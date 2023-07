ജ്ഞാനപീഠത്തിന് അർഹനാക്കിയത് ഒറ്റ പുസ്തകം; വേദനകളെ കുഴിവെട്ടി മൂടിയ നോവൽ

അയാൾ പിന്നെയും നടന്നു.



മേച്ചിൽസ്‌ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു...

വഴുക്കുചാലുകളും ഇളംകാലടികൾക്കു തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ വെള്ളമൊരുക്കിനിൽക്കുന്ന പുൽത്തണ്ടുകളും മേഞ്ഞുനടക്കുന്ന കാലിക്കൂട്ടങ്ങളും ഇപ്പോഴും ബാക്കിനിൽപുണ്ട്.

നടുവിൽ, കടന്നുപോയവരുടെയെല്ലാം കാൽപാടുകളിൽ കരിഞ്ഞപുല്ലുകൾ നിർമിച്ച ഒറ്റയടിപ്പാത നീണ്ടുകിടക്കുന്നു.

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, തിരിച്ചുവരാൻവേണ്ടി യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ്.

(അസുരവിത്ത് – എം.ടി. വാസുദേവൻനായർ)

പുതിയ മേച്ചിൽസ്‌ഥലങ്ങൾ തേടി എംടിയുടെ നോവൽ ‘അസുരവിത്തി’ലെ നായകൻ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി നടക്കാൻതുടങ്ങിയിട്ട് അരനൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞു. തകർന്നടിയാറായ നാലുകെട്ടിലെ ഇരുട്ട് താവളമടിച്ച ഏതോമുറിയിൽ വ്യർഥജൻമമായി രൂപംപൂണ്ട ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയുടെ യാത്രകൾ ഇന്നും മലയാളി വായിക്കുന്നു – അരനൂറ്റാണ്ടു മുൻപത്തെ അതേ ആവേശത്തോടെ. അത്യന്തം കാവ്യാത്മകവും തീവ്രവുമായ ശൈലിയിൽ എംടി കുറിച്ചിട്ടത് മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ വേദനയുമാണ്. കാലമെത്രകഴിഞ്ഞാലും, ലോകമെത്രമാറിയാലും മനുഷ്യരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കും കാത്തിരിപ്പിനും, ആശകൾക്കും നിരാശകൾക്കും ഒരേ ഭാഷയാണ്–ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷ. ആ ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടതെന്തും കാലത്തിന്റെ ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്കല്ല, തലമുറകളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കാണ് ചേക്കേറുന്നത്. അസുരവിത്തിന്റെ സുവർണജൂബിലിപതിപ്പിനു വായനക്കാരിൽ നിന്നുകിട്ടിയ സ്വീകരണം ഇതു വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്നു.

പൊന്നാനിതാലൂക്കിൽ കിഴക്കുമ്മുറി അംശത്ത് താഴത്തേതിൽ തറവാട്ടിലെ കുഞ്ഞിക്കാളിയമ്മയ്‌ക്ക് അമ്പത്തൊന്നാം വയസ്സിൽ 11 കൊല്ലത്തിനുശേഷം ഉണ്ടായ മകൻ. അമ്മയും ജേഷ്‌ഠനുമുൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും ശപിക്കാനും കുത്തുവാക്കു പറയാനും ദാരിദ്ര്യവും അപമാനവുമുൾപ്പെടെ എല്ലാ ദൗർഭാഗ്യങ്ങൾക്കും പഴിചാരാനും എന്നും അയാളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ: ഗോവിന്ദൻകുട്ടി. വീടിനും നാടിനും വേണ്ടാതായപ്പോൾ സ്‌നേഹിക്കാനും സ്‌നേഹിക്കപ്പെടാനും കൊതിച്ച ജീവിതം വഴിതെറ്റിപ്പോകുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒടുവിലയാൾ സ്വന്തം അസ്‌തിത്വത്തിന്റെ പ്രസക്‌തി കണ്ടെത്തുന്നു–വേട്ടപ്പട്ടിയെപ്പോലെ വേട്ടയാടിയ അതേ ഗ്രാമീണർതന്നെ സഹായം തേടിയെത്തുമ്പോൾ. കാലം തന്നിലേൽപിച്ച കടമ നിറവേറ്റി പുതിയ യാത്ര തുടങ്ങുന്നിടത്താണ് എംടി നോവൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. യാത്രപറയുമ്പോൾ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി പറയുന്നത് ഇത്രമാത്രം :

‘‘വരും ഞാൻ എപ്പളെങ്കിലും.

മടങ്ങിവരുന്നത് കെഴക്കുമ്മുറിയ്‌ക്ക് തന്നെ’’

മലയാളഭാഷയിലെ ഏറ്റവും നല്ല നോവൽ എന്ന് പ്രശസ്‌ത നിരൂപക എം. ലീലാവതി വാഴ്‌ത്തിയ പുസ്‌തകമാണ് അസുരവിത്ത്. ‘ദുരന്തഗൗരവത്തിന്റെ കാളരാത്രിയും അതിനെ പിന്നിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു നാളെയുടെ പ്രത്യാശ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിന്റെ പുലർവെട്ടവും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന അസുരവിത്ത് ‘ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥയെ’ അതിവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ കഥയാണ്. അതിന്റെ രചനയോടെ, അന്ന് മുപ്പതിലെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത എം.ടി.വാസുദേവൻ നായർ, അന്നു പിറന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതും നാലുദശകങ്ങൾക്കുശേഷം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എത്തിയതുമായ ജ്‌ഞാനപീഠ പുരസ്‌കാരത്തിന് അർഹത നേടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു’ എന്നാണ് ലീലാവതിയുടെ വാക്കുകൾ.

അതിരാളൻകുന്നിനും ഭാരതപ്പുഴയ്‌ക്കും ഇടയ്‌ക്കുള്ള ഗ്രാമത്തിൽത്തന്നെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ്, ഇരുട്ട് പതിയിരിക്കുന്ന തട്ടുയരം കുറഞ്ഞ നാലുകെട്ടിലെ ഇടുങ്ങിയ മുറിക്കകത്ത് ദിവസങ്ങൾ തള്ളിനീക്കുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നുവയസ്സുകാരനാണ് നോവലിലെ നായകൻ. പുതിയ വേദനകൾ മറക്കാൻ പഴയപദവി അയവിറക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അമ്മയോടും കരിപുരണ്ട അടുക്കളച്ചുവരുപോലെ ഒരിക്കലും തെളിയാത്ത ദൈന്യതയുടെ ചിത്രമായ സഹോദരിയോടുമൊപ്പമാണ് ജീവിതം. ഭാര്യവീട്ടിൽ പ്രതാപം കാണിക്കാനുള്ള വകയില്ലാതാകുന്നതോടെ തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് തറവാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന മൂത്ത ജ്യേഷ്‌ഠനും കൂടിയാകുന്നതോടെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയുടെ മോന്തായം നുറുങ്ങിയ തറവാടിന്റെ ചിത്രം പൂർണമാകുന്നു. എന്തെങ്കിലുമൊരു തൊഴിൽ ചെയ്‌ത് പട്ടിണിയില്ലാതെ കുടുംബം പുലർത്തണമെന്ന തീരെച്ചെറിയ ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഗ്രാമത്തിലെ പ്രതാപിയും മൂത്തപെങ്ങളുടെ ഭർത്താവുമായ ശേഖരമേനോൻ തറവാട്ടിലെ ഏക്കറുകണക്കിനു കൃഷിസ്‌ഥലങ്ങളുടെ നോട്ടക്കാരനും കാര്യസ്‌ഥനുമായി നിയമിക്കുമ്പോൾ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ തളിർക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ സ്വന്തം മകന്റെ അവിഹിതഗർഭം പേറുന്ന പെൺകുട്ടിയെ നാട്ടുകാരുടെ അപമാനം ഭയന്ന് ശേഖരമേനോൻ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയുടെ ഭാര്യയാക്കുമ്പോൾ, ആ ചതി സഹിക്കാനാകുന്നില്ല. തന്നെ എല്ലാവരുംകൂടി വിഡ്‌ഢിയാക്കുകയായിരുന്നെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന അയാൾ പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽകൊണ്ടാക്കി ശേഖരമേനോനെ പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ തറവാടിയായ ശേഖരമേനോന്റെ അനുയായികളും ആശ്രിതൻമാരും കൂടി തല്ലിച്ചതയ്‌ക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ ഒരു വഴിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ– മാർഗ്ഗം കൂടി മുസ്ലീമാകുക. ശേഖരമേനോനെ വെല്ലുവിളിച്ച് തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ച് അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം പൂവണിയുന്നു. പക്ഷേ വൈകാതെ, മോചനത്തിനുവേണ്ടി കിണഞ്ഞ് ഓടിയോടി അവസാനം എത്തിച്ചേർന്നത് മറ്റൊരു തടവുമുറിയിലാണെന്ന ബോധം വരുമ്പോഴേക്കും സ്വന്തം വീടും നഷ്‌ടപ്പെട്ടിരുന്നു. മരണത്തിന്റെ വിത്തുകൾ വിതച്ച് ദേശത്ത് കോളറ പടർന്നുപിടിയ്‌ക്കുന്നു. പേടികൊണ്ടു വെറുങ്ങലിച്ച അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ആപത്തും എത്തുന്നു– കള്ളൻ. വ്യാപകമായ മോഷണത്തിനു പിന്നിൽ വീടില്ലാതെ അലയുന്ന ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാമീണർ അയാളെ വേട്ടയാടുന്നു. അവരിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നിറഞ്ഞ പുഴയിലേക്ക് എടുത്തുചാടിയ അയാളുടെ കഥ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് എല്ലാവരും ആശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധിയുടെ പിടിയിൽ ശവങ്ങൾ പോലും മറവുചെയ്യാതെ മരണം ചവിട്ടിമെതിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അയാൾ എത്തുന്നു– കൈക്കോട്ടുമായി. മറവുചെയ്യപ്പെടാതെ കിടന്ന ശവങ്ങൾ കുഴിവെട്ടിമൂടുന്നു. ഒടുവിൽ എല്ലാവരുംകൂടി തന്റെ തലയിൽകെട്ടിവച്ചുതന്ന ഭാര്യയുടെ ശവവും അയാൾതന്നെയാണ് മറവുചെയ്യുന്നത്. ആ ശവത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകരയുന്ന കൊച്ചുകുട്ടിയെ അയാൾ ശേഖരമേനോന്റെ കൈയ്യിൽകൊണ്ടുകൊടുത്തിട്ടാണ് ഗ്രാമത്തിനോടു യാത്ര പറയുന്നത് – തിരിച്ചുവരാൻവേണ്ടിയുള്ള യാത്ര.

എല്ലാ നിറങ്ങളും കൃത്യഅനുപാതത്തിൽ ചേർത്ത് മിഴിവാർന്നൊരു ചിത്രം വരയ്‌ക്കുന്ന ചിത്രകാരനെപ്പോലെയാണ് എംടിയുടെ എഴുത്ത്. ആ വരികളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ മജ്‌ജയും മാംസവും, രൂപവും ഭാവവുമുള്ള യഥാർഥ മനുഷ്യർ തന്നെയായി മാറുന്നു. അവരോടൊപ്പം, അവരുടെ വികാരങ്ങളോടൊപ്പം, പലപ്പോഴും അവരിലൊരാളായി, ആ വികാരങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് നാം സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഒന്നോ രണ്ടോ വരികൾകൊണ്ടുതന്നെ എംടി വിവരിക്കുന്ന ലോകത്തേക്ക്, അതിന്റെ എല്ലാ സൂക്ഷ്‌മാംശങ്ങളോടുമൊപ്പം പ്രവേശിക്കുന്നു. വായനയിലുടനീളവും വായിച്ചുകഴിഞ്ഞാലും മനസ്സുകൊണ്ട് ആ ലോകത്തുനിന്നൊരു മടക്കയാത്ര നടത്താൻ ഏറെ പണിപ്പെടേണ്ടിവരും. എംടിയെ വായിക്കുകയല്ല, അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്നുതന്നെ പറയണം. എംടി ഭാഷയുടെ സമ്മോഹനമായ സവിശേഷതകളെല്ലാം അതിന്റെ എല്ലാം തീവ്രതയോടും കൂടി ആവേശിക്കുന്നുണ്ട് അസുരവിത്തിന്റെ വായനയിലുടനീളം. ചിമ്മിനിയുടെ പുകപിടിച്ചു കരുവാളിച്ച മുഖവുമായി നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞ്യോപ്പോളെ കാണുമ്പോൾ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ഓർക്കുന്നു– ‘‘ചമ്മിണിക്കാവിലെ ആയിരത്തിരിക്ക്, രണ്ടു കൈയിലുമായി പിടിച്ചുതിളങ്ങുന്ന ഓട്ടുതാലത്തിൽ നാളികേരമുറിയിൽ കത്തിച്ചുവച്ച അരിത്തിരിയുടെ തങ്കംവിതറുന്ന പ്രകാശത്തിൽ തുടുത്തമുഖത്ത് ചുവന്ന സിന്ദൂരപ്പൊട്ടിട്ടുനിന്ന ഒരു പെൺകിടാവിന്റെ ചിത്രവും അയാൾ കണ്ടു. വർഷങ്ങളുടെ ഇടനാഴികൾക്കപ്പുറത്ത്, ഓർമയുടെ ഒരു നേരിയ വെളിച്ചത്തിൽ, വരിവരിയായി താലമെടുത്തുനിൽക്കുന്ന പെൺകിടാങ്ങൾക്കിടയിൽ നിറഞ്ഞുതിളങ്ങിയിരുന്നത് അവർ മാത്രമായിരുന്നു. അരിത്തിരിയുടെ പ്രകാശനാളം കവിളിൽ പുളഞ്ഞുനടന്നു. കുഴിമിന്നി കെട്ടിയ കഴുത്തിൽ ഒരു തിരുവാതിരനിലാവു മുഴുവൻ ഒതുങ്ങിക്കിടന്നു’’ – അരനൂറ്റാണ്ടല്ല, നൂറ്റാണ്ടുകൾ എത്രതന്നെ കഴിഞ്ഞാലും ഈ ചാരുതയാർന്ന ഭാഷയെ സ്‌നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ ഏതു മലയാളിക്കാണ് കഴിയുക?

നഷ്‌ടസ്‌മൃതികൾ അയവിറക്കിക്കഴിയുന്ന നാലുകെട്ടിന്റെയും അവിടെ ജനിച്ച ദുരന്തജൻമത്തിന്റെയും മാത്രം കഥയല്ല അസുരവിത്ത്. ഒരു ദേശത്തിന്റെ ചരിത്രവും കാലഘട്ടത്തിന്റെ രൂപരേഖയുമാണ്. ഒരുപക്ഷേ കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന ക്ലാസിക്‌കൃതിയായി അസുരവിത്തിനെ മാറ്റിയത് ഈ പ്രസക്‌തിയാണ്. അൻപതാം വർഷം വായനക്കാരുടെ കൈകളിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് നോവലിന്റെ പതിനെട്ടാംപതിപ്പാണ്. ഒരുകാലത്ത് കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിനു ചുക്കാൻപിടിച്ചതും നഗരവൽക്കരണത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഗ്രാമീണവായനശാലകളിൽ ഇന്നും ഏറ്റവുമധികം പേർ തേടിയെത്തുന്ന പുസ്‌തകങ്ങൾ എംടിയുടെ കഥകളും നോവലുകളുമാണ്. അതിൽതന്നെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നത് അസുരവിത്തും. പലകൈ മറിഞ്ഞ് അഴുക്കുപിടിച്ച പുറംചട്ടയും, വീണ്ടുംവീണ്ടും തുന്നിക്കൂട്ടിയതിനാൽ എഴുന്നുനിൽക്കുന്ന നൂലുകളും, പലനിറമഷികളാൽ അടിവരയിടപ്പെട്ട വാചകങ്ങളുമുള്ള ‘അസുരവിത്തിന്റെ’ പതിപ്പുകൾ ഇന്നും ഗ്രന്ഥശാലകളിൽ പുതിയ വായനക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നു– അരനൂറ്റാണ്ട് നീണ്ട കാലത്തിനും കെടുത്താനാവാത്ത അക്ഷരജ്വാലയായി.

