തിളങ്ങുന്നത് അടയ്ക്ക മാത്രം: നമ്മുടെ കാർഷികഉൽപന്നങ്ങൾ 2022ൽ കർഷകർക്ക് എന്തു നേട്ടം നൽകി?

റബർ മുതൽ ഏലക്കാവരെ രാജ്യാന്തരവിപണിയുമായി നേരിട്ടു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാണ്യവിളകളുടെ ഈ വർഷത്തെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുന്നു. ഒപ്പം 2023 എങ്ങനെയാകും എന്നൊരു നോട്ടവും.

റബർ



രണ്ടു സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നാൽ മാത്രമേ 2022ല്‍ രാജ്യാന്തര റബർവിപണി ഉണരുകയുള്ളൂ എന്ന് നേരത്തേതന്നെ വ്യക്തമായിരുന്നു. ചൈനയുടെ സീറോ കോവിഡ് നയവും യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവുമായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ. നിർഭാഗ്യവശാൽ രണ്ടും മാറിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഇവ അടുത്ത വർഷവും വിപണിക്കു ദോഷമുണ്ടാക്കാം.

കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പൂർണമായി മാറി ചൈന ഉൽപാദനരംഗത്ത് സജീവമാകേണ്ടത് റബർ ഉപഭോഗം വർധിക്കുന്നതിന് അനിവാര്യം. ചൈനക്കാരുടെ കോവിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ ശമിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥിതിഗതി കൂടുതൽ മോശമാവുകയാണ്. കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചാരനിയന്ത്രണവും വരുന്നു. സീറോ കോവിഡ് നയത്തിൽ അയവ് വരുത്താൻ ചൈന തയാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ നിർമാണമേഖലയാകെ ഏറക്കുറെ മന്ദീഭവിച്ചു.

യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതോടെ റബർ വിപണിയിൽ ഉണർവുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും തെറ്റി. യുദ്ധം മൂലം ലോകവ്യാപകമായി വിതരണശൃംഖലകൾ തടസ്സപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് വേണ്ടത്ര ചരക്ക് കിട്ടാനില്ലാതെവന്നത് റബർ ഉപഭോഗം കുറച്ചു. ഊർജോൽപാദനം തടസ്സപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ പല ഫാക്ടറികളും പ്രവർത്തനം ഭാഗികമാക്കുകയോ നിർത്തിവയ്ക്കുകയോ ചെയ്തു.

ഉപഭോഗം തടസ്സപ്പെട്ടെങ്കിലും 2022ൽ റബർ ഉൽപാദനം ഏറക്കുറെ സുഗമമായിരുന്നു. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ മിന്നൽപ്രളയവും മറ്റുമുണ്ടായെങ്കിലും ഉൽപാദനം കാര്യമായി കുറഞ്ഞില്ല. മേയ് മുതൽ ആഗോള ഉൽപാദനം ഉപഭോഗത്തെക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു. 7 വർഷം മുൻപ് റബർവില വലിയ തകർച്ചയിലേക്കു നീങ്ങുന്നതുവരെ ലോകത്തില്‍ പലേടത്തും പുതുതായി കൃഷി ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ ടാപ്പിങ് തുടങ്ങിയതോടെ കൂടുതല്‍ സ്വാഭാവിക റബർ വിപണിയിലെത്തി. മേയ് മുതൽ ലോകമെങ്ങും റബറിന്റെ ഉൽപാദനസീസണാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ 6 മാസമായി ആഗോള റബർ ഉൽപാദനം വർധിച്ചു. വിപണിയില്‍ ലഭ്യത കൂടാൻ ഇതും കാരണമായി. അതായത്, ആവശ്യം കുറയുകയും ഉൽപാദനം കൂടുകയും ചെയ്തതോടെ വിലനിർണയത്തിലെ അടിസ്ഥാനഘടകമായ സപ്ലൈ– ഡിമാൻഡ് അനുപാതം വിലവർധനയ്ക്കു പ്രതികൂലമായി.

രാജ്യാന്തര റബർവിപണിയിൽ ഊഹക്കച്ചവടക്കാർക്കു വലിയ പങ്കുണ്ട്. അവധിവിലകളെ സ്വാധീനിച്ച് വിപണിയെ നയിക്കുന്നത് അവരാണ്. എന്നാൽ ഈ വർഷം അവർ നഷ്ടസാധ്യതയേറിയ ഇടപാടുകൾക്ക് കാര്യമായി മുതിർന്നില്ലെന്നതും റബർവിപണിയില്‍ ഉത്സാഹം കെടുത്തിയെന്നും റബർ ഉൽപാദകരാജ്യസംഘടനയുടെ സീനിയർ ഇക്കണോമിസ്റ്റായിരുന്ന ജോം ജേക്കബ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബാങ്കുകൾ പലിശനിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചതാണ് ഊഹക്കച്ചവടത്തിലെ താൽപര്യം കുറച്ചത്. പലിശനിരക്ക് ഇനിയും വർധിക്കുമെന്ന സൂചനയുമുണ്ട്.

2023 എങ്ങനെ



ജനുവരി അവസാനവാരവും ഫെബ്രുവരി ആദ്യവാരങ്ങളും മിക്ക റബർ ഉൽപാദകരാജ്യങ്ങളിലും ഇല പൊഴിയും കാലമാണ്. അപ്പോള്‍ ടാപ്പിങ് നിർത്തേണ്ടിവരും. മേയ് വരെ ടാപ്പിങ് നിർത്തിവയ്ക്കുന്നത് സ്വാഭാവിക റബറിന്റെ ലഭ്യത കുറയ്ക്കും. ഈ സാഹചര്യം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് വ്യാപാരികൾ ജനുവരിയിൽ കൂടുതൽ ചരക്ക് വാങ്ങുമെന്നതിനാൽ വില കൂടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ചൈനയുടെ കോവിഡ് പ്രശ്നങ്ങളും യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവും ഊർജ പ്രതിസന്ധിയുമൊക്കെ തുടരുന്നതിനാൽ വലിയ കുതിപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ഡിമാൻഡിൽ കാര്യമായ വർധനയുണ്ടാകാതെതന്നെ സപ്ലൈയിൽ ഓഫ് സീസൺ ഇടിവുണ്ടാ കുന്നതു മേയ് വരെ ചെറിയ വിലവർധനയ്ക്ക് ഇടയാക്കാം. എന്നാൽ ഉൽപാദനസീസൺ പുനരാരംഭി ക്കുകയും ലഭ്യതയേറുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ വില താഴാനാണ് സാധ്യത.

കുരുമുളക്



ആഭ്യന്തര കുരുമുളക് ഉൽപാദനം ഉയരുമെന്നാണ് 2022ലെ സീസൺ ആരംഭത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏജൻസി പറഞ്ഞിരുന്ന‌ത്. ഒരു ലക്ഷം ടൺ കുരുമുളക് ഉൽപാദനമുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ പ്രവചനം. എന്നാൽ ഈ കണക്ക് തെറ്റായിരുന്നെന്ന് വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വ്യക്തമായി. തെറ്റായ കണക്ക് നല്‍കിയവര്‍ക്ക് എതിരെ നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നു മാത്രം. കേവലം 77,000 ടൺ കുരുമുളകാണ് 2022ൽ രാജ്യത്താകെ ഉൽപാദിപ്പിച്ചത്. വില്ലനായത് കാലാവസ്ഥമാറ്റം തന്നെ. കുരുമുളകുകൃഷിയിൽ കേരളത്തെ പിന്നിലാക്കിയ കർണാടകത്തിനുപോലും കാലാവസ്ഥക്കെടുതികൾ അതിജീവിക്കാനായില്ല. അടുത്ത വർഷം 20 ശതമാനത്തോളം ഉൽപാദനനഷ്ടമാണ് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ കിലോയ്ക്ക് 518 രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഗാർബിൾഡ് കുരുമുളകിന് ഇപ്പോൾ 500 രൂപ മാത്രമാണ് വില. ജനുവരി മുതല്‍ 4 മാസങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി ഉയർന്ന വില ഏപ്രിലിൽ 533 രൂപയിലെത്തി. എന്നാൽ മേയ് മുതൽ താഴുകയായിരുന്നു.

ഉൽപാദനം കുറയുമ്പോഴും വില ഉയരാത്തതിനു കാരണം ശ്രീലങ്കവഴിയുള്ള ഇറക്കുമതിയാണെന്ന് എറണാകുളത്തെ വ്യാപാരപ്രമുഖനായ കിഷോർ ഷാംജി. ആഭ്യന്തര ഉപയോഗത്തിനുള്ള കുരുമുളകിന് 500 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞ ഇറക്കുമതിവില. അതായത്, ഇതിലും താഴ്ന്ന വിലയിൽ ഇറക്കുമതിക്ക് അനുവാദമില്ല. എന്നാൽ ശ്രീലങ്കയിൽ ക്വിന്റലിന് 5,100 രൂപ മാത്രമുള്ള കുരുമുളക് 6,300 രൂപ വില രേഖപ്പെടുത്തി വാങ്ങുന്ന ഇറക്കുമതിക്കാരാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. 8 ശതമാനത്തോളം തീരുവയും മറ്റും നൽകി നടക്കുന്ന ഈ ഇറക്കുമതിക്കു പിന്നിൽ പല നിഗൂഢ താൽപര്യങ്ങളും സംശയിക്കപ്പെടുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ക്വിന്റലിന് 1200 രൂപ നിരക്കിൽ അധികമായി നൽകുന്ന തുക നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആശങ്ക മറ്റു പലരും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഇതിനു പുറമെയാണ് മ്യാൻമർ വഴിയുള്ള കള്ളക്കടത്ത്. സാധാരണ കുരുമുളകിന് വിയറ്റ്നാം വിപണിയിൽ ടണ്ണിന് 3000 ഡോളറും ബ്രസീൽ കുരുമുളകിന് 2800 ഡോളറും മാത്രമാണ് വില.

2023 എങ്ങനെ



വില ഉയരാന്‍ സാധ്യത വിരളം. അത്രയ്ക്കു രൂക്ഷമാണ് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമുള്ള ഇറക്കുമതി. ഇറക്കുമതി സുഗമമാകുകയും പുതിയ ഉൽപാദനസീസൺ ആസന്നമാവുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ വില ഉയരാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നു വിപണി നിരീക്ഷകനായ കെ.ബി. ഉദയഭാനു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

നാളികേരം



നാളികേരത്തിനും കൊപ്രയ്ക്കും തീരെ മോശം വർഷമായിരുന്നു 2022. താങ്ങുവിലയെക്കാൾ താഴ്ന്ന വിപണിവിലയുമായാണ് ഈ വർഷം ആരംഭിച്ചതുതന്നെ. തുടർന്ന് 10 മാസത്തോളം കൊപ്രവില ഇടിയുകയായിരുന്നു. തമിഴ്നാടന്‍ കൊപ്രയും വെളിച്ചെണ്ണയുമാണ് വിപണിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നാളി കേരത്തിന്റെ നാട്ടിലെ കർഷകർക്കു മാത്രമല്ല, കച്ചവടക്കാർക്കും ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണവിപണിയിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനമില്ല. സർക്കാർ കണക്കുകളിൽ കാണുന്നതിലും കൂടുതലാണത്രെ അവരുടെ കൃഷിയിടവിസ്തൃതിയും ഉൽപാദനവും. ആനുപാതികമായി വിപണിയിൽ കാങ്കയം മാർക്കറ്റിന്റെ സ്ഥാനവും വർധിക്കുന്നു. കാങ്കയത്തുനിന്നു പല പേരുകളിലും നിലവാരത്തിലുമുള്ള കൊപ്രയും വെളിച്ചെണ്ണയുമൊക്കെ കേരളവിപണിയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു. സൾഫർ പ്രയോഗിച്ച് ഉണക്കിയ കൊപ്രയാണ് കേരളത്തിനു പുറത്തുനിന്നു വരുന്നതെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. ആരോഗ്യത്തിനു ഹാനികരമായതിനാൽ സൾഫർ അംശമുള്ള കൊപ്രയ്ക്കും വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കുമെതിരെ കേരള സർക്കാർ അടുത്ത കാലത്ത് കർശന നടപടി പ്രഖ്യാപി ച്ചിരുന്നു. ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡ് വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം എന്ന നയവും വന്നു. ഈ പരിഷ്കാരം നേരിയ വിലവർധനയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയെങ്കിലും സർക്കാർനടപടിയുടെ തീവ്രത കുറയുന്നതോടെ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പഴയ നിലയിലാവും. എന്നാൽ കൊപ്രയിൽനിന്നുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ പരിശോധനയിൽ സൾഫർ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനാവില്ലെന്ന് കൊച്ചിയിലെ പ്രമുഖ വ്യാപാരി തലാത് മെഹ്മൂദ് പറയുന്നു. വെളിച്ചെണ്ണയിലാകെ മായമാണെന്ന പ്രചാരണം ഉപഭോഗം കുറയാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പുതുതലമുറയിൽ പെട്ടവർ പാമോയിലും സൺഫ്ലവർ ഓയിലുമാണ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രണ്ടര ലക്ഷം ടണ്ണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നര ലക്ഷം ടൺ മാത്രമാണ് വിൽപന. അതേസമയം മൂന്നര ലക്ഷം ടൺ പാമോയിൽ ഇവിടെ ചെലവാകുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വിലയിടിവിനു പരിഹാരമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കൊപ്രസംഭരണം ഒരിക്കൽകൂടി പ്രഹസനമായി മാറി. കേരളത്തിൽനിന്ന് 50,000 ടൺ കൊപ്ര സംഭരിക്കാനാണ് നാഫെഡ് നിർദേശിച്ചത്. സംഭരിച്ചതാവട്ടെ, കേവലം 250 ടൺ. തമിഴ്നാട് 40,000 ടൺ കൊപ്രയാണ് സംഭരിച്ചത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏജൻസിയായ കേരഫെഡിനെ വിലക്കിയതാണ് ഇത്തവണ സംഭരണം ഇത്ര ദയനീയമാകാൻ കാരണമെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട്. മറ്റൊരു സംഭരണ ഏജൻസിയായ മാർക്കറ്റ് ഫെഡിനു കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സംഭരണ ഏജൻസി വെളിച്ചെണ്ണ ഉൽപാദകരാകരുതെന്ന കേന്ദ്രനിബന്ധന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നാളികേര ഉൽപാദക കമ്പനികൾക്കോ ഫെഡറേഷനുകൾക്കോ സംഭരണത്തിൽ ഇടപെടാൻസംസ്ഥാന സർക്കാർ അവസരം നല്‍കിയില്ല. വെളിച്ചെണ്ണ സംസ്കരണം നടത്തുന്ന ഉൽപാദക കമ്പനികളെ മാറ്റിനിര്‍ത്തിയാലും ഫെഡറേഷനുകൾക്ക് ചുമതല നല്‍കാമായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് 34 നാളികേര ഉൽപാദക ഫെഡറേഷനുകൾക്ക് സബ്സിഡി നിരക്കിൽ കൊപ്ര ഡ്രയർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളി‍ൽ പതിനായിരം നാളികേരം സംസ്കരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണിവ. ഈ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആരും ചെറുവിരലനക്കിയില്ലെന്നത് നമ്മുടെ കർഷക കൂട്ടായ്മകൾ എത്രമാത്രം നിർജീവമാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു.

2023



വില ഉയരുന്നതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവുമില്ല. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായാലും നാളികേര ഉൽപാദനത്തിന് അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയാണുള്ളത്. അതേസമയം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗം കാ ര്യമായി വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യമില്ല. മറ്റു ഭക്ഷ്യഎണ്ണകളുടെ ഇറക്കുമതി കേന്ദ്രം പ്രോത്സാഹി പ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. കൊപ്രസംഭരണം കാര്യക്ഷമമാക്കുക, പൊതുവിതരണശൃംഖലയിലൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ വിതരണം ചെയ്യുക, മറ്റു നാളികേര ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം വർധിപ്പിക്കുക എന്നിവ മാത്രമേ വില വർധിപ്പിക്കാൻ മാർഗമുള്ളൂ. എന്നാൽ അവയൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാനും വയ്യ.



അടയ്ക്ക



കർഷകർക്കു തൃപ്തികരമായ വില കിട്ടുന്ന ഏക ഉൽപന്നമെന്ന് അടയ്ക്കയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഈ വർഷം ആരംഭത്തിൽ ക്വിന്റലിന് 36,750 രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്ന അടയ്ക്കായ്ക്ക് മിതമായ വിലവ്യതിയാനം മാത്രമാണുണ്ടായത്. ഫെബ്രുവരി മുതൽ മേയ് വരെ 32,250–33,000 രൂപ നിരക്കിലേക്കു താഴ്ന്ന ശേഷം ജൂൺ–ഓഗസ്റ്റ് കാലത്ത് 35,000 രൂപയായി സ്ഥിരത നേടി. സെപ്റ്റംബറിൽ 38,000 രൂപയിലേക്കു കുതിച്ചു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും 35,000 രൂപയിലെത്തി. വേണ്ടത്ര ഉൽപാദനമില്ലാത്തതാണ് അടയ്ക്കയെ വിപണിക്കു പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കുന്നത്. കള്ളക്കടത്തായി അടയ്ക്ക എത്തുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് വില ഇനിയും ഉയരാത്തത്.

ഏലക്ക



മൊത്തം ഉൽപാദനം വർധിക്കുകയും കയറ്റുമതി തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഏലക്കർഷകർ വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ട വർഷമാണ് 2022. ഏതാനും വർഷം മുൻപു കിട്ടിയ മോഹവിലയിൽ പ്രലോഭിതരായി ഹൈറേഞ്ചിലെ ഒട്ടേറെ കർഷകർ ഏലക്കൃഷിയിലേക്കു വന്നു. ഇതു മൂലമുണ്ടായ ഉൽപാദനവർധന വിലത്തകർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടി. പരിധി കവിഞ്ഞ വിഷാംശത്തിന്റെ പേരിൽ ചില വിദേശ വിപണികളിൽ നമ്മുടെ ഉൽപന്നം തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ടായി. തോട്ടങ്ങൾ പാട്ടത്തിനെടുത്തവരാണ് വിലയിടിവിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനാവാതെ വിഷമിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ആരംഭത്തിൽ ഏലക്കായ്ക്ക് 1000 രൂപയിലേറെ വിലയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോള്‍ നിരക്ക് എണ്ണൂറുകളിലാണ്. ഈ വർഷത്തെ സീസൺ ആരംഭിച്ച ഓഗസ്റ്റ്–ഒക്ടോബർ കാലത്താണ് ഏലക്കായ്ക്ക് ഭേദപ്പെട്ട വില ലഭിച്ചത്. 1100 രൂപയായിരുന്നു പൂജ അവധിക്കു തൊട്ടു മുന്‍പുവരെ. ഉത്തരേന്ത്യൻ ഉത്സവകാലത്തിന്റെ ബലത്തിലുണ്ടായ ഈ കുതിപ്പും പോയി. വിഷരഹിത ഏലക്കാ ഉൽപാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ മാസത്തിലൊരിക്കൽ പ്രത്യേക ലേലം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും കാര്യമായ പ്രോത്സാഹനം ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന ലേലത്തിൽ സാദാ കായ്കളെക്കാൾ കിലോയ്ക്ക് 100 രൂപ മാത്രമാണ് ഈ കായ്കൾക്കു കൂടുതൽ ലഭിച്ചത്. ആകെ 1500 കിലോ വിഷരഹിത ഏലക്ക മാത്രമാണ് ലേലത്തിനെത്തിയതെന്നതും ശ്രദ്ധേയം.

ഇഞ്ചി



ചുക്ക് ഒരു ടണ്ണിന് ജനുവരിയിൽ 16,500–17,500 രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ജൂലൈയിൽ ഇത് 13,500–16,000 ആയി താഴ്ന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് 15,500–17,500 രൂപയായി വീണ്ടും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചിക്കൃഷിയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയും കർണാടകവും കഴിഞ്ഞാണ് കേരളം. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വൻതോതിൽ ഉൽപാദനമുള്ളതിനാല്‍ വിലവർധനയ്ക്കു സാധ്യതയില്ല.

ജാതിക്കാ



ജാതിക്കാവില ഏറക്കുറെ സ്ഥിരതയോടെ തുടരുന്നു. ജാതിക്കുരുവിന്റെ വില 250–350 രൂപ നിരക്കിലും പരിപ്പിന്റെ വില 600–650 രൂപ നിരക്കിലും. കൃഷിക്കാർക്ക് 580–620 രൂപ നിരക്കിൽ വില കിട്ടി. ജാതിപത്രി ഫ്ലവർ ഗ്രേഡിനാവട്ടെ, 1700–1900 രൂപ നിരക്കിലായിരുന്നു വില. അല്ലാത്തവയ്ക്ക് 1300–1400 രൂപയും. ഓഫ് സീസണായതോടെ ജാതിക്കുരുവിന്റെ വില 400 രൂപവരെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം ഉൽപാദനത്തിന്റെ 85 ശതമാനവും കേരളത്തിലാണ്. ഏകദേശം 15,000 ടൺ ജാതിക്കയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വാര്‍ഷിക ഉല്‍പാദനം. എന്നാൽ കാലാവസ്ഥമാറ്റം മൂലം ഈ വർഷം കുത്തനെ താഴുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കൃഷിക്കാർ. ഇന്തൊനീഷ്യയും ശ്രീലങ്കയുമാണ് ആഗോളവിപണിയിൽ നമുക്ക് വെല്ലുവിളി. 2020ൽ ഇന്ത്യ 219 ലക്ഷം ഡോളറിനു കയറ്റുമതി ചെയ്തു, യുഎഇ, ബംഗ്ലാദേശ്, ബ്രസീൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് പ്രധാനമായും കയറ്റുമതി.

കൊക്കോ



ഉണങ്ങിയ ഒരു കിലോ കൊക്കോക്കുരുവിന് ഈ വർഷം ശരാശരി 155 രൂപ വില ലഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ സർവകാല റിക്കാർഡായ 210 രൂപ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കോട്ടയം മണിമലയിലെ കൊക്കോ ഉൽപാദകസംഘം പ്രസിഡന്റ് കെ.ജെ. വർഗീസ്. പച്ചക്കായ്കൾക്ക് 65 രൂപ കിട്ടുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്ത് ഉണക്കക്കുരുവിന് 180 രൂപ മാത്രമായിരുന്നു വില. വില അൽപംകൂടി ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കാലാവസ്ഥമാറ്റം മൂലം ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞതാണ് വില ഉയരാൻ കാരണമെന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിലെ ഉൽപാദനത്തിൽ 25 ശതമാനത്തോളം ഇടിവുണ്ടെന്ന് വർഗീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കാലം തെറ്റിയ മഴ യാണ് ഉൽപാദനം കുറയ്ക്കുന്നത്. ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളാണ് ചോക്കലേറ്റ് ഉൽപാദനത്തിൽ മുന്നിലെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ കൊക്കോവില രാജ്യാന്തരവിലയുമായി ചേർന്നുപോകുന്നില്ല. രാജ്യാന്തരവിപണിയിലെക്കാൾ ഉയർന്ന വില ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മിക്ക കമ്പനികളും കൊക്കോക്കുരു ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്.

