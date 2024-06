because I prayed

this word:

I want

(Sappho)

എന്റെ ആവശ്യം സോഫോക്ലിസിന്റെ ഈഡിപസ്‌ റെക്സിലെ അന്ധനായ പ്രവാചകൻ ടൈറീസീയസുമായി കുറച്ചുനേരം ഇരിക്കുകയെന്നതാണ്. ഈഡിപസുമായി അയാൾ നടത്തുന്ന സംഭാഷണം വേദനാജനകമാണ്‌.



ADVERTISEMENT

അറിവും അധികാരവും കൊണ്ടും വിധിയെ ജയിച്ചതായി ഓരോ സ്വേച്ഛാധികാരിക്കും തോന്നും. അയാൾ ആരാധകരെയും ശത്രുക്കളെയും മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളു. എന്നാൽ ടൈറീസീയസാകട്ടെ, തന്റെ അന്ധതയിലൂടെ, വരാനിരിക്കുന്ന ദുർവിധി കാണുന്നു.

ഭാവിയും ഭൂതവും ഒരാളിൽ വന്നുമുട്ടുമ്പോൾ വാക്കുകളുടെ ഭാരം അയാൾക്ക് അനായാസമാകും. ടൈറീസീയസ്‌ പറയുന്നു : ‘‘അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നേടിത്തരുന്നില്ലെന്ന് അറിയേണ്ടിവരുന്നത് എത്ര ഭയങ്കരമാണ്. എനിക്കിത് അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ എങ്ങനെയോ അതു മറന്നുപോയി. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരില്ലായിരുന്നു.”

ടൈറീസീയസ്‌ സ്ത്രീയായും പുരുഷനായും ജീവിച്ചു. ഇണചേരുന്ന രണ്ടു പാമ്പുകളെ തല്ലിയപ്പോൾ ടൈറീസീയസ്‌ പെണ്ണായി മാറി. ഏഴുവർഷം കഴിഞ്ഞു താൻ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച അതേസ്ഥലത്ത് വീണ്ടുമെത്തുന്നു. ഇണചേരുന്ന പാമ്പുകളെ വീണ്ടും കാണുന്നു.അയാൾ പുരുഷനായി മാറുന്നു. ടൈറീസീയസ്‌ അന്ധനായി മാറിയതു സംബന്ധിച്ച്‌ ഒവിഡ് മെറ്റമോർഫോസിസിൽ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. സിയൂസും ഹീരയും തമ്മിൽ ഒരു തർക്കമുണ്ടാകുന്നു. ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ സ്ത്രീക്കാണോ പുരുഷനാണോ കൂടുതൽ സുഖം ലഭിക്കുന്നത്?

ഹീര പറഞ്ഞു, പുരുഷനാണെന്ന്. സിയൂസ് യോജിക്കുന്നില്ല. തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ ടൈറീസീയസിനെയാണു വിളിച്ചുവരുത്തുന്നത്. അയാൾ പെണ്ണായും ജീവിച്ച ആളാണല്ലോ. ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ സ്ത്രീക്കാണു കൂടുതൽ സുഖമെന്നു ടൈറീസീയസ്‌ പ്രസ്താവിച്ചു. ക്ഷുഭിതയായ ഹീര ടൈറീസീയസിനെ അന്ധനാക്കി. ഈ നഷ്ടത്തിനു പകരമായാണു സിയൂസ് അയാൾക്ക് പ്രവാചകത്വവും ദീർഘായുസ്സും നൽകിയതെന്ന് ഓവിഡ്‌ എഴുതുന്നു.

ADVERTISEMENT

ഭാവിയിൽ മാനവികതയെ സംബന്ധിച്ച മനുഷ്യരുടെ ഓർമയായിത്തീരുകയെന്നതാണു കവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമെന്ന് പലസ്തീൻ–അമേരിക്കൻ കവി ഫാദി ജൂദാ (Fadi Joudah) ഈയിടെ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. യുദ്ധകാലത്ത്, ക്ഷാമകാലത്ത് കവിത എന്താണു ചെയ്യുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയിലാണത്‌. ഒക്ടോബർ 7നു ഇസ്രയേലിന്റെ ഗാസ ആക്രമണം തുടങ്ങിയതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ എട്ടുമാസത്തിനിടെ ജൂദായുടെ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളടക്കം അൻപതോളം പേരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. യുഎസിൽ ജീവിക്കുന്ന കവി, ഈ യുദ്ധകാലത്ത് ദിവസവും എന്തെങ്കിലും ഗാസയെപ്പറ്റി എഴുതാൻ തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ അതൊരു പുസ്തകമായി മാർച്ചിൽ ഇറങ്ങുകയുംചെയ്തു. പുസ്തകത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് {..... } എന്നാണ്. വാക്കിനുപകരം ഒരു പിക്റ്റഗ്രഫ്‌.

പലസ്തീൻ കവി മഹ്മൂദ് ദർവീശിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലാണു ഫാദി ജൂദാ ലോകമെങ്ങും അറിയുന്നത്. 'ദ്‌ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ബേർഡൻ' (the butterfly's burden) ആണ് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക്‌ പ്രത്യേക ഇഷ്ടമുള്ള ദർവീസ്‌ പരിഭാഷ. അതിലെ സോണിറ്റുകൾ ഓരോന്നും വായിക്കുമ്പോൾ ഫാദിയോടുള്ള സ്നേഹവും ഉള്ളിൽ നിറയും.

ഫാദി ജൂദാ, Image Credit: J. Patric Schneider/For the Chronicle

ഫാദിയുടെ കവിതകളുടെ സമാഹാരമായ 'Footnotes in the order of Disappearance' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ, പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു കുതിരയോട്ടം വിവരിക്കുന്ന ഒരു കവിതയുണ്ട്‌, അതിൽ പുകമഞ്ഞുള്ള ഒരു ഡിസംബർ വൈകുന്നേരത്തെ മഴയെപ്പറ്റി from virga to drizzle എന്നുണ്ട്‌.

ഇതിലെ വർഗ (virga) എന്ന പദം എനിക്ക്‌ ഇഷ്ടമായി. വർഗ എന്നത്‌ മേഘത്തിനുതാഴെ തൂങ്ങുന്ന മഴനാരുകളാണ്. ഭൂമിയിലെത്തും മുൻപേ അവ ബാഷ്പീകരിച്ചുപോകുകയും ചെയ്യും. ഒരു ചാറ്റൽ എന്നു പോലും പറയാനാവില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി വീണേക്കാം.

ADVERTISEMENT

ചിലപ്പോൾ നാം സങ്കൽപിക്കുന്നത്രയും കാര്യങ്ങൾ താഴേക്ക്, എഴുത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല, വാക്കുകൾ ഉതിർന്നാലും അവ നഷ്ടമാകുന്നു. ഉണർന്നയുടനെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വപ്നസ്മരണ മിനിറ്റുകൾക്കകം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. സ്വപ്നത്തിൽ നാം കണ്ട ഒരു വാക്യം നീണ്ടുപോകുന്നു. പലവട്ടം അതു വായിക്കുന്നു. നല്ല പോലെ ഓർക്കുന്നതായി തോന്നും. എന്നാൽ ഉണർന്നാൽ അതിൽനിന്ന് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല.

മഹ്മൂദ് ദർവീശ്, Image Credit: Reuters

ഇലയുടെ ഞെട്ടിനെ ബോട്ടണിയിൽ പെറ്റീയോൾ (petiole) എന്നാണു പറയുക. ഇലയെ തണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതു ഞെട്ടാണ്. സൂര്യപ്രകാശത്തിനുനേർക്ക് ഇലയെ ആവശ്യാനുസരം തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്ന അതു വെളിച്ചത്തെ ക്രമീകരിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ കാലത്തും കഥയിലേക്ക് മനസ്സിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അതിലേക്കു മാത്രം നമ്മെ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെറ്റീയോൾ ആരാണ്? അതിനാൽ ഞെട്ടറ്റുപോകാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ നാം ?

ഒരു സ്ത്രീ ഫാദിയോടു പറയുന്നു, ഒരു കവിതയിൽ: “ദൈവം നിന്റെ കൈകൾ മുതലാണു നിർമിച്ചുതുടങ്ങിയത്. അതു സ്ത്രീയുടെ കൈകളാണ്. പക്ഷേ, കൈത്തണ്ട മുതൽ നിന്റെ ബാക്കിയെല്ലാം പുരുഷനായാണു സൃഷ്ടിച്ചത്.”

നാരുകളായോ തുണ്ടുകളായോ ആണു ഓർമ്മയും സ്വപ്നവും ശേഷിക്കുന്നത്‌. ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു ഓർമ്മയില്ല, സ്വപ്നവുമില്ല.

മഴക്കാലത്തു രാവിലെയെണീറ്റ്‌ കുടയും പാത്രവുമായി സൊസൈറ്റിയിൽ പാലു വാങ്ങാൻ പോകുന്നത്‌ ഇടയ്ക്കിടെ ഓർമ്മ വരും. എത്രയോ വർഷം കടന്നുപോയിട്ടും ആ മഴവെള്ളം ഒഴുകിത്തീരുന്നില്ലെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ അത്രയേ ഉള്ളു. എത്ര റീവൈൻഡ്‌ ചെയ്താലും, മഴയിലെ നടത്തവും പാത്രപ്പാത്രവും രാവിലെത്തെ വിജനമായ തെരുവും അല്ലാതെ, മറ്റൊന്നും ആ ഓർമ്മയിൽ ഇല്ല.

എഴുതപ്പെടുന്നതിനുമുൻപ്‌ നോവൽ അന്തർമുഖരെപ്പോലെയാണ്‌. ഒന്നും മിണ്ടാതെ, എല്ലാ വാക്കും പൂട്ടിവച്ച്‌.

എന്റെ ആവശ്യം

ഒരു മീനിന്റെ അടയാളം-ഒരു ബാബിലോണിയൻ അക്ഷരം.

ഒരു പക്ഷിയുടെ പാറൽ-ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ചൈനീസ്ക്കവിത.

ഒരു മഷിക്കുപ്പിയുടെ ഇടം- ഒരു പേന മാത്രം കൊണ്ടുനടന്ന വർഷങ്ങൾ. ആ പേന കൊണ്ടെഴുതിയ നീണ്ട കത്തുകൾ, ആ കത്തുകൾ ഒരു തുടർച്ച പോലെ ഒരേ മഷിയിൽഒരുമിച്ച്‌ വായിക്കുമ്പോൾ, ഒരിക്കൽ ഒരു നോവലായി ഇരിക്കുന്നു

ബെൻഡിഗോ (Bendigo): ഓസ്ട്രേലിയൻ നോവലിസ്റ്റ്‌ ജെറൾഡ്‌ മർനെൻ കുട്ടിക്കാലം ചെലവഴിച്ച ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വിക്ടോറിയ സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു പട്ടണം. അവിടെ സ്വർണ്ണഖനികളുണ്ടായിരുന്നു. യഥാർത്ഥ ഫിക്ഷൻ എന്നത്‌ നരേറ്ററുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുടെ വിവരണമാണെന്ന് മർനേൻ. 1940 കളിലെ ഖാനികളുടെ പട്ടണവും ചുവന്ന ഇഷ്ടികകൊണ്ടു നിർമ്മിച്ച ഒരു വീടും അതിന്റെ പരിസരവും അടങ്ങുന്ന സ്ഥലം-ഭൂമി, മലകൾ, ആകാശം- വിവരിച്ച്‌ എഴുതുകയാണു മർനേൻ ചെയ്തത്‌.

ബീർവ്‌ (Birwe): പലസ്തീനിൽ ഗലീലിയിൽ 1942 മാർച്ച്‌ 17 ന്‌ ബീർവ് ഗ്രാമത്തിൽ മഹ്മൂദ്‌ ദർവീശ്‌ ജനിച്ചു. ദർവീശിന്‌ ആറു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ബീർവിനൊപ്പം 413 പലസ്തീൻ ഗ്രാമങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പിടിച്ചെടുത്തു. പിന്നീട്‌ ഇടിച്ചുനിരത്തി. 1997ൽ ദർവീശിന്റെ കുട്ടിക്കാലം ചിത്രീകരിക്കാനായി ബീർവിൽ എത്തിയ ഫ്രഞ്ച്‌ ചലച്ചിത്രകാരി സിമോൺ ബിട്ടൻ അവിടെ കാടുമൂടിയ ഒരു സെമിത്തേരി മാത്രം കണ്ടു. 2001 ൽ ഇസ്രയേൽ ബുൾഡോസറുകൾ ആ സെമിത്തേരിയും നിരത്തി അതിനുമീതേ റോഡുണ്ടാക്കി.