സ്വന്തം വീട് ബഫർ സോണിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പും സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാപ്പും ഒക്കെ എടുത്തു വച്ച് കംപ്യൂട്ടറിലും ഫോണിലും ഒക്കെ തപ്പുന്ന കർഷകരുടെ ദൃശ്യം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി മലയോരങ്ങളിൽ പതിവ് കാഴ്ചയാണ്. വൈകുന്നേരങ്ങൾ വെടിവെട്ടം പറഞ്ഞും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കളി ചിരികൾ ആസ്വദിച്ചും ജീവിച്ച കുടുംബങ്ങൾ പലതും ഇന്ന് ശോകമൂകമാണ്.

കുറെ നേരം മാപ്പ് നോക്കി തല പെരുത്ത് ഇരുന്ന എന്നെ നോക്കി പ്രായമായ അമ്മ പറഞ്ഞു. ‘പോട്ടെടാ... ആദ്യം വെള്ളക്കാർ ഭരിച്ചു. പിന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്തത്തിൽ സമരം ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. ഭരണഘടന വന്നു. കുറെ ആളുകൾ മാറി മാറി ഭരിച്ചു. എന്നിട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി 75 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും കർഷകന് മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോരെ?’

ആലോചിച്ചപ്പോൾ ശരിയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം യഥാർഥത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാണ്? കർഷകനോ അതോ രാഷ്ട്രീയക്കാരനോ? അതോ സർക്കാർ സർവീസിൽ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരോ? ഇന്ന് ഏതൊരു വിദേശ രാജ്യത്തു പോയി താമസിച്ചാലും ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം നിയമാനുസൃതം ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല. അമ്മ പറഞ്ഞതു പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയില്ല എന്നു വിചാരിച്ച് എന്റെ മണ്ണ് എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് കാർബൺ ഫണ്ട് തരുന്ന വെള്ളക്കാരൻ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നു കരുതി കംപ്യൂട്ടർ അടച്ചുവച്ച് സമാധാനമായി, ഇറക്കി വിടുന്നത് ജീവിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു നാട് വിട്ടു പോകാൻ കടൽ കടക്കാൻ വല്ല ഉരുവോ ബോട്ടോ വല്ലോം കിട്ടുമോ എന്ന് ഗൂഗിൾ സേർച്ച് ചെയ്യുന്നതും സ്വപ്നം കണ്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.

English summary: Who is really experiencing India's freedom?