അല്ല, മാർക്കേസല്ല എംടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയ എഴുത്തുകാരൻ!

മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനാണ് എം.ടി. വാസുദേവൻ നായർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹൃദയപീഠത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച എഴുത്തുകാരൻ ആരായിരിക്കും? അങ്ങനെയൊരാളുണ്ടോ? വായനയെ ജീവശ്വാസം പോലെ കരുതുകയും ഏതു തിരക്കിൽനിന്നും വായനാമുറിയിലേക്കു തിരിച്ചെത്താനുള്ള തിടുക്കം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എംടി, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരും അപരിചിതരും സ്നേഹവായ്പോടെ അയയ്ക്കുന്നതും സ്വയം വരുത്തുന്നതുമായ പുസ്തകങ്ങളിലാണ്ടു മുങ്ങുന്നയാളാണ്. ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളും സയൻസ് ഫിക്‌ഷനും വലിയ താൽപര്യമില്ലെന്നതൊഴിച്ചാൽ കൈയ്യിൽ കിട്ടുന്നതെന്തും വായിക്കും. ക്ലാസിക് എന്നു കരുതപ്പെടുന്നവ മാത്രമല്ല, ജനപ്രിയ പുസ്തകങ്ങളും അതേ ഇഷ്ടത്തോടെ അദ്ദേഹം വായിക്കുകയും അതെപ്പറ്റി അഭിമുഖങ്ങളിൽ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാലം കണ്ണുകളെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചെങ്കിലും വായനാമുഖത്തുനിന്ന് ഈ പോരാളി പിൻവലിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബഷീറും എസ്.കെ.പൊറ്റെക്കാട്ടും ഉറൂബുമെല്ലാം മലയാളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു പ്രിയപ്പെട്ടവർ. പക്ഷേ ലോകസാഹിത്യത്തിൽ ആര്?

എംടിയും ഗബ്രിയേൽ ഗാർഷ്യ മാർക്കേസും

ലാറ്റിനമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരോടുള്ള പ്രിയം വായനക്കാരായ മലയാളികൾക്കെല്ലാം എന്നതുപോലെ എംടിക്കുമുണ്ട്. അതദ്ദേഹം മറച്ചുവയ്ക്കാറുമില്ല. ഗബ്രിയേൽ ഗാർഷ്യ മാർക്കേസിനെയും മാരിയോ വാർഗസ് യോസയെയും കാർലോസ് ഫ്യുയന്തസിനെയും അമാദുവിനെയും ബോർഹസിനെയുമെല്ലാം എംടി ആഴത്തിലും പരപ്പിലും വായിക്കുകയും അഭിമുഖങ്ങളിലും കുറിപ്പുകളിലും അവരുടെ പേരുകൾ ഓർമിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.

ഗബ്രിയേൽ ഗാർഷ്യ മാർക്കേസ്

മലയാളികൾക്കായി ഗബ്രിയേൽ ഗാർഷ്യ മാർക്കേസിനെ കണ്ടെത്തിയതു തന്നെ എംടിയാണ്. മാർക്കേസിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കൃതിയെന്ന് ഏറെപ്പേരും കരുതുന്ന ‘ഏകാന്തതയുടെ നൂറുവർഷങ്ങൾ’ എംടിയുടെ കൈയ്യിലെത്തിയത് ഒരു യുഎസ് സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ്. ‘ഇതാ, നാം വളരെക്കാലമായി കാത്തിരുന്ന ഒരു മഹത്തായ കൃതി’യെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചാണ് അവിടെ കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു ഗൈഡ് അത് എംടിക്കു നീട്ടിയത്. വിമാനത്തിൽ വച്ച് എംടിയുടെ കൈയ്യിൽ ആ പുസ്തകം കണ്ട പെൺകുട്ടി അതു ഗംഭീരമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തോടു പറഞ്ഞു. ‘Many years later, as he faced the firing squad, Colonel Aureliano Buendia was to remember that distant afternoon when his father took him to discover ice’ പല കാലങ്ങൾ കലിഡോസ്കോപിലെന്ന പോലെ കലങ്ങിമറിയുന്ന മാന്ത്രികവരിയിൽ തുടങ്ങുന്ന മഹാഖ്യാനം. ആ അനുഭവം എംടി എഴുതിയപ്പോഴാണ് മാർക്കേസിനെ സാധാരണ മലയാളി അറിഞ്ഞത്. ‘വാരിക്കുഴി’യെന്ന സിനിമയിൽ നെടുമുടി വേണു അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം ബാഗിൽനിന്ന് ഒരു പുസ്തകമെടുത്ത് സുകുമാരൻ അവതരിപ്പിച്ച മാധവൻകുട്ടിയെന്ന കഥാപാത്രത്തിനു നീട്ടുന്നുണ്ട്. ‘‘മാർക്കേസിന്റെ സെക്കൻഡ് നോവൽ. വെച്ചോ, ബുക്സ്റ്റാളിലെത്തിയിട്ടില്ല’’ എന്നുപറഞ്ഞാണ് അതു നീട്ടുന്നത്. അന്നു യുഎസിൽനിന്നു കേരളത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ എംടിയുടെ കൈയ്യിൽ അമൂല്യമായ നിധി പോലെ ആ പുസ്തകവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ‘സാഹിത്യവാരഫല’ത്തിൽ മാർക്കേസിനെ നിരന്തരം പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഫ. എം.കൃഷ്ണൻ നായർക്ക് ആ പുസ്തകം വായിക്കാൻ നൽകിയത് എംടിയായിരുന്നു. ജീനിയസ് എന്നുറപ്പുള്ള എഴുത്തുകാരനായാണ് എംടി മാർക്കേസിനെ കരുതിയത്. ‘ഏകാന്തതയുടെ നൂറുവർഷങ്ങൾ’ തൊട്ടിങ്ങോട്ട് മാർക്കേസ് എഴുതിയതെല്ലാം വായിച്ചു. ആദ്യ വായന പോലെ ഓരോ വായനയും ഉൽക്കണ്ഠ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. പ്രതിഭയോട് അദ്ദേഹം നീതി പുലർത്തുമോയെന്ന സന്ദേഹമുണ്ടായിരുന്നു. മാർക്കേസ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും എംടിയെ നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല. വശീകരിച്ചു വായിപ്പിക്കുന്ന എന്തോ മന്ത്രസിദ്ധി മാർക്കേസിലുള്ളതായി എംടിക്കു തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.

മാർക്കേസിന്റെ മുഖം ഇടിച്ചു കലക്കിയ യോസയെയും എംടി വിടാതെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില അംശങ്ങളിൽ യോസ മാർക്കേസിനെ കടത്തിവെട്ടുന്നതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഫ്യുയന്തസിന്റെയും ബോർഹസിന്റെയും എല്ലാ കൃതികളും എംടിയിലെ വായനക്കാരനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതുപോലെയാണ് മിലൻ കുന്ദേരയുടെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചത്. ആദ്യം ഇഷ്ടത്തോടെ വായിച്ചെങ്കിലും പിന്നെ വല്ലാതെ മടുപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. സ്വയം മിടുക്കനാണെന്നു തെളിയിക്കാനുള്ള യാന്ത്രിക ശ്രമങ്ങളാണ് കുന്ദേരയുടെ കുഴപ്പമെന്നാണ് എംടിക്കു തോന്നിയത്. ബ്രസീലിയൻ‌ എഴുത്തുകാരനായ അമാദു എംടിക്കു പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഓർഹൻ പാമുക്കിന്റെ കൃതികൾ അത്ര ഗംഭീരമായി അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നിയില്ല.

ഭ്രാന്താലയത്തിന്റെ ഷെയ്ക്സ്പിയർ

ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് എംടിക്ക് എന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന ഉത്തരം ‘ഭ്രാന്താലയത്തിന്റെ ഷെയ്ക്സ്പിയർ’ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദെസ്തയോവ്സ്കിയായിരുന്നു. വലിയൊരു പുസ്തകവേട്ടക്കാരനായ എൻ.ഇ.സുധീർ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ എംടിയോട് ഇക്കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം വിശദമായി പറയുകയുണ്ടായി. അതിങ്ങനെയായിരുന്നു: ‘‘അത് ദെസ്തയോവ്സ്കി തന്നെയാണ്. വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ തരുന്നത്. ദെസ്തയോവ്സ്കിയുമായി അടുപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ആ എഴുത്തിന്റെ ആഴങ്ങളാണ്. അന്ധമായ നിയതിയും പ്രകൃതിശക്തിയും തമ്മിലുള്ള നിരന്തരമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ. അന്ധമായ നിയതിയെ കീഴടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മനുഷ്യശക്തിയും പ്രകൃതിശക്തിയും അതിനായി ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് അനേകം തലങ്ങളുണ്ട്. ബ്രദേഴ്സ് കരമസോവൊക്കെ ആദ്യം കഥ അറിയാൻ വേണ്ടി വായിച്ചു. വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണല്ലോ എന്ന തോന്നലിൽ വായിച്ചു. പക്ഷേ അതു പിന്നീടു വിസ്തരിച്ചു വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാമോ മിസ് ചെയ്തു എന്ന ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും. ഞാനതു നാലഞ്ചു തവണ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്; പല കാലത്തായി. ഓരോ തവണയും അതിൽ നിന്ന് പുതിയ അറിവുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവമാണ്. മുൻവായനയിൽ വിട്ടുപോയ പലതും തുടർവായനയിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും’’.

ഫിയോദർ ദെസ്തയോവ്സ്കി

മറ്റൊരു റഷ്യക്കാരനെയും അദ്ദേഹം ഓർമിക്കാറുണ്ട്–ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ്. പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ, അതു ദെസ്തയോവ്സ്കിയാണ്. മറ്റൊരിക്കൽ എംടി പറഞ്ഞതുപോലെ ‘‘പക്ഷേ, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഗിരിശൃംഗം പോലെ അചഞ്ചലമായി നിൽക്കുന്നു ദെസ്തയോവ്സ്കി.’’

‘കുറ്റവും ശിക്ഷയും’ എന്ന ദെസ്തയോവ്സ്കി നോവലിൽ ഒരു രംഗമുണ്ട്. സോന്യയുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തിനിന്ന് റസ്കോൽ നിക്കോവ് പറയുന്നു: ‘നിന്റെ മുന്നിലല്ല ഞാൻ മുട്ടുകുത്തിയത്, മുഴുവൻ മനുഷ്യ സഹനത്തിനും മുന്നിലാണ്’. സോന്യയുടെ സ്ഥാനത്തു ദെസ്തയോവ്സ്കിയും റസ്കോൽ നിക്കോവിന്റെ സ്ഥാനത്തു ദെസ്തയോവ്സ്കിയുടെ ഭൂതാവേശിതരായ വായനക്കാരും വന്നാൽ ശരിയാകും. മനുഷ്യസഹനത്തിന്റെ സമാനതകളില്ലാത്ത ആവിഷ്കാരമായിരുന്നു ദെസ്തയേവ്സ്കിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ. ദെസ്തയോവസ്കിയെക്കുറിച്ചു കാഫ്ക പറഞ്ഞതുപോലെ എംടിക്കും തോന്നിയിരിക്കണം – രക്തബന്ധം തോന്നിച്ച എഴുത്തുകാരൻ!

