ബഫർ സോൺ എന്നതൊരു അതിർത്തി പ്രശ്നം മാത്രമല്ല. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ വന നിയമങ്ങളും, മരമാണ് ഓക്സിജൻ തരുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി തീവ്രവാദികളും കൂടാതെ ഭരണകൂടവും ചേർന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗുരുതരമാക്കുന്നു.

അധിനിവേശ കളകൾ എന്ന ഭാവിയിലെ വിപത്ത് ആരും കാണുന്നില്ല എന്നത് പരമാർഥമാണ്.

വിപത്തിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാൻ ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം, സെന്ന സ്‌പെക്ടാബിലിസ്. മലയാളത്തിൽ രാക്ഷസക്കൊന്ന, മഞ്ഞക്കൊന്ന, സ്വർണ്ണക്കൊന്ന എന്നീങ്ങനെ പല പേരുകൾ കേൾക്കാം. ഇന്‍വേസീവ് സ്പീഷീസുകള്‍, എക്സോട്ടിക് സ്പീഷീസുകള്‍ എന്നീ ഗണങ്ങളിലാണ് കക്ഷി വരുന്നത്.

1986ൽ മുത്തങ്ങ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ പരിസരത്ത് കർണാടകയിൽനിന്നെത്തിച്ച് നട്ട ചെടികളിൽ നിന്നാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്ന് വയനാട് മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലെ 45 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വനഭൂമിയുടെ നാരായവേര് കക്ഷി ഇളക്കി.

7 മുതൽ 18 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഇതിന്റെ ജന്മദേശം മധ്യ-തെക്കേ അമേരിക്കയാണ്. മറ്റൊരു ചെടിയേയും ഇത് അടിയിൽ വളരാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ, ഇതു വളരുന്ന പ്രദേശം മരുന്നടിച്ച് കുറ്റിച്ചെടികൾ ഇല്ലാതാക്കിയ ഭൂമി പോലെയാകും. അതോടെ ഭക്ഷണ ലഭ്യത കുറയുന്നതിനാൽ മൃഗങ്ങളും, പക്ഷികളും ഈ പ്രദേശങ്ങൾ വിട്ടു പോകും. മൃഗങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഇതൊരു കാരണമായി തീരും.

ഇതിന്റെ വിത്തുകൾ 8 മുതൽ 9 വർഷം വരെ മണ്ണിൽ യാതൊരു കേടുംകൂടാതെ കിടക്കും എന്നതിനാൽ, ഈ സസ്യത്തിന്റെ പരിപൂർണ ഉന്മൂലനം മാത്രമാണ് ഒരേയൊരു പരിഹാരം. ഇത്രയും സ്ഥലത്തെ സസ്യങ്ങളെ മഴുവനായും ഇല്ലാതാക്കാൻ 500 കോടിയോളം രൂപയും, ഏകദേശം 12 വർഷത്തോളം നീളുന്ന അധ്വാനവും വേണ്ടിവരും എന്നാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ.

ഒരു വർഷം ശരാശരി 5 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററോളം വനം രാക്ഷസക്കൊന്നയുടെ പിടിയിൽ അമരുന്നുണ്ട്. തേക്കടി, അട്ടപ്പാടി എന്നിവിടങ്ങളിലും ഈ സസ്യം വളരുന്നതായി വന ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ (KFRI) കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കർണാടകയിലെ ഭദ്ര കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, തമിഴ്‌നാട്ടിലെ സത്യമംഗലം കാടുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ഈ സസ്യം എന്നോ പടർന്നു കയറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ പച്ചയെല്ലാം കാടല്ല കാടെല്ലാം നല്ലതിനല്ല.

English summary: All green is not forest All forest is not good