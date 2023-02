ഒത്തിരി പറമ്പല്ല മെച്ചം, ഇത്തിരി വീട്ടുവളപ്പാണ്: ജോലിയെക്കാളേറെ വരുമാനം കൃഷി നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് കോളജ് അധ്യാപകൻ

ജോലിയെക്കാളേറെ വരുമാനം കൃഷി നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു കോളജ് അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? കാപ്പിയും കുരുമുളകും വിളയുന്ന 2.75 ഏക്കറിൽനിന്നു കിട്ടുന്നതിലേറെ വരുമാനം 20 സെന്റ് വീട്ടുവളപ്പിൽനിന്നുണ്ടെന്നു കൂടി കേട്ടാലോ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ടു ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കില്‍ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുട്ടിക്കാനത്തേക്കു പോന്നോളൂ.

എംബിസി കോളജിൽ ജോലി നേടി കുട്ടിക്കാനത്തെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ പത്തനംതിട്ടക്കാരൻ ലെനു പീറ്ററിന്റെ മോഹമായിരുന്നു അവിടെ ഒരു വീട്– ലെനുവിന്റെ സ്വർഗരാജ്യം! ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കോളജിനോടു ചേർന്ന് സ്ഥലം വാങ്ങി. ഒട്ടും ഉൽപാദനക്ഷമമല്ലാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കാപ്പിത്തോട്ടം. രൂക്ഷമായ ജലക്ഷാമം മൂലം ആദായകരമായ കൃഷി സാധ്യമല്ലാത്ത ചരിവുഭൂമി.

ലെനു പീറ്ററും കുടുംബവും കനേഡിയൻ പിഗ്മി ആടുകൾക്കൊപ്പം

എന്നാൽ ചെറുപ്പം മുതൽ കൃഷി ഹരമായ ലെനുവിന് അതൊന്നും പ്രശ്നമായില്ല. കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി കർഷകശ്രീയുടെ സ്ഥിരം വായനക്കാരനായ അദ്ദേഹത്തിന് അതുവരെ വായിച്ചറിഞ്ഞതെല്ലാം നടപ്പാക്കാനുള്ള ഇടമായിരുന്നു അത്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തയുടൻ പടുതക്കുളം തയാറാക്കി. മഴവെള്ളസംഭരണമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. മഴക്കാലത്ത് കുളത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ച അദ്ദേഹം കൃഷിയിടത്തിലുടനീളം കുരുമുളകു കൃഷിക്കായി സിൽവർ ഓക്ക് മരങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തി. 280 താങ്ങുകാലുകളിൽ കുരുമുളക് പടർത്തിയതിനു പിന്നാലെ വീടും നിർമിച്ചു.

വിവാഹശേഷം ഭാര്യ അനു ജോസും ലെനുവും ചേർന്ന് വീട്ടുവളപ്പിനെ സുന്ദരവും സജീവവുമാക്കാന്‍ ശ്രമമായി. അലങ്കാരസസ്യങ്ങളും അരുമമൃഗങ്ങളുമൊക്കെ വന്നു. മൂടൽമഞ്ഞ് പതിവായി സന്ദർശനം നടത്തുന്ന ഫാം ഹൗസിനു ചുറ്റും പച്ചക്കറിക്കൃഷിയും. കൂടുതലായും ശീതകാല പച്ചക്കറികള്‍. അവ്ക്കാഡോ, മാംഗോസ്റ്റിൻ, റംബുട്ടാൻ.... എന്നിങ്ങനെ ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെ നിര വേറെ. അലങ്കാരക്കോഴികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശേഖരം വീട്ടുവളപ്പിലെ മറ്റൊരു മുഖ്യ ആകർഷണം. തരക്കേടില്ലാത്ത വരുമാനം അവയുടെ പ്രജനനത്തിലൂടെയും കിട്ടി. എന്നാൽ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതോടെ ജനങ്ങൾക്കു താൽപര്യം കുറഞ്ഞതിനാൽ അലങ്കാരക്കോഴി അത്ര ആദായകരമല്ല ഇപ്പോൾ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പല ഇനങ്ങളെയും വിറ്റ് ഒഴിവാക്കി. എന്നാൽ അപൂർവമായ മറ്റൊരു വളർത്തുകൂട്ടം ഇപ്പോഴും താരങ്ങളായുണ്ട്– കനേഡിയൻ പിഗ്മി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുള്ളൻ ആടുകള്‍. ജോടിക്ക് 25,000 രൂപ വില വരുന്ന ഇവയുടെ വിപുലമായ മാതൃ–പിതൃശേഖരം ഇവിടെയുണ്ട്. ആകെ 21 പെണ്ണാടുകളും 4 മുട്ടനാടുകളും. ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ശുദ്ധ ജനുസ്സുകളാണ് എല്ലാം. വെളുപ്പ്, കറുപ്പ്, ഇരുനിറങ്ങളുമുള്ളത്– എന്നിങ്ങനെ.

കനേഡിയൻ പിഗ്മി ആടുകൾ

ഒരു ആടിൽനിന്ന് വർഷംതോറും 2–3 കു‍ഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടും. കുറഞ്ഞ തീറ്റച്ചെലവിലും സ്ഥലസൗകര്യത്തിലും വളർത്താവുന്ന ഈ അരുമയാടുകൾക്കായി പലരും മുൻകൂർ പണം നൽകി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു. പുരയിടത്തിൽ പുല്ലു വളരാതിരിക്കാൻ ഇവയെ വളർത്തിയാൽ മതി. രോഗങ്ങൾ കുറവാണ്. പാലുൽപാദനം തീരെ കുറവായതിനാല്‍ അരുമമൃഗമായി മാത്രമാണ് ഇവയെ വളർത്തുക. 12 വർഷം മുൻപ് 4 ‌ആടുകളുമായി ആരംഭിച്ച ഈ സംരംഭം ഇപ്പോൾ തനിക്ക് മികച്ച വരുമാനസ്രോതസ്സാണെന്നു ലെനു പറയുന്നു. ടർക്കി, ഗിനി, മണിത്താറാവ്, തനി നാടൻ കോഴികൾ, പോരുകോഴി എന്നിവയും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവയുടെ മുട്ട വിരിയിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കുന്നത് മികച്ച വരുമാനമാണ്. മുട്ടയും വിൽക്കാറുണ്ട്. കൂടാതെ, പച്ചക്കറിക്കൃഷിക്കു വളമായി കോഴിക്കാഷ്ഠവും കിട്ടുന്നു. കോളജ് അധ്യാപകനെന്നതിലുപരി നല്ല കർഷകനായി അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലെനു ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറിത്തൈകളുടെ ഉൽപാദനവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാം സന്ദർശകർ തൈകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതു തുടങ്ങിയത്.

ജോലിയിൽനിന്നുള്ളതിലോ അതിലേറെയോ വരുമാനം കൃഷിയിലൂടെ നേടുന്നുണ്ടെന്നു ലെനു പറയുന്നു. അതിന്റെ സിംഹഭാഗവും 15 സെന്റ് വീട്ടുവളപ്പിൽനിന്നുതന്നെ. 3 ലക്ഷം രൂപയോളം വീട്ടുവളപ്പിലെ കൃഷിയും മൃഗസംരക്ഷണവും നേടിത്തരുമ്പോൾ ബാക്കി 2.75 ഏക്കർ കുരുമുളക്– കാപ്പിക്കൃഷിയിൽ നിന്നു കിട്ടുന്നത് 1.5 ലക്ഷം മാത്രം. പുരയിടത്തിന്റെ വലുപ്പമല്ല, നടപ്പാക്കുന്ന ആശയങ്ങളാണ് ഇവയെ ഉൽപാദന ക്ഷമമാക്കുന്നതെന്നു തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ ദമ്പതികള്‍. വീടിനോടു ചേർന്ന് ഹിൽവ്യൂ എന്ന പേരിൽ ഹോംസ്റ്റേ നടത്തുന്നുണ്ട്. സ്വച്ഛസുന്ദരമായ വീട്ടുവളപ്പിലേക്ക് അതിഥികളെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് വിഷരഹിതമായ പഴവും പച്ചക്കറികളും ഫാം ഫ്രഷ് ആയി നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കൃഷിയിലെ വരുമാനം ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഈ കുടുംബത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.

ലെനു പീറ്ററും മക്കളും ആട്ടിൻകുട്ടികൾക്കൊപ്പം

വീടും പരിസരവും ഉൽപാദനക്ഷമവും സുന്ദരവുമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആരോഗ്യദായകവുമാക്കാമെന്നു ലെനുവും കുടുംബവും കാണിച്ചുതരുന്നു. ഇന്നു തൊഴിലാളികളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കൃഷി നടത്താനാവില്ല. കുടുംബാംഗങ്ങളും അധ്വാനിക്കണം. ഭാര്യ മാത്രമല്ല, മക്കളായ ചാക്കോച്ചനും തൊമ്മിച്ചനും കൃഷിയില്‍ സജീവ പങ്കാളികളാണെന്ന് ലെനു പറയുന്നു. മരത്തിൽ കയറി പഴങ്ങൾ പറിക്കാനും കോഴിക്കൂട് തുറന്ന് തീറ്റ നൽകാനും ആടുകളെ അഴിച്ചുവിട്ടു മേയ്ക്കാനും സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളായ ഇവർ മതി. ചെടികൾക്കു വെള്ളമൊഴിക്കാന്‍ അമ്മയോടൊപ്പം അവരും കൂടും. കുരുമുളകുകൃഷിക്കിടയില്‍ വിദേശ പഴവർഗങ്ങൾ നട്ടുവരികയാണ്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഓറഞ്ചും അവ്ക്കാഡോയും ദുരിയനുമൊക്കെ വിൽക്കാനാവും.

ഫോൺ: 9495933471

English summary: College teacher says farming gives more income than work