'ചവിട്ടേറ്റാണ് ഞാൻ ഞെട്ടിയുണർന്നത്..', കഠിനമായ ശിക്ഷാനടപടികൾ, ട്രെയിനിങ് അനുഭവങ്ങൾ

1989 ജനുവരി ഒന്നിന് ഉച്ചയ്ക്ക് മദ്രാസിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഹൗറ എക്സ്പ്രസ്സ് പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ ചൂളമടിച്ച് ഒറീസയിലെ ബാലുഗൺ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി. ഇത്രയും ദൂരം വീട്ടിൽ നിന്നും ആദ്യമായി അകന്നതിന്റെയും അപരിചിതമായ സ്ഥലത്തെത്തിയതിന്റെയും അങ്കലാപ്പിലാണ് ഞാനും മറ്റുള്ളവരും.. നാവിക സേനയുടെ ബേസിക് ട്രെയ്നിങ്ങിനായി INS Chilka യിലേക്കുള്ള യാത്രയാണത്. നേവി ബസ്സിൽ ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ എത്തി. ഏകദേശം നാലുമണിയോടുകൂടി ഫോർമാലിറ്റിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നാളെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി എഴുന്നേറ്റാൽ മതിയാകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നൊന്ന് കണ്ണടക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു ചവിട്ടേറ്റാണ് ഞാൻ ഞെട്ടിയുണർന്നത്.. നോക്കുമ്പോൾ അതാ നിൽക്കുന്നു ആജാനബാഹുവായ റെലിഗെറ്റായ (relegate) സീനിയർ. അവന്റെ കണ്ണുകൾ കോപത്താൽ ജ്വലിച്ചു.. "സാലെ ഉടോ.." കിടന്നുറങ്ങിയ അതേ ഡ്രസ്സിൽ തന്നെ പി ടി ചെയ്ത് തിരിച്ചെത്തി... ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും പോലെയായിരുന്നു പിന്നീടങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം, എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ചവിട്ടുമാത്രം..

ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പലതരം ഭാഷയും സംസ്കാരവുമായി കുട്ടികൾ വന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു. അവരെല്ലാമായി പരിചയപ്പെട്ടു. കാലത്ത് തന്നെ യൂണിഫോം, ബൂട്ട്, ബെഡ്ഡിങ് അടങ്ങിയ ട്രെയിനിങ് കിറ്റ് കിട്ടി. തുടർന്ന് ബാർബർ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് വലപ്പാട്ടെ വേലായുധേട്ടൻ കരിക്ക് ചെത്തുന്ന ലാഘവത്തിൽ മുടി പറ്റെ വെട്ടി. പ്രതിരോധത്തിനായി sickbay യിൽ പോയി രണ്ട് കൈയ്യിലും ഇൻജെക്ഷൻ എടുത്ത്, കുറച്ചു സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പനിക്കൊപ്പം കഠിനമായ വേദനയും തുടങ്ങി. ആ അവസ്ഥയിലും ഒരു ദയയുമില്ലാതെ കുറെ പുഷ് അപ്പ്സ് എടുപ്പിച്ചപ്പോൾ വേദനയിൽ പുളഞ്ഞു, ചുടു കണ്ണീർ കവിളിൽ ചാല് കീറി. അത് കണ്ട ഡിവിഷണൽ ചീഫ് എസ് ആർ സിംഗ് അട്ടഹസിച്ചു. "സാലെ ലോക്, ശാദി സോച്ഛ് കെ ആയ ക്യാ." നാട്ടിൽ നിന്ന്, നന്നായി പഠിച്ചാ മതിയായിരുന്നു! ഞാൻ ഓർത്തു. നാട്ടിലെയും വീട്ടിലെയും ഓർമ്മകൾ ഒരു പെരുമ്പാമ്പിനെപ്പോലെ എന്നെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി.. അസ്ഥികൾ നുറുങ്ങി, സങ്കടം കടലായി.

നോക്കെത്താ ദൂരത്ത് കണ്ണും പൂട്ടി കിടക്കുന്ന നേവൽ ബെയ്സിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ സദാ ഗർജിക്കുന്ന ബംഗാൾ ഉൽക്കടലുമായി കൈകോർത്തു കിടക്കുന്ന ചിൽക്ക തടാകം, മറു ഭാഗത്തു നിരയായി നിൽക്കുന്ന ഉയർന്ന മലനിരകൾ.. പലയിടങ്ങളിലായി പലപ്പോഴായി പുലിയിറങ്ങുന്ന പൊന്തക്കാടുകൾ... ഇതിനെല്ലാം നടുവിൽ ട്രെയിനിങ്ങിനു വേണ്ട എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും മതിലുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. എല്ലാ മരങ്ങളുടെ താഴെ മുതൽ നിശ്ചിത പൊക്കത്തിൽ വെള്ളയും, അതിനു മുകളിൽ ലൈറ്റ് റെഡും പൂശിയിരിക്കുന്നു, കണ്ടാൽ ഏതാണ്ട് യൂണിഫോമിട്ട പോലെ തോന്നും. ആറോളം ഡിവിഷൻസ്, അതിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ കളർ കോഡുണ്ട്. അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ സ്മരണയിൽ തീർത്ത അശോക് ഡിവിഷനിൽ മാത്രം എന്നോടോപ്പം പത്തോളം മലയാളികളുണ്ട്.. അവരിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട ആളാണ് പോളച്ചൻ, 3 ഇഡിയറ്റ്സിലെ ആമിർ ഖാനെപ്പോലെ വിളഞ്ഞ വിത്തും, ബുദ്ധിമാനും ബഹുരസികനുമാണവൻ. ഹിന്ദിയിലായിരുന്നു കൂടുതലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്.. ഇംഗ്ലിഷും അത്യാവശ്യത്തിനുണ്ട്. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിൽ പഠിപ്പിച്ച ഹിന്ദിയിലെ ഹെ, ഹോ, ഹും കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നതാണ് പകരം "ക്യാ" യാണ് താരം... ജായേഗാ ക്യാ, ദേഖാ ക്യാ.. അങ്ങനെപ്പോകുന്നു ക്യായുടെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ.

രാജ്യത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയാറാണെന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞയെടുത്തതോടുകൂടി പരിശീലനങ്ങൾ പടി പടിയായി മുന്നേറി. നാല് മണിക്ക് ഉണർന്നാൽ, കൊതുകു വല ഊരി വെച്ച്, ബെഡ്‌ഡിങ്ങ്‌ ശരിയാക്കി, പി ടി ഡ്രസ്സും, ഷൂവും ഇട്ട് വീണ്ടും ഉറങ്ങും. അഞ്ചുമണിക്ക് പി ടി ക്ക് വിസിലടിച്ചാൽ ഉറക്ക ചടവോടെ പോകും.. തിരിച്ച് വന്ന് ഷേവിങ്, കുളി, ബ്രേക്ഫാസ്റ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പരേഡ്, ക്ലാസുകൾ, ലഞ്ചിന്‌ ശേഷം പലതരം കളികൾ, ക്ലീനിങ്, വൈകിട്ടത്തെ ബൂട്ട് പോളിഷിങ് ഒരു ചടങ്ങാണ്. നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് മറ്റൊന്ന്.. ഉറക്കം ഒരു കിട്ടാ കനിയാണ്. എന്തിനും ഏതിനും മുഴങ്ങുന്ന വിസിലുകളാണ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ചില സമയങ്ങളിൽ സർക്കസ്സ് കൂടാരത്തിലെ ഒരു ജീവിയാണോ എന്നുപോലും ഞാൻ ഓർത്തു പോയി. എല്ലാ മൂവ്മെന്റ്സും ഓട്ടത്തിലായിരിക്കണം എന്നത് നിർബന്ധം.. അനങ്ങിയാൽ പണിഷ്‌മെന്റിന്റെ പരമ്പരയാണ്.. ഫ്രോഗ് ജമ്പ്, മുർഗ പൊസിഷൻ, ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓടിക്കൽ.. തെറ്റ് ഒരാൾ ചെയ്‌താൽ പോലും എല്ലാവർക്കും പണി കിട്ടും.

അസുഖം വന്നാൽ ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് ഭാഷാപരമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇറുകിയ ബൂട്ട് ഇട്ട് എന്റെ കാൽ പൊട്ടി പഴുത്തു, നടക്കാൻ തീരെ പറ്റാതായിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഭയങ്കര നെഞ്ച് എരിച്ചിലും. ഒറീസക്കാരനായിരുന്നു ഡോക്ടർ. പക്ഷെ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച എന്റെ തലച്ചോറിന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും "നെഞ്ച് എരിച്ചിൽ" എന്നതിന് ഒരു ഇംഗ്ലിഷ് വാക്ക് കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മലയാളി മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റിനെ കണ്ടത്.. നേരെ പോയി ചോദിച്ചു. "burning sensation" എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമാധാനമായ എനിക്ക് കൂളിംഗ് സെൻസേഷൻ അനുഭവപ്പെട്ടു. ആദ്യമായാണ് ഞാൻ ഒരു പുഞ്ചിരി കണ്ടത്. എല്ലാവരും ദൈവമായി കാണുന്ന ഡോക്ടർസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന് വലിയ വിലയാണ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ. അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോട് അലിവുതോന്നി റിമാർക്സ് ആയി "അറ്റൻസി" (complete rest) തന്നു. ലോട്ടറി അടിച്ച സന്തോഷത്തോടെ നേരെ ബാരക്‌സിൽ പോയി ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി. കൃത്രിമമായി രോഗങ്ങളുണ്ടാക്കാനുള്ള ചില വിദ്യകളും ഞാൻ പഠിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന് സവാള പാതി മുറിച്ച് കക്ഷത്തിൽ വെച്ചുറങ്ങിയാൽ പിറ്റേന്ന് പനി വരും. അൽപം കോൾഗേറ്റ് എടുത്ത് കണ്ണിൽ തേച്ചാൽ കണ്ണിക്കേട് പോലെ കണ്ണ് ചുവക്കും. എങ്കിലും കൂടുതൽ അഭ്യാസമെടുത്താൽ റെലിഗെറ്റ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനതിന് മുതിർന്നില്ല. ആദ്യമാദ്യം ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും കുറഞ്ഞു വന്നു.. കുറഞ്ഞതല്ല മറിച്ച് അതുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്നതാണ് സത്യം. വേറെ വഴിയില്ല. പല വിഷമ ഘട്ടങ്ങളിലും അമ്മയുടെ മുഖം മനസ്സിൽ ഉദിച്ചു വരും, അപ്പോഴെല്ലാം അമ്മയെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നും.

വിശാലമായ അടുക്കളയിൽ (galley) അധികവും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു. അതി വിശാലമായ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ മിണ്ടാതെ വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ. വേസ്റ്റ് കളയാൻ പുറത്തു കടക്കുന്നതും നോക്കി കൂറ്റൻ കഴുകന്മാർ പതിയിരുപ്പുണ്ടാകും. പൊടുന്നനെ വന്ന് എല്ലും കഷ്ണങ്ങൾ കൊത്തികൊണ്ട് പോകുന്ന അവറ്റകൾ ഇടയ്ക്ക് തലയ്ക്കിട്ടും കൊത്തും. ഉച്ചയ്ക്ക് പണിഷ്മെന്റുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. ബെഡ്‌ഡിങ്ങ് തലയിൽ വെച്ച് ബൂട്ട് കഴുത്തിലിട്ട് ഓടുമ്പോൾ കഴിച്ചതെല്ലാം ഛർദിക്കും. ഒരു ദിവസം ലഞ്ച് കഴിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് തോക്കുമായി വന്ന് gunnery instructor തെരുവ് നായയെ വെടിവച്ചിട്ടത്. അത് കണ്ട എന്റെ കൂടയുണ്ടായ ആന്ധ്രാക്കാരൻ നായിഡു തലചുറ്റി വീണു. ഞാൻ ഉടനെത്തന്നെ അൽപം വെള്ളമൊഴിച്ച് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു.. അപ്പോഴേക്കും ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ വന്ന് അവന്റെ കരണത്തടിച്ചു... "സാല, കുത്ത മർനെസെ ഡർത്താ ക്യാ". മനുഷ്യത്വം മഷിയിട്ടാൽ പോലും കാണാത്ത ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാഫ് എപ്പോഴും ക്രൂരതയോടെയാണ് പെരുമാറിയത്.

നാട്ടിലെ ആണ്ടികുട്ടി മാഷുടെ കുളത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ, mandatory യായ സ്വിമ്മിങ്ങ് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പാസ്സായി. പരേഡ്, റൈഫിൾ ഡ്രിൽ, seamanship തുടങ്ങിയവ മുറപോലെ നടന്നു.. കേവലം നാലര കിലോയുള്ള self loading rifle (SLR) കൈയ്യിൽ ഉയർത്തി ഓടുമ്പോൾ അമ്പത് കിലോയുള്ള ചാക്കിനെക്കാൾ ഭാരക്കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെട്ടു. ഫയറിങ്ങ് സമയത്ത് recoil ൽ റൈഫിളിന്റെ ബട്ട് കൊണ്ട് തോളെല്ലിന് പരിക്ക് പറ്റി. ഡിവിഷൻ പ്രാക്ടിസിൽ ഇറുകിയ ഡ്രസ്സിട്ട്, ടൈറ്റ് ക്യാപ്പും ധരിച്ച് മണിക്കൂറോളം വെയിലത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ തലകറങ്ങും, വീണാലും, ആടിയാലും അപ്പൊതന്നെ പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓടിപ്പിക്കും. ചിൽക്കാ തടാകത്തിൽ പങ്കായം (oars) കൊണ്ട് തുഴയുന്ന ബോട്ടിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഉള്ളം കൈ തൊലി കളഞ്ഞ കൂർക്ക പോലെയാകും. അങ്ങനെ പണിഷ്മെന്റ്, ട്രെയിനിങ്ങിനെക്കാൾ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തി ഒരു മാസം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു! സാലറി ഡേ, കൈയ്യിൽകിട്ടിയ നോട്ടുകൾക്ക് എന്റെ രക്തത്തിന്റെ വിലയായിരുന്നു. ചിലവിനുള്ള പൈസ മാത്രമാണവർ തന്നത്. ബാക്കി അവർ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് മണി ഓർഡർ ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് സാലറി ആഘോഷിക്കാനായി കാന്റീനിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് വലപ്പാട്ടുകാരനായ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ കയറിയ ബഷീറിനെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആദ്യമായി കണ്ടു മുട്ടിയത്. വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റിനായി ഇടയ്ക്കിടെ കൊച്ചിയിൽ പോകുന്ന അവനോട് എനിക്ക് അസൂയ തോന്നി.

ഞായറാഴ്ച്ച ഒഴിവാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ടാകും. ആകെയുള്ള ആശ്വാസം തിയറ്ററിൽ കൊണ്ട് പോയി സിനിമ കാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. നേരെ പോയി സുഖമായി എസിയിൽ ഉറങ്ങി തിരിച്ചു വരിക ഇതാണ് എല്ലാവരുടെയും രീതി. ഒരാഴ്ചത്തെ കെട്ടികിടക്കുന്ന ഉറക്കത്തിന്റെ ഫയൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണന്ന്. ഇപ്പോഴും ഹിന്ദി സിനിമ തിയറ്ററിൽ കണ്ടാൽ ഞാനുറങ്ങും. മാ, ബൈയ്യാ, ബേട്ട എന്നിവയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഡയലോഗുകൾ കേട്ടാൽ ഞാൻ ശവമാകും. അലക്കാനുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ധോബി ഘട്ടിൽ കൊണ്ടു പോയി കൊടുക്കുമ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ആരും കാണാതെ ഞാനും സുരേഷും അവിടെ കിടന്നുറങ്ങും. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഹോളി വന്നു. ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വർണങ്ങൾ വാരി വിതറി ഞങ്ങൾ വർണ്ണരാജി തീർത്തു.. പിറ്റേന്ന് എന്റെ മുഖം നീര് വന്നു വീർത്തു, അത് വകവെക്കാതെ ഹോളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൾച്ചറൽ ഈവനിംഗിന് വേണ്ടി മനോജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമും ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ആദ്യമായി ഗേറ്റിനു പുറത്ത് പോയ റൂട്ട് മാർച്ചിൽ കാളിഘട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെ ദർശനം കൂട്ടിലകപ്പെട്ട പക്ഷിയെപ്പോലെ കഴിയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ നൽകി.

ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ താരം കാർലോസിന്റെ വണ്ണമുള്ള കാലുകൾ പോലെയാണ് എന്റേതും. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നേരം ഓടുക എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓരോ മാസവും നടത്തപ്പെടുന്ന ക്രോസ്സ് കൺട്രി റണ്ണിങ്ങിൽ ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അവസാന ഗ്രൂപ്പിൽ വരികയാണ് പതിവ്. അതിനുള്ള മിട്ടായി എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ ഓടണം എന്നതാണ്. ഓടി ഓടി ഞാൻ മടുത്തു. അതിനിടയിലാണ് ഡിവിഷണൽ ഓഫിസർ, പഞ്ചാബിയായ ലെഫ്റ്റനന്റ് മാൻ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. ഈ വരുന്ന അവസാന ഓട്ടത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ റെലിഗെറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന്.. ഞാൻ ഭയന്നു.. വീണ്ടും ഒരു റിപ്പീറ്റ് എനിക്ക് ആലോചിക്കാനേ കഴിയില്ല. ഞാൻ പോളച്ചനുമായി സംസാരിച്ചു.. "എല്ലാം ശരിയാകും" എന്നവൻ മൊഴിഞ്ഞു. അവസാന ഓട്ട മത്സരം ആരംഭിച്ചു.. പോളച്ചൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഏറ്റവും പിന്നിലായി ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു.. ഒരു പൊന്തക്കാടിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അവൻ എന്നെ വലിച്ചു കൊണ്ട് പോയി ഒളിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് പയ്യെ പയ്യെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി... നോക്കുമ്പോൾ മത്സരത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടുന്ന മുരളി അങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന് ഓടി വരുന്നു... ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. കുറച്ച് പേർ ഞങ്ങളെ ക്രോസ് ചെയ്തതും ആരും കാണാതെ കൂട്ടത്തിൽ കയറിയോടി, ഫസ്റ്റ് enclosureൽ എത്തി.. out of bound ആയ ആ സ്ഥലങ്ങൾ പോളച്ചൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നത് ഇന്നും എനിക്കജ്ഞാതമാണ്. ക്ലാസ്സുകളും പരീക്ഷകളും ഇതിനിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. റിസൾട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രാഞ്ച് അലോക്കേഷൻ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നല്ലത് കിട്ടിയവർ ആഹ്ലാദത്തിലും മറ്റുള്ളവർ നിരാശയിലുമായി. കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഏവിയേഷൻ ആണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇനി പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിനായി ജാംനഗറിലുള്ള INS Valsura യിലേക്ക് പോകേണ്ടിവരുമെന്ന് ഉറപ്പായി.

നാലുമാസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിനു പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ട് പാസിങ്ങ് ഔട്ട് ഡേ വന്നെത്തി... വെള്ള ഡ്രെസ്സും തൊപ്പിയും അണിഞ്ഞ്, ക്യാപ്റ്റൻസ് ഡിവിഷനായി ഞങ്ങൾ മാർച്ച് ചെയ്തു.. "The strength of any Nation is the strength of its armed forces. You are privileged to become the sailors of the Indian Navy. Go and serve the Nation with pride. Jai Hind! ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് Commanding Officer Capt. അജിത് തിവാരി തന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് അഡ്മിൻ ഓഫിസിൽ പോയി ഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ലിസ്റ്റ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് "ഹമാര ജാനേക്കാ വക്ത് ആഗയാ, ലേക്കിൻ തും ലോഗോം കൊ ബാദ് മേം ദേക്കേങ്കെ" അത് വരെ മുറുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ക്ഷമയുടെ ചരട് പൊട്ടിയ ഏതോ ഒരുത്തൻ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് കേൾക്കെ പറഞ്ഞത്.. അതിൽ പ്രകോപിതരായ അവർ തെറിയഭിഷേകം നടത്തി. പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, അവിടം മുതൽ front roll കിട്ടി... ദൂരത്തിലായിരുന്ന baracks എത്തിയപ്പോഴേക്കും യൂണിഫോം കീറി, രക്തം വാർന്നു, ബൂട്ട് നിറം മങ്ങി. ടിപ്പറിൽ അടിച്ച മെറ്റൽ പോലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശക്തിയില്ലാതെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടമായി കുറച്ച് നേരം കിടന്നു. ഇവിടം വിട്ട് പോകുന്നതിനു മുമ്പ് കുടിച്ച മുലപ്പാലിന്റെ അവസാന തുള്ളി പുറത്തു വരുത്തും എന്ന ട്രെയിനിങ് ചീഫിന്റെ പ്രവചനം അങ്ങനെ പൂർത്തിയായി.. ഞാൻ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി.. വന്നപ്പോൾ ആപ്പിൾ പോലെ തുടുത്ത എന്റെ മുഖം ഇപ്പോൾ ഗ്രഹണി പിള്ളേർ ചപ്പിയ മാങ്ങാണ്ടി പോലെയായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കരഞ്ഞു പിന്നെ ചിരിച്ചു.. ഞാനൊരു പാവം ക്രൂരനായി മാറി. കത്തുകളുടെ കാലമായിരുന്നു.. ഞാൻ അമ്മക്കെഴുതി ഇവിടം നരകമാണ്...

രണ്ട് മാസത്തെ ഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ്ങിനായി വിശാലമായി കിടക്കുന്ന വിശാഖപട്ടണത്തെ കാര്യമായ കടൽ യാത്രകളില്ലാത്ത ഒരു മിസൈൽ ബോട്ടിലേക്ക്... ആദ്യ സെയ്‌ലിങ്ങിൽ വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥത തോന്നി.. പലരും ഛർദിച്ചു.. കരയിൽ വലുതെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന കപ്പലിനെ, കടൽ അമ്മാനമാടുന്നത് കണ്ട എനിക്ക്, ഭാവി നേവി ജീവിതം അത്ര സുഖകരമായിരിക്കില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. എങ്കിലും ചിൽക്കയെ അപേക്ഷിച്ച് ഫാർ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു. കാഴ്ചയുടെ പുതിയ ലോകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച വിശാഖപട്ടണത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടം കോൺവെന്റ് ജംഗ്ഷനിലെ ചാപ്പൽ ആയിരുന്നു. യുദ്ധ കപ്പലുകളിൽ ഒരുപാട് ഫോറിൻ ഐറ്റംസ് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യയിൽ അന്ന് ടിൻ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ വളരെയധികം വാങ്ങി അത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു. കരയെ പുണർന്ന് പിന്മാറുന്ന തിരമാല വേഗത്തിൽ ദിവസങ്ങൾ നീങ്ങുന്നതിനിടയിൽ എന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള രൂപം മെച്ചപ്പെട്ടു.

നാട്ടിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ, പുലർച്ചെ രണ്ടരക്ക്, കോയമ്പത്തൂർ വിട്ട ശേഷം, എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല.. തമിഴ് പൂക്കാരികളുടെ മുല്ലപ്പൂവിൻ സുഗന്ധം കമ്പാർട്ടുമെന്റിൽ കൊഴുത്തു നിന്നു. അതിർത്തി കടന്നതും കരിമ്പനകൾ വെഞ്ചാമരം വീശി. ഉറക്കമുണർന്ന ഇളം തെന്നൽ ഓടിവന്ന് എനിക്ക് മുത്തം തന്നു. മഴക്കാലത്തെ തകർത്തു പെയ്യുന്ന മഴയിൽ ഈറനണിഞ്ഞ പാലക്കാടെത്തിയ മാത്രയിൽ ചായയും പഴം പൊരിയും കഴിച്ച് ഞാൻ നിർവൃതിയടഞ്ഞു. ഷൊർണ്ണൂരിൽ നിറവയറുമായി ഭാരതപ്പുഴ, തൃശ്ശൂരിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പൂരമേളവും വെടിക്കെട്ടും മാറ്റൊലികൊണ്ടു. കനോലികനാലിൽ മുഖം നോക്കുന്ന തൃപ്രയാർ ക്ഷേത്രം!! ചന്തയ്ക്കായി പായ നെയ്യുന്ന വലപ്പാട്ടെ വടക്കേ അങ്ങാടി, വലപ്പാട് കുരിശുപള്ളി... വീടെത്തി!!! ഭൂമിക്ക് മാത്രമല്ല ഗൃഹാതുരത്വത്തിനും ഗുരുത്വാകർഷണമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. മോനെന്താ വേണ്ടേ എന്ന അമ്മയുടെ ചോദ്യത്തിന് രണ്ടാമതൊന്നാലോചിക്കാൻ തോന്നിയില്ല.. കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയും. വൈകിട്ട് പള്ളിയിൽ പോയി ഫ്രണ്ട്സിനെയെല്ലാം കണ്ടു. ഞാനൊരു സംഭവമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സും 555 സിഗരറ്റും കൊടുത്തു. അപ്പൊ ജഹാസ് പറയാ.. "പഹയാ നല്ല സുഖാണല്ലേ! സ്റ്റെഫി ഗ്രാഫ് കുടിക്കണ സാധനല്ലേ ഇത്! അല്ലെങ്കിലും നേവി, ആർമി പോലെയല്ല വളരെ സുഖാ!" ഞാൻ നൊമ്പരത്തോടെ നെടുവീർപ്പിട്ടു...

