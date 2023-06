ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള സമൂഹങ്ങളുടെ സന്നദ്ധത - Book Review

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമുയർത്തുന്ന ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുക എന്നത് സുപ്രധാനമായ ഒരു കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനമാണ്. ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്ന മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിനാശകരമായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ വേരൂന്നിയതാണെങ്കിലും, അവയുടെ തീവ്രതയും തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളും ആളുകളുടെ തീരുമാനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഈ കാലാവസ്ഥാ പ്രഹേളികയെ നേരിടാനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗം, സുസ്ഥിര വികസന തന്ത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാലാവസ്ഥാ ലഘൂകരണവും പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ നയങ്ങളും സമന്വയിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്.

മനുഷ്യനിർമ്മിത കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ അപകടസാധ്യതയെയും പ്രതിരോധശേഷിയെയും കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പുസ്തകമാണ് റിസ്ക് ആൻഡ് റേസിലിൻസ് ഇൻ ദി ഇറ ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരന്തങ്ങളുടെ നരവംശപരവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി ഒൻപത് അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിൽ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് വികസന പദ്ധതികളുടെ സ്വതന്ത്രമായ വിലയിരുത്തലുകളിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവപാഠങ്ങൾ കുറുക്കിയെടുത്താണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള സമൂഹങ്ങളുടെ സന്നദ്ധത ചരിത്രപരമായ മുൻഗാമികളുടെയും നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാപകമായി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിഭവങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് മികച്ച ഏകോപനം ആവശ്യമാണ്. പാരിസ്ഥിതിക സുസ്ഥിരതയിൽ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെയും പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും വികസന ഫലപ്രാപ്തി, സ്രോതസ്സുകൾ തിരിച്ചറിയൽ, ദുരന്തസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിശകലനം, നിരീക്ഷണത്തിനും മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനുമുള്ള ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

സിംഗപ്പൂർ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറും ലോകബാങ്ക് മുൻ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ വിനോദ് തോമസ് സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക-പാരിസ്ഥിതിക അപകടങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നതിനൊപ്പം ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നവീകരണത്തിനുള്ള പാഠങ്ങളും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന ആശയം ബഹുമുഖവും പരസ്പരബന്ധിതവുമായ ആഗോള പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ചട്ടക്കൂടാണ്. അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ സമയോചിതമായ പരിഹാരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

മനുഷ്യർ മൂലമുണ്ടാകുന്നതും ഒഴിവാക്കാവുന്നതുമായ തീവ്ര കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങളെ പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിയായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ദുരന്തങ്ങളും മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ തിരിച്ചറിയണം. ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഹ്രസ്വകാല പ്രതികരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും വികസനം സുസ്ഥിരമായ പാതയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങളും സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് എത്ര പ്രധാനമാണെന്നും അത് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ബഹുമുഖ സമീപനം ആവശ്യമാണെന്നും ഈ പുസ്തകം, ദൃഢതയ്ക്കും സുസ്ഥിരതയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ നയങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കും. ആധികാരികവും വ്യക്തമായി എഴുതിയതുമായ ഈ പുസ്തകം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ആസന്നമായ അപകടത്തിൽ സമഗ്രമായ പരിഹാരങ്ങളുടെ ആവശ്യകത ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.

