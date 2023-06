"കഴിവിലും ഓർമശക്തിയിലും അമ്മയെ കഴിഞ്ഞേ ആരുമുള്ളൂ..", ഞാനും ഇപ്പോൾ അമ്മയെ പോലെ വീടിനു വേണ്ടി...

അമ്മേ, നാളെയാണ് അത്‌ലറ്റിക് കാർണിവൽ ട്ടോ, അമ്മ വരണം. ചതിച്ചല്ലോ ഭഗവാനെ എന്ന് മനസ്സിലോർത്തു അത് പുറത്തു കാണിക്കാതെ, അതിനെന്താ മോളെ വരാല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറി നിന്ന് പിറുപിറുത്തു. കാർണിവലിൽ പോകുന്നതിനുള്ള മടിയല്ല; ആകെയുള്ളൊരു ഒഴിവു ദിവസമാണ്, നിറയെ ജോലിയുണ്ട്. ക്ലീനിങ്ങും തുണിയലക്കും തുടങ്ങി രാവിലെ തുടങ്ങുന്ന ജോലി വൈകിട്ടായാലും തീരുകയില്ല. പിന്നെ ഒരു ആശ്വാസം ഭർത്താവിനും അവധിയാണ് എന്നതാണ്. കുറെ നാളുകൾ കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ചൊരു ഓഫ്. അങ്ങേരു ജോലികളിൽ സഹായിക്കുമെങ്കിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപെട്ട പാചക പരീക്ഷണങ്ങളും ജോലികളും എനിക്കല്ലേ തീർക്കാൻ പറ്റൂ. ജോലി കഴിഞ്ഞു വന്ന അച്ഛനോടും മോൾ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു. പിറ്റേന്ന് അവധിയായതിനാൽ അങ്ങേരും വരാമെന്നു സമ്മതം മൂളിയിട്ടു എന്നോട് ഓക്കെയല്ലെന്നു ചോദിച്ചു. എന്റെ മനസ്സില്ലാ സമ്മതം മനസ്സിലാക്കി അങ്ങ് പോയേക്കാമെഡീ നമ്മുടെ കുഞ്ഞല്ലേന്നു ഒരു ഇമോഷണൽ ഡയലോഗും.

പിന്നെ ഞാനും അങ്ങേരും കൂടി ഈ അത്‌ലറ്റിക് കാർണിവലിനെപ്പറ്റി ആയി സംസാരം. പണ്ട് അങ്ങേരു സ്കൂളിൽ ഓടിയതും ചാടിയതും പന്തെറിഞ്ഞതും ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചതും എന്റമ്മോ.. തള്ളു കേട്ട് സഹികെട്ട ഞാൻ മോളുടെ അടുത്തേക്ക് സ്കൂട്ട് ആയി. എന്നിട്ടു അവരുടെ അത്‌ലറ്റിക് കാർണിവൽ എങ്ങനെയെന്ന് അന്വേഷിച്ചു. പരമ ബോറു. ഈ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലും ഓട്ടവും ചാട്ടവും ഡിസ്കസ് ത്രോയും ഷോട്പുട്ടും ഒക്കെത്തന്നെ. ഒരു മാറ്റവുമില്ല. പണ്ടേ എനിക്ക് ഈ ഓട്ടവും ചാട്ടവും ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞതെ കമന്റ് വന്നു, അല്ലേലും പണ്ടേ നിനക്ക് ദേഹമനങ്ങുന്നതു ഇഷ്ടമല്ലല്ലോന്നു.. ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ചില സത്യങ്ങൾക്കുനേരെ നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുന്നതു നല്ലതാ. അപ്പോഴാണ് മോളുടെ ഭൂമി കുലുങ്ങും ചുമ ദിഗന്തങ്ങളെ പിളർന്നു കൊണ്ട് പിന്നെയും പുനർഗമിച്ചത്‌. കഴിഞ്ഞ ഒരു ആഴ്ചയായി ജലദോഷം തുടങ്ങിയിട്ട്. കോവിഡ് വില്ലൻ ആയതിനു ശേഷം ഒരു മൂക്കിൽ പനി വന്നാൽ പോലും സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുകയില്ല. പണ്ടേ സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഇത്തിരി മടിയുള്ള ഇളയ സന്താനത്തിനു ഒരു ആഴ്ചയായി പരമ സുഖം ആയിരുന്നു. ചുമ കുറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങീതേയുള്ളൂ. അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്കാണെന്നു ഞാൻ പറയും, കാരണം എന്റെ നാട്ടു വൈദ്യം ഫലിച്ചെന്നു ഞാൻ. പക്ഷെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മയ്ക്കാണ്. 'അമ്മ കാരണമാണ് ഞാൻ സ്വയം മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

ഞങ്ങൾ അമ്മയെ എന്നും ഫോൺ വിളിക്കും. ഒരു നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ വിളി വന്നില്ലേൽ പിന്നെ ആൾക്ക് വേവലാതി ആണ്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടു വിളിക്കും. വാട്ട്സാപ്പിനു നന്ദി. ഇങ്ങനെ ദിനവുമുള്ള ഫോൺ വിളി കൊണ്ട് ചില ഏനക്കേടുമുണ്ട്. പിള്ളേർ ഒന്ന് ചുമച്ചാലോ, എന്തിനു ഏറെപ്പറയുന്നു, അവരുടെ സ്വരം ഒന്ന് മാറിയാലോ അപ്പൊ അമ്മ ടെൻഷൻ ആയി തുടങ്ങും. പിന്നെ മരുന്ന് കൊടുത്തോ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ ആവലാതികൾ കൊണ്ട് നിറയും. ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മമ്മയെ കിട്ടിയ കുട്ടികൾ പുണ്യം ചെയ്തവർ. പക്ഷെ അസുഖം വന്നത് നമ്മുടെ കുറ്റമാണെന്ന് 'അമ്മ' പറയാതെ പറയും. 'അമ്മ' അങ്ങനെയാണ്, കുട്ടികൾ എന്ന് വച്ചാൽ ജീവൻ കളയും. അവർക്കു വേണ്ടി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞു വച്ച ഒരു പാവം ജന്മം. പണ്ട് കാലത്തു കൂടെപ്പിറപ്പുകൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു ജോലിയായി മുന്നേറിയപ്പോഴും കുടുംബത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ നോക്കാൻ മറ്റു ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വയം ജീവിതം ഹോമിച്ചതാണ് ഞങ്ങളുടെ 'അമ്മ.' ബുദ്ധിയിലും കഴിവിലും ഓർമശക്തിയിലും അമ്മയെ കഴിഞ്ഞേ ആ വീട്ടിൽ ആരുമുള്ളൂ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹവും കരുതലും മൂലം സ്വന്തം വീട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ പോലും മാറി നിൽക്കേണ്ടതായുള്ള അവസ്ഥ വന്നിട്ടുള്ളതു പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറെയേറെ കഷ്ടതകൾ നിറഞ്ഞ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ അമ്മയെ ഇപ്പോഴത്തെ സുവർണകാലത്തിലേക്കു കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതിനാൽ 'അമ്മ' ഒരു തരത്തിലും വിഷമിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കില്ല. അതിനാൽ അമ്മയെ ഒരു തരത്തിലും വേദനിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആവില്ല. അതിനാൽ കുട്ടികൾക്ക് പനിവരുന്നതിനു കാരണവും ഞങ്ങൾ നെഞ്ചും വിരിച്ചു സ്വയം ഏറ്റെടുക്കും.

ഡോക്ടറും മരുന്നുമൊക്കെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഹരമായിരുന്നൊരു കാലമുണ്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഭർതൃ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കേട്ടത് അവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ കൈപുണ്ണ്യത്തെപ്പറ്റിയാണ്. അവിടുത്തെ എല്ലാ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരുമെല്ലാം എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടേലും ആദ്യം ഓടിയണയുന്ന അവരുടെ സ്വന്തം ഡോക്ടർ. എന്റെ മോളെ, ആ ഡോക്ടറിന്റെ കൈപ്പുണ്യം ഭയങ്കരമാണ്, ആദ്യ ഡോസ് മരുന്നിൽ തന്നെ അസുഖം കുറയും ത്രേ. ആയിടയ്ക്കാണ് അമ്മയ്ക്ക് ചെറിയ ഒരു ജലദോഷം വന്നത്. ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി. വന്നപ്പോൾ കണ്ടു, ചെറിയ ചെറിയ കടലാസ് പൊതികളിൽ കുറച്ചു ഗുളികകൾ. ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മരുന്ന് നൽകും, എന്ന് പറഞ്ഞു, ആർക്കും പേരൊന്നുമറിയില്ല, എന്തിനുള്ള ഗുളിക ആണെന്നുപോലുമറിയില്ല. ഡോക്ടർ ദൈവത്തെപ്പോലെയാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ ഡോക്ടറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ. കുറച്ചു കാലങ്ങളായി പുറം നാട്ടിൽ നഴ്സ് ആയി ജോലിനോക്കുന്ന എനിക്ക് അത് അത്ര ദഹിച്ചില്ല. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു അമ്മയുടെ കൂടെ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത്പോയി. ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടി നൽകിയില്ലെന്നതോ പോട്ടെ ഇവൾ ആരാണ് എന്നോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനെന്ന മട്ടിലുള്ള ഒരു ദഹിപ്പിക്കുന്ന നോട്ടം. പുറം നാട്ടിലുള്ള നഴ്‌സിന്റെ ഗമയൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ലാന്നുള്ളതോ പോട്ടെ, നഴ്സിംഗ് പഠനകാലത്തെ ചില ഡോക്ടർമാരായിരുന്ന ചിലരുടെ അലർച്ചകളും പോർവിളികളും ഒരു വേലക്കാരിയോടുള്ള സമീപനവും പിന്നെയും ഓർമപ്പെടുത്തി. പിന്നെ പതിയെ പുറം വലിഞ്ഞു, പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളിലെ പാലക്കാരിയുടെ വീര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ കൂടുതൽ ജാഗരൂകയായി. നോക്കിയപ്പോൾ കൈപുണ്യത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനായ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഏറ്റവും വീര്യം കൂടിയ ആന്റിബയോട്ടിക്സും സ്റ്റീറോയിഡുകളും ഒക്കെയാണ് ഒരു ചെറിയ അസുഖം വരുമ്പോഴേ നൽകുന്നത്. വളരെയേറെ സൂക്ഷിച്ചു ഉപയോഗിക്കേണ്ട മരുന്നുകൾ കൈപുണ്ണ്യത്തിനു വേണ്ടി നൽകുന്ന ഡോക്ടറിന്റെ കൈപുണ്ണ്യത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കാൻ എനിക്ക് നാളുകൾ വേണ്ടി വന്നെങ്കിലും പിന്നെ പിന്നെ ആരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോവാതായി. ഡോക്ടറെ മാപ്പ്‌!

പറഞ്ഞു വന്നത് മോളുടെ ചുമ കേൾക്കണ്ട നിമിഷം മരുന്ന് കൊടുത്തോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന അമ്മയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ സ്വയം മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി. ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞു അതിൽ ചുക്കുപൊടി, കുരുമുളകുപൊടി, ജീരകപ്പൊടി, കൽക്കണ്ടം പിന്നെ തേനും ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തു കഴിക്കാൻ കൊടുക്കും. മോൾക്ക് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ മടിയാണ് പക്ഷെ നിർബന്ധിച്ചു കൊടുക്കും, അമ്മയെ ഓർത്തുകൊണ്ട്! ആഹാ ചോറിനു ഇന്ന് രസം ആണോ എന്ന് ഭർത്താവ് കളിയാക്കുമ്പോൾ ആ മരുന്നിന്റെ ഗുണം പോയല്ലോ ഭഗവാനെ എന്നോർത്ത് കുറച്ചു മരുന്ന് എടുത്തു നുള്ളിക്കളയും. പണ്ട് അമ്മവീട്ടിൽ നിന്നും പഠിച്ചതാണു മരുന്നും കണ്ണുതട്ടാതിരിക്കാനുള്ള അടവുകളും. അങ്ങനെ എന്റെ മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തു സുഖമായെന്നു കരുതിയ മോൾ ആണ് സ്കൂളിൽ പോവുന്നതിനു മുൻപ് ഇപ്പോൾ വീട് വിറപ്പിച്ചു ചുമച്ചിരിക്കുന്നത്. അമ്മയുടെ കുറെയേറെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്റെ ഭർത്താവിനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് വയ്യാണ്ടായാൽ പിന്നെ അവരുടെ അച്ഛന് ആകെ പരവേശവും പുക്കാറുമാണ്. ചുമ കേട്ടതേ ചോദിച്ചു, യ്യോ ചുമക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ വിടണോ? എന്ന്. ഞാൻ കണ്ണ് ചറുപിറു അടച്ചു തുറന്നു ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിയെന്നു ആംഗ്യം കാണിച്ചത് കുരുത്തക്കേടിനു മോൾ കാണുകയും ചെയ്തു. അവൾക്കറിയാം ഞാൻ അങ്ങനെയിങ്ങനെ സ്കൂളിൽ വിടാതിരിക്കുകയില്ലെന്നു. അവൾ ഒരു കള്ള ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു 'അമ്മ എനിക്കിന്ന് സ്കൂളിൽ പോണം കാരണം ഇന്ന് അത്‌ലറ്റിക് കാർണിവൽ ആണ്, ഇന്ന് subway (ഫുഡ്) ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ സ്കൂളിലുമാണ്. അവിടെ ഓട്ടത്തിനും ചാട്ടത്തിനുമൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നു കേട്ടതേ ഭർത്താവിന് ടെൻഷൻ, ചുമയുള്ള മോൾ എങ്ങനെ അതിനൊക്കെ കൂടും. ഹാവൂ എങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യനെ സമാധാനിപ്പിക്കുമെന്നോർത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയല്ലെ, അവൾക്കു വയ്യെങ്കിൽ ടീച്ചറിനോട് പറയാല്ലോ എന്ന്.

കൃത്യം മോളുടെ ഓട്ടമത്സരത്തിന്റെ സമയമായപ്പോൾ ഞാനും ഭർത്താവും ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തി ഹാജർ വച്ചു. അവർ കുട്ടികൾ ആറു പേര് നിരന്നു നിൽക്കുന്നു. തന്റെ മോൾ ഇപ്പോൾ മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചു വിജയശ്രീലാളിതയായി തിരിച്ചു ഓടിവന്നു തങ്ങളെ മാറി മാറി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഷോ കാണിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ടു പുളങ്കതരളിതനായി നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവും പിന്നെ ഞാനും. സാധാരണയായി എല്ലാ ലോകോത്തര കളികളിലും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ പിറന്നവളാണ് എന്റെ മോൾ. അവൾ ഒന്നാമതെത്തിയില്ലേലെ അത്ഭുതമുള്ളൂ. ഒരു വിസിലും പിടിച്ചു ഊതാൻ തയാറായി നിൽക്കുന്ന PE സർ. ചുറ്റിലും തങ്ങളുടെ മക്കൾ ജയിക്കണമെന്നുള്ള മനസുമായി നിൽക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ. അതാ ഓടാൻ നിൽക്കുന്നു, ഇപ്പൊ ഓടും, അതാ ഓടി. കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ 100 മീറ്റർ ഓട്ടം ഓടി തീർത്തിരിക്കുന്നു. ലോക ചാമ്പ്യൻ ആയ ഉസൈൻ ബോൾട്ടിന്റെ 100 മീറ്റർ റെക്കോർഡ് 44.72km /h ആണെങ്കിൽ എന്റെ മോൾ ഒരു 40km /h എങ്കിലും ഓടും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ നിൽക്കുന്ന അവളുടെ അച്ഛൻ. ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളെ വാനോളമുയർത്തി അതാ നമ്മുടെ മോൾ ആറാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി വിജയ ശ്രീലാളിതയായി ഓടിവന്നു കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ നിമിഷം. അവൾ നമ്മുടെതന്നെ മോൾ എന്ന് തെളിയിച്ച ഒരു നിമിഷം. അവൾക്കു ചുമ ആയതുകൊണ്ടാ അല്ലേൽ കാണാമായിരുന്നുവെന്നു ഊതാനറിയാത്തവന്റെ കൈയ്യിൽ ഓടക്കുഴൽ കിട്ടുമ്പോൾ പുറത്തേക്കു വരുന്ന വളരെ വീക്ക് ആയ ഒരു സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ആ സാരമില്ല മോൾ ആറാമത് എത്തിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആശ്വസിപ്പിച്ച എന്നോട് മോൾ നിഷ്ക്കരുണം പറഞ്ഞു; അമ്മേ, അത് ആറാമത് അല്ല, ലാസ്റ്റ് ആണെന്ന്.

മോളാണെങ്കിൽ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ഒരുമിച്ചു ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ട സന്തോഷത്തോടെ മാറി മാറി ഞങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. വീട്ടുകാരാരും കൂടെയില്ലാത്തതിനാൽ കുട്ടികളെ തനിച്ചാക്കാതിരിക്കാൻ ഷിഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജോലിത്തിരക്കുകൾ കാരണം ഒരുമിച്ചു ഞങ്ങളെ കാണുന്നത് ചുരുക്ക സമയങ്ങളിൽ ആണ്. ആ സമയങ്ങളാണ് അവരുടെ സ്വർഗം. ആ സന്തോഷത്തിലാണ് മോൾ. പെട്ടെന്നുള്ള സ്നേഹപ്രകടനം കഴിഞ്ഞു മോൾ പോകാൻ തയാറെടുത്തു പറഞ്ഞു, ഇനി 200 മീറ്റർ ഓട്ടം ഉണ്ടെന്ന്‌. ഭഗവാനെ എഗൈൻ!! ഇത് കേട്ട മോളുടെ അച്ഛൻ ഇനിയുമൊരു സർപ്രൈസിന് ത്രാണിയില്ലാതെ നൈസ് ആയി മോളോട് പറഞ്ഞു, മോൾക്ക് ചുമയൊക്കെയല്ലേ ഇനിയും ഓടണോ എന്ന്. അപ്പോൾ അവളുടെ ഒരു ഉത്തരമാണ് ഇത്രയും എഴുതാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. "അച്ഛാ, I know that I am last and I will be last again but who cares? I want to try again." അതാണ് സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതും ആ സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് ആണ്. ചെറിയ ചെറിയ തോൽവികളുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് താങ്ങാൻ വയ്യാതെ സ്വയം ജീവനെടുക്കുവാൻ പുറപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്കുണ്ടാകേണ്ട വിവേചന ബുദ്ധി. എല്ലാ തോൽവികളേയും മറികടന്നു പിന്നെയുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന വിജയത്തിലേക്കുള്ള പരിശ്രമം കൂടുതൽ മികവുറ്റതാക്കാൻ ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങൾക്ക്‌ സാധിക്കട്ടെ. അതിനു മാതാപിതാക്കളും എന്നും എപ്പോഴും മക്കളോട് ചേർന്ന് നിന്ന് അവരെ സപ്പോർട്ടു ചെയ്യാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർഥനയോടെ സ്നേഹപൂർവം.

