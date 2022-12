തമിഴ്നാട് കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പ്രഥമ വനിത വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. വി.ഗീതാലക്ഷ്മി രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കാർഷിക–കാലാവസ്ഥ ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ്. തമിഴ്നാട് കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തനരീതികൾ ഡോ. വി.ഗീതാലക്ഷ്മി വിശദീകരിക്കുന്നു.

കൃഷിക്കാരുടെ അടിയന്തരപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സത്വര പരിഹാരം എത്തിക്കുകയാണ് ഗവേഷണത്തില്‍ തമിഴ്നാട് കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ മുന്‍ഗണന. സമീപകാലത്തുണ്ടായ പട്ടാളപ്പുഴു ആക്രമണത്തിനു പരിഹാരമായി വിവിധ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുള്ള ഒരു കാപ്സ്യൂൾതന്നെ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കു സാധിച്ചു. കൃഷിവകുപ്പുമായി ചേർന്ന് 800 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈ സാങ്കേതികവി ദ്യയുടെ പ്രദർശനവും നടത്തി. വിനാശകാരിയായ കീടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത് തെല്ലൊന്നുമല്ല ഉപകരിച്ചത്. തെങ്ങിലെ വെള്ളീച്ചയ്ക്ക് ജൈവ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം നടപ്പാക്കിയതും കൃഷിക്കാർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു. ടിഎൻഎയു ഇതിനാവശ്യമായ പരാദങ്ങളുടെ മുട്ട വൻതോതിൽ ഉൽപാദിപ്പിച്ച് കൃഷിവകുപ്പിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്.



പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം കാർഷികവിജ്ഞാനമേഖലയിലെ പുതുവിഷയങ്ങളും ഗവേഷണവിധേയമാക്കുന്നു ഞങ്ങള്‍. വിവിധ കാർഷികപഠനമേഖലകളിൽ ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്ന ഗവേഷണപ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്തറിയാനുള്ള ശ്രമമാണ് ചുമതലയേറ്റ ഉടൻ ഞാന്‍ നടത്തിയത്. വിവിധ ഡയറക്ടറേറ്റുകൾക്കു കീഴിലുള്ള പഠനവകുപ്പുകളോട് അതതുമേഖലയിലെ പുത്തൻ ഗവേഷണവിഷയങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതോടൊപ്പം അതതുവിഷയങ്ങളിൽ ദേശീയ– രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ പഠനശിബിരങ്ങളും നടത്തി. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഗവേഷകർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇത്തരം സെമിനാറുകൾ ഓരോ മേഖലയിലെയും പുത്തൻ പ്രവണതകൾ മനസ്സിലാക്കി ഗവേഷണം പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. രാജ്യാന്തര, ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ശാസ്ത്ര‍ജ്ഞരുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ പഠനവകുപ്പും 40–50 വിഷയങ്ങളുടെ മുൻഗണനപ്പട്ടിക തയാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി കടന്നുവരുന്ന പുതുഗവേഷകർക്ക് ഈ പട്ടിക നൽകും. സ്വന്തം ആശയങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈ പട്ടികയിലെ വിഷയങ്ങളും ഗവേഷണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കും.

കാർഷികസംരംഭങ്ങളെയും ടിഎൻഎയു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നൂതനാശയങ്ങൾ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളാക്കി മാറ്റാന്‍ സർവകലാശാല വലിയ പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നത്. കോയമ്പത്തൂർ, മധുര, തിരുനെൽവേലി, മേട്ടുപ്പാളയം എന്നിവിടങ്ങളിലെ അഗ്രി ഇൻകുബേഷൻ സെന്ററുകളിൽ മികവേറിയതും വ്യത്യസ്തവുമായ ഒട്ടേറെ സംരംഭങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്.

