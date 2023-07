അറിയപ്പെടുന്നവരും തുടക്കക്കാരുമായ എത്രയോ പേർ. നമ്പൂതിരി തന്നെ തങ്ങളുടെ കൃതികൾക്കു വേണ്ടി വരയ്ക്കണം എന്നു വാശിപിടിച്ചർ. അവരിൽ എംടിയും വികെഎന്നും ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെപ്പേരുണ്ട്. നമ്പൂതിരിയുടെ വര മഹാഭാഗ്യം പോലെ ലഭിച്ചാൽ നിർവൃതിയടയുന്ന തുടക്കക്കാർ. അവർ നിശ്ശബ്ദമായി പ്രാർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികൾ വെളിച്ചം കാണണമെന്ന്. പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ, വര ഉൾപ്പെടുത്തുമെങ്കിൽ, അതു നമ്പൂതിരിയുടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് അടുത്ത മോഹം. എന്നാൽ, രണ്ടേ രണ്ട് എഴുത്തുകാരുടെ രണ്ട‌േ രണ്ടു കൃതികൾക്കു വരച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്പൂതിരി കാത്തിരിന്നിട്ടുള്ളത്. എംടിയുടെ രണ്ടാമൂഴം. വികെഎന്നിന്റെ പിതാമഹൻ. രണ്ടു പേരുമായിട്ടും സൗഹൃദവൂം സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉള്ളതുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല. മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ നമ്പൂതിരി എന്ന ചിത്രകാരനെയും ആ കൃതികൾ ഏറ്റവും തീവ്രമായി മോഹിപ്പിച്ചു. ആവേശിച്ചു. വെല്ലുവിളിച്ചു. പ്രതിഭകളുടെ സംഗമം നടന്നപ്പോൾ വരിയും വരയും വെട്ടിത്തിളങ്ങി. ആ കൃതികൾ പോലെ അവയ്ക്കു വേണ്ടി വരച്ച വരകളും അനശ്വരമായി.



എംടിയും വികെഎന്നുമായി നമ്പൂതിരിക്ക് ഉറ്റ സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്നു. വീക്കെയെൻ എന്നാണ് നമ്പൂതിരി പറയാറുള്ളത്. അവർ തമ്മിൽ നടന്ന കത്തിടപാടുകളും അവിസ്മരണീയമാണ്. ഓരോ കത്തിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് വീക്കെയെൻ നമ്പൂതിരിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തനതായ രീതിയിൽ.

1972 ൽ അയച്ച കത്തിൽ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി എന്നെഴുതി തൊട്ടടുത്ത വരിയിൽ ലെ ഷിത്രൊകോവ് എന്നാണെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ അദ്ദേഹം ഒരു അവകാശവാദം കൂടി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിന്നമ്മുവിനു വേണ്ടി. വീകെയെന്നിന്റെ കഥാപാത്രമാണ് ചിന്നമ്മു. അവളെ നമ്പൂതിരി വരച്ചപ്പോൾ അസ്സലായി. വീക്കെയെന്നിന് അടങ്ങിയിരിക്കാനായില്ല. തന്റെ കഥാപാത്രത്തെ തനിക്കു വിട്ടുതരണം എന്നാണദ്ദേഹം കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ചിത്രത്തിൽ കണ്ടത്ര കേമിയാണ് ചിന്നമ്മുവെങ്കിൽ അവളുടെ കർത്താവായ എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ലേ കുലട. അവളെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചുതരുമോ ? ഈ കത്തിനു മറുപടിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല. വിശിഷ്ടനായ ഒരു ബ്രഹ്മണനുമായുള്ള സുഹൃദ്ബന്ധം എനിക്കു കൊടുത്തുവച്ചിട്ടില്ലെന്നു സമാധാനിക്കും എന്നാണദ്ദേഹം എഴുതിയത്.

മറ്റൊരു കത്തിൽ വിലാസം എഴുതിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്പൂതിരിയെ പരിഹസിക്കാൻ വീക്കെയെൻ മടിച്ചില്ല. കോഴിക്കോട് ബിലാത്തിക്കുളത്തിനു സമീപമുള്ള വീടിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു കളിയാക്കൽ.

കരുവാട്ട് മന.

ബിലാത്തിക്കുളം.

ചക്കോരത്തുകുളം തോണ്ടിയതിനു സമീപം.

‌കോഴിക്കോട് 673005.

1982 ലെ കത്തിൽ നമ്പൂതിരിയുടെ പേരിനൊപ്പം പിക്കാസ്സോ എന്നാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ എല്ലാ ആദരവും ബഹുമാനവും കലർത്തിയ അഭിസംബോധന. ഇലസ്ട്രേഷൻസ് നമ്പൂതിരി എന്നാണ് ഒരു കത്തിൽ വിലാസത്തിൽ പേര് വച്ചത്. എന്നാൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതുന്നു (ഇതെന്തു നമ്പൂതിരി). ശ്രീ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി എന്നും അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത വരിയിൽ ബ്രഹ്മ എന്ന കൂടി ചേർത്തുവെന്നു മാത്രം.

ജീവിതത്തിലും വരിയിലും ചിരിയായിരുന്നു വീക്കെയെന്റെ മാസ്റ്റർപീസ്. എന്നാൽ കരയാനും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞത് നമ്പൂതിരിയാണ്. എഴുത്തുകാരിൽ വീക്കെയെന്നിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ബഷീറിനെ ആയിരുന്നു. ബഷീർ മരിച്ചപ്പോൾ പല എഴുത്തുകാരും വന്നു. അവിടെ വന്നവരിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ഒരാളേയുള്ളൂ. അതു വീക്കെയെനാണ്.

ഇന്നിപ്പോൾ കേരളം കരയുന്നു. നിലയ്ക്കാത്ത മഴയിലൂടെ. നമ്പൂതിരിയുടെ ലളിത കോമള വരികൾ പോലെ മഴ മണ്ണിനെ ചുംബിക്കുന്നു. വരയുടെ പിതാമഹന് പ്രണാമം.

