തെരുവുനായ പ്രശ്നം എപ്പോഴും അവസാനം ചെന്നു നിൽക്കുന്നത് എബിസി(animal birth control)യിലാണ്. അനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ, തെരുവുനായ-പേവിഷബാധ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാര മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ്. സമതുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ മാത്രമുള്ളത്. ഇതു മനസ്സിലാകാത്തിടത്തോളം കാലം ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. എങ്ങും അവസാനിക്കില്ല. പൊതുജനത്തിന് ദുരിതം കൂടുകയും ചെയ്യും.



പേവിഷബാധ കേസുകൾ (മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും) ഈയിടെ കൂടാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. ഒരുപ്രദേശത്തുള്ള തെരുവുനായ കൂട്ടത്തെ പേവിഷ ബാധയുള്ള നായ കടിച്ചാൽ ആ കൂട്ടത്തിനു മുഴുവൻ 0,3,7,14,28 ദിവസങ്ങളിൽ വാക്‌സിനേഷൻ എടുക്കണം. ഷെൽട്ടർ ചെയ്ത്, വാക്‌സീൻ നൽകി, 120 ദിവസം നിരീക്ഷണത്തിൽവച്ച് വേണം പുറത്തു വിടാൻ. 120 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പേവിഷബാധ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവയെ ശാസ്ത്രീയമായി ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. അതിനു പകരം ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, എല്ലാത്തിനെയും വലയിലാക്കി ഒരു വാക്‌സിനും നൽകി വിടുന്നു. ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്ത പിഇപി (Post-Exposure Prophylaxis). ഇൻക്യൂബേഷൻ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ അവയിൽ പലതും റാബിസ് ആകുന്നു. സ്ഥിതി ആവർത്തിക്കുന്നു. തെരുവുനായ/ പേവിഷബാധ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടേ മതിയാകൂ. നായ്ക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാനല്ല അപകടകരമായവയെ നിയന്ത്രിക്കാനും വേണ്ടിവന്നാൽ ശാസ്ത്രീയമായി ഒഴിവാക്കാനുമുള്ള നിയമം ആവശ്യമാണ്.



ജന്തുക്ഷേമം എന്നത്‌ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള വിഷയമാണ്‌. മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരതയും ഈ പട്ടികയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് (Item 17). കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള വിഷയങ്ങവിൽ ഏതൊരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്‌ അനുയോജ്യമായ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിർമിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഈ സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് തമിഴ്‌നാട്‌ 2017ലെ Prevention of Cruelty to Animals (Tamil Nadu Amendment) Act മുഖേന ജല്ലിക്കെട്ട്‌ വരെ നിയമപരമാക്കിയത്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഗോവധം നിരോധിക്കുന്നതും ഈ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ്‌. എന്തിന്‌, കേരളം 1968ൽ മൃഗബലി നിരോധന നിയമം (Kerala Animals and Birds Sacrifices Prohibition Act) പാസാക്കിയതും അങ്ങനെതന്നെ.



എബിസി ചട്ടങ്ങൾ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ ജനന നിയന്ത്രണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം. പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ അത്തരം ഒരു നിയമത്തിൽ വന്ധ്യംകരണമായിരിക്കുമല്ലോ അനുവദിക്കുക. എബിസി ചട്ടങ്ങൾ അപകടകാരികളായ നായ്ക്കളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന ആവശ്യത്തിന്‌ നിർമിച്ചതല്ല. ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമത്തിൽ ദത്തെടുക്കലിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി‌ പറയുന്നില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും ആവലാതിപ്പെടുമോ?



നമുക്ക്‌ എളുപ്പം, വ്യത്യസ്തമായ നിയമനിർമാണ ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് അഗ്രസീവ് അനിമൽ റെഗുലേഷൻ ആക്ട്, 2025 എന്നൊരെണ്ണം പാസ്സാക്കാവുന്നതാണ്‌. നിയമനിർമാണ ലക്ഷ്യം വ്യക്തമായിരിക്കണം. അപകടകാരികളെന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന നടപടിക്രമം ചട്ടത്തിൽ വേണം.



ഇതു പറയുമ്പോൾ തന്നെ, നിലവിലെ നിയമത്തിൽ സെക്ഷൻ 13 പ്രകാരം വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ ആധാരമാക്കി ഹോട്ട്‌ സ്പോട്ടുകളിൽ അക്രമണകാരികളായ തെരുവുനായ്ക്കളെ കൊല്ലാൻ തടസമൊന്നുമില്ല. നടപടികൾ പാലിക്കണമെന്നു മാത്രം. എന്നാൽ, ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗ്ഗം വേറെയുണ്ട്‌. കേരള പ്രിവൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് അനിമൽ ഡിസീസസ് ആക്ട്, 1967 പ്രകാരം ഷെഡ്യൂളിൽ ഐറ്റം 12 ആയി പേവിഷ ബാധ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്‌ (https://faolex.fao.org/docs/pdf/ind118265.pdf). രോഗ ഗ്രസിത പ്രദേശമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗ സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നതായി സംശയിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ സെക്‌ഷൻ 11 പ്രകാരം വെറ്ററിനറി സർജന്‌ നശിപ്പിക്കാം. ഇതിനായി ചട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‌ സാധിക്കും.



കേന്ദ്ര ചട്ടം നിലനിൽക്കെ സംസ്ഥാന നിയമം ഒന്നും നിലനിൽക്കില്ല എന്നു പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചതായും കാണുന്നു. എബിസി ചട്ടങ്ങൾ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ ‘മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത തടയൽ നിയമം, 1960’ന്റെ സെക്‌ഷൻ 38 പ്രകാരമാണ്‌ (https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/11237/1/the_prevention_of_cruelty_to_animals_act%2C_1960.pdf).



മുൻപ്‌ എബിസി ചട്ടങ്ങളിൽ തെരുവുനായ്ക്കളെ കൊല്ലുന്ന രീതി നിർദേശിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിന് അധികാരമില്ലായിരുന്നു. 1982ലെ സെക്​ഷൻ 38(ea) ഭേദഗതി വഴിയാണ്‌ ഈ അധികാരം കേന്ദ്രനിയമത്തിൽ വരുന്നത്‌. സെക്‌ഷൻ 38(ea) വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും - സെക്‌ഷൻ 11 ആണ്‌ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രായോഗികം. ഈ സെക്‌ഷൻ 11 എവിടെ ബാധകമാവില്ല അതിന്റെ ഒടുവിലായി 11(3)ൽ തന്നെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്‌. ഇതൊന്നും ആരും വായിക്കാറില്ലേ എന്ന് അദ്ഭുതപ്പെട്ട്‌ പോകും. മുൻപ്‌ ഒഴിവാക്കിയിരുന്ന സെക്‌ഷൻ 11(3)(b) മാത്രമേ 1982 ലെ ഭേദഗതി വഴി കേന്ദ്രം തൊട്ടിട്ടുള്ളൂ. സെക്‌ഷൻ 11(3(c) തൊടാതെ അതുപോലെ ഉണ്ട്‌ - Nothing in this section shall apply to … (c) the extermination or destruction of any animal under the authority of any law for the time being in force. അതായത്‌ മറ്റേതെങ്കിലും നിയമത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടെ ആവാം എന്ന്. സെക്‌ഷൻ 11 ബാധകമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എബിസി ചട്ടങ്ങൾ ഒരു പ്രതിബന്ധവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ,



1. THE KERALA PREVENTION AND CONTROL OF ANIMAL DISEASES ACT, 1967 പ്രകാരം നടപടി എടുക്കാൻ തടസ്സമില്ല.

2. പുതുതായി കേരള പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് അഗ്രസീവ് അനിമൽ റെഗുലേഷൻ ആക്ട്, 2025 എന്നൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും തടസ്സമില്ല. നിയമത്തിൽ എവിടെയും നായ്ക്കളുടെ പ്രജനനമോ സംഖ്യയോ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്‌ ചെയ്യരുതെന്ന് മാത്രം. അപകടകരമായ മൃഗങ്ങളുടെ ഉന്മൂലനവും നിയന്ത്രണവും എന്നു വേണം.

മേൽ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഇതു വരെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെന്നാണ്‌ ഉത്തരം