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശരാശരി 35–38 രൂപ മാത്രം കർഷകർക്കു നൽകുകയും അതേ പാൽ അവരുടെ കൺമുന്നിൽവച്ചുതന്നെ 48ന് മറിച്ചുവിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു കണ്ട് പലരും നേരിട്ടുള്ള വിൽപനയിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. ഒട്ടേറെ പേർ ക്ഷീരമേഖല വിടുകയും ചെയ്തു.



കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് മിൽമ രൂപീകൃതമായത്. എന്നാൽ, കർഷകർക്ക് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള നേട്ടം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ താങ്ങാകേണ്ടവർത്തന്നെ കർഷകർക്കിട്ടു താങ്ങുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിക്കു കാരണമെന്ന് കർഷകർതന്നെ പറയുന്നു.



കർഷകർക്കു മിൽമയും, മിൽമയ്ക്കു സർക്കാരും



മിൽമ എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം നിലനിൽക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും ഓരോ ഉപഭോക്താക്കളുടെയും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ, മിൽമയ്ക്ക് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ കർഷകർ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പാൽ വേണം. കർഷകർക്കു നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ പാലിന് മെച്ചപ്പെട്ട വില ലഭിക്കണം. ഇത് ഉറപ്പാക്കാൻ മിൽമയും സർക്കാരും ശ്രദ്ധിക്കണം. കർഷകരേപ്പോലെതന്നെ കഷ്ടത്തിലാണ് തങ്ങളെന്ന് മിൽമ പറയുമ്പോൾ അതിന് പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തേണ്ടതും മിൽമയാണ്. കേരള ചിക്കൻ പദ്ധതിക്കായി സർക്കാർ ഫണ്ട് നീക്കിവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഉൽപാദനച്ചെലവ് കൂടിയതിനാൽ വിപണിവിലയിലും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ചിക്കൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്കു നൽകുമ്പോൾ കമ്പനിക്കുണ്ടായ നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു ഫണ്ട് നീക്കിവച്ചത്. അതേ രീതി മിൽമയ്ക്കുവേണ്ടിയും സ്വീകരിച്ചാൽ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് മികച്ച രീതിയിൽ മുൻപോട്ടു പോകാൻ മിൽമയ്ക്കു കഴിയും. അല്ലാത്തപക്ഷം, നഷ്ടപ്പെട്ട പാൽ തിരികെ ലഭിക്കുക പ്രയാസം.

ചില കർഷകപ്രതികരണങ്ങൾ ചുവടെ



റജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത് നേരിട്ട് വിൽക്കുക: ജോൺസ് ജോയി



പറ്റുന്നവർ എല്ലാവരും ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വാങ്ങുക. വീട്ടിലെ പാൽ മുഴുവൻ വീടുകളിലും കടകളിലും നേരിട്ട് എത്തിക്കുക. നല്ല പാൽ കൊടുത്താൽ നല്ല വില ലഭിക്കും. നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തവർ മാത്രം മിൽമയ്ക്ക് കൊടുക്കുക.

ഇനി ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് fssai റജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാം. 100 രൂപ ഒരു വർഷത്തേക്കു മുടക്കിയാൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി റജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ലഭിക്കും. ചെറുകിട കർഷകർക്ക് അതുവച്ച് ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ദിവസം 500 ലീറ്ററിനു താഴെ പാൽ കൊടുക്കുന്നവർക്കും വർഷം 12 ലക്ഷത്തിനു താഴെ വിറ്റുവരവ് ഉള്ളവർക്കും fssai ലൈസൻസ് വേണ്ടേ, fssai റജിസ്ട്രേഷൻ മതി.

എത്ര പേർക്ക് പശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബാലപാഠങ്ങൾ അറിയാം: ഡോമിനിക് രാജു



മിൽമയിൽ പാൽ കൊടുത്താൽ പാൽ വില 33, 34, 36, 37, 37.50, 37.90 എന്നിങ്ങനെ. എന്നാൽ ഇതേ പാൽ തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് 48. മിൽമയിലെ എത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ പശുവിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട്? എത്ര പേർക്ക് പശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബാലപാഠങ്ങൾ അറിയാം?



ടിവിയിലും മാസികയിലും ഫോട്ടോയും കഥയും വരുന്ന മാതൃകാ ഫാമുകൾ അല്ല മിൽമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പാൽ തരുന്നത്, മറിച്ച് ഒന്നും രണ്ടും പശുവിനെ മക്കളെ എന്ന പോലെ സ്ഥിരമായി വളർത്തുന്ന ചെറുകിട കർഷകരാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാർഷകർ ലാഭത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം വളർത്തുന്നവരല്ല. സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ അധികം പശുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ. ആ തലമുറ അവസാനിക്കാറായി. കുറെ കാലം അവരെ ഊറ്റി പിഴിഞ്ഞില്ലേ? മീറ്റർ, ഫാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കർഷകന്റെ കണ്ണിരിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതാണ് ഇപ്പോ കാണുന്ന മിൽമ.

തൊട്ട് അയൽപക്കത്തെ വീട്ടിലെ കുട്ടിക്ക് മരുന്നിനോ മറ്റോ 500 മില്ലി പാൽ കൊടുത്താൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ പാൽ ഞങ്ങൾ എടുക്കില്ല, ബാക്കി പാൽ നിങ്ങർ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തോ ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ട എന്നിങ്ങനെ എന്തെല്ലാം വേഷംകെട്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉദ്യേഗസ്ഥ വർഗം! കാലം മാറി, കഥ മാറി തങ്ങളുടെ ഉൽപന്നത്തിന് കർഷകർ വിപണി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ( നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയാണയിലും).

ഇനി അഥവാ ഒരു രൂപാ പാലിന് വില കൂടിയാൽ എല്ലാ പത്രങ്ങളും പറയും അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വില വർധന, സംസ്ഥാനത്ത് ജീവിതം ദുസഹം എന്നിങ്ങനെ പലതും. പിന്നീടുള്ള രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കാലിത്തീറ്റ ചാക്കിന് 200 കൂടും. അതയാത് കാലോ 4 രൂപ. ഇത് ആരും പറയില്ല. ഒന്നും രണ്ടും പശുവിനെ വളർത്തുന്നവർ പണിക്കൂലി ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയാണിത്. ഇഷ്ടം കൊണ്ട്... മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട്... അറിയാവുന്ന ഒരു തൊഴിൽ... എന്നിങ്ങനെ പലർക്കും പലതാണ് കാരണങ്ങൾ. പിന്നെ പശു ലോണും സബ്സിഡിയും ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രം എവിടുന്നൊക്കെയോ തല പൊക്കുന്ന ക്ഷീരകർഷകർ അവർക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ നാട്ടിലെ ചില മാന്യന്മാർ.

ഇനി ഈ പ്രസ്ഥാനം പച്ചപിടിക്കണമെങ്കിൽ യുവത്വം ഈ മേഖലയിലേക്കു കടന്നുവരണം. അതിന് പഴയ ചെപ്പടിവിദ്യകൾ ഒന്നും വിലപ്പോവില്ല. മാറ്റം വേണം അടിമുടി.

കർഷകൻ എങ്ങനെയേലും ജീവിക്കട്ടെ എന്ന ചിന്താഗതി: ലിയോ പൗലോസ് പോൾ



ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുവലിയ ശമ്പളം, അലവൻസുകൾ, പെൻഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ കർഷകർ പാൽ ഉൽപാദിപ്പിച്ചു കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മിൽമയ്ക്ക് കൊടുക്കണം....



കർഷകൻ എങ്ങനെയേലും ജീവിക്കട്ടെ എന്ന ചിന്താഗതി..

ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കർഷകർ പാൽ സ്വകാര്യ പാൽ ഡെയറികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. മിൽമയ്ക്കു പാൽ കിട്ടുന്നില്ല.

എന്തു പ്രയോജനം? സി.പി. അജിത് കുമാർ



അഞ്ച് രൂപാ അധിക൦ നൽകു൦ നല്ലത്. പിറ്റേ ദിവസം കാലിത്തീറ്റയ്ക്ക് കിലോ മൂന്ന് രൂപാ കൂട്ടു൦. തീറ്റ കൊണ്ടുവരുന്ന വാഹനത്തിന് ഇന്ധനവില കൂടിയതിനാൽ കൂലിയും കൂടു൦. പിന്നെന്ത് പ്രയോജനം?

English summary: Milma under pressure due to milk shortage in Kerala