“For most of history, Anonymous was a woman.” എന്ന പ്രശസ്തമായ വരികൾ പ്രമുഖ പാശ്ചാത്യ എഴുത്തുകാരി വിർജിന വൂൾഫ് 'A room of ones own' എന്ന കൃതിയിൽ വരച്ചിട്ട വരികളാണ്. വൂൾഫ് സ്ത്രീകളുടെ സാഹിത്യ സംഭാവനകളിലുള്ള അദൃശ്യതയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, സ്ത്രീകൾ സാംസ്കാരികമായും ചരിത്രപരമായും എങ്ങനെ അപ്രസക്തരാക്കപ്പെട്ടു എന്ന ആഴത്തിലുള്ള ചിന്തയാണ് സമൂഹ മനസാക്ഷിക്ക് മുന്നിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ചരിത്രം എല്ലാകാലത്തും അവന്റേതാണ് എന്ന് പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ചരിത്രം അവളുടേത് കൂടിയാണ് എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നോവൽ എന്ന സാഹിത്യരൂപത്തിലൂടെ തുളുനാടൻ ഐതിഹ്യങ്ങളുടെ, കഥകളുടെ, ചരിത്രങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരനായ എഴുത്തുകാരൻ അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട്.

'കാവൽക്കാരൻ' എന്ന പദം മനപ്പൂർവ്വം ഉപയോഗിച്ചതാണ്. കാരണം ഉത്തരകേരളത്തിലെ പുരവൃത്തങ്ങളും തെയ്യങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് സത്യത്തെയും ധർമ്മത്തെയും നീതിയെയും പരിസ്ഥിതിയെയും കുറിച്ച് നിരന്തരം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരൻ മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ വേറെ ഉണ്ടാകില്ല. മിത്തുകളും തെയ്യങ്ങളും മനുഷ്യ ഭാവനയുടെ ഉറവിടങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ കഥകളിലൂടെ അദ്ദേഹം സംരക്ഷണ കവചം തീർക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'അല്ലോഹലൻ' എന്ന നോവലിലൂടെ ഉത്തരകേരളത്തിന്റെ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രം പുരാവൃത്തങ്ങളിലൂടെയും ബിബങ്ങളിലൂടെയും ഭാവനയിലൂടെയും പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അംബികാസുതൻ മങ്ങാട്.

നോവൽ പൂർണ്ണമായും നായകനായ അലോഹലന്റെ കഥയാണെങ്കിലും അതിലെ ഓരോ സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങളുടെ ശക്തമായ ജീവചരിത്രം നോവൽ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ അത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഉത്തരകേരളത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടി കഥയാണ്. ഫെമിനിസത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിനും എത്രയോ മുന്നേ ലിംഗനീതിയുടെ, തുല്യതയുടെ രാഷ്ട്രീയബോധം അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതഗന്ധിയായ കഥയാണ് അല്ലോഹലൻ.

മിത്തുകൾ ഭാവനകൾ മാത്രമല്ല, അതിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ അനർഘനിമിഷങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ചരിത്രവും സാഹിത്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കുഗ്രാമമായ ബാരയിലെ തെയ്യാട്ടപറമ്പിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത എഴുത്തുകാരന്റെ ഭാവനകളിൽ സത്യങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങളും നീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യങ്ങളുണ്ട് മാത്രവുമല്ല, ചരിത്രപരമായി നിലനിൽക്കുന്ന അനീതിയോടുള്ള ചെറുത്തു നിൽപ്പുമുണ്ട്.

തെയ്യം എന്ന അനുഷ്ഠാനകലയെയാണ് നീതിയുടെ ആൾരൂപമായി അദ്ദേഹം കഥകളിലൂടെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. നോവലിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ക്രൂരമായും അന്യായമായും കൊല്ലപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ നിലവിളികളാണ് തെയ്യങ്ങളായി പുനർജനിക്കുന്നത് എന്ന്. അത്തരത്തിലുള്ള നിലവിളികൾക്ക് പിന്നിലുള്ള ചരിത്രം ചുരുളഴിക്കുന്നു അല്ലോഹലൻ.

അനാദി കാലം മുതലേ മനുഷ്യൻ മിത്തുകളോടും അത് പങ്ക് വെക്കുന്ന ബിംബങ്ങളോടും ആസക്തിയും അഭിനിവേശവും പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പിന്നീട് പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന സർവ്വസംഭവങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാൻ മിത്തിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കൻ കവിയും സാമൂഹിക വിമർശകനുമായ ഡോ. ലൂയിസ് ഉണ്ടർമെയർ മിത്തിനെ poetry in action അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മനിരതമായ കവിത എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ അർഥത്തിൽ അംബികാസുതൻ മങ്ങാട് പറയുന്ന കഥകളും നോവലുകളും കർമ്മനിരതമായ കവിതകളാണ്.

തുളുനാടന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എക്കാലവും ഐതീഹ്യവും കെട്ട് കഥകളും പിണഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അലോഹലൻ എന്ന നാടുവാഴിയുടെ ധീരമായ ജീവിതവും അതിനോടൊപ്പം മിത്തും യാഥാർഥ്യവും ഇഴ പിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നോവൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. തുളുനാടൻ ഭാഷയും സംഭാഷണങ്ങളുടെ ശൈലിയും വായനയിൽ വേറിട്ട അനുഭൂതി പങ്ക് വെക്കുന്നു.

കേരളത്തിന്റെ പിതൃഅധികാര സമൂഹത്തിൽ വീരന്മാരായ സവർണ്ണ നായകരുടെ പാട്ടുകളാണ് വാമൊഴിയായും വരമൊഴിയായും അവതരിപ്പിക്കപെട്ടിരുന്നത്. രാജാവിന്റെയും രാജ്ഞിയുടെയും നാടുവാഴികളുടെയും വീരസാഹസിക കഥകൾ കേട്ട് ജീവിച്ച മലയാളി സമൂഹത്തിന് ജാതി വെറി ആഴത്തിൽ വേരോടിയ കേരളചരിത്രത്തിൽ ജാതിക്കും നിറത്തിനും എതിരായി നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിച്ച വിമതനായ അല്ലോഹലൻ എന്ന നാട്ടുരാജാവിന്റെ വീക്ഷണവും ജീവിതകഥയും ഓരോ മനുഷ്യരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട് അല്ലോഹലൻ എന്ന നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോവൽ എഴുത്തും നോവൽ വായനയും തികച്ചും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമായി മാറുന്നത്.

കാലങ്ങളായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനത എന്ന നിലയിൽ സ്ത്രീയെ അടയാളപ്പെടുത്താതെ പോയ ചരിത്രത്തിൽ, ഐതിഹ്യത്തിൽ, കഥയിൽ, വാമൊഴിയിൽ, വരമൊഴിയിൽ അല്ലോഹലന്റെ കഥ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ശക്തരായ, ധീരരായ സ്ത്രീകളുടെയും കഥകൾ വരച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ടാണ്. History - His Story ആണ്. ചരിത്രം അവന്റെ കഥകളാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പാരമ്പര്യ ധാരണകളെ മറികടന്നു കൊണ്ട് ചരിത്രം അവളുടെ കൂടി കഥയാണ് എന്ന് അക്കമിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നു അല്ലോഹലൻ എന്ന നോവൽ.

നോവലിലെ പ്രധാന സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അടിയാളത്തിപെണ്ണ് ചീംബ്ലു, പൊന്നിയമ്മ, നടുവാഴിയുടെ അനന്തരവൾ പങ്കിപ്പിള്ളിയാതിരിയും അവരുടെ ഉറ്റ തോഴിയായ തങ്കിച്ചി, നീലിപ്പെണ്ണ്, ചെറോളി, ഇട്ടിച്ചിരുതേവി എന്നിവർ. ഇതിൽ തന്നെ ചീംബ്ലുവും പൊന്നിയമ്മയും ചെറോളിയും തൊട്ട് കൂടായ്മയ്ക്കും തീണ്ടികൂടായ്മയ്ക്കും കാമാസക്തിക്കും ആക്രമങ്ങൾക്കും എന്നുവേണ്ട സമൂഹത്തിന്റെ കടുത്ത ജാതിചിന്തകളെ സധൈര്യം തല്ലിതകർക്കുന്നു. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴും അവതരിക്കുമ്പോഴും അത് എത്രത്തോളം സത്യസന്ധമായിരിക്കും എന്നുള്ള സമസ്യ എല്ലാകാലത്തും ദുരൂഹമാണ്. ആൺബോധത്തെ പേറികൊണ്ടുള്ള സാംസ്കാരിക സാമൂഹികഘടനയിൽ സ്ത്രീയെ ആവിഷ്ക്കരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെയും ഒരൊറ്റ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും എഴുത്തുകാരൻ വീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് നോവൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രധാന സവിശേഷത.

നോവൽ ആഖ്യാനം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ചീംബ്ലു എന്ന പോരാളിയായ സ്ത്രീയെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. വടക്കൻപാട്ടിലെ വെളുത്ത നിറമുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യ സങ്കൽപ്പങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഉണ്ണിയാർച്ചയാണ് ഉത്തരകേരള കഥകളിലെ വീരനായികയായി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടത്. സ്വയം രക്ഷക്കും തന്റെ സമുദായത്തിലെ ഓരോ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി പൊരുതിയ കരിവീട്ടി നിറമുള്ള പെണ്ണ് ആണ് ചീംബ്ലു. ജാതികോമരങ്ങൾ തീണ്ടാപ്പാടകലം സൂക്ഷിക്കുന്ന ചീംബ്ലുവിനെകുറിച്ച് ആരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. രാജകുമാരിമാരുടെ കഥകൾ മാത്രം കേട്ട് ശീലിച്ച ജനതക്ക് ചീംബ്ലു ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. അല്ലോഹലന്റെ നാട്ടുരാജ്യമായ അള്ളടം മുക്കോതലത്തിൽ ജാതിഭൃഷ്ട് കല്പിച്ച നായർ പടയാളികൾ ഒരു പുലയ പെൺകുട്ടിയെ പിച്ചികീറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചടുലമായ കായികമുറകളോടെ നായർ പടയാളികളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചത് നായർ സമുദായം തീണ്ടാപാടകലം സൂക്ഷിക്കുന്ന പുലയ പെണ്ണായ ചീംബ്ലുവാണ്.

പുലയരെ കാണുബോൾ ജാതി ഭ്രഷ്ടും അയിത്തവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന നായർ ആൺബോധങ്ങൾക്ക് പുലയപ്പെൺകുട്ടികളെ കാമാസക്തിക്ക് ഇരയാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തൊട്ട്കൂട്ടായ്മ ഇല്ല. അവിടെ സ്ത്രീ എന്ന ലിംഗം ജാതിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരെ എളുപ്പം കീഴ്‌പ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്ന പൊതുധാരണ രൂപപ്പെടുന്നത്. ഒരു സബ് ഹ്യൂമൻ എന്ന നിലയിലാണ് അവരെ പുരുഷ സമൂഹം സമീപിക്കുന്നത്. ചെറിയ പെൺകുട്ടികളെ പോലും പിച്ചിച്ചീന്തുന്ന സവർണാധികാര വ്യവസ്ഥിതിക്ക് എതിരായാണ് ചീംബ്ലു കായികമായി പോരാടിയതും പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചെടുത്തതും. ചീംബ്ലുവിന്റെ കൈ കരുത്ത് മനസ്സിലാക്കിയ അല്ലോഹലന് ചീംബ്ലു എന്ന സ്ത്രീയെയും അവർ പേറുന്ന സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാകണം അദ്ദേഹം അവരോട് അനുതാപപൂർവം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇതിനു ഉദാഹരണമാണ്, “ഊരിലെ പെണ്ണിന് മേൽ അന്യായമായി ഏതൊരു ആൺ ഒരുത്തൻ കൈവെച്ചാലും അവനെ വെട്ടിയേക്കണം തല.”

കേരളത്തെ പോലെ സങ്കീർണമായ ജാതിശ്രേണി നിലനിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും അനുഭവത്തെ ഒരൊറ്റ തലത്തിൽ നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന പാരമ്പര്യ ഫെമിനിസത്തെ തകർക്കുന്നുണ്ട് ചീംബ്ലു എന്ന സ്ത്രീകഥാപാത്രനിർമ്മിതിയിൽ അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട്. 1989ൽ അമേരിക്കൻ നിയമപണ്ഡിതയും സ്ത്രീപക്ഷ സൈന്ധാന്തികയുമായ കിംബർലൈൻ ക്രെൻഷേവ് ആണ് ഇന്റർസെക്ഷണൽ ഫെമിനിസം എന്ന ആശയത്തിന് വിത്ത് പാകിയത്. സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ അവർ നേരിടുന്ന അസമത്വങ്ങളെ, വിവേചനങ്ങളെ, അനീതികളെ അവരുടെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് ഇന്റർസെക്ഷണൽ ഫെമിനിസം. സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ, വിവേചനം എന്നിവ തന്മാത്രമായ ലിംഗത്തെ ആശ്രയിച്ചല്ല, ജാതി, വര്‍ണ്ണം, വർഗം, ക്ലാസ്, സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലം, ലൈംഗികോന്മുഖത, മതം എന്നിവയും ചേർന്നാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഈ ആശയം.

അല്ലോഹലൻ എന്ന നോവലിൽ സ്ത്രീസൗന്ദര്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക മാനദണ്ഡപ്രകാരമല്ല ചീംബ്ലു എന്ന സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തിന്റെ സൃഷ്ടി. കാലങ്ങളായി സാമൂഹികമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട പുലയ സമുദായത്തിൽ നിന്നും വെളുത്ത നിറത്തെ മുൻനിർത്തി സ്ത്രീസൗന്ദര്യത്തെ നിർവചിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ കറുത്ത നിറത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനതയുടെ അതും സ്ത്രീ എന്ന കീഴ്ജാതിയായി കണക്കാക്കുന്ന പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ കായികമുറകൾ അഭ്യസിക്കുന്ന, അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന ചീംബ്ലു സകലമായ യാഥാസ്ഥിതിക വാർപ്പ് മാതൃകകളായ സ്ത്രീസങ്കൽപ്പങ്ങളെ പൊളിച്ച് എഴുതുന്നു. ഒടുവിൽ നോവലിന്റെ അവസാനംവരെ നാട്ടുരാജാവായ അല്ലോഹലനെ ശത്രുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനശ്വാസം വരെ അല്ലോഹലനൊപ്പം ആത്മാർഥമായ ജീവിതം കാഴ്ചവെച്ച കരുത്തുറ്റ കഥാപാത്രമാണ് ചീംബ്ലു.

ഊരിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം എയ്ത്തും പൊയ്ത്തും പഠിക്കണം എന്ന് അല്ലോഹലൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അവൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ അഭിമാനബോധം ചീംബ്ലുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലോഹലന്റെ സഭയിലേക്ക് ധീരമായി ചുവടുറപ്പിച്ച് വന്ന ചീംബ്ലുവിനെ ജാതിഭൃഷ്ട് ഉള്ള സമൂഹം വെറുപ്പോടെ ഉറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ. അവൾ പറയുന്ന മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ്. “ഒടയോറെ, നാങ്കളും മൻസ്യറാണ് എന്ന് അങ്ങ് തോന്നിപ്പിച്ചേലേ. ബിഡിയാറ് സന്തോസായി നാങ്കൾക്ക്.” ഈ വാക്കുകൾ ജാതിസമൂഹത്തിന്റെ മുഖത്തുനോക്കി ചീംബ്ലു പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ്.

അല്ലോഹലനിൽ അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട് വരച്ചിട്ട വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സവിശേഷമായ വ്യക്തിത്വമുള്ള മറ്റൊരു കഥാപാത്രമാണ് പൊന്നിയമ്മതെയ്യം. പൊന്നിയമ്മയെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പാമ്പിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ ആണ് തന്റെ അച്ഛനായ രാമർ വളർത്തുന്നത്. പെണ്ണിനെ വെറും ലൈംഗികവസ്തുവായി കാണുന്ന സമൂഹത്തിനോടുള്ള പ്രതിരോധം എന്ന നിലക്കാണ് പാമ്പ് പൊന്നിയമ്മയുടെ ജീവിതഭാഗം ആകുന്നത്. പിന്നീട് രാമറിന്റെ മരണശേഷം സ്വയംരക്ഷക്ക് വേണ്ടി തന്റെ മുടിയിലും ജടയിലും ദേഹത്തും പാമ്പിനെ അണിഞ്ഞ് ആണ് പൊന്നിയമ്മ നടക്കുന്നത്. സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയുടെ ശരീരം നിറയെ പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ അവളെ ലൈംഗികവസ്തുവായി കാണുന്നവർ പോലും അവളെ പേടിച്ച് വഴി നടക്കാറില്ല. നോവലിൽ പാമ്പ് ആൺ അഹന്തയോടുള്ള, അവന്റെ കാമാസക്തിയോടുള്ള സ്ത്രീയുടെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ബിംബമായി നോവലിൽ കാണാൻ കഴിയും.

മനുഷ്യനിൽ ജാതിബോധം അവർ വളർന്നു വരുന്ന സാംസ്കാരിക സാഹചര്യം ഊട്ടിഉറപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഓരോ തലമുറകളിൽ നിന്നും മറ്റൊരു തലമുറയിലേക്ക് മനപ്പൂർവ്വമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ സവർണ്ണ സമൂഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അതിന് എതിരായി രാമർ തന്റെ മകളെ ജാതിചിന്തകൾ ഒരൽപ്പം പോലും ഏശാതെ ആണ് വളർത്തിയത്. ഒരിക്കൽ തന്റെ ജാതി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ച പൊന്നിയോട് അച്ഛനായ രാമർ പറയുന്ന മറുപടിയിലുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയബോധം. “നിന്നെയെനിക്ക് കാട്ടിന്ന് കിട്ടീതാ.. ചാതി എന്തെന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ നീയ് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ചാതിക്കാരുടെയും മൊല കുടിച്ചിട്ടാ വളർന്നെ. അതോണ്ട് നിനക്ക് ചാതിയില്ല മോളെ. പിന്നീടങ്ങോട്ട് പൊന്നിയമ്മ ജാതിയെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അവഗണിച്ചു.

സമൂഹത്തിലെ തൊട്ട്കൂടായ്മയും തീണ്ടായ്മയെയും തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ചണ്ഡാളൻ എന്ന മുദ്രകുത്തിയ മനുഷ്യവിഭാഗത്തോട് അനുതാപപൂർവ്വം പെരുമാറിക്കൊണ്ട് പൊന്നിയമ്മ പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തോട് കലഹിച്ചത്. പുലയരെ കാണുമ്പോൾ തീണ്ടാപാടകലെ നിർത്തണം എന്ന അലിഖിത നിയമമുള്ള സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നും അവർ മൺപാനി തലയിലേറ്റി, മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ കറുത്ത പെൺകുട്ടിക്ക് മുന്നിൽ കൈ നീട്ടി അപേക്ഷിക്കുന്ന കാഴ്ച നോവലിൽ വിവരിക്കുന്നു. സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലും സഹജീവി എന്ന നിലയിലുമുള്ള ശക്തമായ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയമാണ് പൊന്നിയമ്മ തെയ്യം കാഴ്ച്ച വെച്ചത്. മനുഷ്യൻ എന്ന പരിഗണന പോലും കൽപ്പിക്കാത്ത സമൂഹത്തിൽ ചണ്ഡാല പെൺകുട്ടിയുടെ അനുഭവങ്ങളെ, വ്യക്തിത്വത്തെ നീതിപൂർണ്ണമായി കാണുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പൊന്നിയമ്മ തെയ്യം എന്ന ഉജ്വല കഥാപാത്രത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹികഘടനയിൽ സ്ത്രീ എന്നത് ജാതി പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് നോവലിലെ കരുത്തുറ്റ സ്ത്രീകഥാപാത്രമായ പങ്കിപ്പിള്ളയാതിരിയുടെ ജീവിതകഥ. അറിവ് എല്ലാകാലത്തും ഉന്നതകുലജാതൻമാരായ സവർണ്ണ സമൂഹത്തിന്റെ കുത്തകയായിരുന്നു. വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും പഠിച്ച സാധാരണ പെൺകുട്ടിയോട് അറിവിന്റെ തർക്കസദസ്സിൽ പുരുഷാധികാരസമൂഹം ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ സുഖമേത്? ഏറ്റവും വലിയ വേദനയേത്? എന്നാണ്. രതിസുഖം, പ്രസവവേദന എന്ന് യഥാക്രമം മറുപടി പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി ലൈംഗികസുഖം അനുഭവിച്ചു എന്നാരോപിച്ചുകൊണ്ട് പച്ചക്ക് തീയിലിട്ടു ചുട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്താപമായിട്ടാണ് മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി തെയ്യം പിറന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള മിത്തുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുന്നത് തെയ്യങ്ങളിലൂടെയാണ്. നീതിയെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനെന്നവണ്ണമാണ് ഓരോ തെയ്യങ്ങളും മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ പുനർജനിക്കുന്നത്.

മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി തെയ്യം പിറന്ന നാട്ടിലാണ് പങ്കിപ്പിള്ളയാതിരിയും ചീംബ്ലുവും പൊന്നിയമ്മയും പിറന്നത്. പക്ഷേ നാട്ടുരാജാവിന്റെ മരുമകൾ എന്ന നിലയിലുള്ള സവിശേഷാധികാരത്തിലൂടെയാണ് പങ്കി അറിവ് നേടിയെടുത്തതെങ്കിലും. അറിവിനെ അവളുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പങ്കിപ്പിള്ളയാതിരിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആഖ്യാനങ്ങളിലും പുനരാഖ്യാനങ്ങളിലും പങ്കിയുടെ ധിഷണാപരമായ കഴിവ് പ്രകടമായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് ദൈഷണികമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അവർ വൈകാരികമായി മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന സമൂഹത്തിന്റെ വാർപ്പ് മാതൃകയെ തല്ലി തകർക്കുന്നു പങ്കിപ്പിള്ളയാതിരിയും സൗമിത്രനും തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിൽ പങ്കിയുടെ വാഗ്വാദങ്ങൾ. എല്ലാതരത്തിലുമുള്ള രാജകീയ സൗകര്യങ്ങളെ വെടിഞ്ഞ് വേഷം മാറിവന്ന സൗമിത്രൻ എന്ന വഴിപോക്കനെ രഹസ്യമായി പ്രണയിക്കാനും അയാളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിക്കാനും ധീരമായി അതൊക്കെ തുറന്ന് പറയുകയും. നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും പൂന്തുറേശൻ തമ്പുരാന്റെ ശിക്ഷയായി ജലസമാധി ഏറ്റ് വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ. പക്ഷേ ജലസമാധിയിൽ നിന്നും പങ്കിപിള്ളയാതിരിയെ രക്ഷിക്കുന്നതും അമ്മയായ ഇട്ടിച്ചിരുദ്ദേവി ആണ്. കടുത്ത പുരുഷാധിപത്യ നിയമങ്ങളും ആക്രോശങ്ങളും രാജകൽപ്പനകളും നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും അതിനെയൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കിപ്പിള്ളയാതിരിയെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ ആളെ അയച്ചതും ഒരു സ്ത്രീയാണ്.

പങ്കിയുടെ ഉറ്റ തൊഴിയായ തങ്കിച്ചിയും കരുത്തും ആർജവമുള്ള സ്ത്രീയാണ് എന്ന് നോവലിൽ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. പങ്കിയോടൊപ്പം ജലസമാധിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ഒരൊറ്റകാരണം കൊണ്ട് ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട തോഴിയായ തങ്കച്ചിക്ക് അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ നായന്മാരായ ഊരാളൻമാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്കിനെ ശക്തമായി എതിർത്തുകൊണ്ട് തങ്കച്ചി ചോദിക്കുന്നു 'ഇത് അൻപലം… തൈവത്തിന് എന്ത് ചാതി? ഞാൻ തൊഴുതിട്ടേ പോകൂ..' കൊല്ലും കൊലയും അഹങ്കാരമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ജാതിയെ അലങ്കാരമായി കരുതുന്ന പുരുഷാധികാര സമൂഹത്തിൽ പെണ്ണും അവരുടേതായ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ജാതിയെന്ന സാമൂഹികഘടനയെ പൊളിച്ചെഴുതുന്ന വിധത്തിലാണ് ഓരോ പെണ്ണും ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി നോവൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പെണ്ണിനെ ശരീരം മാത്രമായി കാണുന്ന ആൺകൂട്ടത്തിനോട് കലഹിക്കുന്ന ചെറുളിയാണ് നോവലിൽ ഏറ്റവും വേദനയോടെ നോക്കികാണുന്ന കഥാപാത്രം. “മക്കളെ വിചാരിക്കുമ്പോ എന്റെ തലക്ക് പിരാന്ത് പിടിക്കുന്ന്. ഓറക്കെ പാടുമ്പോ നല്ല തമാതാനം കിട്ടന്ന്." താൻ നൊന്ത് പെറ്റ പത്ത് പെൺകുട്ടികളുടെയും ശരീരം നാടുവാഴിയുടെ കാമവെറിക്ക് ഇരയാക്കിയ ഒരമ്മയുടെ വിലാപമാണ് ചെറപ്പൊതി തെയ്യമായി പുനർജനിക്കുന്നത്. വായനക്ക് ശേഷവും ഒരു നീറ്റലായി വിടാതെ പിന്തുടരുന്ന ചെറപ്പൊതി തെയ്യം ഒരു നോവായി അവശേഷിക്കുന്നു.

നോവലിൽ എഴുത്തുകാരൻ സവിശേഷാധികാരമുള്ള സ്ത്രീയും സവിശേഷാധികാരമില്ലാത്ത സ്ത്രീകളും സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തരാണ് എന്ന് വൈവിധ്യമുള്ള സ്ത്രീജീവിതങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദലിത് സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ പുറമേ ജാതിയെയും നിറത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി അധികപീഡനം നേരിടേണ്ടിവരുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർഥ്യം ചീംബ്ലുവിലൂടെയും പൊന്നിയമ്മയിലൂടെയും നീലിയിലൂടെയും ചെറൂളിലൂടെയും നോവലിൽ വരച്ചിടുന്നു. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പുരാവൃത്തങ്ങളിലും ചരിത്രങ്ങളിലും അത്തരം സവിശേഷമായ വ്യക്തിത്വമുള്ള സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ പേറുന്ന സ്വത്വത്തെ പുരുഷാധിപത്യസമൂഹം സാംസ്കാരികമായി എത്രതന്നെ നിശബ്ദതയിലേക്ക് അടിച്ചമർത്തിയാലും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കഥകളിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അവർ ഉറക്കെ ശബ്ദിക്കുന്നു.

നോവൽ എന്ന സാഹിത്യരൂപത്തിൽ അതാത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആന്തരിക സാമൂഹികഘടന കാണാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലും പുരാവൃത്തങ്ങളിലും അവഗണിക്കപ്പെട്ട, അരികുവത്കരിക്കപ്പെട്ട, അവഹേളിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീശബ്ദങ്ങളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ട് വരാനുള്ള ശാസ്ത്രീയവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഉപാധിയാണ് ഇന്റർസെക്ഷണൽ ഫെമിനിസം. അല്ലോഹലൻ എന്ന നോവലിൽ എഴുത്തുകാരൻ അത്തരം ആശയങ്ങളെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് ആണ് നോവലിലെ കരുത്തുറ്റ സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങൾ. അല്ലോഹലന്റെ നാടായ അള്ളടം മുക്കാതലവും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ജാതിക്കും നിറത്തിനും ലിംഗത്തിനും അതീതമായി സഹജീവികളായ മനുഷ്യർ എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ജീവിതത്തിലുടനീളം പാലിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഭൂമിയിൽ നിന്നും നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പട്ട രാജാവിന്റെ കഥയാണെങ്കിലും അവസാനം വരെ സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി രാജാവിനോടൊപ്പം നിലകൊണ്ട സ്ത്രീകളുടെ കൂടി കഥയാണ്.

ചളിവരമ്പിൽ നിന്ന് ചോമാറുവിന്റെ മകൻ അലങ്കാരൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കാലികപ്രസക്തമാണ്. ജാതി, മതം, ലിംഗം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മനുഷ്യരെ വിഭജിച്ച് ഭരിക്കുന്ന സവർണാധികാര ജാതി സമൂഹത്തെ നോക്കി അലങ്കാരൻ അദ്വൈതം ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയ ആചാര്യനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്

“നീങ്കളെ കൊത്തിയാലും ചോരല്ലേ ചൊവ്വേറെ? നാങ്കളെ കോത്യയാലും അതെ ചോരല്ലേ ചൊവ്വേറെ? നമ്മക്ക് ഒരേ ചോരയായിട്ടും ചൊവ്വേറെന്തിനാ കുലം പിശകുന്നെ?”

അല്ലോഹലൻ

അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട്

ഡി സി ബുക്സ്