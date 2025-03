മലയാളസർവകലാശാലയിൽ അന്തർസർവകലാശാല സാഹിത്യോത്സവമായ സാഹിതിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഈയടുത്ത് തിരൂരിൽ പോയിരുന്നു. തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളസർവകലാശാല തുടങ്ങിയ ആദ്യവർഷങ്ങളിലൊന്നിൽ, അന്നത്തെ വൈസ് ചാൻസലർ കെ. ജയകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മലയാളപുസ്തകങ്ങൾ വിദേശഭാഷകളിലേക്കും തിരിച്ചും വിവർത്തനം ചെയ്യാനായി ഒരു പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് ദി തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നറിയപ്പെട്ട ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഏതാനും വിവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യിച്ച് പല പ്രസാധകരിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഏതെല്ലാം പുസ്തകങ്ങളാണ് മലയാളത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചും ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്നും തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു ഉപദേശകസമിതിയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രശസ്ത വിവർത്തകയും വിവർത്തനസാഹിത്യത്തിന്റെ മുന്നണിപ്പോരാളിയുമായ മിനി കൃഷ്ണനായിരുന്നു കൺസട്ടിങ് എഡിറ്റർ. കെ. ജയകുമാർ എഡിറ്ററും. ജെ. ദേവികയും ജാൻസി ജെയിംസും കെ. സച്ചിദാനന്ദനും ഇ. വി. രാമകൃഷ്ണനുമെല്ലാമടങ്ങുന്നതായിരുന്നു അഡ്വൈസറി കമ്മറ്റി. വിവർത്തകയെന്ന നിലയിൽ ഞാനുമായും ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. പല നല്ല പദ്ധതികളുമെന്ന പോലെ ഈ പദ്ധതിയും അകാലചരമമടയുകയാണുണ്ടായത്. എങ്കിലും സ്ഥാപനപിന്തുണയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ, വിവർത്തനം ജീവിതാഭിനിവേശമായെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകൾ, ഇന്ന് മലയാളസാഹിത്യം ഏതാണ്ട് തത്സമയം ഇംഗ്ലിഷിലേക്കെത്തിക്കുന്നു. 2025-ന്റെ വനിതാദിനത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു അഭിവാദ്യം എഴുതട്ടെ.

മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലിഷിലേക്കുള്ള വിവർത്തന പാരമ്പര്യം

മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലിഷിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പുതുമയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. ആദ്യമലയാള നോവൽ തന്നെ ഇംഗ്ലിഷിലേക്കു പരിഭാഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മലയാളം-ആംഗലേയം വിവർത്തനചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. സിവിൽ സർവീസിൽ ചന്തുമേനോന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ജെ. ഡബ്ല്യു. എഫ്. ദുമെർഗിയോ (IWF Durmergue) ആണ് 1890ൽ, മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഒരു കൊല്ലം കഴിയും മുമ്പേ, ഇന്ദുലേഖ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്. പില്ക്കാലത്ത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ എഴുത്തച്ഛന്റെ ഭാഗവതം ഇംഗ്ലിഷിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റി. ഉള്ളൂരിന്റെ കേരളസാഹിത്യചരിത്രം സി. കെ. രാമൻ നായർ ഇംഗ്ലിഷിലാക്കിയത് കനപ്പെട്ട ഒരു വിവർത്തനമായിരുന്നു.

തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ ചെമ്മീൻ വിവർത്തനമാണ് മലയാള നോവലിന്റെ വിവർത്തനചരിത്രത്തിലെ അടുത്ത സംഭവം. 1962–ലാണ് നാരായണമേനോൻ യുനെസ്കോയുടെയും ഭാരതസർക്കാരിന്റെയും ധനസഹായത്തോടെ ചെമ്മീൻ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കു വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. ലോകത്തെമ്പാടുമായി മുപ്പതു ഭാഷകളിലേക്കു ചെമ്മീൻ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്നു വന്നത് വിവർത്തനത്തിന്റെ വി. അബ്ദുള്ള - ആഷർ കാലമായിരുന്നു എന്നു പറയാം. വി. അബ്ദുള്ള പൊറ്റെക്കാടിന്റെ വിഷകന്യകയും (Vishakanya) എൻ. പി. മുഹമ്മദിന്റെ മരവും (Driftwood) ബഷീറിന്റെ മതിലുകളും ശബ്ദങ്ങളും (Voices) വിവർത്തനം ചെയ്തു. ബി. കെ. മേനോൻ സിവിയുടെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും എം. എ. ഷുക്കൂർ തകഴിയുടെ രണ്ടിടങ്ങഴിയും (Two Measures of Rice) വിവർത്തനം ചെയ്തു. സുശീല മിശ്രയാകട്ടെ ഉറൂബിന്റെ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും (The Beautiful and the Handsome) പിന്നീട് അമ്മിണിയും മൊഴി മാറ്റി. ഇ. എം. ജെ. വെണ്ണിയൂർ കേശവദേവിന്റെ ഓടയിൽ നിന്ന് മൊഴിമാറ്റിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ അയൽക്കാർ (Neighbours) പി. കെ രവീന്ദ്രനാഥ് ഇംഗ്ലിഷിലേക്കു മാറ്റി. സി. പോൾ വർഗ്ഗീസാകട്ടെ പാറപ്പുറത്തിന്റെ അരനാഴികനേരം (A Time to Die) വിവർത്തനം ചെയ്തു.

ബ്രിട്ടിഷ് ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനും ദ്രാവിഡഭാഷകളിൽ പ്രത്യേക പ്രാവീണ്യമുള്ളയാളുമായിരുന്ന റൊണാൾഡ് ഈറ്റൺ ആഷർ തകഴിയുടെ തോട്ടിയുടെ മകനും (The Scavenger's Son) ബഷീറിന്റെ പാത്തുമ്മയുടെ ആട്, ന്റുപ്പാപ്പക്കൊരാനേണ്ടാർന്നു (Me Grandad 'ad an Elephant! - Three stories of Muslim Life in South India- RE Asher with Achamma Coilparambil Chandrasekharan), ബാല്യകാലസഖി എന്നിവയും ലോകശ്രദ്ധയിലെത്തിച്ചു. 1980-ൽ ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന്റെ അഗ്നിസാക്ഷി വാസന്തി ശങ്കരനാരായണൻ വിവർത്തനം ചെയ്ത് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഈ വിവർത്തനങ്ങൾ സമകാലിക ഇംഗ്ലിഷിലാണോ എന്ന സംശയം പിന്നീട് ഉയർന്നു വരികയും ഇവയ്ക്ക് പുതിയ വിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ചെമ്മീൻ അനിതാ നായരും ഇന്ദുലേഖ അനിത ദേവസ്യയും പുതുതായി വിവർത്തനം ചെയ്തു. ഇത്തരം പുതിയ വിവർത്തനങ്ങൾ പതിവാണ്.

ഇംഗ്ലിഷ് വിവർത്തനങ്ങൾ എൺപതുകൾക്കു ശേഷം

ഓക്സ്ഫഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസും ഓറിയന്റ് ലോങ്മാനും ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റും ഒക്കെ വി. അബ്ദുള്ള - ആഷർ കാലത്ത് വിവർത്തനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന വ്യവസ്ഥ 1980കളോടെ മാറി. പെൻഗ്വിൻ, സൈമൻ ആൻഡ് ഷൂസ്റ്റർ, പാൻ മാക്മിലൻ, ഹാഷെറ്റ്, ഹാർപർ കോളിൻസ് (ദ് ബിഗ് 5 പബ്ലിഷേഴ്സ്) തുടങ്ങിയ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇക്കാലത്ത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതോടെ അവർ ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യം വിവർത്തനം ചെയ്തു പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധനേടി, വിദേശഭാഷകളിലേക്കും പോയ ഒരു കൃതി ഒ. വി. വിജയന്റെ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസമായിരുന്നു, (The Legends of Khasak), വിജയന്റെ തന്നെ വിവർത്തനം. ധർമപുരാണം (Saga of Dharmapuri), കഥകൾ (After the Hanging and Other stories), ഗുരുസാഗരം (Infinity of Grace) എന്നിവയെല്ലാം വിജയൻ തന്നെ വിവർത്തനം ചെയ്ത് പെൻഗ്വിൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മാധവിക്കുട്ടിയുടെ എന്റെ കഥയുടെ എഴുത്തുകാരി തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ഇംഗ്ലിഷ് വിവർത്തനം 1988ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായിരുന്നു അടുത്ത സംഭവം. മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കഥകളുടെ രണ്ടു വിവർത്തനങ്ങൾ കൂടെ ഇക്കാലത്ത് വരുന്നുണ്ട്. എഴുത്തുകാരി തന്നെ വിവർത്തനം ചെയ്ത Padmavati, the Harlot and Other Stories ആണൊന്ന്. അടുത്തത് വി. സി. ഹാരിസും സി. കെ. മുഹമ്മദും ചേർന്നു വിവർത്തനം ചെയ്ത Sandal Trees and Other Stories.

ഇക്കാലത്തു തന്നെ സക്കറിയയുടെ ഭാസ്കരപട്ടേലരും മറ്റു കഥകളും, പ്രയിസ് ദ ലോർഡ്, എന്തുണ്ട് വിശേഷം പിലാത്തോസേ? (Bhaskara Patelar and Other stories ഗീതാ കൃഷ്ണൻകുട്ടി, എ. ജെ. തോമസ്, സക്കറിയ എന്നിവരുടെ വിവർത്തനം, Reflections of a Hen in Her Last Hour and Other stories, Two Novellas: Praise the Lord/What News Pilate? ഗീതാ കൃഷ്ണൻകുട്ടി, എ. ജെ. തോമസ്, സക്കറിയ എന്നിവരുടെ വിവർത്തനം), ആനന്ദിന്റെ മരണസർട്ടിഫിക്കറ്റ് (Death Certificate ഗീതാ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ വിവർത്തനം), സേതുവിന്റെ പാണ്ഡവപുരം (പ്രേമാ ജയകുമാറിന്റെ വിവർത്തനം), എംടിയുടെ രണ്ടാമൂഴം (Second Turn പി. കെ. രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ വിവർത്തനം), എം. മുകുന്ദന്റെ മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ (On the Banks of Mayyazhi ഗീതാ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ വിവർത്തനം) എന്നിങ്ങനെ മലയാളസാഹിത്യനിധികൾ ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷയിലെത്തി. കൂടാതെ സാഹിത്യ അക്കാദമിയും ഇക്കാലത്ത് നിരവധി വിവർത്തനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, രാഷ്ട്രീയനേതാവും തകഴിയുടെ സുഹൃത്തുമായിരുന്ന എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ കയർ (Coir) വിവർത്തനം എന്ന സാഹസമുൾപ്പെടെ.

ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലിഷിലേക്കുള്ള വിവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേഗതയും വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യവുമുണ്ടാകുന്നത് മദ്രാസിൽ താമസിക്കുന്ന വടകര സ്വദേശി മിനി കൃഷ്ണൻ ഒരു ദൗത്യമെന്ന നിലയിൽ തന്നെ മാക്മില്ലൻ ഇന്ത്യയിലൂടെ അതേറ്റെടുത്തതോടെയാണ്. മിനി കൃഷ്ണന്റെ മുൻകയ്യിൽ 1980 മുതൽ 2000 വരെ മില്ലനിലൂടെയും പിന്നീട് ഓക്സ്ഫഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിലൂടെയും 13 ഭാഷകളിൽ നിന്ന് നിരവധി ഇന്ത്യൻ കൃതികൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. വിവർത്തനം സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ ക്രോസ് പോളിനേഷനു സഹായിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന മിനിയുടെ ഉത്സാഹത്തിൽ ഹിന്ദുവിലും വീക്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള നിരവധി വിവർത്തനങ്ങൾ വന്നു. 1996നും 2000നുമിടക്ക് മാക്മില്ലനിൽ നിന്ന് മാടമ്പിന്റെ ഭ്രഷ്ട്, എൻ. പി. മുഹമ്മദിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുമടക്കം നിരവധി മലയാള കൃതികൾ ഇംഗ്ലിഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

വിവർത്തനത്തിൽ ഒരു പുതുയുഗം പൊട്ടിവിടരുന്നു

ഇന്ദുലേഖ തൊട്ട് ആധുനികതാ പ്രസ്ഥാനകാലത്തെ നോവലിസ്റ്റുകളുടെ കാലത്തെ കൃതികളുടെ ഇംഗ്ലിഷ് വിവർത്തനങ്ങൾ മോശമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, അവയ്ക്കെല്ലാം പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു. വായനക്കാർ കുറവായിരുന്നു. മലയാള നോവൽ ഇംഗ്ലിഷിൽ വായിക്കാനുള്ള വലിയൊരു സമൂഹം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. യുവതലമുറയോടു സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണോ ആ വിവർത്തനങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് എന്നതും സംശയമാണ്. ഏതാണ്ട് കാലമാകും മുമ്പേ പൂത്ത മാമ്പൂക്കൾ എന്ന് അവയെ പറയാമെന്നു തോന്നുന്നു.

പക്ഷേ, ഇന്ന് ആ സാഹചര്യമൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു. നോവലുകൾ ഇംഗ്ലിഷിൽ വായിക്കാനിഷ്ടപ്പെടുന്ന, കേരളത്തിലും പുറത്തുമുള്ള ഒരു മലയാളി തലമുറ ഇന്ന് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പുറത്തു ജോലി ചെയ്യുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 25 ലക്ഷം മലയാളികളുണ്ട്. മിടുക്കരായ പുതിയ ഒരു വിവർത്തക നിരയുമുണ്ട്. അന്തർദ്ദേശീയ വായനക്കാർ പുതിയ മേഖലകളിലെ അനുഭവങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. മുമ്പത് ആഫ്രിക്കൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യമാണെങ്കിൽ ഇന്നത് ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യമാണ്. മുമ്പ് അടിക്കുറിപ്പുകളുടെ സഹായത്തോടെ മാത്രമാണ് മലയാളം നോവൽ വായിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നങ്ങനെയല്ല. മലയാളികളല്ലാത്തവർ മത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വിവർത്തനത്തിന്റെ വായനക്കാർ. നമുക്ക് ആഗോളജീവിതമുള്ളതു കൊണ്ടുതന്നെ സ്വാഭാവികമായും എഴുത്തും പ്രാദേശികമല്ല. നമ്മുടെ പുതിയ വിവർത്തകരാകട്ടെ പുതിയ വായനക്കാരുടെ സമകാലിക ഇംഗ്ലിഷ് അറിയുന്നവരും പലരും വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരും സംസാരഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആയവരുമാണ്. ഇത്തരം ഘടകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മലയാളവിവർത്തന ങ്ങളുടെ ജനകീയതക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

ഈ പുതുതലമുറ വിവർത്തനത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ വ്യക്തമായ ആധിപത്യമാണ് എന്നെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ചെന്നൈയിൽ ജീവിച്ച മലയാളിയായ ഗീതാ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എഡിറ്റിങ്ങിലും പ്രൂഫ് നോക്കലിലും തുടങ്ങി വിവർത്തനത്തിലെത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു. എം. ടി. വാസുദേവൻ നായരുടെ രണ്ടാമൂഴം, നാലുകെട്ട്, അസുരവിത്തും മറ്റു കഥകളും (വി. അബ്ദുള്ളയോടൊപ്പം), കാലം, ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ്, ആനന്ദിന്റെ ഗോവർദ്ധന്റെ യാത്രകൾ, മരണസർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സക്കറിയയുടെ ഭാസ്കരപട്ടേലരും മറ്റു കഥകളും, എൻ. പി. മുഹമ്മദിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ്, എം. മുകുന്ദന്റെ മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയവ അവർ വിവർത്തനം ചെയ്തു. വിവർത്തനത്തിലെ മികവിനു സാഹിത്യഅക്കാദമി പുരസ്കാരവും സമഗ്രസംഭാവനയ്ക്കുള്ള അക്കാദമിയുടെ പുരസ്കാരവും ക്രോസ് വേഡ് ബുക്ക് അവാർഡും ഗീതാ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. എംടിയുടെ ഭാഷയിലെ ലാളിത്യമായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയെന്ന് എംടിയുടെ കൃതികളുടെ വിവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലിഷിലേക്കുള്ള മലയാളപുസ്തകങ്ങളുടെ വിവർത്തനരംഗത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാനിയാണ് പ്രേമ ജയകുമാർ. മാടമ്പിന്റെ അശ്വത്ഥാമാവ് തൊട്ട് സേതുവിന്റെ മറുപിറവി വരെ നീളുന്നു പ്രേമ ജയകുമാറിന്റെ വിവർത്തന ജീവിതം. എം. മുകുന്ദന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികൾ, ഹരിദ്വാറിൽ മണികൾ മുഴങ്ങുമ്പോൾ, മലയാറ്റൂരിന്റെ ആറാം വിരൽ, സേതുവിന്റെ ജലസമാധി തുടങ്ങിയവ അവരുടെ പ്രധാന വിവർത്തനങ്ങളാണ്. എഴുത്തുകാരുടെ റിപ്പബ്ലിക്കിലെ രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരാണ് വിവർത്തകരെന്ന വിമർശനവും അവർ ഉയർത്തിയിരുന്നു.

സേതുവിന്റെ ആലിയ, പോൾ ചിരറക്കരോടിന്റെ പുലയത്തറ, നാരായന്റെ കൊച്ചരേത്തി തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയമായ പുസ്തകങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്ത കാതറിൻ തങ്കമ്മയും ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനത്തിന്റെ അഗ്നിസാക്ഷി വിവർത്തനം ചെയ്ത വാസന്തി ശങ്കരനാരായണനുമെല്ലാം വിവർത്തകരിലെ ശ്രദ്ധേയമായ പെൺസാന്നിദ്ധ്യങ്ങളാണ്. രാജലക്ഷ്മിയുടെ കഥകൾ ആർ. കെ. ജയശ്രീയും റോസി തോമസ്സിന്റെ ഇവനെന്റെ പ്രിയ സി. ജി. അരുണിമയും ഇംഗ്ലിഷിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

വിവർത്തനത്തിന്റെ ഈയൊരു കാലത്തിനുശേഷം അപ്പപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ഒരു പെൺപട മലയാളത്തിലുണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എഴുത്തുകാരിയും അദ്ധ്യാപികയും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഗവേഷകയുമായ ജെ. ദേവികയാണ് സമകാലിക വിവർത്തനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാന്നിദ്ധ്യം. കെ. ആർ. മീരയുടെ ആരാച്ചാർക്ക് (The Hangwoman) ദേവിക നൽകിയ ഇംഗ്ലിഷ് വിവർത്തനമാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. മീരയുടെ തന്നെ ഘാതകൻ (Assassin) അംബികാസുതൻ മാങ്ങാടിന്റെ എൻമകജെ (Swarga), ആർ. ഉണ്ണിയുടെ ഭയങ്കര കാമുകൻ (The Hell of a Lover and Other Stories), മലയാളി മെമ്മോറിയൽ, ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനത്തിന്റെ തിരിഞ്ഞെടുത്ത കഥകൾ, കെ. ആർ. മീരയുടെ മൂന്നു ചെറുനോവലുകൾ (The Angel's Beauty Spots: Three Novellas), സാറാ ജോസഫിന്റെ ചെറുകഥകൾ, നളിനി ജമീലയുടെ ആത്മകഥ (An Autobiography of a Sex Worker) തുടങ്ങിയവ ദേവിക വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലുമൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ അടരുകൾ തന്നിലെ ചരിത്രകാരിയെ ആകർഷിച്ചുവെന്നും തന്നെ വിവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിച്ചുവെന്നും ദേവിക പറയുന്നു. ആർ. രാജശ്രീയുടെ കല്യാണിയെന്നും ദാക്ഷായണിയെന്നും പേരായ രണ്ടു സ്ത്രീകളുടെ കതയും (The Sthory of Two Wimmin named Kalyani and Dakshayani) ദേവിക ഇംഗ്ലിഷിലേക്ക് മൊഴി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

സമകാലിക വിവർത്തകരിൽ ശ്രദ്ധേയയായ ജയശ്രീ കളത്തിൽ എസ്. ഹരീഷിന്റെ മീശ (Moustache), എൻ. പ്രഭാകരന്റെ ഒരു മലയാളി ഭ്രാന്തന്റെ ഡയറി (A Diary of A Malayali Madman), ഷീലാ ടോമിയുടെ വല്ലി (Valli - A Novel), സന്ധ്യാമേരിയുടെ മരിയ, വെറും മരിയയുമെല്ലാം (Maria Just Maria) വിവർത്തനം ചെയ്തു. വിവർത്തനമെന്നാൽ പുതിയൊരു കൃതി സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൂടുതലും സ്ത്രീകളുടെ കൃതികളാണെന്നും പറയുന്ന ജയശ്രീക്ക് ക്രോസ്‌വേഡ് ബുക്ക് അവാർഡും ജെസിബി പ്രൈസ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

മലയാളത്തിലെ ജനപ്രിയ എഴുത്തുകാരനായ ടി. ഡി. രാമകൃഷ്ണന്റെ ആൽഫ, ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോര, സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി (Sugandhi Alias Andal Devanayaki), മാമാ ആഫ്രിക്ക എന്നിവ ഇംഗ്ലിഷിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റിയ ശ്രദ്ധേയയായ വിവർത്തകയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ധ്യാപിക കൂടിയ പ്രിയ കെ. നായർ. ഡോ ബി. ഉമാദത്തന്റെ ഒരു പൊലിസ് സർജന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളും ഷാഹിന റഫീക്കിന്റെ തീണ്ടാരിവണ്ടിയും (The Menstrual Coupe) പ്രിയ വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തോടെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മൊഴി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കയ്യിലെടുക്കുന്ന പുസ്തകത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ ബാധിക്കാറില്ലെന്നും ഒരു കൃതി മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ ഉലച്ചിലുകളില്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമായി കാണുന്ന തെന്നുമാണ് പ്രിയയുടെ അഭിപ്രായം.

വി. ജെ. ജയിംസിന്റെയും ഷീല ടോമിയുടെയും കൃതികൾ ഇംഗ്ലിഷിലേക്കു മൊഴി മാറ്റിയ എസ്. മിനിസ്തിയും സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്റെ മനുഷ്യനൊരാമുഖത്തിന്റെ വിവർത്തനത്തിന് ക്രോസ് വേഡ് ബുക്ക് അവാർഡ് ലഭിച്ച എഴുത്തുകാരിയും അദ്ധ്യാപികയുമായ ഇ. വി. ഫാത്തിമയും ഈ രംഗത്തെ കരുത്തുള്ള സാന്നിദ്ധ്യങ്ങൾ തന്നെ. എം. മുകുന്ദന്റെ ഡൽഹിയുടെ (Delhi: A Soliloquy) സഹവിവർത്തകയുമാണ് ഫാത്തിമ.

പുതിയ വിവർത്തനപദ്ധതി വേണം

പല ഭാഷകളിലെഴുതിയ ഒറ്റ സാഹിത്യമാണ് ഭാരതസാഹിത്യമെന്നു പറഞ്ഞത് ജവഹർലാൽ നെഹ്രുവാണ്. സാഹിത്യഅക്കാദമിയുടെ ആപ്തവാക്യങ്ങളിലൊന്നുമാണിത്. ലോകം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ഭാഷാപരമായ അകലം കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ലോകസാഹിത്യം പലഭാഷകളിലെഴുതിയ ഒറ്റസാഹിത്യമാണെന്ന് തിരുത്തി വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മലയാളസാഹിത്യം തത്സമയം ഇംഗ്ലിഷിലേക്കും കഴിയുമെങ്കിൽ മറ്റു വിദേശഭാഷകളിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ന്യായവും ഇതുതന്നെ.

പക്ഷേ, ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലിഷ് വിവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൂടുതലും കേരളത്തിലും കുറച്ചു മറ്റു ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലുമായാണ് വിൽക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ഇംഗ്ലിഷ് വിവർത്തനങ്ങൾ അപൂർവമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തെത്തുന്നതും ഇന്ത്യൻ വായനക്കാരിലേക്കാണ്. അതുപോര. നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിനു കൂടുതൽ ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതുണ്ടാക്കുന്ന മൃദുശക്തി (Soft power) ഒരു സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമാണ്. കോളണികളിലേക്ക് സ്വന്തം സാംസ്കാരികാധിനിവേശം നടത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഒഴികെ ലോകത്തെ എല്ലാ ഭാഷകളിലെയും സാഹിത്യം സർക്കാരുകളുടെ നിർലോഭമായ സഹായത്തോടെയാണ് മിക്കപ്പോഴും വിദേശങ്ങളിലെത്തിയത്. റഷ്യൻ സാഹിത്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്തിയ കഥ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഇന്ന് ജർമനി, ഫ്രാൻസ്, ജപ്പാൻ, സ്പെയിൻ, തുർക്കി, നോർവേ, സ്വീഡൻ തുടങ്ങി വലിയൊരു നിര രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിദേശഭാഷകളിലെ വിവർത്തനത്തിന് ധനസഹായം കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതികളുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ്. ചെന്നൈ ബുക്ക് ഫെയറിൽ വച്ചു നൽകുന്ന തമിഴ്നാട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഗ്രാന്റ് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ഈ ഗ്രാന്റുപയോഗിച്ച് ഇംഗ്ലിഷിലേക്കും ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേക്കും വിദേശഭാഷകളിലേക്കും തമിഴ് പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ന് കാര്യമായി വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. മികച്ച സമകാലിക സാഹിത്യമുള്ള ഭാഷ എന്ന നിലയിൽ ഇത്തരം ഒരു ഗ്രാന്റ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാവുക മലയാളത്തിനാണ്. തിരൂർ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം സർവകലാശാല ആരംഭിച്ച ഗ്രാന്റ് നിന്നുപോയത് കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനം പുനരാരംഭിക്കണ്ടതാണ്.