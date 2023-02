വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും. ഇതു കൃഷിയും മനക്കരുത്തുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് തലമുറകൾ പറഞ്ഞ പഴഞ്ചൊല്ലാണ്. എന്നാൽ പാലാക്കാരൻ അജിത്തിന്റെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ ചെന്നാൽ ഈ പഴഞ്ചൊല്ല് ഒന്നു പരിഷ്കരിക്കാം. വേണമെങ്കിൽ തണ്ണിമത്തൻ പാലായിലും വളരും. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എൻജിനീയറിങ് വിത്തിടാനും ഉപയോഗിക്കാം. ഈ പഴഞ്ചൊല്ല് വിളഞ്ഞത് അജിത്തിന്റെ ഫാമിലാണ്. തെളിവ് ഫാമിന്റെ വിജയവും.

പഠിച്ചതും ജോലി ചെയ്യുന്നതും ഐടി മേഖലയിലാണെങ്കിലും പാലാ വെള്ളിയേപ്പള്ളി കൊഴിഞ്ഞൂർത്താഴെ വീട്ടിൽ എസ്. അജിത്തിന് പ്രിയം കൃഷിയോടായിരുന്നു. സ്വന്തം ഐടി കമ്പനിയുമായി എറണാകുളത്തായിരുന്ന അജിത്തിന് കൃഷിയിലേക്കിറങ്ങാൻ പ്രചോദനമായത് കോവിഡ് കാലവും. അതോടെ ജോലി വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന രീതിയിലാക്കി അജിത് മണ്ണിലേക്കിറങ്ങി. മീനച്ചിലാറിനോടു ചേർന്നുള്ള സ്വന്തം സ്ഥലത്തെ റബർ വെട്ടിമാറ്റി അവിടെ പച്ചക്കറിക്കൃഷി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കോവിഡ് കാലത്ത് തുടങ്ങിയ കൃഷി തനിക്ക് നേട്ടം മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂവെന്ന് അജിത്. കൃഷിയെ ശാസ്ത്രീയമായി സമീപിച്ചു. അതോടെ തൊഴിലാളിപ്രശ്നവും ആധ്വാനഭാരവും കുറച്ചു. സഹായഹസ്തവുമായി മുത്തോലി പഞ്ചായത്തിലെ കൃഷിഭവനും ഒപ്പം നിന്നു. അജിത്തിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഒപ്പം എന്താണ് എൻജിനീയറുടെ ഫാമെന്ന് മനസിലാക്കാം.

കാണാം, അജിത്തിന്റെ കാർഷിക എൻജിനീയറിങ്



കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ അജിത്തിന്റെ എൻജിനീയറിങ് ബുദ്ധി കാണാം. എല്ലാം ശാസ്ത്രീയമാണ് ഇവിടെ. വർഷകാലത്ത് മീനച്ചിലാർ ഉയരുമ്പോൾ വെള്ളം കയറുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു അജിത്തിന്റെ തോട്ടം. മാത്രമല്ല റബറിൽനിന്ന് വലിയ വരുമാനവും ലഭിക്കുന്നില്ല. അതിനാലാണ് അത് ഒഴിവാക്കി പച്ചക്കറിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. റബർ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി മണ്ണുമാന്തി ഉപയോഗിച്ച് നിലം കിളച്ചൊരുക്കിയായിരുന്നു കൃഷി. നീളത്തിൽ തടമെടുത്ത് നനയ്ക്കുവേണ്ടി പൈപ്പ് ലൈൻ നൽകി മൾച്ചിങ് ഷീറ്റ് വിരിച്ചാണ് തൈകൾ നടുന്നത്. ഓപ്പൺ പ്രിസിഷൻ അഥവാ കൃത്യതാ കൃഷി രീതി ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ വെള്ളവും വെള്ളത്തിലൂടെത്തന്നെ വളവും ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലെത്തും. പ്ലാസ്റ്റിക് പുതയുള്ളതിനാൽ കളശല്യവും കുറയും. രണ്ടു തടങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത് കളകൾ കയറിയാൽ ബ്രഷ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നീക്കം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അജിത്തിന്റെ 4 ഏക്കർ കൃഷിയിടത്തിൽ ഒരു സഹായി മാത്രമേയുള്ളൂ. റബർ മാറ്റിയ സമയത്ത് മണ്ണുമാന്തി ഉപയോഗിച്ച് ആഴത്തിൽ മണ്ണിളക്കിയിരുന്നു. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ തവണയും അതുപോലെ മണ്ണിളക്കേണ്ടിവരുന്നില്ല. ടില്ലർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മണ്ണിളക്കലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുക. ഓരോ വിളവെടുപ്പു കഴിയുന്തോറും മൾച്ചിങ് ഷീറ്റ് മാറ്റി മണ്ണിളക്കി വീണ്ടും തടമെടുക്കുന്നു. ചാണകവും വേപ്പിൻപിണ്ണാക്കും അടിവളവമായി നൽകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഗോമൂത്രവും നേർപ്പിച്ച് വളമായി നൽകുന്നു.

വിളവെടുപ്പിന് പാകമായി വരുന്ന വെണ്ടത്തോട്ടം

അര ഏക്കർ വെണ്ട, മുക്കാൽ ലക്ഷം വിളവ്



അജിത്തിന്റെ പച്ചക്കറിത്തോട്ടം ഒന്നു പരിചയപ്പെടാം. പയറും പാവലും വെണ്ടയുമെല്ലാം അജിത്തിന്റെ അവനി അഗ്രോഫാമിലെ നിത്യവിളകളാണ്. എങ്കിലും അജിത്തിനു പ്രിയം വെണ്ടതന്നെ. 50 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് 1500 വെണ്ടച്ചെടികൾ ഇപ്പോൾ വിളവ് നൽകിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സമ്രാട്ട് ഇനം വെണ്ടയാണ് കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിത്തുകൾ അര മണിക്കൂർ സ്യൂഡോമൊണാസിൽ മുക്കിവച്ചശേഷം തടത്തിൽ നേരിട്ടു നടുന്നു. ഏതാനും വിത്തുകൾ പ്രോ ട്രേകളിലും പാകും. ആരോഗ്യക്കുറവുള്ള തൈകൾ പിന്നീട് നീക്കം ചെയ്ത് പകരം തൈകൾ നടുന്നതിനുവേണ്ടിയാണിത്. തൈ നട്ട് 45–ാം ദിവസം മുതൽ വിളവെടുത്തുതുടങ്ങും. ദിവസവും വിളവെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് അജിത്തിന്. വിളവെടുത്താലും മൂത്തുപോകുന്ന സ്വഭാവമുള്ള വിള ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരാശരി മൂപ്പ് ആകുമ്പോൾത്തന്നെ വിളവെടുക്കും. അതുപോലെ വിൽപന അതാത് ദിവസങ്ങളിൽതന്നെ സ്വന്തം ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെ നടക്കും. വില കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും അജിത്തിന്റെ തോട്ടത്തിലെ വെണ്ടയ്ക്കയ്ക്ക് ഒരു വിലയാണ്, കിലോയ്ക്ക് 60 രൂപ. തോട്ടത്തിൽനിന്ന് വിളവെടുക്കുമ്പോൾത്തന്നെ ഉപഭോക്താക്കൾക്കു വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നുവെന്നതാണ് പ്രധാന പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വാടാത്ത നല്ല ഉൽപന്നം ഉപഭോക്താക്കൾക്കു ലഭിക്കും. 50 സെന്റിൽനിന്ന് 75000 രൂപയുടെ വിളവ് കഴിഞ്ഞ തവണ ലഭിച്ചതായി അ‍ജിത്ത് പറഞ്ഞു.

വെള്ളരിക്കൃഷി

വിഷു സീസണോട് അനുബന്ധിച്ച് കൃത്യതാ കൃഷി രീതിയിൽത്തന്നെ വെള്ളരിയും ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൗഭാഗ്യ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വെള്ളരി ഒരേക്കറിലായി 5000 തൈകൾ നട്ടിരിക്കുന്നു. വിഷുവിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് വിളവെടുക്കത്തക്ക വിധത്തിലാണ് തൈകൾ നട്ടിരിക്കുക. ഒരേക്കറിൽനിന്ന് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയുടെ വിളവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

നാടൻ തണ്ണിമത്തൻ, വാട്‌സാപ് ചന്ത



മൂന്നു വർഷത്തെ പച്ചക്കറിക്കൃഷിക്കൊപ്പം ഇത്തവണ ആദ്യമായി തണ്ണിമത്തൻ കൃഷിയിലും അജിത് ഒരു കൈ നോക്കി. പരീക്ഷണക്കൃഷി വൻ വിജയമായിരുന്നുവെന്ന് അജിത്. 50 സെന്റിൽ 1500 വിത്തുകളാണ് നട്ടത്. ഡിസംബർ ആദ്യ വാരത്തിൽ നട്ട തൈകൾ ഈ മാസം മൂന്നാം വാരത്തോടെ ഉൽപാദനം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ 8000 കിലോ വിളവാണ് അജിത്തിനു നേടാനായത്. അതായത് ഡിസംബർ മൂന്നിന് വിത്തിട്ട് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ വിളവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. ആവശ്യക്കാർക്ക് നേരിട്ടുള്ള വിൽപന തന്നെയാണ് അജിത് ഇവിടെയും സ്വീകരിച്ചത്. ഫാമിന്റെ പേരിലുള്ള സമൂഹ മാധ്യമ കൂട്ടായ്മയിൽ പരസ്യം നൽകുന്നതനുസരിച്ച് ആവശ്യക്കാർ നേരിട്ടെത്തി വാങ്ങുന്നു. പാലായിൽ ആദ്യമായി തണ്ണിമത്തൻ വിളയുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ പലർക്കും രുചിയുടെ കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം ആളുകൾക്ക് സാംപിൾ നൽകി രുചി ബോധ്യപ്പെടുത്തി വിൽക്കാനും അജിത് മറന്നില്ല. വാങ്ങി രുചി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വീണ്ടും വാങ്ങാനെത്തിയവർ ഏറെയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അജിത്. പുലർച്ചെ മഞ്ഞിൻകണങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞ തണ്ണിമത്തന് തണുപ്പും രുചിയും ഏറെയായിരുന്നു. ചെടിയിൽനിന്ന് പറിച്ച ഉടനെതന്നെ ഉപഭോക്താവിന്റെ കൈകളിൽ എത്തുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ രുചിക്ക് കോട്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ല. കിലോ 40 രൂപയ്ക്കായിരുന്നു തന്റെ ആദ്യ തണ്ണിമത്തൻ കൃഷിയുടെ ഫലം ഉപഭോക്താക്കളിലെത്തിച്ചതെന്ന് അജിത്. ഇതിലൂടെ മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയോളം നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഒരു വിത്തിന് 8 രൂപയോളം ചെലവായിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, മൾച്ചിങ്, വളം, വേതനം എന്നിങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

പയർ കൃഷി

പച്ചക്കറി മാത്രമല്ല തീറ്റപ്പുല്ലും സ്ട്രോബെറിയും



പാലായിൽ പച്ചക്കറി വിളയിക്കുമ്പോൾ വാഗമണ്ണിൽ സുഹൃത്തിനൊപ്പം ചേർന്ന് സ്ട്രോബെറിയും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാഗമണ്ണിൽ ലാവൻഡർ റിസോട്ടിൽ ഫാം ടൂറിസം രീതിയിൽ ചെയ്ത കൃഷി വിജയമായിരുന്നുവെന്ന് അജിത്. സന്ദർശകർക്ക് നേരിട്ട് വിളവെടുക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ആവശ്യക്കാരുമേറെ. ദിവസേന 5 കിലോയോളം വിളവെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും അജിത്. അതുപോലെതന്നെ തൃശൂരിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ തീറ്റപ്പുൽക്കൃഷിയുമുണ്ട്. സൂപ്പർനേപ്പിയറും റെഡ് നേപ്പിയറുമാണ് അവിടെ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുക.

അജിത്തിന്റെ വിജയമന്ത്രം, കൃഷി തന്ത്രം



സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണ് താങ്കൾ കൃഷിയിൽ വന്നത്. കൃഷി ലാഭമാണോ,

ലാഭകരമാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണോ ?

‘എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത്. അതിന് ഒരു ഉത്തരമേയുള്ളൂ. കൃഷിയോട് അൽപമെങ്കിലും താൽപര്യവും ആത്മാർഥതയും

ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃഷി വിജയകരമാക്കാം. പരമ്പരാഗത കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം

മികച്ച ഉൽപാദനം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഉൽപന്നം

വിറ്റഴിക്കാൻ അറിയില്ല. കൃഷിയിടത്തിലെ അധ്വാനഭാരം കുറച്ചാൽ വിൽപനയ്ക്കുകൂടി സമയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

വിപണനത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കണം കർഷകൻ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത്.

അതിനുശേഷം മാത്രമേ കൃഷിയെക്കുറിച്ചും വിളവിനെക്കുറിച്ചും പരിപാലനത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാവൂ.’

അജിത്ത്, കൃഷിക്കാരൻ

ഫോൺ: 99475 91256

English summary: Better Profits from Watermelon: Systematic Cultivation of Software Engineer