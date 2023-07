അമ്മേ.. പഴംപുരാണമല്ല; മകൻ പറയേണ്ടതു തന്നെ; ഇനിയും എഴുതാനുള്ളതു സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുന്നു

അമ്മയെക്കുറിച്ചോർക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ എം. ടി. വാസുദേവൻ നായരുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞുവരുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു റുപ്പിക നാണയവുമുണ്ട്. വിപണിയിൽ വിലയില്ലാതായെങ്കിലും വിലയിടിയാതെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന അമൂല്യമായ മാതൃസ്നേഹത്തിന്റെ അപൂർവ ഉപഹാരം. അറിയാത്ത അത്ഭുതങ്ങളെ ഗർഭത്തിൽ വഹിക്കുന്ന മഹാസമുദ്രങ്ങളേക്കാൾ എന്നെ അറിയുന്ന എന്റെ നിളാനദിയാണെനിക്കിഷ്ടം എന്നെഴുതിയ എംടിയുടെ മനസ്സിൽ ദീപ്തമായ അമ്മയോർമകളുണ്ട്. പദവിയോ പ്രശസ്തിയോ കാംക്ഷിക്കാതെ ജീവിച്ച അമ്മയോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ടുമാത്രം ഓർത്തെഴുതുന്ന അമ്മക്കഥകൾ.

53–ജനുവരിയിൽ എംടിയുടെ അമ്മയെ ചികിൽസയ്ക്കു മദ്രാസിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. രോഗം കാൻസറായിരുന്നു. അമ്മ അതിന്റെ ഗൗരവമൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനായിരുന്നു കൂടെ. ഒലവക്കോട് സ്റ്റേഷനിൽപോയി എംടി അമ്മയെക്കണ്ടു. ഒരു സ്ലീപ്പർ കംപാർട്മെന്റിൽ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മ തലയണയിൽചാരി കാൽനീട്ടി ഇരിക്കുന്നു. വലിയേട്ടൻ അസ്വസ്ഥത മറച്ചുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. വണ്ടി പോകുംമുമ്പ് അമ്മ കോന്തലയിൽനിന്ന് എന്തോ എടുത്ത് എംടിക്കു നീട്ടി. ഒരു റുപ്പിക നാണയമായിരുന്നു. പണമായി അതേ അമ്മയുടെ കൈയ്യിലുള്ളൂ. പിൽക്കാലത്ത് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് എംടി ഒരു കഥയിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്– വിത്തുകൾ.

ഒരു മാസത്തിനുശേഷം അമ്മയെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. പരീക്ഷയ്ക്കു തയാറെടുക്കുന്ന സമയം. രാവിലത്തെ വണ്ടിക്കുപോയി അമ്മയെ കണ്ടു. വൈകുന്നേരത്തെ വണ്ടിക്കു മടങ്ങി. അമ്മ കിടക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ പരവശനായി. ദുഃഖം അമർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കട്ടിലിന്നരികെ നിന്നു. അമ്മ ആകെ കരിഞ്ഞുണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വെളുത്തുതടിച്ച അമ്മയുടെ രൂപം എത്ര പെട്ടെന്നാണു മാറിയത്. സംസാരിക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു. അമ്മ കുറച്ചിട നോക്കി. പിന്നെ കണ്ണടച്ചു കിടന്നു. പരീക്ഷയ്ക്കിടെ നാട്ടിൽനിന്നു ആളു വന്നു. വലിയേട്ടന്റെ കത്തുണ്ട്. Dear boy, Be prepared to hear the worst എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലിഷിലുള്ള കത്ത്. – അമ്മ തലേന്നു രാത്രി മരിച്ചു. വരണ്ട. പതിനാലിനു വന്ന് ബലിക്കു കൂടിയാൽ മതി. പരീക്ഷയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചെഴുതുക.

പല കഥകളിലായി അമ്മയെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സമഗ്രമായി എംടി അമ്മയെ കഥകളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. കഥകളിൽവന്ന അമ്മച്ചിത്രങ്ങളിൽ പലതും കുടുംബത്തിൽ കഷ്ടപ്പാട് തുടങ്ങിയതിനുശേഷമുള്ള കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അമ്മയ്ക്കുമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രതാപകാലം. അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ, പുന്നയൂർക്കുളത്ത്, അമ്മയ്ക്കു നവരക്കിഴിയും ധാരയും പിഴിച്ചിലുമൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു. സിലോണിൽ അച്ഛൻ നല്ല സ്ഥിതിയിലാണ്. അച്ഛനാണ് മൂത്തമകൻ. മൂത്തമകന്റെ ഭാര്യയുടെ താമസം, ചികിത്സ, എല്ലാം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു. സിലോണിൽ യുദ്ധകാലമായപ്പോൾ അച്ഛൻ വീട്ടിലേക്കു വരാതായി. അഞ്ചുവർഷം അച്ഛൻ വന്നില്ല. പിന്നീടു വന്നപ്പോൾ കൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടി. അവളെക്കൂട്ടി നാട്ടിൽവന്നതിനെക്കുറിച്ച് എംടിയുടെ പ്രശസ്തമായ കഥയുണ്ട്: നിന്റെ ഓർമയ്ക്ക്. അച്ഛന്റെ ആ സന്ദർശനത്തിനുശേഷം അമ്മ അച്ഛനുമായി അകന്നു. ഒരോ വരവിലും അച്ഛൻ കൂടല്ലൂര് വരുമെന്നു മാത്രം. പക്ഷേ കൂടുതലും പുന്നയൂർക്കുളത്തുതന്നെയായിരുന്നു. അമ്മ അങ്ങോട്ടു പോവില്ല. അച്ഛന് അമ്മ എഴുതിയിരുന്ന കത്തുകളെല്ലാം വളരെ ഔപചാരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. മിക്കവാറും ചെലവുകളുടെ കാര്യം. അടുത്തമാസം ഇന്ന ചെലവു കൂടിയുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ.

അമ്മയുടെ കൂടെ കുട്ടിയായിരുന്ന എംടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയിരിക്കവേ, അമ്മ സംസാരിക്കുന്നതായി എംടിക്കു തോന്നി. ‘എന്തിനാ, കുട്ട്യേ, നീയീ പഴംപുരാണമൊക്കെ ഇപ്പോ പറേണത്? അതോ ? ആവശ്യമായി വന്നു, അമ്മേ. ഇവിടെ ചിലർ, എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ, എനിക്ക് എഴുപതായെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. പടുവാർധക്യത്തിന്റെ കമ്പിളിപ്പുതപ്പും കഞ്ചിപ്രാക്കും എന്നെ അണിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ കാൽക്കീഴിലിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എത്തിപ്പെടാൻ മോഹം തോന്നി. അതിനുവേണ്ടി, അമ്മയെപ്പറ്റി, അവരോടു ചിലതു പറഞ്ഞുപോയതാണ്. മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ടില്ല. ഇനിയും പലതും ബാക്കിയുണ്ട്. സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുന്നു. അമ്മ ക്ഷമിക്കുമല്ലോ.

Content Summary: Memories About Mother of M. T. Vasudevan Nair