യഥാസമയം കൃത്യമായ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ വളർത്തുമൃഗങ്ങള്‍ക്കു ജീവഹാനിയുണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും വാർത്തയാകാറുണ്ട്. സർക്കാർ ഡിസ്പെൻസറികളിലെ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അരുമമൃഗങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർണയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അരുമപാലനം വ്യാപകമാകുന്നതിനൊപ്പം പെറ്റ് ക്ലിനിക്കുകളുടെ എണ്ണവും കൂടുന്നു. കാൻസർ ചികിത്സയും രക്തമാറ്റവും സിസേറിയനുമെല്ലാം വളരെ അനായാസം, മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും ഇന്നു സാധ്യം.

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് എഴുപതിലേറെ സ്വകാര്യ വെറ്ററിനറി ക്ലിനിക്കുകളുണ്ട് (ഇവയുടെ വിലാസവും ഫോൺ നമ്പരുകളും 2023ലെ കർഷകശ്രീ ഡയറിയിലുണ്ട്). അതുകൊണ്ടുതന്നെ മനുഷ്യര്‍ക്കുള്ളതുപോല മികച്ച ചികിത്സ അരു മകൾക്കും ഉറപ്പാക്കാൻ ഓരോ പെറ്റ് പേരന്റിനും കഴിയുന്നു. അരുമചികിത്സയ്ക്കുള്ള പ്രധാന സംവിധാനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം.

ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് എൻഡോസ്കോപ്പി മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധന. ഇൻസെറ്റിൽ ഡോ. വിപിൻ പ്രകാശ്

അരുമകളുടെ ഉള്ളിൽ പോയ വസ്തുക്കളെ കണ്ടെത്താൻ എൻഡോസ്കോപി: ഡോ. വിപിൻ പ്രകാശ്



നായ, പൂച്ചപോലുള്ള അരുമകളുടെ ഉടമകൾക്കു പലപ്പോഴും തലവേദനയുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അവ ചെറു വസ്തുക്കൾ വിഴുങ്ങുന്നത്. ഉള്ളില്‍ പോയ വസ്തുക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവ ഗ്യാസ്ട്രോട്ടമി എന്ന ശസ്ത്രക്രിയ കൂടാതെ പുറത്തെടുക്കുന്നതിനും ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് എൻഡോസ്കോപ്പി ഉപയോഗിക്കാം. മൃഗത്തെ മയക്കിക്കിടത്തി അതിന്റെ അന്നനാളത്തിലൂടെ ഉപകരണഭാഗം കടത്തി ഒരാൾക്കുതന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. അന്നനാളത്തിലും ആമാശയത്തിലും അൾസറുകളോ അസാധാരണ മുഴകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്താനും എൻഡോസ്കോപ്പി സഹായിക്കും.

റബർ ഗ്ലൗസ്, കിച്ചൻ ഗ്ലൗസ്, മാസ്ക്, ഡയപ്പർ തുടങ്ങിയവ എൻഡോസ്കോപ്പി മെഷീന്റെ ഫോർസെപ്സ് ഉപയോഗിച്ചു പുറത്തെടുക്കാം. അതേസമയം, ഉടമയിൽനിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ, എക്സ് റേ, ആവശ്യമെങ്കിൽ അൾട്രാ സൗണ്ട് എന്നിവയ്ക്കുശേഷം എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്താൽ പ്രക്രിയ വിജയമായിരിക്കും.

NICU

നിയോനാറ്റല്‍ തീവ്ര പരിചരണ യൂണിറ്റ് (NICU)



പ്രസവം അല്ലെങ്കിൽ സിസേറിയനു ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീര താപനില ക്രമീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനം. നായ്ക്കൾക്കും പൂച്ചകൾക്കു എക്സോട്ടിക് പെറ്റ്സിനുമാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുക. ഇതില്‍ ഈര്‍പ്പനില, താപനില എന്നിവ നിശ്ചിത അളവിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും.

ഡോ. വിപിൻ പ്രകാശ്, വെറ്റ്സ് ആൻഡ് പെറ്റ്സ് ഫോർട്ട്, കരുനാഗപ്പള്ളി, കൊല്ലം. ഫോണ്‍: 70255 54552

ഡോ. റാണി മരിയ തോമസ് (ഇടത്ത്), അനസ്തേഷ്യ യൂണിറ്റ് (വലത്ത്)

ചെറിയ ജീവികൾക്ക് ഇൻഹേലന്റ് അനസ്തേഷ്യ: ഡോ. റാണി മരിയ തോമസ്



എക്സോട്ടിക് പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുവേണ്ടി മയക്കുന്ന സംവിധാനം. ഭിത്തിയിൽ ഉറപ്പിക്കാവുന്നതും പോർട്ടബിളും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ഈ സംവിധാനത്തിനൊപ്പം ഓക്സിജൻ കോൺസൺട്രേറ്ററും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചെറിയ ജീവികൾക്കാണ് ഇത് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമെങ്കിലും നായ്ക്കൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

ഐസോഫ്ലൂറൈനാണ് ഈ മെഷീനിൽ പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയുമൊക്കെ മയക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിവേഗം മയങ്ങുമെന്നത് പ്രധാന മെച്ചം. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുശേഷം അനസ്തേഷ്യ മെഷീൻ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്തന്നെ മയക്കം വിട്ടുമാറും. അതിനാൽ അരുമയ്ക്കു വലിയ ക്ഷീണമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടാവില്ല. സിസേറിയൻ വേളകളിൽ ഇൻഹേലന്റ് അനസ്തേഷ്യ ഉപയോഗിച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ മരണസാധ്യത കുറയ്ക്കാം.

ഡോ. റാണി മരിയ തോമസ്, സാറാസ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് എക്സോട്ടിക് ആനിമൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, തുമ്പോളി, ആലപ്പുഴ. ഫോണ്‍: 9207142147

നായയുടെ പല്ലുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നു. ഇൻസെറ്റിൽ ഡോ. ജോബി ജോർജ്

നായ്ക്കളുടെ ദന്തപരിപാലനത്തിന് ഡെന്റൽ സ്കെയിലർ: ഡോ. ജോബി ജോർജ്



നായ്ക്കളിലെ ദന്ത ശുചിത്വത്തിന് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഡെന്റൽ സ്കെയിലർ. പല്ലി ന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അഴുക്ക് (plaque) അൾട്രാസൗണ്ട് തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പൂർണമായി നീക്കുകയാണ് സ്കെയിലിങ്ങിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. മോണകളിലെ അണുബാധ, പല്ലുകളുടെ കേടുകൾ, നിറവ്യത്യാസം എന്നിവ ഒഴിവാക്കാനും ആരംഭത്തിലേതന്നെ ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാനും ഡെന്റൽ സ്കെയിലിങ് ഉപകരിക്കും.

മോണയ്ക്കോ പല്ലിനോ അസുഖമുള്ളവയെ സ്കെയിലിങ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസത്തിനകം വീണ്ടും പരിശോധിക്കണം. സ്ഥിരമായ ദന്ത പരിചരണത്തിന് 6 മാസത്തിലൊരിക്കൽ സ്കെയിലിങ് നടത്തുന്നതാണ് നന്ന്. നായ്ക്കളെ ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്തു മയക്കിയ ശേഷമാണ് ഇതു ചെയ്യുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് വായ്ക്കകത്തെ മറ്റ് അസു ഖങ്ങളും പല്ലുകളിലെയും മോണയിലെയും മറ്റു കേടുകളും ഈ സമയത്തു വ്യക്തമായി പരിശോധിക്കാനാവും.

സിറം ബയോ കെമിസ്ട്രി അനലൈസർ



കരളിന്റെയും വൃക്കയുടെയും തകരാര്‍ നേരത്തേ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുന്നതിലും ഓരോ ദിവസത്തെയും മാറ്റങ്ങൾ അറിയുന്നതിലും സിറം ബയോ കെമിസ്ട്രി അനാലിസിസിനു വലിയ പങ്കാണുള്ളത്. രക്തത്തിലെ ക്രിയാറ്റിൻ, യൂറിയ, ബിലിറൂബിൻ എന്നിവയുടെയും കാത്സ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, സോഡിയം എന്നിവയുടെയും അളവ് അറിയുന്നതിന് ഡ്രൈ കെമിസ്ട്രി അനലൈസർ, വെറ്റ് കെമിസ്ട്രി അനലൈസർ എന്നിവയാണ് വെറ്ററിനറി മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.



സാധാരണ ലാബുകളിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ 4 മണിക്കൂർവരെ സമയമെടുക്കുന്ന ഈ പരിശോധനയ്ക്കു ഡ്രൈ കെമിസ്ട്രി അനലൈസറിൽ 15 മിനിറ്റ് മതി. ഇതിലൂടെ രോഗനിർണയത്തിൽ കൂടുതൽ കൃത്യത വരുമെന്നു മാത്രമ ല്ല വേഗത്തിൽ ശരിയായ ചികിത്സ ആരംഭിക്കാനും കഴിയും.

ഡോ. ജോബി ജോർജ്, പെറ്റ് ട്രസ്റ്റ് വെറ്ററിനറി സ്പെഷ്യൽറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ, കാക്കനാട്, എറണാകുളം. ഫോണ്‍: 6235806115

English summary: Speciality Hospitals Offers State-of-the-art Medical Care to All Kinds of Pets