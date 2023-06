'വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം പഴയ കാമുകിയുമായി ചാറ്റിങ്', ഒടുവിൽ ആ സത്യം മനസ്സിലായി...

സ്വന്തം ജീവിതം കൈക്കുമ്പിളിൽ മുറുക്കിപ്പിടിച്ച മണൽത്തരികൾ കണക്കെ കണ്ണിനുമുന്നിൽ ഊർന്നുപോകുന്നത് കണ്ടൊരാൾ ആണ് രൂപേഷ്. അതിനർഥം അയാൾ നഷ്ടങ്ങളുടെ ഒറ്റയടിപാതയിലൂടെ പരാജിതനായി തലകുനിച്ചു നടക്കുകയാണെന്നല്ല. അയാൾ തോറ്റുപോയത് മറ്റാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അയാൾ അല്ലാതെ! ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് മിക്ക പുരുഷന്മാരും നാൽപതുകളുടെ മധ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകാറുണ്ടെന്നാണ്. സ്‌ത്രീകൾക്കും സമാനമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമത്രേ.. ഇതിപ്പോ മൈൽഡ് ഡിപ്രഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം മരുന്നൊന്നും കഴിക്കാതെ മാറ്റിയെടുക്കാനാകുമെന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ പ്രതീക്ഷ. ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, എപ്പോഴും മനസ്സിനെ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കി നിർത്തുക, യാത്ര ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകൾ കേൾക്കുക, പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, സുഹൃത്തുക്കളോടും കുടുംബത്തോടുമൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുക, കഴിയുന്നതും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ കുറെ മാർഗങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളുമാണ്‌ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ രൂപേഷിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ പൂർവസ്ഥിതിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന്. സ്കൂളിലും കോളജിലും പഠിക്കുമ്പോൾ അയാൾ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചതും അയാൾക്ക്‌ ലഭിച്ചതുമായ കുറെ പ്രേമലേഖനങ്ങൾ മാറാല പിടിച്ചൊരു പഴയ ബാഗിൽ കരുതിവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവളതൊക്കെ എടുത്തു അയാളുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുചെന്നിട്ടു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, തൽക്കാലം ഇതൊക്കെ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കാൻ.. ഒരിക്കൽ ഇതൊക്കെ കത്തിച്ചുകളയാൻ എടുത്തപ്പോൾ അവളാണ് വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചുവച്ചതും. എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഉപകാരപ്പെട്ടു. അതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സ് ഒരു യാത്ര പോകാനുള്ള അവസാനവട്ട തയാറെടുപ്പിലായിരുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും ചിറകുമുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരിടമുണ്ട്. തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത പ്രായത്തിൽ ആദ്യമായി സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച ഇടം. വീഴുമ്പോഴൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ശക്തി പകർന്നുനൽകിയ ഇടം. ആദ്യമായി ഒപ്പം പഠിച്ച പെൺകുട്ടിയോട് എന്തോ ഒരിഷ്ടം തോന്നിയ ഇടം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇടങ്ങളുടെയും ഇഷ്ടങ്ങളുടെയും സംഗമഭൂമിയാണ് രൂപേഷിന് തന്റെ വിദ്യാലയം. മറ്റെവിടേക്കാണ് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ട അയാൾ, അയാളെ തിരഞ്ഞുപോകേണ്ടത്...? പത്താം ക്ലാസിലെ അവസാന സർട്ടിഫിക്കറ്റും വാങ്ങി പടിയിറങ്ങിയശേഷം മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറമാണ് പഠിച്ച സ്കൂൾ അന്വേഷിച്ചുപോകാൻ രൂപേഷിന് തോന്നിയത്. ഒപ്പം പഠിച്ചവരൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടെ ഒത്തുകൂടാറുണ്ടെങ്കിലും ജോലിത്തിരക്കുകൾ അയാളുടെ ഗൃഹാതുരതയെ തീരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവളെ അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടുമാവാം. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വർഷങ്ങളായി കയറിയിറങ്ങിയിട്ട് പോലും കണ്ടെത്താനാവാത്തവളെ ഒരു പൂർവവിദ്യാർഥി സമ്മേളനത്തിൽ പൊടുന്നനെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഓരോ ദിവസവും അഡ്മിൻ ഓരോരോ പുതിയ ആൾക്കാരെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും എത്ര ആകാംക്ഷയോടെയാണ് രൂപേഷ് അവരിൽ അവളെ തിരഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഈ മുപ്പത് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പോലും അവരിരുവരും നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവളെ കുറിച്ചൊരറിവും അയാൾക്ക് ഇല്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം. അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ബന്ധമൊന്നും അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഈ മെട്രോ നഗരത്തിൽ നിന്നും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്നു മാറിനിൽക്കുന്നത് നല്ലതെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. ഒടുവിൽ സായിപ്പിന്റെ കമ്പനിയിലെ എച്ച്.ആർ മാനേജർക്ക് ലോങ് ലീവ് മെയിൽ അയച്ച ശേഷം രൂപേഷ് തന്റെ ബാക്ക് പായ്ക്കുമായി ഇറങ്ങി. മുൻപത്തേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ ഭാര്യയാണ് അതിന് മുൻകൈ എടുത്തത്. നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് മാത്രമേ അവളോട് അയാൾ പറഞ്ഞുള്ളുവെങ്കിലും നാട്ടിലിപ്പോൾ ഓടിപ്പോയി കാണാനും വേണ്ടി ആരാണ് ഉള്ളതെന്ന് മാത്രം അവൾ അന്വേഷിച്ചില്ല. അല്ലെങ്കിലും ചില നേരങ്ങളിൽ ഈ ഭാര്യമാർ നമ്മളെ ഇതുപോലെ അമ്പരപ്പിക്കാറുണ്ടല്ലോ...

ഇപ്പോ പെട്ടെന്നിങ്ങനെയൊരു യാത്രയ്ക്ക് രൂപേഷിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതിനു പിന്നിൽ മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സ്കൂൾ ഒബ്സഷനെകുറിച്ച്. മുപ്പത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് എവിടെയെന്നുപോലും അറിയാത്ത കാണാമറയത്തെ ആ കൂട്ടുകാരിയെ ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് അയാൾ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ആരംഭകാലം മുതലേ അവളെ തിരയുകയെന്നത് അയാളുടെ ദിനചര്യയുടെ ഒരു ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും അതു തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് പൂത്തുലഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഒരു ഗുൽമോഹർ മരം പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോയാക്കിയ ഐ.ഡിയിൽ നിന്നും ഒരു ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നുകിടക്കുന്നത് അയാളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. അതവളായിരുന്നു എന്നുറപ്പിക്കാൻ അയാൾക്ക് അധികസമയമൊന്നും വേണ്ടിവന്നില്ല. ഫോട്ടോസ് ഗാലറിൽ കാണപ്പെട്ട മകളുടെ മുഖവും പണ്ടത്തെ തന്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ മുഖവുമായി സാമ്യത അത്രയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വ്യത്യാസമെന്നത് മകളുടെ പുരികങ്ങൾ കൃത്യമായി ത്രെഡ് ചെയ്തിരുന്നുവെന്നത് മാത്രമാണ്. മകളുടെ ഫോട്ടോസിനൊപ്പം ഏതാനും ഗുൽമോഹർ മരങ്ങളുടെ വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസും മാത്രമാണ് ആ പ്രൊഫൈലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രൊഫൈൽ നാമമാകട്ടെ ഗുൽമോഹർ ഡേയ്സ്! പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ടേ അവൾക്ക് ഗുൽമോഹർ മരങ്ങളോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു. കൊഴിഞ്ഞുവീഴുന്ന ഗുൽമോഹർ പൂമൊട്ടിന്റെ ഇതളുകൾ നഖങ്ങളിൽ ഒട്ടിച്ച് കൂട്ടുകാരികളുടെ മുന്നിൽ ഡ്രാക്കുള കളിക്കുന്ന അവളുടെ ആ മുഖം ഇന്നുമുണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സിൽ. അതവൾ തന്നെയാണെന്ന് അയാൾക്കുറപ്പായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് ഒരു ഹായ് സന്ദേശം ആദ്യമായി അയക്കുന്നതും. 'സുഖമല്ലേ' എന്നന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഉടനടി അതിനൊരു മറുപടിയും വന്നു.

എയർപോർട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ രൂപേഷ് തീരുമാനിച്ചതാണ് സ്കൂളിനോട് ചേർന്നുള്ള ടൗണിൽ തന്നെ താമസിക്കണമെന്ന്. എന്നാൽ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും ആ ചെറിയ ടൗണിന് പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. താമസിക്കാൻ ഒരു ലോഡ്ജ് മുറി തരപ്പെട്ടു. നൊസ്റ്റാൾജിയ സിരകളിൽ കുത്തിയൊലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ കുടുസുമുറിയുടെ പരിമിതികളെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ അയാൾക്കായില്ല. എന്തെന്നാൽ അയാളുടെ മനസ്സപ്പോ ആ മുറിവിട്ടിറങ്ങി നിരത്തിലൂടെ രണ്ടുമൂന്ന് വളവും തിരിവും ഒക്കെ പിന്നിട്ട് ഗുൽമോഹർ മരങ്ങൾ പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരു സ്കൂൾ അങ്കണത്തിലായിരുന്നു. ആരവങ്ങൾ ആഘോഷമായി മാറിയ വരാന്തയിൽ ആരെയോ കാത്തിരിക്കുന്ന മീശമുളയ്ക്കാത്ത ഒരു പയ്യനിലായിരുന്നു. കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ അവൾ കൺമുന്നിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ സ്വയം ഉൾവലിയുന്നൊരു കൗമാരക്കാരൻ കാലാന്തരം പലവട്ടം പശ്ചാത്തപിച്ചതായും ഇന്നീ അക്ഷരമുറ്റത്തിന്റെ കവാടത്തിനരികിൽ വന്നുനിൽക്കുമ്പോൾ രൂപേഷ് ഓർത്തെടുത്തു. അന്നു കൊടുക്കാതെ മാറ്റിവച്ച എത്ര എത്ര പ്രണയലേഖനങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളുമാണ് ഇന്നും അയാളുടെ ശ്വാസഗതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. സമയം തൃസന്ധ്യയായിരിക്കുന്നു. യൗവ്വനത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണതയുണ്ടായിരുന്ന ചുവന്ന ഗുൽമോഹർ മരങ്ങളെ പോലും ക്ഷീണം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും സന്ധ്യയിലെ ചുവന്ന ആകാശത്തിന് കീഴെ പടർന്നുപന്തലിച്ചുനിൽക്കുന്ന ഗുൽമോഹർ പൂക്കൾക്ക് സന്ധ്യകളേക്കാൾ ശോണിമയും അഴകുമുണ്ടെന്ന് രൂപേഷിന് തോന്നി. മുൻപിലിതാ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു പത്തുവർഷത്തോളം പോറ്റി വളർത്തിയ എന്നും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാലയം. ബാല്യകൗമാര കുതൂഹലതകൾ എത്രകണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനകം ഈ വിദ്യാലയമുത്തശ്ശി. ഒരു പരിഭവം തന്നോട് പങ്കിടുന്നതുപോലെ തോന്നി, "നീ എവിടെയായിരുന്നു ഇക്കാലമത്രയും.. കൂട്ടുകാരിയേയും പിന്നെ ഈ വഴിക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ... വാ.. കയറി വാടാ.." അവളെക്കുറിച്ചൊരന്വേഷണം രൂപേഷ് പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. ഒരുപക്ഷേ മറ്റാർക്കും അറിയാത്ത, തന്റെ മനസ്സിൽ മാത്രം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആ രഹസ്യം അറിയുന്ന ഒരേയൊരാൾ ഈ വിദ്യാലയമുത്തശ്ശിയാവും. അല്ലെങ്കിലും അവളെ പോലും വേണ്ടവിധം അതറിയിക്കാൻ തനിക്കായില്ലല്ലോ എന്ന കുറ്റബോധം പിന്നെയും ഹൈസ്കൂളും പിന്നിട്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സോളം വളർന്ന് അയാളെ വേട്ടയാടുകയാണ്.

സന്ധ്യയും പിന്നിട്ട് അവിടെയാകെ ഇരുട്ട് വ്യാപിച്ചുതുടങ്ങി. സോഡിയം വേപ്പർ ബൾബിന്റെ മഞ്ഞവെളിച്ചത്തിൽ സ്കൂൾ കാണാൻ എന്തുഭംഗിയാണെന്ന് രൂപേഷിന് തോന്നി. എട്ടാം ക്ലാസിന്റെ സൺഷേഡിൽ നിന്നും ഒരു പ്രാവ് അയാളെ നോക്കി കുറുകി. വരിവരിയായി നിൽക്കുന്ന അരണമരങ്ങളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ചൂളമരങ്ങളിലും അതിരാവിലെ പറന്നുപോയ പക്ഷികൾ ചേക്കേറാനെത്തിത്തുടങ്ങി. ചിറകു മുളച്ചപ്പോൾ ഈ കൂട്ടിൽ നിന്നും പറന്നുപോയി ഒടുവിൽ കാലം തെറ്റി ചേക്കേറാനെത്തിയ ഒരു ദേശാടനപക്ഷിയെ പോലെ രൂപേഷിന് സ്വയം തോന്നി. ആ കവാടം തള്ളിത്തുറന്ന് അകത്ത് കയറരുതോയെന്ന് പിന്നെയും വിദ്യാലയ മുത്തശ്ശി ചോദിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത്, നാളെയാകട്ടെ. നേരത്തേ അന്വേഷിച്ച ആ കൂട്ടുകാരിയുണ്ടല്ലോ, അവൾ നാളെ വരുന്നുണ്ട്. നാളെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരാം. അയാളുടെ മനസ്സങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചതും വിദ്യാലയത്തിന്റെ പലപല ഇടങ്ങളിലിരുന്നു പ്രാവുകൾ കൂട്ടത്തോടെ കുറുകാൻ തുടങ്ങി. ഒരു നേർത്ത കാറ്റ് എവിടെനിന്നോ മൂളിപറന്നുവന്ന് അവിടെയാകെ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു. ചൂളമരങ്ങൾ ആ കാറ്റ് ഏറ്റുപിടിച്ചതോടെ സ്കൂൾ അങ്കണം ചൂളംവിളിയാൽ മുഖരിതമായി. മിന്നാമിന്നികൾ വരാന്തകളിലും അരണമരങ്ങളിലും പറ്റി പാറി പറക്കുന്നു. ഗുൽമോഹർ മരങ്ങളാകട്ടെ നാളെ ഞങ്ങൾ പൂക്കൾ കൊണ്ടൊരു പരവതാനി തീർക്കുമെന്നായി. ഇരുട്ടിനെ തള്ളിമാറ്റി അവിടമാകെ നിലാവെളിച്ചം പരന്നു. ആകാശത്ത് അങ്ങിങ്ങായിരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ചന്ദ്രന്റെ ചുറ്റുംകൂടി. ഒരുപക്ഷേ നാളെ രാവിലെ അവളെയും കൂട്ടി താൻ വരുമ്പോൾ സാക്ഷ്യംവഹിക്കാൻ തങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന പരിഭവമായിരിക്കും അവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതെന്നും അയാൾ ചിന്തിച്ചു. അല്ലെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഓരോ പുൽക്കൊടിത്തുമ്പിനും തന്നേക്കാൾ ഇഷ്ടം അവളെ ആയിരുന്നെന്നും അയാൾക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവളുടെ വരവിൽ ഇവിടെ പ്രകൃതിപോലും വരവേൽപ്പിനൊരുങ്ങുന്നത്.

ആ രാത്രി തിരികെ ലോഡ്ജിലെത്തിയപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്തൊക്കെയോ തിരികെ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നപോലൊരു തോന്നലായിരുന്നു രൂപേഷിന്. അയാൾ സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റുമെടുത്ത് ടെറസിലെത്തി. ആകാശദൂരം അൽപ്പം താണ്ടിയാൽ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന തന്റെ വിദ്യാലയം കാണാം. ബിസിനസ് മീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ദുബായിലെ ഗിവോറ ഹോട്ടലിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നപ്പോൾ പോലും കിട്ടാത്ത ഒരു ഊർജ്ജമാണ് രൂപേഷിന് ഈ ടെറസ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ. അയാൾ ഒരു സിഗരറ്റിന് തീ കൊളുത്തി. ഇനി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ഇവിടെയെത്തും. എന്നിട്ട് തങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെലവഴിച്ച സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ പിന്നെയും കുറച്ചു നിമിഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്. ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റാരും ഇല്ലാത്ത ക്യാമ്പസ്. എങ്ങനെയാവും സംഭാഷണം തുടങ്ങുക...ആരാവും ആദ്യം സംസാരിക്കുക... ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കാണാലോ... അതുമതി. രൂപേഷിനെ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ആനന്ദവും പിരിമുറുക്കവും വലയം വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. തന്നെ ബാധിച്ചിരുന്ന ഡിപ്രഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ രൂപേഷ് സാവധാനം മറന്നിരിക്കുന്നു. അയാൾ മെസഞ്ചറിൽ ഗുൽമോഹർ പ്രൊഫൈൽ വീണ്ടും പരതി. 'സുഖമല്ലേ' എന്ന അവളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു പുഞ്ചിരിക്കുന്ന സ്മൈലി മാത്രമാണ് രൂപേഷ് മറുപടി നൽകിയിരുന്നത്. "എന്തേ ഈ അടുത്തായി ഫേസ്ബുക്കിലൊന്നും കാണാനെ ഇല്ലല്ലോ.. ഞാനയച്ച 'അപേക്ഷ' പോലും ഇന്നാണ് അക്സപ്റ്റ് ചെയ്തതും. ശരിക്കും ഞാനാരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ.." ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യവുമായി എത്തുന്ന ഒരുവളെ താൻ കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മുപ്പത് വർഷമായല്ലോ.. എന്തുകൊണ്ടോ കാലങ്ങളായി മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടന്ന ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാൻ അയാൾക്കായില്ല. അതിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് അവളുടെ ചോദ്യമെത്തിയത്.. ഫ്രീയാണെങ്കിൽ ഈ ഞായറാഴ്ച നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ.. മറ്റാരും വേണ്ട.. നമ്മൾ മാത്രം, നമ്മുടെ ആ പഴയ സ്കൂളില്ലേ, സെന്റ് ജോസഫ്, അവിടെ വച്ചായാലോ.. ഉം..? മൈൽഡ് ഡിപ്രഷനിൽ നിന്നും സിവിയർ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് വഴുതി വീഴാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായി ഗുൽമോഹർ പൂക്കളുമായുള്ള അവളുടെ വരവ്. അതിനിടെയാണ് ഭാര്യ വക പഴയ പ്രണയലേഖനങ്ങളുടെ പെരുമഴയും.

ഇരുവരുടേയും മെസഞ്ചർ ചാറ്റിന്റെ ക്ലൈമാക്സാണ് നാളെ. തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നിട്ടും അയാൾക്ക് ഉറങ്ങാനാകുന്നില്ല. അവളോട് തനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാൻ തീരുമാനിച്ച സ്കൂൾദിനങ്ങളുടെ തലേദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇതിനുമുൻപ് രൂപേഷ് ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുള്ളത്. വൻകിട കമ്പനികളുടെ ഉടമകളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ തലേദിവസങ്ങളിൽ പോലും രൂപേഷ് സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാറുള്ളതാണ്. ഇതിപ്പോ ആ പഴയ ഹൈസ്കൂളുകാരന്റെ അതേ മാനസികാവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. നാളെ അവൾ പത്ത് മണിക്ക് എത്താമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപെങ്കിലും അവിടെ എത്താൻ അയാൾ തീരുമാനിച്ചു. അവളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു റിഹേഴ്സലെങ്കിലും നോക്കണം. അവളെ കാണുമ്പോൾ പഠിച്ചതൊക്കെ മറക്കാറാണ് പതിവെങ്കിലും ഇത്തവണ അത് പാടില്ലല്ലോ. പ്രായവും പക്വതയും ലോകപരിചയവുമൊക്കെയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ (?)പെരുമാറ്റമാവും അവൾ തന്നിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ കൈവിട്ടുപോകാൻ പാടില്ലെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്താണ് രൂപേഷ് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നത്. ഇനി ഒരുപക്ഷേ അവൾ തന്നെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയുമോ.. കാലം ഇരുവർക്കും അത്രമേൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ.. അവൾ ഉറപ്പായും തടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സാരി ഉടുത്താവും വരുന്നത്. മുൻപ് പത്താം ക്ലാസിലെ സെന്റോഫ് ദിനത്തിൽ സാരി ഉടുത്തു അവൾ മുന്നിൽ വന്നപ്പോൾ എന്തൊരു സുന്ദരിയായിരുന്നു. അന്ന് മുണ്ടുടുത്ത് അവളുടെ മുന്നിലൂടെ പലവട്ടം നടന്നപ്പോഴാണ് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു നോട്ടം കിട്ടിയത്. അന്ന് തന്നെയാണ് അവളുടെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ കൈയ്യിൽ നിന്നും അവളറിയാതെ വാങ്ങി സാഹിത്യം കുത്തിനിറച്ചതും. പക്ഷേ എന്തിനായിരിക്കും ഈ വൈകിയ വേളയിലെങ്കിലും തന്നെ കാണണമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞതെന്നോർത്തോർത്ത് അയാൾ ഉറക്കം നടിച്ചുകിടന്നു.

പിറ്റേന്ന് ഗുൽമോഹർ മരങ്ങൾ ഉണരും മുന്നേ അയാൾ ക്യാമ്പസിൽ എത്തിയിരുന്നു. വരിവരിയായി നിൽക്കുന്ന ചുവപ്പും നീലയും നിറമുള്ള ഗുൽമോഹർ മരങ്ങളെ പകൽവെളിച്ചത്തിന്റെ ആകാശ നീലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണാൻ എന്തുഭംഗിയാണെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി. ലോകത്ത് ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഗുൽമോഹർ മരങ്ങളെ രൂപേഷ് ഇതുവരെ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല. കവാടത്തിലെ സെക്യൂരിറ്റി സംശയത്തോടെയാണ് രൂപേഷിനെ വരവേറ്റതെങ്കിലും പൂർവവിദ്യാർഥിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആദരവോടെ അയാൾ എഴുന്നേറ്റു. വിരസമായ ഒരു ഞായറാഴ്ചയുടെ നീരസവും ഉന്മേഷക്കുറവും പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹം തനിക്കായി ആ കവാടം മലർക്കെ തുറന്നിട്ടു. "എന്തായാലും പഴയ ഓർമ്മകളൊക്കെ അയവിറക്കി സാർ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ കുറച്ചധികം സമയമെടുക്കുമല്ലോ.. അപ്പോഴേക്കും ഞാനൊന്ന് വീടുവരെ ഓടി പോയേച്ചും വരാം" എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി സ്ഥലം കാലിയാക്കി. തന്നെപോലൊരു പൂർവവിദ്യാർഥിയെ അയാൾ കാത്തിരുന്നതുപോലെ.. ഇവിടുന്നങ്ങോട്ടുള്ള രൂപേഷിന്റെ ചുവടുകൾക്ക് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. ഒന്നാം ക്ലാസുമുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ചെലവഴിച്ച ഒരിടത്ത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്തുന്ന ഒരാളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് എത്ര വൈകാരികമായിട്ടാവുമെന്ന് അയാളിപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സഹോദരന്റെയും അധ്യാപകന്റെയും വിരലുകളിൽ തൂങ്ങി മാറി മാറി നടന്നുകയറിയ അതേ തിരുമുറ്റം. സ്കൂൾ ആനിവേഴ്സറികൾക്കും അസംബ്ലികൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ച, സൗഹൃദങ്ങളുടെയും തമ്മിൽ തല്ലിന്റെയും പ്രണയവിരഹങ്ങളുടെയും കേദാരമായിരുന്ന അതേ സ്കൂൾ മുറ്റം. ഇരു വശങ്ങളിലായി പൂത്തുലഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഗുൽമോഹർ മരങ്ങൾ. ഇക്കൂട്ടത്തിലേതോ ഒരു മരത്തിന്റെ തൊലിപ്പുറത്താണ് അന്നൊരിക്കൽ തന്റെ പേരിനൊപ്പം രൂപേഷ് അവളുടെ പേരും കോറിയിട്ടത്. കൗതുകത്തോടെ മരത്തിൽ വിരലോടിക്കുന്നതിനിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി പിന്നിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ട രൂപേഷ് ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞു. "അതൊക്കെ ഇപ്പോ മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും, പത്തുമുപ്പത് വർഷമായില്ലേ.." ഇരുപത്തിരണ്ടോളം വയസ്സ് പ്രായമുള്ള വെളുത്ത് മെലിഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി തന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്നു.

അവൾ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി, "സോറി... അങ്കിൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ആളല്ല. ഞാൻ രൂപ, ഋതുപർണയുടെ മകളാണ്." ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കുന്നത് കണ്ട് അവൾ തുടർന്നു. അമ്മ വന്നിട്ടില്ല. നല്ല ഉറക്കമാണ്. അങ്കിളിനെ ബോറടിപ്പിക്കാതെ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കാനാ എന്നെ പറഞ്ഞുവിട്ടത്. അവളുടെ നിർത്താതെയുള്ള സംസാരം ആശ്ചര്യത്തോടെ കേട്ടുനിൽക്കാനല്ലാതെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ അയാൾക്കായില്ല. കാഴ്ചയിൽ ഏറെക്കുറെ ഋതുവിന്റെ ഛായ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സംസാരത്തിൽ തീരെ സാമ്യമില്ല. ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട് പോലും ഋതു ഇതുപോലെ വാചാലയാവുന്നത് രൂപേഷ് കണ്ടിട്ടേയില്ല. വളരെ പെട്ടെന്നുതന്നെ അവർ നല്ല അടുപ്പത്തിലായി. സ്കൂളിലെ മിക്ക ഇടങ്ങളും അവർ തേടി ചെന്നു. പഴയ ക്ലാസുമുറികളും ആഡിറ്റോറിയവും ഗ്രൗണ്ടും ഒക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ കാലം അയാൾക്കായി കരുതിവച്ചിരുന്നു. പടവുകൾ കയറി എട്ടാം ക്ലാസിനുമുന്നിലെ വരാന്തയിലെത്തിയപ്പോൾ രൂപ അയാളോട് ചോദിച്ചു...

രൂപ: ഇവിടെ വച്ചല്ലേ അങ്കിൾ ആദ്യമായി അമ്മയോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാൻ കാത്തുനിന്നത്.. എന്നിട്ട് ആള് അടുത്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും വടി വിഴുങ്ങി നിന്നു.. അല്ലേ... രൂപേഷ് അമ്പരന്നുപോയി.

രൂപേഷ്: താനാള് കൊള്ളാലോടോ... സത്യത്തിൽ ഋതുവിന് അത് അന്നേ മനസ്സിലായിരുന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു.

രൂപ: ങ്ങാ.. ബെസ്റ്റ്... അമ്മയാരാ മോള്.. അങ്കിൾ ഏതുവരെ പോകുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാ പുള്ളിക്കാരി പൊട്ടൻ കളിച്ചത്.

ഉള്ളിലെ നോവെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് രൂപേഷിന് ഇപ്പോ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. മിടുക്കിയായ രൂപയ്ക്ക് അത്രയേറെ അയാളെ സ്വാധീനിക്കാനായി. അവളോട് വല്ലാത്തൊരു വാത്സല്യവും കരുതലും ഒക്കെയുണ്ട് പിന്നീടുള്ള രൂപേഷിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ. ഒരുപക്ഷേ തനിക്ക് ജനിക്കാതെ പോയ മകളാണല്ലോ ഇവൾ എന്നൊരു ബോധ്യവും അയാളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. യു.പി സെക്ഷനരികിലെ ബോഗൻവില്ല കാടുകളും പിന്നിട്ട് അവരിപ്പോൾ സ്കൂൾ ആഡിറ്റോറിയത്തിന്

മുൻപിലെത്തുന്നു. രൂപേഷിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗൃഹാതുരസ്മരണകൾ അരിച്ചുകയറുന്നത് അവൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

രൂപ: എന്തേ കട്ട നൊസ്റ്റാൾജിയ ഫീൽ തോന്നുന്നുണ്ടോ...?

രൂപേഷ്: ടീ നിന്റെ അമ്മ പലവട്ടം ആടുകയും പാടുകയും ചെയ്ത സ്റ്റേജാ... ഞങ്ങൾ പാവങ്ങള് അന്തംവിട്ട് ദേ ഇവിടിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാറുണ്ട്...

രൂപ: ഞങ്ങൾ എന്ന പ്ലൂറൽ വേണ്ട... നിങ്ങൾ, അതായത് ദ ഗ്രേറ്റ് രൂപേഷ് നാരായണൻ മാത്രമാണ് അതിൽ ലയിച്ചിരുന്നുപോയിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടൊരിക്കൽ അമ്മയുടെ ഡാൻസിനിടയ്ക്ക് കാസറ്റ് ഊരിയെടുത്തുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പാവപ്പെട്ട മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്ററെ ഓടിച്ചിട്ടിടിച്ചതും പാവം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും.. അല്ലേ...

അതിശയത്തോടെയാണ് രൂപേഷ് അവളെ കേട്ടത്. വള്ളിപുള്ളി തെറ്റാതെ ഇതെല്ലാം ഇവൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഋതു ഇപ്പോഴും ഇതെല്ലാം ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്നിട്ടും ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവന്നു ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് എന്ന് രൂപേഷ് ഓർത്തു. അതിനിടെ പെട്ടെന്നെന്തോ ഓർത്തിട്ടെന്ന പോലെ അവൾ പറഞ്ഞു.

രൂപ: ഈ സ്റ്റേജിൽ വച്ചല്ലേ അങ്കിൾ ശാർങ്ഗകപക്ഷികൾ കവിത ചൊല്ലിയപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വരികൾ മറന്നുപോയത്...

രൂപേഷ്: ഞാനത് പറയാൻ തുടങ്ങുവാരുന്നു. അന്നാരോ പെട്ടെന്ന് അടുത്തവരി കടലാസിൽ കുത്തിക്കുറിച്ച് എന്റെ കൈയ്യിൽ എത്തിച്ചു. അതുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ മാനം പോയില്ല.

രണ്ടുപേരും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനിടയിൽ രൂപ പറഞ്ഞു.

രൂപ: ആരോ അല്ല, ദാറ്റ്സ് മൈ വണ്ടർഫുൾ മദർ.

രൂപേഷ്: റിയലി...?

പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തല കുലുക്കുന്ന രൂപ. പിന്നെയും പല ഓർമ്മകളും പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് അവരിപ്പോൾ ഗുൽമോഹർ പാർക്കിലെത്തി. ചുവപ്പും നീലയും മഞ്ഞയും നിറമുള്ള ഗുൽമോഹർ പൂക്കൾ വീണ് പരവതാനി വിരിച്ചതുപോലത്തെ മണ്ണ്.. അവിടവിടെയായി മനോഹരമായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചുകൾ. വെയിൽച്ചൂടിലും തണൽമരങ്ങൾ പകരുന്ന ശീതളച്ഛായ. പക്ഷികൾക്ക് ദാഹമകറ്റാനായി ഒരു ചെറിയ കുളം. ആരെയും ഭയക്കാതെ പാറിപ്പറക്കുന്ന പൂമ്പാറ്റകൾ. രൂപേഷിന് സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇടവും ഇതായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്നിവിടെ ഇത്രയും ഗുൽമോഹർ മരങ്ങളോ ഇതുപോലൊരു പാർക്കോ ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴേക്കും താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന ഗുൽമോഹർ മൊട്ടുകളുടെ ഇതളുകൾ വിരലുകളിൽ ഒട്ടിച്ച് രൂപ ഒരു ഡ്രാക്കുളയെ പോലെ രൂപേഷിന്റെ നേർക്ക് ഓടിവരുന്നു. അയാൾക്ക് അപ്പോ ഓർമ്മ വന്നത് ഋതുവിനെയാണ്. ഗുൽമോഹറുകളുടെയും പൂമ്പാറ്റകളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ഒക്കെ ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ചശേഷം ക്ഷീണത്തോടെ അവളോടി വന്ന് അയാളുടെ അടുത്തിരുന്നു. ഒരു നിമിഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായി അവൾ രൂപേഷിനോട് ചോദിച്ചു.

രൂപ: അങ്കിളിന് അമ്മയെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കില് മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ... പോട്ടെ... സ്കൂൾ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെയും കുറേ വർഷങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ നമ്പർ എടുത്ത് വിളിക്കാമായിരുന്നില്ലേ.. എന്താ അപ്പോഴും ധൈര്യമില്ലായിരുന്നോ... എന്നിട്ട് സിബി ആന്റിയുടെ കൈയ്യിൽ നിന്നും ഓട്ടോഗ്രാഫ് പിടിച്ചുവാങ്ങി എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഇഷ്ടമാണ് പോലും. അത് അമ്മ അറിയുന്നത് തന്നെ ഏറെ വൈകിയാണ്. അങ്കിൾ എഴുതിയ ആ പേപ്പർ കീറിമാറ്റിയിട്ടാണ് അന്ന് അമ്മയുടെ കൈയ്യിൽ ആന്റി ആ ഓട്ടോഗ്രാഫ് കൊടുത്തത്. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സിബി ആന്റി തമാശയോടെ അതു പറഞ്ഞുചിരിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് അമ്മ അറിയുന്നത് പോലും. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും...

കൊഴിയാൻ വയ്യാതെ കൊതിയോടെ ഇതളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്ന ഗുൽമോഹർ പൂക്കളെ എവിടെനിന്നോ വന്നൊരു ചാറ്റൽമഴ വേർപെടുത്തി. മഴ ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ പൂക്കൾ ഒന്നിനു പിറകേ ഒന്നായി താഴേക്ക്. ആ മഴ രൂപേഷിന് അപ്പോ അനിവാര്യമായിരുന്നു. തന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നത് അവൾ കാണാതിരിക്കാൻ.. പാർക്കിലെ കൂടാരത്തിലിരുന്ന് താനും ഈ പെൺകുട്ടിയും കാണുന്നത് ഒരേ മഴയാകുമോ എന്നയാൾ സംശയിച്ചു. മഴയൊന്ന് തുള്ളിയെടുത്തപ്പോൾ അവൾ പോകാനായി എഴുന്നേറ്റു. അതിനു മുൻപ് തന്റെ ബാഗിനുള്ളിൽ നിന്നും ഒരു ഡയറി പുറത്തെടുത്ത് അവൾ അയാൾക്ക് നേരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

രൂപ: ഇത് അങ്കിളിന് തരാനായി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ്. അമ്മയ്ക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്.

നിർവികാരതയോടെ അത്രയും പറഞ്ഞ് സ്കൂളിന് പുറത്തേക്ക് നടക്കുന്ന രൂപ. അവൾ തന്റെ ഫോണിൽ നിന്നും ഗുൽമോഹർ ഡേയ്സ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പാർക്കിലെ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് ഡയറിത്താളുകൾ ആവേശത്തോടെ മറിക്കുന്ന രൂപേഷ്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഗുൽമോഹർ പാർക്ക് എന്നെഴുതിയ മാർബിൾ ഫലകത്തിന്റെ താഴെയായി പൊടിപിടിച്ച ചില അക്ഷരങ്ങൾ മഴ നനഞ്ഞതോടെ തെളിഞ്ഞു വന്നു;

GULMOHAR PARK-

IN FOND MEMORY OF A WONDERFUL MOTHER AND HER GULMOHAR DAYS...

BY HER SPECIAL DAUGHTER!

