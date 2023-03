വന എൻജിനീയർ: മുള നശിച്ചാലും കാടിറക്കം: കള്ളക്കടത്തിനും ചിലർ, ദിനോസറിന്റെ വഴിയേ ആനയും?

വംശനാശം നേരിടുന്ന ഒരു ജീവി എന്ന നിലയിൽ ആന നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ കേരളത്തിന്റെ മാത്രം പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിലയിരുത്തുക സാധ്യമല്ല. ലോകത്ത് അവശേഷിക്കുന്ന ആനകളുടെ എണ്ണം വ്യാപകമായി കുറഞ്ഞുവരുന്നതാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം. ലോകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആനകളുടെ എണ്ണം കോടിയിൽനിന്നു ലക്ഷത്തിലേക്കും പതിനായിരങ്ങളിലേക്കും ചുരുങ്ങി. മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രം 40,000 ആനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ആകെ ആനകളുടെ എണ്ണം അൻപതിനായിരത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ്. ‘പരിണാമത്തിലെ ദുരന്തം’ എന്ന വിശേഷണം ആനകൾക്ക് വന്നു ചേർന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ത്യയിൽ ആന കള്ളക്കടത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടോ? നിയന്ത്രിത കാട്ടുതീയിലൂടെ ആനകളെ സംരക്ഷിക്കാനാകുമോ?

ഇന്ത്യയുടെ സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് കേരളത്തിന്റെ സമകാലിക യാഥാർഥ്യങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നപരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ ലേഖനം.

ആന ഭാവിയിലെ ദിനോസർ?



മലയാളിക്ക് കാൽപനികതയുടെ നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടിയ ആചാരാടയാളമാണ് ആന. പ്രോബോസിഡിയ (Proboscidea) എന്ന സസ്തനി കുടുംബത്തിൽ ഭൂമിയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഏക ജീവിയായ ആനകൾ ഇപ്പോൾ കടുത്ത വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആനയെ ഭാവിയിലെ ദിനോസറുകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇന്റർനാഷനൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചറിന്റെ (ഐയുസിഎൻ) റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആനകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ലോകമെമ്പാടും ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്.



പാശ്ചാത്യർ ആഫ്രിക്കയിൽ കോളനികൾ സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഏകദേശം 2.6 കോടി ആഫ്രിക്കൻ ആനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കണക്ക്. ആനവേട്ട തുടങ്ങി 1970ൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ആഫ്രിക്കയിലെ ആനകളുടെ എണ്ണം 1.3 കോടി ആയി ചുരുങ്ങി. ഐയുസിഎൻ 2011ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ആഫ്രിക്കൻ ആനകളുടെ എണ്ണം 4.25 ലക്ഷത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ ആനകളുടെ ചരിത്രത്തിന് ഇതിഹാസങ്ങളോളം പഴക്കമുണ്ട്. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിലെ ജീവനുള്ള ടാങ്കുകൾ ആയിരുന്നു ആനകൾ. ബിസി 558 - 491 വരെ മഗധ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ബിംബിസാര ചക്രവർത്തിക്ക് ആനകളുടെ പ്രത്യേക സൈന്യംതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുഗൾ രാജവംശത്തിലെ ജഹാംഗിറിന്റെ പട്ടാളത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം പന്ത്രണ്ടായിരം ആനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കണക്ക്. മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രം 40,000 ആനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ‘ദ് ഇന്ത്യൻ എലെഫെന്റ്’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ എലെഫെന്റ് മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അജയ് ദേശായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കെടുതികൾക്കും ഒടുവിൽ ഇന്ന് അമ്പതിനായിരത്തിൽ താഴെ ഇന്ത്യൻ ആനകൾ മാത്രമേ ലോകത്ത് അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ.

അതിജീവനത്തിന്റെ ക്രമം



25 കോടി വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ് സമുദ്രങ്ങളിലെ 96% ജീവികളുടെയും അന്ത്യം കുറിച്ച ‘ഗ്രേറ്റ് ഡയിങ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആഗോളതാപനമാണ് പെർമിയൻ ട്രയാസ്സിക് (Permian–Triassic). ഇതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വംശനാശമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹോളോസീൻ (Holocene) വംശനാശത്തിൽ ജനിതക വൈവിധ്യത്തിന്റെയും ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെയും ശോഷണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് യാഥാർഥ്യമാണ്. ഇതിൽ ആരെല്ലാം ബാക്കിയാവും എന്നത് അതിജീവന ക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും.

മനുഷ്യൻ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി സ്വയം ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പെറ്റു പെരുകുന്ന ചില ജീവികളെ ക്ഷുദ്രജീവികളായി കണക്കിലെടുത്ത് മനുഷ്യർ തന്നെ മുൻകൈയെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചു കളയുകയാണ് പതിവ് (Selective Culling). ആനയെ പോലുള്ള അന്യം നിന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ജീവികളെ മനുഷ്യൻ ശാസ്ത്രീയമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പരിണാമത്തിലെ ദുരന്തം?



പരിണാമത്തിലെ ദുരന്തമെന്ന് ആന വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ആനയ്ക്ക് വിയർപ്പു ഗ്രന്ഥികൾ വളരെക്കുറവായതിനാൽ ശരീരതാപനില നിയന്ത്രി‍ക്കുക ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കാട്ടാനകൾ സദാസമയവും ദേഹത്ത് പൊടിവാരി ഇടുന്നത്. ആനയുടെ ത്വക്കിന് ഏതാണ്ട് രണ്ടര സെന്റീമീറ്റർ കട്ടിയുണ്ടാകും. എന്നാൽ വായ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ളതും ചെവിക്കകത്തുമുള്ളതുമായ തൊലി വളരെ കട്ടികുറഞ്ഞതായിരിക്കും. ചൂടുകൂടുമ്പോൾ കാലിൽ നഖത്തിനടുത്തായി വിയർപ്പ്ഗ്രന്ഥികൾ ഉള്ളതിനാൽ അവിടെ വായുലഭ്യത കൂട്ടാൻ ആന കാലുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാറുമുണ്ട്. കൂടാതെ ശ്രവണ സഹായിയായും ആന കാലുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കുളമ്പ് ഇല്ലാത്ത കാലുകൾ ആനയ്ക്ക് നൽകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ചില്ലറയൊന്നുമല്ല.

കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ 40% മാത്രമേ ആനകൾക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദിവസത്തിൽ ഏറിയ പങ്കും ആനയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു. പ്രധാന ഭക്ഷണം മുളയും പുല്ലിനങ്ങളും തന്നെയാണ്, ആന ദിവസേന ഏകദേശം 140–270 കിലോഗ്രാം വരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും, പകുതിയും ദഹിക്കാതെ പുറത്തുപോകും.

മനുഷ്യൻ തടവിലാക്കി വളർത്തുന്ന ‘നാട്ടാന’കളുടെ ആയുസ്സ് എത്താതെയുള്ള മരണത്തിന് ഒരു കാരണം എരണ്ടക്കെട്ടാണ്. ആനകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദഹനക്കേടിന് എരണ്ടക്കെട്ട് എന്നാണു പറയുന്നത്. മുഖ്യകാരണം ആനകൾക്ക് ഒട്ടും അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഭക്ഷണമാണ്. മേൽചുണ്ടും മൂക്കും കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടായ തുമ്പിക്കൈ എന്ന അവയവവും ആനയ്ക്കു തിരിച്ചടിയാണ്. 40,000ത്തിലധികം പേശികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തുമ്പിക്കൈ അങ്ങേയറ്റം സംവേദനക്ഷമമാണ്. ജെസിബി പോലുള്ള ആധുനിക യന്ത്ര വാഹനങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുണ്ടായിട്ടും ആനയെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തടിപിടിത്തം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നു. ആനയുടെ വേദന അറിയാൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം മൂക്കിന്റെ സംവേദനക്ഷമത ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ഓർത്താൽ മതി.

തൃശ്ശൂരിലെ ഇരിഞ്ഞാടപ്പിള്ളി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വേണ്ടി പെറ്റ ഇന്ത്യ (People for the Ethical Treatment of Animals) എന്ന സംഘടന മുൻകൈയെടുത്ത് നിർമിച്ച് നൽകിയ ‘ഇരിഞ്ഞാടപ്പിള്ളി രാമൻ‘ എന്ന യന്ത്ര ആന തിടമ്പേറ്റിയത് നമ്മൾ കണ്ടു. ചലച്ചിത്രതാരം പാർവതി തിരുവോത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു ഇത്. ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള ചട്ടക്കൂടില്‍ റബര്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആനയെ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഞ്ച് മോട്ടോറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആനയുടെ ചലനങ്ങള്‍. അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് രണ്ടു മാസമെടുത്ത് നിര്‍മിച്ച ആനയുടെ ഭാരം 800 കിലോ വരും. ആനപ്രേമികൾ റോബോട്ടിലേക്ക് തിരിയട്ടെ, ആന എന്ന വന്യജീവിയെ വെറുതെ വിടട്ടെ.



ആന ഒരു സമൂഹജീവിയാണ്



മനുഷ്യരെപ്പോലെ തന്നെ സമൂഹ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ആന. പിടിയാനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോവുക, ആണാനകൾ പൊതുവേ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ജീവിക്കുക. ഇണചേരാനായി കൂട്ടത്തിൽ വന്നു ചേരുകയാണ് കൊമ്പൻ ചെയ്യുക.

ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ ഷിഫ്ര ഗോൾഡൻബർഗ്, ജോർജ് വിറ്റെമയർ (2020) എന്നിവർ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ആന ഒരു വികാര ജീവിയാണെന്നും മനുഷ്യരെപ്പോലെ വേർപാടുകളിൽ ആന ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ ഒരാന ചെരയുമ്പോൾ അവർ ദുഃഖം ആചരിക്കുകയും, മൃതദേഹത്തിനൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുകയും വീണ്ടും മരിച്ചയിടം സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യും. ആനയെ ഒരിക്കലും ഇണക്കി വളർത്താൻ കഴിയില്ല. മെരുക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ.

കാടിന്റെ എൻജിനീയർ



ഉയർന്ന മരത്തിന്റെ ചില്ലകൾ ഒടിച്ച് മാനുകൾക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയും, മണ്ണ് കുഴിച്ച് ചെറിയ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയും, അടഞ്ഞ കാടുകളിൽ നടന്നു കയറി പുതിയ വഴിത്താരകൾ സൃഷ്ടിച്ചും വനം സംരക്ഷിക്കുന്ന കാടിന്റെ എൻജിനീയറായ ആന നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ഏറെയാണ്.

വൈൽഡ്‌ലൈഫ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ സർവേയിൽ രാജ്യത്ത് 101 ആനത്താരകളുണ്ടെന്നാണ്‌ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. റൈറ്റ് ഓഫ് പാസേജ് (ROP) എന്ന ആശയമാണ് കാട്ടാനകളുടെ വിഷയത്തിൽ വൈൽഡ്‌ലൈഫ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നത്. ഇതുതന്നെയാണ് ആനസംരക്ഷണത്തിലെ മികച്ച വഴി. ഈ മേഖലയിലെ പ്രഗൽഭനായ വനം വന്യജീവി ഗവേഷകൻ ഡോ. പി.എസ്. ഈസയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കേരളത്തിലെ ആനത്താരകൾ വലിയ വെല്ലുവിളി അല്ല. കാരണം കേരളത്തിൽ ആറോളം ആനത്താരകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

സഹ്യന്റെ പുത്രൻ കാടിറങ്ങുമ്പോൾ



ലോകമെമ്പാടും ആനകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആനകളുടെ കണക്കെടുത്താൽ 38 വർഷത്തിനിടെ (1979-2017) 122% ആണ് ആനകളുടെ വർധന. അതിൽ കേരളത്തിന്റെ പങ്ക് നിർണായകമാണ്. വന്യമൃഗ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലവിലെ ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ അതത് പ്രദേശത്തെ ജനസാന്ദ്രതയുമായി കൂട്ടി വായിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. 2014 മുതൽ 2022 വരെയുള്ള എട്ടു വർഷത്തെ കാലയളവിനുള്ളിൽ 3,938 മനുഷ്യരെ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആന കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതേ കാലയളവിനുള്ളിൽ 531 ആനകളാണ് വൈദ്യുതാഘാതം ഏറ്റു ചരിഞ്ഞത് എന്നതു കൂടി ചേർത്ത് വായിച്ചാലേ സംഘർഷത്തിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ.

മൂന്നടി മണ്ണ്



വികസിത രാജ്യങ്ങളോടു കിടപിടിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ കേരളം ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒന്ന് വന്യമൃഗ സംഘർഷം തന്നെയാണ്. കാടും മനുഷ്യരും തോളോടു തോൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നാട്ടിൽ വന്യമൃഗ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി വളരെ വലുതാണ്.

ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 2.76% വരുന്ന മലയാളികൾ താമസിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ 1.18% മാത്രം വരുന്ന കേരളമെന്ന ഭൂപ്രദേശത്താണ്. ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, 29.65% വനവും, 54.7 % വനാവരണവുമുള്ള നാട്ടിലാണ് 3.34 കോടി ജനങ്ങൾ (2021 സെൻസസ്) ജീവിക്കുന്നത്. അതിനിടെ നമുക്ക് 44 നദികളും, 62 അണക്കെട്ടുകളും കൂടി ഉണ്ടെന്നത് മറക്കരുത്. ഇതിനെല്ലാം ഉപരി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന അപ്രതീക്ഷിത പ്രളയങ്ങളും, കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളും നാടിനെയും കാടിനെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു.

നേർക്കുനേർ



1979ൽ ഇന്ത്യയിൽ 13,500 ആനകൾ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2017ലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ആനകളുടെ എണ്ണം 29,964 ആണ്. ഏകദേശം 40 വർഷത്തിനിടെ 122% വർധന.

കേരളത്തിലെ കണക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1989ൽ വെറും 3500 ആനകൾ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ 2017 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് 5,706 ആനകൾ ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ മാത്രം, ഏകദേശം 30 വർഷത്തിനിടെ 63% വർധന. ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തു വയ്ക്കേണ്ട രണ്ടു കണക്കുകൾ കൂടിയുണ്ട്, 30 വർഷത്തിനിടെ 31% ജനസംഖ്യാ വർധന കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്

വനം വളരുമ്പോൾ



കേരളത്തിലെ മനുഷ്യനെപ്പോലെ പാരിസ്ഥിതിക കുറ്റബോധം പേറി ജീവിക്കുന്ന മറ്റൊരു ജനതയെ കാണാൻ ആവില്ല. ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് പല ആവർത്തി കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേരളത്തിലെ വനം കയ്യേറ്റം. 1956 കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണം തൊട്ട് ഇന്നേവരെയുള്ള കണക്കെടുത്താൽ സ്വാഭാവിക വനത്തിന്റെ വർധന 3.8% ആണ് എന്നതാണ് വസ്തുത. 60 വർഷത്തിനിടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ 136% ജനസംഖ്യ വർധന ഉണ്ടായി എന്ന വസ്തുത കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് കേരളത്തിന്റെ യഥാർഥ വികസന മാതൃകയും പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള കരുതലും തെളിഞ്ഞുവരുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലായിപ്പോഴും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ മുന്നണി പടയാളികൾ തന്നെയായിരുന്നു.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 34 വർഷത്തിൽ (1987-2021) കേരളത്തിന്റെ വനാവരണം വർധിച്ചത് 110% ആണ്. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വനനയമനുസരിച്ച്, പാരിസ്ഥിതിക സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നതിന് 33% ഫോറസ്റ്റ് കവർ വേണമെന്നാണ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്. വന്യമൃഗ ശല്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന ജില്ലകളിൽ ഒന്നായ വയനാട്ടിലെ ഫോറസ്റ്റ് കവർ 74.2% ആണ്. കേരളത്തിലെ മനുഷ്യർ മരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയല്ല വളർത്തുകയാണ് എന്നതിന്റെ കൂടെ തെളിവാണിത്.

എന്തുകൊണ്ട് ആന കാടിറങ്ങുന്നു ?



ആനസാന്ദ്രത (Elephant Density) കാടിന് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതിനും അപ്പുറം ഇന്ത്യയിൽ ചില ഇടങ്ങളിലെങ്കിലും ആനയുടെ എണ്ണം വർധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ്. കാടിന് എത്ര ആനയെ ഉൾക്കൊള്ളാം എന്നതാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ എലെഫന്റ് മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അജയ് ദേശായിയുടെ വിലയിരുത്തലിൽ 111 തൊട്ട് 266 വരെ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് ആനകൾക്ക് വേണ്ട ഹോം റേഞ്ച്.

ജ്യോതി പി. ദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 2020ൽ നടന്ന വിശദമായ പഠനത്തിൽ ആനകളുടെ ആവറേജ് ഡെൻസിറ്റി 1.30 ച.കിലോമീറ്റർ ആണ്. കേരളത്തിലെ ആനയുടെ ഡെൻസിറ്റി 0.59 മാത്രമാണ്, ഇത് ആശങ്കജനകമാണ്.

ആനയുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതി വാദക്കാർ ഉയർത്തുന്ന മറുചോദ്യമുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ജനസാന്ദ്രത എത്രയാണ് എന്ന്. മനുഷ്യനെ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിവികാസമാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ഫലപ്രദമായ ഉപയോഗം മനുഷ്യന് സാധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഫ്ലാറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ചില മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ മനുഷ്യൻ ഒരു ടെറിട്ടോറിയൽ ജീവിയല്ല. ചൈനയുടെ മക്കാവു എന്ന 32.9 ച. കി.മീ. മാത്രം വിസ്തീർണ്ണവുമുള്ള നഗരത്തിൽ ഏകദേശം 6,80,000 മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. മക്കാവു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശമാണ്. 20,556 ആളുകൾ/ ച.കി.മീ. ആണ് മക്കാവിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി.

കാടിന്റെ സ്വാഭാവികമായ പുൽമേടുകൾ

നിലവിലെ കാടുകളിലെ വെജിറ്റേഷൻ ആനകൾക്ക് ചേരുന്നതാണോ എന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. മഴക്കാലത്ത് തുറന്ന പുല്ലുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ആന ഭക്ഷണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാറ്. വേനൽ ആകുന്നതോടെ വെള്ളം തിരഞ്ഞുള്ള യാത്രകൾ ആരംഭിക്കുകയായി. ഈ സമയങ്ങളിൽ കർണാടകയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ആനകൾ കേരളത്തിൽ എത്തുക പതിവാണ്.

ആനകൾ ഭക്ഷണത്തിനും മറ്റും ആശ്രയിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും പുൽമേടുകളെയും മുളകളെയും ആണ്. ആനയ്ക്ക് അവശ്യം വേണ്ട പുല്ലുകളിൽ ഒന്നാണ് മുള. വയനാട്ടിലെ 344.44 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വനഭൂമിയിൽ 500 ഹെക്ടറിൽ കൂടുതൽ വളരുന്ന മുള സവിശേഷ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ്. ഒരിക്കൽ പൂക്കുന്നതോടെ മുഴുവനോടെ നശിക്കുന്ന പുല്ലാണ് മുള. ഒരു പ്രദേശത്തെ മുളകൾ ഒരുമിച്ച് പൂക്കുകയും നശിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തെ ആനകൾ തീറ്റതേടി നാട്ടിലിറങ്ങുന്നത് പതിവാണ്.

അധിനിവേശ കളകളുടെ കടന്നു കയറ്റം.



വളരെ വേഗത്തിൽ വളരുന്ന അധിനിവേശ സസ്യങ്ങൾ മറ്റ് സസ്യങ്ങൾക്കുള്ള വായു സഞ്ചാരം കുറയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം ചില പ്രത്യേകതരം ഷഡ്പദങ്ങളുടെയും രോഗങ്ങളുടെയും വാഹകരായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി തനത് ആവാസവ്യവസ്ഥ മാറ്റിമറിക്കുകയും തദ്ദേശീയ സസ്യങ്ങളുടെ വംശനാശത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇവ മറ്റ് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചക്കും പുനരുത്പാദനത്തിനുമെല്ലാം വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാണ്.

സെന്ന സ്‌പെക്ടാബിലിസ് പോലുള്ള കളകൾ വയനാട് മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതമാകെ പടർന്നു കഴിഞ്ഞു. 45 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വനഭൂമി മലയാളത്തിൽ മഞ്ഞക്കൊന്ന എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ അധിനിവേശ കള നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കർണാടകയിലെ ഭദ്ര കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, തമിഴ്‌നാട്ടിലെ സത്യമംഗലം കാടുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ഈ കള എന്നോ പടർന്നു കയറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആനതൊട്ടാവാടിയും (Mimosa diplotricha), അരിപ്പൂച്ചെടിയും (Lantanas) കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ചയും (Chromolaena odorata), ധൃതരാഷ്ട്രപ്പച്ചയും (Mikania micrantha) നമ്മുടെ നാട് മാത്രമല്ല കാടും കീഴടക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആനകൾക്ക് ആവശ്യമായ വെജിറ്റേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും അധിനിവേശ കളകൾ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് .

നിയന്ത്രിത കാട്ടുതീ



അയ്യോ കാട് കത്തിക്കുന്നേ! എന്ന് പറയാൻ വരട്ടെ. നിയന്ത്രിത കാട്ടുതീ അധിനിവേശ കളകളെ നശിപ്പിക്കാനും പുല്ലിനങ്ങൾ വളരാനും അതുവഴി ആനകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെജിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാനും സഹായിക്കും. സ്വാഭാവികമായ പുൽമേടുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കാട്ടുതീ നല്ലതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ കാസിരംഗ നാഷനൽ പാർക്കിൽ നിയന്ത്രിതമായി വനം കത്തിച്ചാണ് ആനകൾക്കുള്ള വെജിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

നിയന്ത്രിത കാട്ടുതീ ആരോഗ്യകരമായ പുൽമേടുകൾ വളരാൻ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന ഇലകളും മറ്റും നിയന്ത്രിതമായി കത്തിത്തീരുന്നത് വലിയ കാട്ടുതീ തടയാൻ സഹായമാകുന്നു. ഇത് പോഷകസമ്പുഷ്ടമായ നല്ല പുല്ലുകൾ വളരാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കോർബറ്റ്, അസമിലെ മാനസ് എന്നീ നാഷനൽ പാർക്കുകളിലും നിയന്ത്രിത കാട്ടുതീ വിജയകരമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്ലാന്റേഷൻ ബഫർ സോൺ



കേരളത്തിലെ വനത്തിന്റെ 13.5% (1562 ച. കിമി) ശതമാനം പ്ലാന്റേഷൻ ആണ്. ഇതിൽ പകുതിയോടടുത്ത് തേക്ക് കൃഷിയാണ്. മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്ലാന്റേഷൻ ഭൂമി ശാസ്ത്രീയമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ്. നിലവിൽ കാടും നാടുമായിട്ടുള്ള അതിരുകൾ നിറയെ അധിനിവേശ കളകൾ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മുഴുവനായി ഉന്മൂലനാശനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയത് അര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ എങ്കിലും കാടും നാടുമായി വേർതിരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പ്ലാന്റേഷൻ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സംരക്ഷണ കവചം പോലെ നാടിനെയും കാടിനെയും വേർതിരിക്കുകയും മനുഷ്യവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു യഥാർഥ ബഫർ സോണായി പ്ലാന്റേഷന് മാറാൻ കഴിയും.

നിലവിൽ കാടും നാടും വേർതിരിക്കുന്ന അതിരുകൾ ഫലപ്രദമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ക്രമാതീതമായി വർധിച്ച വന്യമൃഗങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. പ്ലാന്റേഷൻ ബഫർ സോൺ വരുന്നതോടെ കാടും നാടും തമ്മിൽ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാവുകയും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏർലി വാണിങ് സിസ്റ്റം പോലുള്ളവ നടപ്പാക്കുകയും സുരക്ഷ കവചങ്ങൾ പല തട്ടുകളായി തീർക്കുകയും ചെയ്താൽ സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ നല്ലൊരു പരിധിവരെ കഴിയും

ആന കള്ളക്കടത്ത്



ഞെട്ടിയോ!. അതെ ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായി ആനക്കള്ളക്കടത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. 2022 ജൂണിൽ അരുണാചൽപ്രദേശിലെ ഈസ്റ്റ് സിയാങ് ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനമായ പാസിഘട്ടിൽ നിന്ന് ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഒരു സംഘം ട്രക്കുകൾ ആന കള്ളക്കടത്ത് നടക്കുന്നുവെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സംഘം വിദ്യാർഥികൾ തടഞ്ഞിരുന്നു. വളരെ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ 10 ആനകൾ ആ ട്രക്കുകൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അസമിൽ നിന്നുള്ള ഏകദേശം 1,000 ആനകൾ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, കൂടുതലും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബന്ദികളാണ് എന്നും മാധ്യമങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ (2003-ൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയ) സെക്ഷൻ 43 പ്രകാരം വന്യമൃഗങ്ങളെ (ആനകൾ ഉൾപ്പെടെ) വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിൽക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളായ കേരളം, കർണാടക, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആനകൾക്ക് ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്. ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള എൽസ ഫൗണ്ടേഷന്റെ 2022 ഫെബ്രുവരിയിലെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഏകദേശം 500 ആനകളാണ് കള്ളക്കടത്തിന് ഇരയായിട്ടുള്ളത്.

സ്വകാര്യവ്യക്തികള്‍ക്കോ മതസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കോ ആനകളെ സ്വന്തമാക്കാനോ പരിപാലിക്കാനോ അനുമതിയില്ലെന്ന മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിധി ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ കേരളത്തിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ആന ഭാവിയുടെ ദിനോസർ ആവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ്. അതിന് മനുഷ്യ ജീവന്റെ വിലയുണ്ടാവരുത്. ആന സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ വൻ തുക കൈപ്പറ്റുന്ന എൻജിഒകൾ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ എത്രമാത്രം ശാസ്ത്രീയവും സുതാര്യവുമാണ് എന്നുകൂടെ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും. ആനകൾക്കായുള്ള സംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ നാട്ടിലെ മനുഷ്യരെ കൂടെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ടും അവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ്.

