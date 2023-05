നിബിഡ വനപ്രദേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പകരം തുറസ്സായ ചെറു കാടുകളിലും വനാതിർത്തികളിലും പാർക്കുന്ന മൃഗമാണ് കാട്ടുപന്നി. സമീപകാലത്ത് മനുഷ്യവാസ മേഖലകളിൽ കാട്ടുപന്നിയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലായി കാണുന്നു. അവ വലിയ തോതില്‍ വിളകള്‍ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവ ച്ചു കൊല്ലുകയാണ് ഇതിനു പരിഹാരമായി നാം കണ്ടെത്തിയ വഴി. എന്നിട്ടും പന്നികളുടെ എണ്ണമോ ശല്യമോ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല.

Read also: വേണം നിയന്ത്രിത വേട്ട, അമിതമായി പെരുകുന്ന ജീവികളെ വേട്ടയാടാന്‍ നിയമം വേണം

കാട്ടുപന്നികൾ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്ന ശീലം മുഖ്യ കാരണമാണ്. ഗാർഹിക മാലിന്യങ്ങളും മാർക്കറ്റ് / ഹോട്ടൽ / കോഴിമാലിന്യം മുതലായവയും ഉപക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്ന് വനാതിർത്തികളാണ്. എളുപ്പത്തിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടുമെന്നത് സ്വാഭാവികമായും കാട്ടുപന്നികളെപ്പോലുള്ള മൃഗങ്ങളെ ആകർഷിക്കും. വനാതിർത്തികളിൽ തമ്പടിക്കുന്നതോടെ ഉൾക്കാടുകളിലുള്ള കടുവ, പുള്ളിപ്പുലി എന്നിവയ്ക്ക് ഇരയായിരുന്ന മുൻകാല സാഹചര്യവും ഒഴിവായി. അവയെ ആകർഷിക്കുന്ന വിളകൾ വനാതിർത്തികളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതും പന്നിശല്യത്തിനു കാരണമാണ്. ഇങ്ങനെ അതിർത്തികളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവയ്ക്ക് തമ്പടിക്കാൻ ജനവാസമില്ലാത്ത പാഴ്സ്ഥലങ്ങളും വിസ്തൃതമായ സർക്കാർ ഓഫിസ് ക്യാംപസുകളും സൗകര്യമായി. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരമുണ്ടാക്കിയാൽ കാട്ടുപന്നിശല്യം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാം.

Read also: വന്യമൃഗസ്നേഹികളെ നിങ്ങളിത് വായിക്കാതെ പോകരുത്

കാട്ടാനകളുടെ കാര്യം വ്യത്യസ്തമാണ്. വലിയ മൃഗമായതിനാൽ ഭക്ഷണത്തിനും വെള്ളത്തിനും ആവശ്യകത വളരെ കൂടും. അതനുസരിച്ച് തീറ്റ തേടാൻ അവയ്ക്കു കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങള്‍ വേണം. അരിക്കൊമ്പന്റെ കാര്യമെടുത്താൽ, മൂന്നാർ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായ ചിന്നക്കനാൽ മേഖല അരിക്കൊമ്പൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനകളുടെ ആവാസലോകമാണ്. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഇവിടെ മുതുവ ആദിവാസി കോളനിയുണ്ട്. ഇക്കാലമത്രയും ഈ സമൂഹം വന്യമൃഗങ്ങളുമായി പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെയാണ് കഴിഞ്ഞതും. 2 ദശാബ്ദങ്ങൾക്കിടയിലാണ് പ്രശ്‌നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതും രൂക്ഷമായതും. മനുഷ്യൻ ആധിപത്യം പുലർത്താൻ തുടങ്ങിയതും അതിന്റെ ഭാഗമായ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും റിസോർട്ടുകളുടെ വരവും വനത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലെ കൃഷിരീതികളിൽ വന്ന മാറ്റവും ആനകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളുമെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ ആനശല്യത്തിനു പിന്നിലുണ്ട്. വൈദ്യുതി വേലികളിൽനിന്നു നിരന്തരമായി കിട്ടുന്ന ഷോക്ക് പോലും ആനകളുടെ സ്വഭാവമാറ്റത്തിനു കാരണമാണ്. ഇവയൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തുള്ള ദീർഘകാല നടപടികളിലൂടെ വേണം പ്രശ്ന പരിഹാരം.

വിലാസം: പ്രഫസർ & ഹെഡ്, വൈൽഡ് ലൈഫ് സയൻസ് വിഭാഗം, കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല, മണ്ണുത്തി

English summary: What is the main reason for man and wildlife conflict?