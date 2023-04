കാർഷികോൽപന്നങ്ങളുടെ വിപണനരീതികളിൽ മാറ്റം നിർദേശിക്കുന്നു ഫ്രഷ് ടു ഹോം എന്ന ഓൺലൈൻ വിപണന സംരംഭത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ മാത്യു ജോസഫ്.

‌മത്സ്യം, മാംസം, പച്ചക്കറിവിപണനമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എനിക്കു കർഷകരെ അടുത്തറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ പരമ്പരാഗത വിപണനരീതി കൈവിടാന്‍ മടിക്കുന്നതായാണ് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

വിപണനമാണ് കൃഷിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കടമ്പ. എന്നാല്‍ അതു കടക്കാനുള്ള പുത്തൻ രീതികളും സാധ്യതകളും നാം കൃഷിക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. അവർക്കു പുതു വിപണനസാധ്യതകൾ തുറന്നുകൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കാൻ സർക്കാരിനും അനുബന്ധ ഏജൻസികൾക്കും സാധിക്കണം.

ഞാൻ ഗൾഫിലെ ഒരു ട്രേഡ് ഷോയില്‍ അമേരിക്കയിൽനിന്നു വരുന്ന ചീനിക്കപ്പ (മധുരക്കിഴങ്ങ്) വിൽക്കുന്ന സ്റ്റാൾ സന്ദര്‍ശിച്ചു. 40 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു സ്റ്റാളിനു ചെലവ്. വിദൂര ഭൂഖണ്ഡത്തിൽനിന്നു വന്ന് ഇത്രയും തുക മുടക്കി തുറന്ന സ്റ്റാളില്‍ മൂല്യവർധിത ഉൽപന്നങ്ങളായിരിക്കും വിൽക്കുന്നതെന്നു ഞാൻ കരുതി. എന്നാൽ വെറുതെ മണ്ണു നീക്കി വൃത്തിയാക്കിയ മധുരക്കിഴങ്ങാണ് അവിടെ വിറ്റിരുന്നത്. ഞാനും കുറച്ചു മധുരക്കിഴങ്ങ് വാങ്ങി ഷാർജയിലെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു പാകം ചെയ്തു കഴിച്ചു–രുചിയില്‍ നമ്മുടെ മധുരക്കിഴങ്ങിനടുത്തു വരില്ല. പോഷകമൂല്യം കൂടുതലുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. എന്നാല്‍ ബ്രാൻഡിന്റെ ബലത്തിലാണ് അവിടെ കച്ചവടമെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായി. ആഴ്ച തോറും 4 കണ്ടെയ്നർ മധുരക്കിഴങ്ങ് കടലുകൾ കടന്ന് ഗൾഫിലെത്തുന്നു. സമീപസ്ഥമായ കേരളത്തില്‍നിന്ന് അതിനെക്കാള്‍ രുചിയുള്ള മധുരക്കിഴങ്ങ് അവിടെയെത്തിച്ചു വിൽക്കാനാവില്ലേ? ആവും, സംശയമില്ല. പക്ഷേ, നമ്മുടെ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്ക് മികച്ച ഒരു ബ്രാന്‍ഡിങ് ഉണ്ടാകണം.

കേരളത്തിനു രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിൽ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ടൂറിസം മാത്രമാണ്. അതുമൂലം എത്രയോ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉപജീവനം കണ്ടെത്തുന്നു. ഇതേ രീതിയില്‍ നമ്മുടെ കാർഷികോല്‍പന്നങ്ങളും ബ്രാന്‍ഡ് ചെയ്യുന്നപക്ഷം രാജ്യാന്തരതലത്തില്‍ വിപണി നേടാനാവും. രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാവുന്ന എത്രയോ കാർഷികോൽപന്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. അവ ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കയറ്റുമതി നടത്താൻ അവസരം സൃഷ്ടിച്ചാൽ ഉറപ്പായും നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ കൃഷിയിലേക്കു തിരിച്ചുവരും. ഇതുവരെയുള്ള സങ്കൽപങ്ങളെ പൊളിച്ചെഴുതിയാൽ മാത്രമേ വിപണിയിൽ മുന്നേറാനാകൂ. ‘ഫ്രെഷ് ടു ഹോമി’ലൂടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തതും അതുതന്നെ.

സീ ടു ഹോം എന്ന പേരിൽ 2012ലാണ് ഓൺലൈനില്‍ ഞാൻ മീൻ വിറ്റുതുടങ്ങിയത്. അന്നു നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി കംപ്യൂട്ടറിലൂടെ മീൻ വീട്ടിലെത്തിക്കാനാകും എന്ന് ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തലായിരുന്നു. ഇന്നു സ്ഥിതി മാറി. ഓൺലൈൻ വിപണനത്തെക്കുറിച്ച് ആരെയും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല. ഫ്രഷ് ടു ഹോം കേരളത്തിലെ 12 ജില്ലകളിൽ മത്സ്യവും മാംസവും എത്തിക്കുന്നു. പച്ചക്കറിയും എഫ്ടിഎച്ച് എന്ന ബ്രാൻഡിൽ വിപണനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബെംഗളൂരു, പുണെ, ഹൈദരബാദ് തുടങ്ങിയ മഹാനഗരങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ലഭ്യം. ഒട്ടേറെ കൃഷിക്കാർക്ക് നേരിട്ട് ഉപഭോക്താവിലെത്താൻ ഇതു വഴി ഞങ്ങൾ അവസരമൊരുക്കുന്നു. ബെംഗളൂരുവിൽ 162 കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഞങ്ങൾക്കായി പച്ചക്കറിക്കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അവരിൽ അരയേക്കറുകാരും 56 ഏക്കറുകാരുമുണ്ട്. സമീപവാസികളായ കൃഷിക്കാരെയാണ് ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഉൽപന്നങ്ങളെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് കുറയ്ക്കാന്‍ ഇതുപകരിച്ചു. ഒരു പൊതു സംഭരണകേന്ദ്രത്തിൽ കൃഷിക്കാർ ഉൽപന്നങ്ങളെത്തിക്കുന്നു. 2020ൽ ദൂത് വാല എന്ന സംരംഭം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ മുതൽ പാൽ, പച്ചക്കറി വപണനവും ഞങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്.

ഒരു വർഷത്തിനകം ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലും പാൽ, പച്ചക്കറി വിപണനം ആരംഭിക്കും. കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാരിൽനിന്നാവും ഞങ്ങൾ അവ സംഭരിക്കുക. ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ നേരിട്ടു വാങ്ങാനാണ് പദ്ധതി. കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തുമായിരിക്കും ആദ്യം. ഈ നഗരങ്ങളിലെ സമീപവാസികളായ കർഷകർക്കും കർഷക കൂട്ടായ്മകൾക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാം.

Read also: പൂഴിമണ്ണിലെ പച്ചക്കറിത്തോട്ടം: ഇസ്രയേലുകാർ ഇങ്ങുപോന്നു; തുമ്പയിലെ സുജിത്തിന്റെ കൃഷി ‘പഠിച്ചു’!

കേരളത്തിലെ ഉയർന്ന ഉൽപാദനച്ചെലവ് വെല്ലുവിളിയാകുമോയെന്ന ആശങ്ക ഇല്ലാതില്ല. എന്നാല്‍ ആന്ധ്ര കരിമീനിനെ തഴഞ്ഞ് 120 രൂപ അധികം വിലയുള്ള കുമരകം കരിമീൻ വാങ്ങുന്ന കേരളത്തിലെ ഉപഭോക്താക്കളില്‍ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. നാടൻ പച്ചക്കറിയും ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ അവർ തയാര്‍ ആയാൽ കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാർക്ക് നേട്ടമാകും. വാണിജ്യ പഴവർഗക്കൃഷിയിൽ മുതൽമുടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് വിപണി നേടിക്കൊടുക്കാന്‍ ഞങ്ങൾക്കു സാധിക്കും. മുംബൈ മുതൽ കൊൽക്കൊത്തവരെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മഹാനഗരങ്ങളിലും നമ്മുടെ റംബുട്ടാന്‍, മാംഗോസ്റ്റീന്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ഉപഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്താൻ എഫ്ടിഎച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനു കഴിയും.

ആലപ്പുഴയിൽ ഞങ്ങൾക്കായി മത്സ്യക്കൃഷി നടത്തുന്നവരുണ്ട്. കോഴിവളർത്തലിലെ ഇന്റഗ്രേഷൻ മാതൃകയിൽ മത്സ്യവിത്തും തീറ്റയും സാങ്കേതികോപദേശവും ഞങ്ങള്‍ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ധർ നിർദേശിക്കുന്നതുപോലെ മീൻ വളർത്തുകയേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ബാസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അസാംവാള മാത്രമാണ് ഈ വർഷം ഞങ്ങളുടെ കൃഷിക്കാർ വളർത്തുന്നത്. പലരും ഈ രംഗത്ത് പണ്ടേയുള്ളവർ. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചതോടെ 10 മാസംകൊണ്ടു ലഭിച്ചിരുന്ന വളർച്ച 8 മാസംകൊണ്ടു ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഒട്ടേറെ കർഷകർ ഒപ്പം വരാന്‍ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. നിലവിൽ 40 ഏക്കറിലാണ് ഞങ്ങൾക്കു മത്സ്യക്കൃഷി. വരും വർഷം 120 ഏക്കറില്‍കൂടി മത്സ്യം വളർത്താനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

Read also: എഡിജിപി എം.ആർ. അജിത്കുമാർ പ്രശംസിച്ച പൊലീസ് കർഷകൻ: നിസാരനല്ല ഈ പൊലീസ് കർഷകൻ

കൃഷിക്കാർക്കു വില മുൻകൂര്‍ നൽകാന‍ും ഫ്രഷ് ടു ഹോം തയാര്‍. നിശ്ചിത വലുപ്പമെത്തിയ മീനിനു നിശ്ചിത വില മുൻ‌കൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് കൃഷിക്കാരുമായി ധാരണയിലെത്തും. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരമ്പരാഗത ചെമ്മീൻകെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുമ്പളങ്ങിയിലുണ്ട്– 540 ഏക്കര്‍. കടൽമത്സ്യം കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. വളർത്തുമത്സ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇനി ഭാവി.

Instagram: mathewjoseph.freshtohome

English summary: Agricultural marketing should also change with time Said Fresh to Home Founder Mathew Joseph