തനിക്ക് കിട്ടിയ പഫ്സ് അമ്മയ്ക്കുകൂടി പങ്കുവച്ച് കുഞ്ഞുനായ; തെരുവിലെ ‘ഹിഗ്വിറ്റ’യെന്ന് മനസലിയും കുറിപ്പ്

പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ അലയുന്നവരാണ് തെരുവുനായ്ക്കൾ. അലഞ്ഞുതിരിയുന്നവരായതുകൊണ്ടുതന്നെ മനുഷ്യർ ആട്ടിപ്പായിക്കാനും ശ്രമിക്കും. എന്നാൽ, തെരുവുനായ്ക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സുമനസുകളും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ അവശനായ തെരുവുനായ്ക്കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ശ്രീദേവി എസ് കർത്ത. താൻ ഭക്ഷണം നൽകിയ നായ്ക്കുട്ടി തനിക്ക് വലിയൊരു പാഠം പകർന്നുനൽകിയെന്നും ശ്രീദേവി പറയുന്നു. ശ്രീദേവിയുടെ കുറിപ്പ് വായിക്കാം

ഇന്നലെ പട്ടാമ്പി സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അമ്മപ്പട്ടിയും കുഞ്ഞിപ്പട്ടിയും എതിർ വശത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ചു പരതി നടക്കുന്നത് കണ്ടു. ചായ സ്റ്റാളിനും സ്നാക്ക്സ് സ്റ്റാളിനും മുന്നിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്ന ഒരോ ആളുടെയും അടുക്കൽ കുഞ്ഞിപ്പട്ടി പ്രതീക്ഷയോടെ ചെല്ലും. ഒന്നും കിട്ടില്ല. മടങ്ങും. എനിക്ക് അതികഠിനമായ പനിയും മേലുവേദനയും കാരണം വീണ്ടും പാലം കടന്ന് അപ്പുറത്തെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പോയി ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് "ഇങ്ങോട്ട് വായോ കുട്ടാ" എന്ന് വിളിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ആളുകളുടെ പിന്നിൽ അലഞ്ഞലഞ്ഞു അമ്മപ്പട്ടി അവശയായി പ്രതീക്ഷ വെടിഞ്ഞു ഒരിടത്തു കിടപ്പായി. എന്നാൽ കുഞ്ഞി വീണ്ടും വീണ്ടും പരതുകയും ആളുകളുടെ പുറകെ അകലം പാലിച്ച് എന്തെങ്കിലും വീണെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.



എനിക്ക് ഇരിക്കുപ്പൊറു തിയില്ലാതെയായി. അതിനിടയിൽ ഒരു യാത്രക്കാരൻ അവനെ വടിയെടുത്തു ഭയപ്പെടുത്തി പാളത്തിലേക്ക് ചാടിച്ചു. അപ്പോഴേക്ക് അവൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വിളി കേട്ടുവെന്ന് തോന്നുന്നു. അവൻ എന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തി. ഒപ്പം എന്റെ ട്രെയിൻ വരുന്നതിന്റെ അറിയിപ്പും. ഞാൻ അങ്കലാപ്പിലായി. കിട്ടിയ ഒരു ഞൊടിക്കിടയിൽ ഓടിപ്പോയി രണ്ടു മുട്ട പഫ്സും ഒരു പാക്കറ്റ് കേക്കും വാങ്ങി തിരിച്ചെത്തി വേഗം പൊളിച്ചു കൊടുത്തു. അവൻ അമ്പരന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അവനു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു. "കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ മോനെ" എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഞാൻ അടിക്കുമോ എന്നാണ് അവന്റെ ഭയം. എന്റെ കയ്യിൽ വടിയുണ്ടോ എന്നാണ് നോട്ടം.

ഞാൻ അൽപം മാറി നിന്നു. അവൻ പരിഭ്രാന്തിയോടെ കഴിച്ചു തുടങ്ങി. ഒരു മുട്ട പഫ്സ് അവൻ തൊട്ടതേയില്ല. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തൊടാത്ത ആ മുട്ട പഫ്‌സ് വായിലാക്കി, ട്രെയിൻ സിഗ്നൽ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പാളം കടന്ന് അമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി. അവശയായ ആ അമ്മയുടെ മുന്നിൽ ആ പഫ്‌സ് വച്ചു. അപ്പോഴേക്ക് കണ്ണുനീരും മുന്നിൽ വന്ന ട്രെയിനും എന്നിൽനിന്ന് അവനെയെയും അവന്റെ സുകൃതിയായ അമ്മയെയും മറച്ചു കളഞ്ഞു.

ആ നായക്കുട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തബോധം.

ഉദാരത.

അവസാനിക്കാത്ത പ്രത്യാശ.

പാഞ്ഞു വരുന്ന ട്രെയിനിന്റെ വേഗവും ദൂരവും അളക്കാനുള്ള സൂക്ഷ്മത.

അവന്റെ നിരന്തര ജീവിത പോരാട്ടത്തിലെ ഏകാന്തത.

എല്ലാം ചേർക്കുമ്പോൾ അവനു പറ്റിയ ഒരേയൊരു പേരെ മനസ്സിൽ വരുന്നുള്ളൂ, ‘ഹിഗ്വിറ്റ’

ആ പേര് പോരാളിയായ ഒരു തെരുവ് നായക്കുട്ടിക്ക് ഇട്ടതിൽ പ്രതിഷേധമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകമായ കാര്യം അവനെയും അമ്മയെയും തെരുവ് നായ്ക്കളല്ലാതെയാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ്. ദത്തെടുക്കുക. അവനെക്കാൾ തന്റേതാകുന്ന ഒരു ഗോൾമുഖത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യ ഗോളിക്കും സാധ്യമാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

പ്രകൃതിയുടെ അസാമാന്യ ഗോൾ കീപ്പിങ് കോച്ചിങ്ങ് കിട്ടിയവരാണ് തെരുവിലെ ‘ഹിഗ്വിറ്റ’കൾ.

English summary: The baby dog shared the puffs he got with his mother