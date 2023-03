' എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രായമായി, ഇനി ഞാൻ അവർക്കൊപ്പം വേണം..'; ചൈനയിൽ നിന്നൊരു പ്രിയപ്പെട്ടയാള്‍

സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്. എയർ ചൈനയുടെ ചെക്ക് ഇൻ കൗണ്ടറിനു മുൻപിലെ നീണ്ട ക്യുവിൽ ഊഴം കാത്തു ഞങ്ങൾ നിന്നു. യൂഫെ തിരിച്ചു പോകുന്നു. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ നിന്ന് ബെയ്‌ജിങ്ങിലേക്ക്. ബെയ്‌ജിങ്ങിൽനിന്ന് ഷിയാനിലേക്ക്. അവിടെ നിന്ന്‌ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലേക്ക്. അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക്‌ മുൻപ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ വന്നിറങ്ങിയ എന്നെ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയത്‌ യൂഫെ ആയിരുന്നു. പല തവണ വിഡിയോ ചാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ട് "അരുൺ" എന്നെഴുതിയ ഒരു ബോർഡും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു ചെറു ചിരിയോടെ നിന്നിരുന്ന യൂഫെയെ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമുണ്ടായില്ല. നീളം കുറച്ചു വെട്ടിയ തഴച്ചു വളരുന്ന കറുത്ത മുള്ളൻ തലമുടി. കട്ടിയുള്ള ചില്ലിട്ട കണ്ണട. പാതിയടഞ്ഞ ചെറിയ കണ്ണുകൾ. മുഖത്ത് എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കമായ ചെറുചിരി. അതാണ് യൂഫെ. ബാഗേജ് ക്ലെയിം ഏരിയയിൽ നിന്ന് പെട്ടികൾ എടുത്തു കാറിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചപ്പോഴും അപ്പാർട്മെന്റിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിൽ വഴിയിലെ കാഴ്ചകൾ വിശദീകരിച്ചു തന്നപ്പോഴുമൊക്കെ സൗഹൃദത്തിന്റെ ഊഷ്മളത ഞാനറിഞ്ഞു. അപ്പാർട്മെന്റിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോയത്. ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്ററന്റിൽ നിന്ന് എനിക്കായി വാങ്ങിയ ഭക്ഷണം ചൂട് പോകാതെ ഒരു തെർമൽ ബോക്സിൽ അടച്ചു സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരുന്നു. ലളിതമായി സജ്ജീകരിച്ച ചെറിയ രണ്ടു ബെഡ്‌റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്. വാതിലിനരികിൽ അകത്തിടാൻ രണ്ടു ജോഡി ചെരുപ്പുകൾ. പുറത്തിടുന്ന ചെരുപ്പിട്ടു കൊണ്ടു അകത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ലായെന്നു ആദ്യമേ തന്നെ യൂഫെ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ചൈനക്കാരുടെ രീതി അങ്ങനെയാണെന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി.

ബെംഗളൂരുവിലെ ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന എനിക്ക് അവരുടെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഓഫിസിൽ ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ മനസ്സുനിറയെ സന്തോഷത്തിന്റെ അലകളായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ആവേശം തെല്ലൊന്നടങ്ങി യാഥാർഥ്യത്തിലേക്കടുത്തപ്പോൾ ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത നാട്ടിൽ പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ വിഷമതകളെക്കുറിച്ചു ഞാൻ ബോധവാനായി. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ബേ ഏരിയയിലെ മലയാളികളുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള എന്റെ ശ്രമം എന്തുകൊണ്ടോ ഫലം കണ്ടില്ല. കമ്പനിയുടെ മെസ്സേജ് ബോർഡിൽ സഹായം അഭ്യർഥിച്ചു കൊണ്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ടപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രം മറുപടി അയച്ചു - യൂഫെ . അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം തുടങ്ങുന്നത്. കാലിഫോർണിയയിലെ പ്രശസ്തമായ സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റെലിജൻസിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ യൂഫെക്ക് അതിന്റേതായ യാതൊരു തലക്കനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വീട്ടിനടുത്തുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളജിൽ ബി. ടെക്. വരെ മാത്രം പഠിച്ച എന്നെ അവൻ തുല്യനായാണ് കരുതിയിരുന്നത്. ലാളിത്യവും എളിമയും യൂഫെയുടെ മുഖമുദ്രകളാണെന്നു പറയാം. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ അൽഗോരിതങ്ങളെക്കുറിച്ചു യൂഫെയോളം ആഴത്തിൽ അറിവുള്ള വേറെ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും അവനോട് ബഹുമാനമായിരുന്നു. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് സംശയവും ആരു ചോദിച്ചാലും ഒരു മടിയും കൂടാതെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു അവന്റെ പ്രകൃതം. നിറഞ്ഞ സമർപ്പണത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ജോലിയെ ഉപാസിച്ചിരുന്ന യൂഫെയെ കമ്പനിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു.

കാലിഫോർണിയയിലേക്ക് പറിച്ചു നടപ്പെട്ട കട്ടപ്പനക്കാരനെ അമേരിക്കൻ ജീവിത രീതികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ യൂഫെ ഏറെ സഹായിച്ചു. കൂട്ടത്തിൽ ചോപ്സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കാനും യൂഫെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ ചോപ്സ്റ്റിക്ക് വിരലുകൾക്കിടയിൽ പിടിച്ചു നൂഡിൽസ് തിന്നാൻ ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ, ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച എന്നോട് യൂഫെ പറഞ്ഞു: "ഒരിക്കൽ ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടെന്നോർത്ത്‌ ഒരു ശ്രമവും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. പരിശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തും നേടാനാവും". രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തെ നിരന്തര പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ, കൈ കൊണ്ട് ചോറ് വാരിക്കഴിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ, ചോപ്സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു. പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിനു ചൈനീസും യൂഫെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ചൈന ടൗണിലെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ചൈനീസിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാനറിയാം. ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയും: "വോ യാഓ ലെങ് ശുഐ" (എനിക്ക് തണുത്ത വെള്ളം വേണം). ചൈന ടൗണിലെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പ്രത്യേകമായി ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുടിക്കാനായി തരുന്നത് ചൂട് വെള്ളമായിരിക്കും. ചൈനീസ് പഠനത്തിനിടയിൽ യുഫെയെ അൽപസ്വൽപം മലയാളം പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ മറന്നില്ല. "നീ " എന്ന മലയാളം വാക്കിനു ചൈനീസിലും "നീ" എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് ആശ്ചര്യത്തോടെ യൂഫെ കണ്ടെത്തി. "നീ ഹാവൂ" എന്നു പറഞ്ഞാണ് ചൈനക്കാർ പരസ്പരം അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം വളർന്നു. ഞങ്ങളുടെ ക്യു വളരെ പതുക്കെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇനി യൂഫെ അപ്പാർട്മെന്റ് പങ്കിടാൻ ഉണ്ടാവില്ലായെന്ന യാഥാർഥ്യം ഒരു നൊമ്പരമായി മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു. മനസ്സ് വീണ്ടും കഴിഞ്ഞുപോയ കാലത്തെ ഓർമക്കൂട്ടങ്ങളെ തേടിപ്പോയി. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെത്തി എല്ലാമായി ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരുമ്പോഴായിരുന്നു എനിക്ക് ന്യൂമോണിയ പിടിപെട്ടത്. പൊള്ളുന്ന പനി. ശരീരമാകെ വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ വളരെ വിഷമിച്ചു. എന്നെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയതും മരുന്ന് വാങ്ങി തന്നതും കൂടെയിരുന്നു ശുശ്രൂഷിച്ചതും യൂഫെയായിരുന്നു. അവൻ ഒരാഴ്ച ഓഫിസിൽ പോയില്ല. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി എനിക്ക് ഒരു യഥാർഥ സുഹൃത്തുണ്ടെന്നു തോന്നിയത് അന്നായിരുന്നു.

ഓഫിസിൽ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന, വിടർന്ന നീലക്കണ്ണുകളും തിളങ്ങുന്ന നീണ്ട സ്വർണ്ണതലമുടിയുമുള്ള പെൺകുട്ടി ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുളിർമഴയായി കടന്നുവന്നപ്പോൾ യൂഫെയോടു മാത്രമാണ് ഞാൻ അക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിൽ തേൻ കണങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ആ നാളുകൾക്കു ആയുസ്സു കുറവായിരുന്നു. സീയാറ്റിലിലെ ഒരു കമ്പനിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജോലി കിട്ടി, ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ അവൾ പറന്നകന്നപ്പോൾ ഞാനാകെ തളർന്നുപോയി. അപ്പോഴും ആശ്വാസത്തിന്റെ തഴുകലുമായി യൂഫെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ യൂഫെ എന്നോട് ചോദിച്ചു: "അരുൺ മുടങ്ങാതെ വീട്ടിലേക്കു വിളിക്കാറുണ്ടോ?" കുറ്റബോധത്തോടെ ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു: "വല്ലപ്പോഴും". ഒരു ജ്യേഷ്ഠസഹോദരന്റെ അധികാരത്തോടെ യൂഫെ പറഞ്ഞു: "അത് പോരാ. എല്ലാ ദിവസവും വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും ആഴ്‌ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വിളിക്കണം". അന്നാണ് യൂഫെ അവന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ചൈനയിൽ ഒരു ദമ്പതികൾക്ക് ഒരു കുട്ടി മാത്രമേ പാടുള്ളു എന്ന് അടുത്തിടവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിയമത്തെക്കുറിച്ചും അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. "ഞാൻ ജനിച്ച നാൾ മുതൽ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു മിടുക്കനാക്കണം എന്നൊരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. രണ്ടുപേരും കൃഷിപ്പണിക്കാരായിരുന്നു. കിട്ടുന്ന ചെറിയ വരുമാനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും എനിക്കായി അവർ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചു. ജീവിതത്തിന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു സുഖങ്ങൾ പോലും അവർ ത്യജിച്ചു. ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോലും അവർ പോയിട്ടില്ല." അവന്റെ വാക്കുകളിൽ മാതാപിതാക്കളോട് ആഴത്തിലുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞു നിന്നു.

യൂഫെ അവന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ചിന്തകൾ കട്ടപ്പനക്കടുത്തുള്ള ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിലെ എന്റെ വീട്ടിലേക്കു നീണ്ടു. അപ്പച്ചൻ, അമ്മ, ജ്യേഷ്ഠൻ. അപ്പച്ചന്റെ തൂമ്പ പിടിച്ചു തഴമ്പിച്ച കൈകൾ. അപൂർവമായി മാത്രം ചിരിക്കുന്ന പ്രകൃതം. വീടിനു ചുറ്റുമുള്ള പറമ്പിൽ പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്ത്, ജീവിക്കാൻ അപ്പച്ചനെ സഹായിക്കുന്ന അധ്വാനിയായ അമ്മ. ചെറുപ്പത്തിലേ വിവാഹം കഴിച്ചു മാറി താമസമാക്കിയ ജ്യേഷ്ഠൻ വല്ലപ്പോഴുമേ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പഠന ചെലവിനുള്ള കാശ് അപ്പച്ചൻ തന്നിരുന്നത്. ബെംഗളൂരുവിലെ ഒരു എം. എൻ. സി. യിൽ ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും വീട്ടിലെ ചെലവിനുള്ള കാശ് എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. അതോടെ കടമകളെല്ലാം തീർന്നുവെന്നൊരു തോന്നൽ ഉള്ളിലുണ്ടായി. നഗരവിളക്കുകളുടെ തിളക്കത്തിൽ നിന്ന് ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരു മടി. ജോലിത്തിരക്കിന്റെ ഒഴിവുകഴിവുകൾ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ പോകുന്നത് കഴിവതും ഒഴിവാക്കി. യൂഫെ എല്ലാ ദിവസും വീട്ടിലേക്കു വിളിക്കും. ഒടുവിൽ അവന്റെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി, നാട്ടിൽ ഞായറാഴ്‌ച രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുടങ്ങാതെ വീട്ടിലേക്കു വിളിക്കുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് എന്റെ മുഖം കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ്‌. അതുകാരണം മിക്കവാറും വീഡിയോ ചാറ്റിങ് ആയിരിക്കും. വീഡിയോ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ചുളിവുകൾ വീഴാൻ തുടങ്ങുന്ന അപ്പച്ചന്റെ മുഖത്ത് പടരുന്ന ചെറുചിരി മുടങ്ങാതെ വീട്ടിലേക്കു വിളിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതെയെക്കുറിച്ചു എന്നെ ബോധവാനാക്കുന്നു. സംസാരിക്കുന്നത് അധികവും അമ്മയാണെങ്കിലും കണ്ണുകളിൽ തിളക്കത്തോടെ അരികിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന അപ്പച്ചന്റെ മുഖത്തെ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിൽ സംതൃപ്തിയുടെ അലകൾ ഒഴുകിയെത്തും. മുടങ്ങാതെ വീട്ടിലേക്കു വിളിക്കാനുള്ള ഉപദേശത്തിന് ഞാൻ യുഫെയോടു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മുൻപ് ചെയ്തില്ല എന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ കുറ്റബോധത്തോടെ ഓർക്കാറുണ്ട്.

മൂന്നു മാസം മുൻപാണ് നാട്ടിലേക്കു തിരികെ പോകുവാനുള്ള തീരുമാനം യൂഫെ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. "അരുൺ, ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നു". എനിക്ക് ആദ്യമൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. യൂഫെ വളരെ ശാന്തതയോടെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു: "ഞാൻ എന്റെ ഇവിടത്തെ ജോലി മതിയാക്കി ചൈനയിലെ എന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഞാൻ ജനിച്ച നാൾ മുതൽ ഞാൻ കാലിഫോർണിയയിൽ എത്തുന്നതുവരെ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എനിക്കായി കഷ്ടപ്പെട്ടു. അവർക്കു പ്രായമാകുന്നു. അസുഖങ്ങളുമുണ്ട്. ഇനി അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള ജീവിത കാലം മുഴുവൻ അവരെ പരിചരിക്കുകയാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. അതിനുള്ള ഒരവസരം കിട്ടുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. അതെന്റെ കടമയുമാണ്” അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണുകളിലുണ്ടായിരുന്ന തിളക്കം ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. യൂഫെ ജോലി രാജിവെച്ചു തിരിച്ചു പോകുന്നുവെന്ന വാർത്ത ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ആർക്കും വിശ്വസിക്കാനായില്ല. കമ്പനിയിലെ സി. ഇ. ഓ. നേരിട്ട് വന്നു അവനോടു ജോലിയിൽ തുടരണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചു. ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്നു വാഗ്‌ദാനം ചെയ്തു. സ്വതസിദ്ധമായ ചെറു ചിരിയോടെ അവൻ അതെല്ലാം നിരസിച്ചു. നാട്ടിൽ തിരിച്ചു ചെന്നാൽ എന്താണ് പ്ലാൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ മറുപടിക്ക് വ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നു. ബെയ്‌ജിങ്‌ലോ ഷാങ്ഹായിയിലോ ഉള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കമ്പനികളിൽ ജോലി കിട്ടാൻ ഒട്ടും പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അച്ഛനുമമ്മക്കും ഗ്രാമം വിട്ടുപോകാൻ തീരെ ഇഷ്ടമില്ല. ഗ്രാമത്തിലെ ഹൈസ്കൂളിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് അധ്യാപകനായി ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒൻപതു വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ ജോലിചെയ്തപ്പോഴുള്ള സമ്പാദ്യവുമുണ്ട്. ജീവിക്കാൻ അത്രയും മതി. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ ലോകോത്തര വിദഗ്ധനായ യുഫെ ചൈനയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ കണക്കു പഠിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം മനസ്സിൽ വരച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടു.

നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന വിവരം യൂഫെ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തിയത് എന്നോടൊരിക്കൽ അവൻ പറഞ്ഞ അവന്റെ ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള റ്റാവിസ്റ്റ് (Taoist) ക്ഷേത്രവും അതിനെ ചുറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളുമാണ്. പച്ച ചാർത്തിയ ഉഡാങ് പർവ്വത നിരകൾക്കു മുകളിലാണ് ചൈനയിലെ പുരാതനമായ ആ റ്റാവിസ്റ്റ് ക്ഷേത്രം. ബുദ്ധമതം ചൈനയിൽ എത്തുന്നതിനു വളരെ മുൻപ് ഉടലെടുത്തതാണ് റ്റാവിസം (Taoism). താഴ്ന്നു പറക്കുന്ന തൂവെള്ള മേഘ നിരകൾക്കും മുകളിലുള്ള ആ ക്ഷേത്രത്തിനു മുന്നിൽ അഗാധമായൊരു ഗർത്തമുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ മൂടൽ മഞ്ഞിൽ പൊതിഞ്ഞു ആ ഗർത്തം അപ്രത്യക്ഷമാകും. ക്ഷേത്രമുറ്റത്തു നിന്ന് കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിച്ച്, ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാഗ്രഹം മസ്സിലോർത്തു, താഴത്തെ ഗർത്തത്തിലേക്ക് ചാടിയാൽ ഏതാഗ്രഹവും സഫലീകരിക്കും. ചാടുന്നത് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെയല്ലങ്കിൽ ഗർത്തത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ വീണു മരിക്കും. വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ചാടുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഗർത്തത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ വീഴില്ല. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കും. മേഘങ്ങൾക്ക് മീതെ കൂടി ഒഴുകി ഒഴുകി ദൂരേക്ക് പോകും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല. പണ്ടൊരിക്കൽ ക്ഷേത്രമുറ്റത്തു നിന്നു ഒരു ബാലൻ അവന്റെ ദരിദ്രരും രോഗികളുമായ മാതാപിതാക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ താഴേക്ക് ചാടി. അവന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അസുഖങ്ങൾ ഭേദമായി. അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം പഴയൊരോർമ്മ മാത്രമായി മാറി. പക്ഷെ ആ ബാലൻ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വന്നില്ല. അവൻ ഇപ്പോഴും മരിച്ചിട്ടില്ലായെന്നു ഗ്രാമവാസികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവരുടെ മനസ്സിൽ അവൻ മേഘങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ ഇപ്പോഴും ഒഴുകി നടക്കുന്നു. പൗർണ്ണമി രാവുകളിൽ ക്ഷേത്ര മുറ്റത്തു നിന്നു നോക്കിയാൽ മേഘങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ബാലനെ കാണാമെന്നും ഗ്രാമവാസികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ചെക്ക് ഇൻ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് ഗേറ്റിന് അടുത്തേക്ക് നടന്നു. യാത്രക്കാർക്ക് മാത്രമായുള്ള ആ കവാടത്തിനു മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായി കാലിഫോർണിയയിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കാനായി എന്റെ പേരെഴുതിയ ബോർഡും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു ചെറു ചിരിയോടെ നിന്നിരുന്ന യൂഫെയുടെ ചിത്രം ഒരു നിമിഷം മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു. കണ്ണുകൾ നനയാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. തടിച്ച കണ്ണട ചില്ലുകൾക്കു പുറകിൽ നേർത്ത വിഷാദത്തിന്റെ നിഴലാട്ടം ഞാൻ കണ്ടു. തെല്ലിട കഴിഞ്ഞു പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ യൂഫെ പറഞ്ഞു: "അരുൺ, സൈചിയെൻ " (Arun, Good bye). എന്ത് പറയണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ വിഷമിച്ചു നിന്നു. പിന്നെ ഒരു നുറുങ്ങു നേരത്തിനുശേഷം പറഞ്ഞു: “ഷിയഷിയേ നീ വേയ് വോ സുഒ ദേ യിചിയേ” (Thank you for everything) നന്ദി. എല്ലാത്തിനും നന്ദി. എനിക്ക് താങ്ങായി തണലായി അഞ്ചു വർഷം കൂടെയുണ്ടായിരുന്നതിനു നന്ദി. എന്റെ ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും പങ്കിട്ടതിനു നന്ദി. പിന്നെയും എന്തൊക്കെയോ പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വാക്കുകൾ ഉള്ളിലെവിടെയോ തടഞ്ഞു നിന്നു. ഒടുവിൽ വിടപറയലിന്റെ നിമിഷം. "യൂഫെ, സൈചിയെൻ" "സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ചൈനയിലേക്ക് വരണം" "വരാം" യാന്ത്രികമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു. സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് കഴിഞ്ഞു, സുരക്ഷിത മേഖലക്കകത്തു നിന്ന്, കൈ ഉയർത്തി വീശി യൂഫെ യാത്ര പറഞ്ഞു. അവൻ നടന്നകലുന്നതു നോക്കി ഞാൻ അവിടെത്തന്നെ നിന്നു. അവസാനമായി ഒന്നുകൂടി തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഒരിക്കൽക്കൂടി കൈ ഉയർത്തി വീശി അവൻ നടന്നു മറഞ്ഞു. നൊമ്പരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ പാർക്കിംഗ് ഗാരേജിലേക്കു നടക്കുമ്പോൾ പൗർണ്ണമി രാവുകളിൽ മേഘങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ബാലന്റെ ചിത്രമായിരുന്നു മനസ്സു നിറയെ.

