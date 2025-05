അമേരിക്കൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മരണരഹസ്യത്തെ പ്രണയിച്ച കവയിത്രികളിൽ ഒരാളാണ് എമിലി ഡിക്കിൻസൺ (1830–1886). മരണം, പ്രകൃതി, പ്രണയം, ആത്മീയത എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ കവിതകൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരെ എക്കാലവും ആകർഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് എമിലിയുടെ ഏതാനും കവിതകൾ മാത്രമേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുള്ളൂ എന്നതാണ് ദുഃഖസത്യം. തന്റെ വാക്കുകള്‍ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് കാണാൻ അവർക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല.

മസാച്യുസെറ്റ്സിലെ ആംഹെർസ്റ്റിലാണ് എമിലി ജനിച്ചത്. സാമ്പത്തികമായി സുസ്ഥിരവും മതപരമായി ഗാഢവുമായ കുടുംബമായിരുന്നു അവരുടേത്. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വിട്ടുനിന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ആംഹെർസ്റ്റിലെ വീട്ടിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി. കവിത എഴുതി, വിവാഹം വേണ്ട എന്നു വെച്ച് സഹോദരിയോടൊപ്പം ജീവിച്ചു. മാതാപിതാക്കളുടെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മരണങ്ങളാണ് എമിലിയെ സ്വാധീനിച്ച പ്രധാന ഘടകം. അത് അവരുടെ കവിതകളിലും പ്രകടമായി.

എമിലി ഡിക്കിൻസന്റെ കവിതകൾ അവരുടെ സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തയുടെ പ്രതിഫലനമാണ്. അവയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ പലതുണ്ട്. ചെറിയ വരികൾ, സാധാരണഭാഷ, എന്നാൽ ആഴമുള്ള അർത്ഥം. അതിമനോഹരമായ സൃഷ്ടികൾ...! പ്രകൃതിയോടുള്ള അനുരാഗം എമിലി മറച്ചു വെയ്ക്കുന്നില്ല. പക്ഷികൾ, പൂക്കൾ, ഋതുക്കൾ എന്നിവ അവരുടെ കവിതകളിൽ പതിവായി കടന്നു വരുന്നു. Because I could not stop for Death പോലുള്ള കവിതകളിൽ മരണത്തെ ഒരു സുഹൃത്തായി ചിത്രീകരിക്കുകപ്പെടുന്നു.

ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ 55 വർഷം കൊണ്ട് 1,800 കവിതകൾ എഴുതിയെങ്കിലും അവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ല. പെട്ടിക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരുന്ന കവിതകൾ കണ്ടെത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അവരുടെ സഹോദരി ലാവിനിയ ആണ്. തന്റെ പേപ്പറുകൾ നശിപ്പിക്കണം എന്ന െമിലിയുടെ ആവശ്യ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആ സഹോദരി കാരണമാണ് ലോകത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതയെ ലാഘവത്തോടെ സ്പർശിക്കുന്ന ആ മനോഹര കവിതകൾ ലോകം കണ്ടത്.

I'm Nobody! Who are you? എന്ന ചോദ്യം പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കവിതകൾ വായിക്കപ്പെടാൻ കാത്ത് ഇന്നും എമിലിയുടെ പുസ്തകങ്ങളില്‍ വായനക്കാരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവിതകാലത്ത് പ്രശസ്തിയില്ലാതെയായിരുന്നെങ്കിലും, മരണശേഷം എമിലി ഡിക്കിൻസൺ ആധുനിക കവിതയുടെ പ്രമുഖരൂപങ്ങളിൽ ഒരാളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മരണമൊഴിയായി അവർ എഴുതി വെച്ച പലതും ഇനിയും ആഴമുള്ള വായന ആവശ്യപ്പെടുന്നു.