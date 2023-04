നിയോഗങ്ങൾ – ദിവ്യലക്ഷ്മി എഴുതിയ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്

ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റിന് മുട്ടക്കറിക്കുള്ള ഗ്രേവി തയാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേ മല്ലിപ്പൊടി തീർന്നു. വാങ്ങേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് എഴുതാനായി പേന തിരയുമ്പോഴാണ് വാതിൽക്കൽ കാൽപെരുമാറ്റം കേട്ടത്.. കരിമഷി എഴുതി കറുപ്പിച്ച മാന്ത്രിക കണ്ണുകൾ അതാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്.. അരുന്ധതി റോയുടെ നോവലിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രം ദില്ലിയിൽ നിന്നും എന്നെത്തേടിയെത്തിയെന്നാണ് ആദ്യമോർത്തത്… “Can I get tea?” ആ ചോദ്യം എന്നിലെ വായനക്കാരിയെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് പുസ്‌തകമണങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് തള്ളിമാറ്റി.. “Ya sure” വീണ്ടും ഞാൻ മസാല മണമുള്ള ചായക്കടക്കാരിയായി. കടയിലെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ചെയറിൽ അന്നത്തെ ആദ്യ അതിഥി വന്നിരുന്നു. “I’m Asim…” ‘Anjum’ എന്ന പേരിൽ ഈ മുഖം എന്നേ മനസ്സിൽ കുറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ചിന്തയിൽ ഞാൻ നിന്നു.

വായിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാതെ വിട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്കിറങ്ങി വന്ന് ആ വായനക്കാലങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നും അവരെ കൂടുതൽ അറിയാതെ പോയതിൽ പരിഭവിച്ചേക്കുമെന്നും എനിക്കപ്പോൾ തോന്നി... Where u from? ദില്ലിയിലെ പുരാതനമായ പട്ടണത്തിൽ നിന്നുമെന്ന മറുപടിക്കായി ഞാൻ കാതോർത്ത് നിന്നു. “I'm from Bangalore..” അസിം ഹൃദ്യമായ പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു... ബാംഗ്ലൂർ നല്ല സ്ഥലമെന്നും അവിടെ വളരെ നല്ല കാലാവസ്ഥയെന്നും പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചെറായിലെ ആളുകൾ വളരെ നല്ലവരാണെന്ന് പറയാനും അസിം മറന്നില്ല... അതിരാവിലെ ബീച്ചിൽ കടകൾ തുറന്നിട്ടില്ലെന്നും ഒരു ചായ കിട്ടാൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും കേൾക്കുമ്പോൾ, എനിക്കറിയാമല്ലോ രാവിലെ ചായ ശീലമായവർക്ക് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലോർത്തു...

പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഉണ്ടാക്കുന്ന സൂക്ഷ്മതയോടെ നല്ലൊരു ചായ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി... “Beautiful tea Divya Chechi” ചായ കുടിച്ചിട്ട് അസിം പറഞ്ഞു. മലയാളത്തിലുള്ള അസിമിന്റെ പരിമിതമായ അറിവിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടെ ചിരിച്ചു. കഠിനാധ്വാനികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ എത്ര സൂപ്പർ ആണെന്നും ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ എന്നും ആശംസിച്ച് അസിം ഇറങ്ങുമ്പോൾ തിരിച്ചൊന്നും പറയാനാകാതെ ഞാൻ പുഞ്ചിരിയോടെ തന്നെ നിന്നു.. എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ ആവശതകൾ മുഴുവൻ തീർക്കാൻ ഈ കേട്ട നല്ല വാക്കുകളുടെ നേർത്ത തലോടൽ മാത്രം മതിയാകുമെന്ന്.. വാങ്ങേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ മല്ലിപ്പൊടിയെന്ന് എഴുതാൻ മറന്ന് പേന പിന്നെയും അസിമിന്റെ പുറകെ ആയിരുന്നു.. ഒഴിവുദിനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് പറഞ്ഞ്‌ അത്തറുനിറഞ്ഞകുപ്പിയും സമ്മാനിച്ച് അസിം മടങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സ് Utmost happiness ലുമായിരുന്നു....

