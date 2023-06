ജനമനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ മലയാളം സിനിമാടൈറ്റിലുകൾ

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉള്ളടക്കവും അവതരണവുമുള്ള ചിത്രങ്ങളുമായി മലയാള സിനിമ ഓരോ വർഷവും ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ സിനിമയുടെയും വിജയത്തിന് കാരണമാകുന്ന വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് കാഴ്ചക്കാരുടെയുള്ളിൽ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഘടകമാണ് സിനിമാ ശീർഷകങ്ങൾ. താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ എളുപ്പത്തിൽ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയവിനിമയമാർഗമായി മാറുന്നു സിനിമാ ശീർഷകങ്ങൾ.

സിനിമ ഒരു ദൃശ്യകലയാണെങ്കിലും, ഇന്ത്യയിൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വശമാണ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ. സിനിമാ ശീർഷകങ്ങളും അനുബന്ധ സിനിമകളുടെ വിജയ നിലവാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ടൈപ്പോഗ്രാഫി, കാലിഗ്രാഫി തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിഷ്വൽ ഐഡന്റിറ്റിയും. മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് ശീർഷകം നിലകൊള്ളുന്നത് എങ്കില്‍ ടാർഗെറ്റ് പ്രേക്ഷകരെ മനസ്സിൽ പിടിക്കാൻ, അത് ചെറിയ കുട്ടികളോ ​​​​വിദ്യാർത്ഥികളോ ​​പ്രായമായവരോ ആയി കൊള്ളട്ടെ ടൈറ്റിൽ ഡിസൈനിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

പോസ്റ്റർ, ട്രെയിലർ, പരസ്യ കാമ്പെയ്‌ൻ എന്നിവയ്‌ക്ക് സമാനമായി സിനിമാപ്രേമികൾ ഓർക്കുന്ന ഒന്നാണ് ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ. 90 വർഷത്തെ മലയാളം സിനിമകളിൽ വന്നു ജനമനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ ടൈറ്റിലുകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് വിഷ്വല്‍ ഡിസൈനര്‍ അനൂപ് രാമകൃഷ്ണന്റെ ടൈറ്റിൽ-ഓ-ഗ്രാഫി. പുസ്തകം ഓരോ ദശാബ്ദത്തിലൂടെയും കടന്നുപോകുകയും അക്കാലത്തെ പ്രധാന ടൈറ്റിൽ ഡിസൈനുകൾ പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് പുസ്തകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അത് ഡിസൈനിംഗിലെ മികവിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമായി സ്വയം വർത്തിക്കുന്നു.

ശീർഷക രൂപകല്പനയുടെ പ്രക്രിയ ശരിക്കും പ്രശംസനീയമാണ്. ഒരു കലയായ സിനിമയെ മനോഹരമാക്കുന്നതിൽ അത് വ്യത്യസ്ത കലാരൂപങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. "കാലിഗ്രാഫി" എന്ന പദത്തിന്റെ ഉത്ഭവം "മനോഹരമായ എഴുത്ത്" എന്നർത്ഥം വരുന്ന "കല്ലിഗ്രാഫിയ" എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ്. തലക്കെട്ടുകൾ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കാൻ സിനിമ ഈ കലയെ ഉപയോഗിച്ചു. ഇന്ത്യൻ അക്ഷരമാല, അച്ചടി, സിനിമാപോസ്റ്ററുകൾ, ഡിസൈൻ പാറ്റേണുകൾ എന്നിവയുടെ ചരിത്രം തേടുന്ന പുസ്തകം, വിവിധ തരം ഡിസൈനുകളെക്കുറിച്ചും വിശദീകരണം നൽകുന്നു. പുസ്തകത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം മലയാള സിനിമയിലെ പ്രശസ്തരായ ടൈറ്റിൽ ഡിസൈനർമാർക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഡിസൈനുകൾ രൂപകല്പന ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയും വിവരിക്കുന്നു.

1928 മുതൽ 2018 വരെ മലയാളം സിനിമാ ടൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത 1111 ഡിസൈനുകളുടെ പട്ടികയാണ് പുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം. മലയാള സിനിമയിലെ ടൈറ്റിൽ ഡിസൈനിന്റെ വളർച്ച വിലയിരുത്താൻ ഇത് വായനക്കാരെ സഹായിക്കുന്നു. സിനിമയിലും അനുബന്ധ പഠനങ്ങളിലും താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ പുസ്തകം ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. ജനങ്ങളാൽ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ട ഒന്നിലധികം കലകൾക്കും കലാകാരന്മാർക്കുമുള്ള സമർപ്പണയാണിത്. അതുല്യമായ കലയെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും കലാപരമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് പുസ്തകം കാട്ടി തരുന്നു.

2018 ൽ ആരംഭിച്ച് 2020 ൽ പൂർത്തിയാക്കിയ അനൂപിന്റെ ഈ മനോഹരമായ പുസ്തകം, കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയും ചില കലാസ്‌നേഹികളും മുൻകൈയെടുത്താണ് തയ്യാറാക്കിയത്.

Content Summary: Book 'The Story of Movie Title-o-graphy' Written by Anoop Ramakrishnan