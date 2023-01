വീണ്ടും ‘എയറി’ലായി ഇറച്ചിക്കോഴി: സാധു ജീവിയോട് എന്തിനാണിത്ര വെറുപ്പ്?

ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഇറച്ചിക്കോഴി ‘എയറി’ലാണ്. ഹോർമോണും ആന്റിബയോട്ടിക്കും ഭക്ഷ്യവിഷബാധയുമെല്ലാം ഇറച്ചിക്കോഴിവ്യവസായത്തെ വളഞ്ഞാക്രമിക്കുകയാണ്. ഒരുവശത്ത് പക്ഷിപ്പനി പിടിമുറുക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് യാതൊരു ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയുമില്ലാത്ത ഊഹാരോപണങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നത് ഒരു വ്യവസായമാണ്, ആ മേഖലയെ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പേരുടെ ജീവിതമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ 20 രൂപയാണ് കോഴിവില ഇടിഞ്ഞത്.

അതിവേഗം വളരുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനമായും ഇറച്ചിക്കോഴിയുടെ മേൽ സംശയദൃഷ്ടി പതിയാൻ പ്രധാന കാരണം. ഇറച്ചിക്കോഴി മാത്രമല്ല, അതിവേഗം വളരുന്ന ഒട്ടേറെ ജീവികൾ നമ്മുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളിലുണ്ട്. മുയൽ, പന്നി, മത്സ്യം തുടങ്ങിയവയിലൊക്കെ അതിവേഗം വളരുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ, അവയൊന്നും പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാതെപോകുന്നു. വീട്ടിൽ അരുമയായി വളർത്തുന്നവയാണ് മുയലുകൾ. എന്നാൽ, ആറു മാസംകൊണ്ട് രണ്ടു കിലോ പോലും എത്താത്ത മുയലുള്ള ഈ നാട്ടിൽ മികച്ച മികച്ച വളർച്ചയുള്ള മുയലുകളുണ്ടെന്ന് പലർക്കും അറിവില്ല. സങ്കരപ്രജനനവും അന്തഃപ്രജനനവുമൊക്കെ പോഷകസമ്പുഷ്ടമായ ഭക്ഷണമില്ലായ്മയുമൊക്കെ മുയലുകളുടെ വളർച്ചയില്ലായ്മയ്ക്കു കാരണമാണ്. അതേസമയം, വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർത്തുന്ന ഫാമുകളിൽ 90–100 ദിവസംകൊണ്ട് രണ്ടു കിലോ തൂക്കമെത്തുന്ന മുയലുകളുണ്ട്. ശുദ്ധ ജനുസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം തലമുറ സങ്കരം, രക്തബന്ധമില്ലാത്ത പ്രജനന രീതി, മികച്ച തീറ്റ എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഈ വളർച്ചയ്ക്കു പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ. അതുപോലെതന്നെയാണ് പന്നികളിലുമുള്ളത്. ഓരോ ജനുസിന്റെയും തനത് സവിശേഷത ചോരാതെ അടുത്ത തലമുറയെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഫാമുകളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളർച്ചയുണ്ട്. ഇതേ രീതി ജെനറ്റിക്കലി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഫാംഡ് തിലാപ്പിയ അഥവാ ഗിഫ്റ്റ് മത്സ്യങ്ങളിലുമുണ്ട്. നേരത്തെ 6 മാസംകൊണ്ട് അര കിലോഗ്രാം തൂക്കം കൈവരിച്ചിരുന്ന ഗിഫ്റ്റ് മത്സ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മൂന്നര മാസംകൊണ്ട് ആ തുക്കം കൈവരിക്കുന്നുണ്ട്. വളരുന്ന സാഹചര്യം, ഭക്ഷണം എന്നിവ വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.



പലരുടെയും സംശയമാണ് നാടൻ കോഴിക്ക് എത്രയൊക്കെ തീറ്റ കൊടുത്താലും ഇറച്ചിക്കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ വളരുന്നതുപോലെ വളരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോഴത് ഹോർമോൺ കൊടുത്തതുകൊണ്ടാവില്ലേ... ആരോ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഓർമയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഹോർമോൺ കൊടുത്തിട്ടാണ് വളരുന്നതെന്ന ചിന്ത പലരും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയാറല്ല. ആ വിശ്വാസം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇറച്ചിക്കോഴിയുടെയും സാധാരണ മുട്ടക്കോഴി അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ കോഴികളുടെയും തറവാട്ടു മഹിമ അറിഞ്ഞാൽ മനസിലാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവ പെട്ടെന്ന് വളരുന്നതെന്ന്.



വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട ഗവേഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ സെലക്ടീവ് ബ്രീഡിങ് നടത്തി, ഇൻബ്രീഡിങ് ഒഴിവാക്കി ഉരുത്തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇറച്ചിയാവശ്യത്തിനുള്ള ഇനം കോഴികളെ. കുറഞ്ഞ കാലംകൊണ്ട് അധിക തീറ്റച്ചെലവ് ഇല്ലാതെ വളർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇറച്ചിയാവശ്യത്തിനുള്ള കോഴിവളർത്തൽ ലാഭകരമാകൂ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധാരണക്കാർക്കും ഇറച്ചി കഴിക്കാൻ കഴിയും എന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാകൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഇറച്ചി വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തയത്ര വിലയിൽ കോഴി എത്തിച്ചേരുമായിരുന്നു.



നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രിഷന്റെ പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരാൾക്ക് ഒരു വർഷം 11 കിലോ കോഴി ഇറച്ചി കഴിക്കാം (around 30g/day).



എന്നാൽ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ബ്രോയിലർ മാത്രമല്ലല്ലോ പ്രശ്നം. അമിതമായ ബേക്കറി, ഉപയോഗിച്ച എണ്ണയിൽ വറുത്തു കോരുന്നതും, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്, ജങ്ക് ഫുഡ് എന്നിവയൊക്കെ സ്ഥിരമായി കഴിച്ചാൽ അമിതമായി വണ്ണം വയ്ക്കുകയും, ഒരുപക്ഷേ ക്യാൻസറിനു തന്നെ കാരണമായേക്കാമെന്ന് കേരള വെറ്ററിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏവിയൻ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ സ്പെഷൽ ഓഫീസർ ഡോ. എസ്. ഹരികൃഷ്ണൻ. Infact early puberty is correlated with attainment of early higher body weight. അത്തരത്തിൽ ഇതൊക്കെ വാരി വലിച്ചു കഴിച്ച് അമിത വണ്ണം വയ്ക്കുന്നതുകൂടി കൊണ്ടാണ് പണ്ട് 14-15 വയസ്സിൽ പ്രായപൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഇന്ന് പത്തിൽ താഴെ വയസ്സിൽ പ്രായപൂർത്തി ആകുന്നത്. ഇനി ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറി മാത്രം കഴിക്കുന്നവർക്ക് സസ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള oestrogen (phyto oestrogen) നും കിട്ടും. വിഷമടിക്കുന്ന പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളുടെയും കഥ മറ്റൊരു വശത്ത്. അതിനാൽ ഇനിയെങ്കിലും കട്ടവനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയവനെ പൊക്കുന്ന പോലെ, ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ദോഷങ്ങളും ഈ ബ്രോയിലർ കോഴിയുടെ തലയിൽ മാത്രം കെട്ടി വയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം എന്നഭ്യർഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ചെലവുകുറഞ്ഞ മാംസ്യസ്രോതസാണ് ഇറച്ചിക്കോഴികൾ എന്ന് വിസ്മരിക്കരുതെന്നും ഡോ. ഹരികൃഷ്ണൻ പറയുന്നു.

ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ അധിഷ്ഠിത ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. ഏതാണ്ട് രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പുള്ള സാഹചര്യമല്ല ഇന്ന് ഭക്ഷണമേഖലയിലുള്ളത്. ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികനിലയിൽ മാറ്റം വന്നു. പണ്ടൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഇറച്ചിയും മീനും വാങ്ങിയിരുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ അവ വാങ്ങുന്നതിന്റെ ഇടവേള കുറഞ്ഞു. ഇറച്ചിയും മീനുമില്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻപോലും താൽപര്യപ്പെടാത്ത തലമുറയാണ് ഇന്നുള്ളത്. പ്രോട്ടീൻ അഥവാ മാംസ്യാധിഷ്ഠിത ഭക്ഷണം ശരീരവളർച്ചയെ സഹായിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആന്തരികാവയവങ്ങളെയും പ്രത്യുൽപാദന ഹോർമോണുകളുടെയും വികാസവുമുണ്ടാകും. സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മികച്ച മാംസം ലഭിച്ചത് ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ വന്നതോടെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ കഴിക്കുന്ന മാംസയിനമായി ചിക്കൻ മാറുകയും ചെയ്തു. അതോടെ ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ശരീരവളർച്ച കൈവരിക്കുന്നതെന്ന പഴിയും ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ കേട്ടുതുടങ്ങി. അതിവേഗം വളരുന്നതിനാൽ ഹോർമോൺ ആകുമെന്ന മിഥ്യാ ധാരണയും പ്രചരിച്ചു. പൗൾട്രി മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരും കർഷകരും ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആരും തയാറാകുന്നില്ലെന്നതാണ് വസ്തുത.

അതിവേഗം വളരുന്ന കോഴി



ഡോ. ഹരികൃഷ്ണൻ എഴുതുന്നു: Zuidhof (2014) ന്റെ പഠനങ്ങള്‍ പ്രകാരം 1957 കാലഘട്ടത്തിൽ 56 ദിവസം കൊണ്ട് 905 ഗ്രാം ഭാരം കൈവരിച്ചിരുന്ന ബ്രോയിലര്‍ കോഴികള്‍ 2005 ആയപ്പോഴേക്കും അതേ പ്രായത്തില്‍ 4202 ഗ്രാം വളര്‍ച്ച കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് വളര്‍ച്ചനിരക്ക് കണക്കാക്കുമ്പോള്‍ ഏതാണ്ട് 400 ശതമാനത്തിലധികം! സ്വാഭാവികമായും ഈ ത്വരിത വളർച്ചയിൽ പലർക്കും സംശയങ്ങൾ തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ, ഈ വളര്‍ച്ചനിരക്കിന്റെ 80 ശതമാനം ക്രെഡിറ്റും ജനിതക പ്രജനന പ്രക്രിയയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസിലാക്കിയിരിക്കണം.

കോബ്ബ് 400, റോസ് 308, ഹബ്ബാര്‍ഡ്, ഹൈബ്രോ എന്നിവ ഉയര്‍ന്ന ഉല്‍പാദനക്ഷമത കൂടിയ ബ്രോയിലര്‍ സ്‌ട്രെയിനുകളാണ്. കേവലം 35 ദിവസംകൊണ്ട് ശരാശരി 2 കിലോഗ്രാം തൂക്കമെത്തുന്ന ഇവയുടെയൊക്കെ തീറ്റപരിവര്‍ത്തന ശേഷി 1.6ല്‍ (അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാം ശരീരതൂക്കം കൈവരിക്കാൻ 1.6 കിലോഗ്രാം തീറ്റ) താഴെയും, ജീവനക്ഷമത 97 ശതമാനത്തിനടുത്തുമാണ്. അതായത് 2 കിലോ ഗ്രാം തൂക്കം ലഭിക്കാന്‍ ഏതാണ്ട് 3.2 കിലോഗ്രാം തീറ്റയാണ് ആവശ്യമായി വരിക. ദ്രുതഗതിയില്‍ വളര്‍ച്ച സാധ്യമായ ഇത്തരം ബ്രോയിലര്‍ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് മികച്ച പാര്‍പ്പിടം, തീറ്റക്രമം, ആരോഗ്യ പരിപാലനം എന്നിവ നല്‍കുക വഴിയാണ് അവയെ ഈ അതിവേഗ വളർച്ചയിലേക്കും ഗുണമേന്മയേറിയ ഭക്ഷണ വിഭവമായും മാറ്റാന്‍ സാധിക്കുന്നത്.

എന്തുകൊടുത്തിട്ടാ ഇറച്ചിക്കോഴി ഇതുപോലെ വളരുന്നത്?



"ഹോർമോൺ, ആന്റിബയോട്ടിക്, മാരക രാസവസ്തുക്കൾ, മന്തിന്റെ വെള്ളം. ഇവയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടാ കോഴി ഇതുപോലെ വളരുന്നത്?" സാധാരണ ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യം. ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ ഇറച്ചിക്കോഴി എന്താണെന്നറിയണം. അവയുടെ വളർച്ചയ്‍ക്കു കാരണം എന്താണെന്നറിയണം. അവയ്ക്ക് എന്തു തീറ്റയാണ് നൽകുന്നതെന്നറിയണം. അല്ലാതെ, ഊഹിച്ച് കഥകൾ മെനയുകയല്ല വേണ്ടത്.



മൂന്നുതരം തീറ്റ

വളർച്ചയുടെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിലായി പ്രീസ്റ്റാർട്ടർ, സ്റ്റാർട്ടർ, ഫിനിഷർ തീറ്റകളാണ് ജനിച്ച് ഒന്നാം ദിവസം മുതൽ 35–40 ദിവസം പ്രായം വരെ ഇവയ്ക്ക് മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളായി നൽകുക. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനോട് താൽപര്യമുള്ളവയായതിനാൽ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നൽകുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ നല്ലൊരു ശതമാനവും ശരീരത്തിൽ ഇറച്ചിയായി രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും.



തീറ്റയിലെ ഘടകങ്ങൾ പോഷകസമൃദ്ധം



മഞ്ഞച്ചോളം, ഗോതമ്പ്, അരി, റാഗി മുതലായ ധാന്യങ്ങളും നിലക്കടല, തേങ്ങ, സൂര്യകാന്തി, എള്ള്, സോയ എന്നിവയുടെ പിണ്ണാക്കും മത്സ്യപ്പൊടിയും വിറ്റാമിൻ ധാതുലവണ മിശ്രിതവും ചേർത്താണ് തീറ്റ ഉണ്ടാക്കുന്നത്.



നാടൻ കോഴിയും ഇറച്ചിക്കോഴിയും



കൂടുതൽ തീറ്റ കഴിക്കുകയും മികച്ച തീറ്റപരിവർത്തനശേഷിയുള്ളതുമായ ഇനം കോഴികളെയാണ് ഇറച്ചിയാവശ്യത്തിനായി വികസിപ്പിച്ചെ‌ടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ വളർച്ച മുട്ടയാവശ്യത്തിനായി വളർത്തുന്ന നാടൻ കോഴികളിൽ ലഭിക്കില്ല. എത്ര മികച്ച തീറ്റ നൽകിയാലും അതിന്റെ വളർച്ച സാവധാനമായിരിക്കും. കഴിക്കുന്ന തീറ്റയുടെ പോഷകങ്ങൾ പൂർണമായി ശരീരത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുകയുമില്ല. അതായത് അവർക്ക് തീറ്റപരിവർത്തനശേഷി ഇല്ല.

