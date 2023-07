'അച്ഛനെ തല്ലി, പക്ഷെ അന്നു മുതല്‍ ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല', യുവാവ് ആകെ പ്രശ്നത്തിൽ

യൗവ്വനമുറ്റത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്ന ന്യൂജൻ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ഞാൻ പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉറങ്ങിയില്ല എന്നത് നിങ്ങൾ മൂത്ത മൂരാച്ചികൾ കരുതും പോലെ മൊബൈൽ നോക്കി ഇരുന്നിട്ടല്ല. മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ തല്ലി, ചെകിട് അടച്ചൊന്നുകൊടുത്തു. കൊടുക്കേണ്ടിവന്നതാണ്, മൂരാച്ചികൾ കരുതും പോലെ ഞാൻ കഞ്ചാവോ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റോ അല്ല. അച്ഛനെ തല്ലി രണ്ടുനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് ഒരു തരി പോലും ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ഗവണ്‍മെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ജനറൽ ഫിസിഷ്യൻ ആയ എന്റെ വല്യച്ഛന്റെ മകൻ ഡോ: ആനന്ദിനെ വിളിച്ചു, ഫോണിന്റെ മറുതലയിലിരുന്ന് ആനന്ദ് അണ്ണൻ ചോദിച്ചു.. "എന്നടാ കണ്ണാ? ചൊല്ല്" "ആനന്ദ് അണ്ണാ, നേക്ക് രണ്ടുനാളാ തൂങ്ക മുടിയറതില്ലയ്." "യെന്നാച്ച്, പൊൺ വിഷയമാ?" "പൊണ്ണു കിണ്ണൊന്നുമല്ലൈ, നാൻ അപ്പാവെ ഒരു ചാമ്പ് ചാമ്പിട്ടേൻ." "ഓ, വെരി ഗുഡ് ഡ കണ്ണാ, യെത് എന്നാലേ മുടിയലയോ നീ പണ്ണിട്ടെ, keep it up." "അണ്ണാ, help me please." "നാൻ തിരിപ്പി സായംകാലം കൂപടറേൻ ഡ കണ്ണാ," എന്നു പറഞ്ഞു ഡോ. ആനന്ദ് ഫോൺ വച്ചു.

ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോ. ആനന്ദ് തന്റെ സഹോദരൻ (കസിൻ) രങ്കനാഥന്റെ മകൻ ശ്രീറാം എന്ന കണ്ണൻ വിളിച്ചതോർത്തു. രങ്കണ്ണാവെ അടിച്ച വിവരം ശ്രീറാം പറയുമുമ്പേ അമ്പലത്തിൽ വച്ചു ഞാൻ അറിയാനിടയായിരുന്നു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ച്ചകളിലും അമ്മാവെ കോവിലിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്റെ പൊണ്ടാട്ടി രമ്യ ഓർമ്മപെടുത്തും: ചുമ്മാ തൊഴുതുവന്താമട്ടും പോരാത്, അവ യാർക്കിട്ടെയെന്ന പേശറാളോ അത് യെനക്ക് തെരിഞ്ചാകണം. ഞായർദിന പ്രത്യേക പരിപാടികളുടെ തിരക്കൊഴിഞ്ഞ് രമ്യ കാപ്പിയുമായെത്തിയപ്പോൾ എന്റെ ഉച്ചമയക്കം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവൾ ചോദിക്കുംമുമ്പ് ഞാൻ അമ്പലവിശേഷകെട്ടഴിച്ചു.. "അമ്മാവുക്ക് ഇന്നയ്ക്ക് അലമേലുമാമി മട്ടുന്താൻ കൂട്ടിരുന്താൾ." "ഓ, അപ്പൊ target നാനും ജയാക്കാവും, അല്ലവാ?" "ഉന്നെപറ്റിയെതുവുമെ പേശലയ്. ജയാവോട് സാമർഥ്യം താൻ മെയിൻ ടോപിക്." "യെന്ന സാമർഥ്യം?" "ദീപാരാധന സമയത്ത് ഓടിപാഞ്ഞുവന്ത് ഇടിച്ചുകേറി നടക്കുമുന്നാടി സ്ഥാനമുറപ്പിക്കറുത്, നടതുറന്ത്‌ തൃപ്പടിയിലെ ദീപാരാധനാതട്ട് വയ്കറുതുക്ക് മുന്നാടി തിരുമേനിയോട് കൈയിലേന്തത് തട്ടിപറിക്കറുത്, അപ്പടിയപ്പടി N number ഓഫ് സാമർഥ്യംസ്." "യിതെല്ലാം വന്ത് ഒരു സാമർഥ്യമാ? അപ്പറം?" "Yes, I am coming to the main point. അപ്പറമാ അവാ ചൊന്ന വിഷയത്തെ കേട്ട് നാൻ റൊമ്പവും ടെൻഷൻ ആയിട്ടേൻ." "യെന്നാച്ച്?"

"ശ്രീറാം രങ്കണ്ണവേ തല്ലിട്ടാൻ, ജയാവോട് കുത്തിത്തിരുപ്പാക്കും കാരണംന്ത് മാമി." "ഓ, ഇതുക്കുവന്ത് നീങ്കയെതുക്ക് ടെൻസ്ഡ് ആകണം? രങ്കണ്ണാവുക്ക് അടികടച്ചനാ അതുക്ക് അവരോട് അമ്മാ അലമേലുമാമി മട്ടുന്താൻ കാരണം. ജയാക്ക വന്ത് നല്ല വൈഫ്, അപ്പടിയൊന്നും ചെയ്യമാട്ടാൾ. അതുപോട്ടും, യെന്നെപറ്റി ഉങ്ക അമ്മ യെന്ന പേശിനാൾ?" "യെന്നാടി രമ്യായിത്? രങ്കണ്ണാവുക്ക് അടികടച്ചത് അവളോകേവലമാന വാർത്തയാ?" ഓ, സ്ഥിരം നമ്പർ, ഉങ്ക അമ്മാവെ ഡിഫൻഡ് പണ്ണണം, അവളോത്താനെ? അതുക്കാഹെ മെയിൻ ടോപിക്കിലേന്ത് വഴക്കമ ഒഴിഞ്ചുമാറ ട്രൈ പണ്ണറ്,..." എന്ന് തുടങ്ങി ഒരുപാട് തർക്കിച്ച് എപ്പോഴത്തെയും പോലെ എന്നോട് പിണങ്ങി രമ്യ അടുക്കളയിലേക്കുപോയി. സാധാരണനിലയ്ക്ക് പിന്നാലെ പോയി സമാധാനിപ്പിച്ച് ഞാനവളെ തിരികെ കിടപ്പറയിൽ എത്തിക്കണം, എന്നിട്ട് ആവോളം സ്നേഹം നൽകി ഞായർവേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെടണം, അതിനുശേഷം രണ്ടുപേരും കുളിച്ചൊരുങ്ങി കുട്ടികളുമൊത്ത് പുറത്തു പോകണം, പിന്നെ eating out, തിരിച്ചെത്തി another round of വേഴ്ച. അതോടുകൂടി ഒഴുകിപ്പോയ ഒരാഴ്ചയുടെ ആലസ്യത്തിലുറങ്ങുമുമ്പ്, ശേഷിക്കുന്ന ഓരോദിവസവും അമൂല്യമാം വണ്ണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ജീവിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും ഒരുമിച്ചു പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം..

മേൽ പറഞ്ഞ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ഭംഗം സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ തിരിച്ചറിവിൽ തിരികെവന്ന് റൂമിൽ എത്തിനോക്കിയ രമ്യ കണ്ടത് ബുക്ക് ഷെൽഫിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന കുപ്പിയെടുത്ത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാനൊരു പെഗ് പകരുന്നതാണ്. അത്രയേറെ അസ്വസ്ഥനാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ കുപ്പി പുറത്തെടുക്കാറെന്ന് അവൾക്കറിയാം. എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കുവിട്ട് അവൾ മറ്റെന്തിലോ വ്യാപൃതയായി. സ്കോച്ച് വിസ്കിയിൽ ഓർമ്മകൾചാലിച്ച് ഞാനയവിറക്കി. ബാല്യം, കൗമാരം, പിന്നെ യൗവ്വനാരംഭം, രങ്കണ്ണാവുൾപ്പടെയുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികളോട് ഒപ്പം ചിലവിട്ട ഈ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഓർക്കുന്തോറും മധുരമേറുന്ന സ്മരണകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. രങ്കണ്ണാവെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലെത്തിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ നാടിന്റെ സൗന്ദര്യവും സൗകര്യങ്ങളും ആയിരുന്നെന്ന പലരുടെയും വിലയിരുത്തലിനോട് ഞാനും യോജിച്ചിരുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല, നാടിന്റെ മാറ്റം കാണാൻ കഴിയാത്തവിധം അത് അദ്ദേഹത്തെ അന്ധനാക്കിയെന്നുമുള്ള എന്റെ പ്രത്യേക വിലയിരുത്തൽ അതിനൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു.

ഞങ്ങളോരോരോ കുടുംബക്കാരായി മറ്റുപല പട്ടണങ്ങളിലേക്കും വിദേശത്തേക്കും ഉപജീവനത്തിനും ഉന്നമനത്തിനുമായി ചേക്കേറികൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും രങ്കണ്ണ നാടുവിടാൻ തയാറായില്ല. ഉപജീവനം അദ്ദേഹത്തിന് വിഷയമായിരുന്നില്ല, നന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ അദ്ദേഹം ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികൾക്കും സമപ്രായക്കാർക്കും പാഠ്യവിഷയങ്ങളിൽ ട്യൂഷനും, സംഗീത വാദ്യോപകരണ ക്ലാസ്സുകളും എടുത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും പകർന്നു കിട്ടിയ അറിവാണ് ഞങ്ങളിൽ പലരുടെയും വിജയത്തിന് അടിത്തറ പാകിയത്. പിന്നീടെഴുതിയ സർക്കാർ ഉദ്യോഗ പരീക്ഷകളിൽ ഒരുവിധമെല്ലാം അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. പല തസ്‌തികകളും പരീക്ഷിച്ച് അതിൽ കൊള്ളാവുന്നതെന്നു തോന്നിയതൊന്നിൽ തൂങ്ങി ശിഷ്ട ജീവിതം ഈ മനോഹര തീരത്തുതന്നെ തള്ളിനീക്കാം എന്നുറപ്പിച്ചു. ഞങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും നാടൊഴിയുന്നതിനോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങളും, ആചാരങ്ങളും, ജീവത്ക്രമത്തിന്റെ പതിവു കാഴ്ച്ചകളും, മറ്റും ഞങ്ങളോടൊപ്പം വണ്ടി കയറി. നവരാത്രി മുതൽ ത്രികാർത്തികയും ആവണി അവിട്ടവും വരെയുള്ള ആഘോഷങ്ങളിൽ ചിലത് ആ ഗ്രാമത്തിൽ നാമമാത്രമായി, ചിലത് തീർത്തും ഇല്ലാതായി. സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം പ്രകൃതിയുടെ മാറ്റങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടി. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കാലവർഷത്തിന്റെ കുളിർമ്മകെടുത്തി. അമ്പലമുറ്റത്തും നടപ്പുരയിലും ആലിൻചുവട്ടിലും കുളക്കടവിലും തോട്ടുവക്കത്തും ചൂടൊഴിയാത്ത അവസ്ഥയായി, പയ്യെപ്പയ്യെ എല്ലാ ഇടങ്ങളും വൃത്തിഹീനവുമായി.

നാടിന്റെ മാറ്റം രങ്കണ്ണാവിന്റെ താളം തെറ്റിച്ചു, ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉൾവലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. രങ്കണ്ണാവിന്റെ മാറ്റം ഗ്രാമസുന്ദരീപട്ടക്കാരിയും, അതികേമിയും, അനുരാഗവതിയുമായ ജയലക്ഷ്മി എന്ന ജയയുടെ മനസ്സിനെ ദിനംപ്രതി എന്നമട്ടിൽ മദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ജയക്ക് എന്റെ മൂത്ത സഹോദരി പ്രേമോപദേശം നൽകി. "ജയാ, ഊങ്കയ്യിലെ ടു ഓപ്ഷൻസ് ഇരുക്ക്, നമ്പർ വൺ: അവനുക്ക് മുഴുവട്ടാകർത്തുക്ക് മുന്നാടി നാളേക്ക്-നാളെ തിരുമണം, ഇല്ലാട്ടി; forget him forever." അധികം വൈകാതെ അവൾ Mrs. ജയലക്ഷ്മി രങ്കനാഥൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. ഏറെ കാലത്തിനൊടുവിലാണെങ്കിലും നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിൽ നിന്നും രങ്കന്നെ പൊക്കിയെടുത്ത് പുത്രസൗഭാഗ്യത്തിലേക്കെത്തിക്കാൻ ജയക്ക് കഴിഞ്ഞു. ശ്രീരാമിന്റെ പിറവി ആ വീടിനെ മാറ്റി മറിച്ചു. സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ശബ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി, കാർത്തികക്ക് വിളക്കുകൾ തെളിഞ്ഞു, ബോമ്മക്കൊലു വീടിന് അലങ്കാരമായി. ഏറെ കാലത്തിനുശേഷം ശ്രീരാമർ കോവിലിലെ നടപ്പുരയിൽ നവമിയാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ "സംഗീത കച്ചേരി, By G.രങ്കനാഥൻ" എന്നെഴുതപ്പെട്ടു. ബോംബെയിൽ നിന്നും മൂർത്തി വിളിച്ചു: I will be there on 9th itself. ജയറാം is in India, he will also join. രങ്കണ്ണാവെ റോമ്പം miss പണ്ണറാൾ. കച്ചേരിക്ക് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പഴയ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരേ വരിയിൽ നിരന്നിരുന്നു. മുൻ നിരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ജയയെയും മടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ശ്രീരാമിനെയും നോക്കി "എന്ന തവം സെയ്തനെ" എന്ന കീർത്തനം രങ്കണ്ണൻ നെഞ്ചിൽ തട്ടി ആലപിച്ചപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണിൽ വെള്ളം പൊടിഞ്ഞത് സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ കാണുകയും, കച്ചേരിക്ക് ശേഷം നടന്ന ലഹരി പരിപാടിയിൽ അതുപറഞ്ഞ് എന്നെ കളിയാക്കിയതും ഇന്നലെ എന്ന പോലെ ഞാൻ ഓർത്തു.

ആ രങ്കണ്ണാവെയാണ് ശ്രീറാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തല്ലിയിരിക്കുന്നത്. ശ്രീരാമിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. "ചൊല്ല്, എന്നാത്ക്ക് അപ്പാവെ ചാമ്പിട്ടാൻ?" "ഒരു specific കാര്യത്തുക്ക് അല്ലായ്, he is too protective. എന്നോട് പിന്നിലേന്തു മാറമാട്ടാൾ." ശ്രീറാം കാര്യങ്ങൾ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു. പയ്യന് വയസ്സ് പതിനെട്ടു കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോഴും രങ്കണ്ണാവുക്ക് അവൻ ചെല്ലകുട്ടിയാണ്, അവന് ഒരുതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും വരാതെ നോക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവന് ഇടം വലം തിരിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവനെ പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല, ഏതൊരു ചെറുപ്പക്കാരനും ചെയ്തേക്കാവുന്ന കാര്യമേ അവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളു. അവനതിൽ വല്ലാതെ ഖേദിക്കുന്നുമുണ്ട്. മറുഭാഗത്ത് ഞാൻ ആരാധിച്ചിരുന്ന എന്റെ പ്രിയ രങ്കണ്ണാവാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിച്ചത് സ്വന്തം മകനായാലും ശരി അത് തുടരാൻ അനുവദിക്കരുത്. ആരുടെ സഹായം തേടും എന്ന ചോദ്യത്തിന്, എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയില്ല ആദ്യം മനസ്സിൽ വന്നത് പഴയ കോളജ് സഹപാഠി രാജൻ വർഗീസ് IPS നെയാണ്. ഉടനെ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു. അതുകേട്ടതും ഹ ഹ ഹ എന്ന് ഉറക്കെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു: എന്റെ ഡോക്ടർ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു കേസിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നത്, ഇതു ഞാൻ തെളിയിക്കും, sometimes the “police science” works better than “medical science”. അവനെ എത്രയും വേഗം ഇടുക്കിയിലെത്തിക്കുക. ഞാൻ വീണ്ടും ശ്രീരാമിനെ വിളിച്ചു. ഡേയ്, ഗെറ്റ് റെഡി, ഒരു ട്രിപ്പ് പോലാം! പോരുന്ന വഴിക്ക് അവന്റെ അച്ഛന്റെ പാരന്റിങ് പിഴവുകളെയും അതുപോലുള്ള മറ്റു കുറവുകളേയും പറ്റി സംസാരിക്കാൻ മറക്കരുത്: രാജൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ പോലെ ഉപദേശിച്ചു.

അടുത്ത ദിവസം ഞാനും ശ്രീരാമും ഇടുക്കിയിൽ എത്തി. രാജൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം തൂക്കുപാലത്തെ ഹോട്ടലിന് സമീപം വണ്ടി നിർത്തി, ശ്രീരാമിനെ വണ്ടിയിലിരുത്തി ഞാൻ ഹോട്ടലിനകത്തേക്കുകയറിയതും ഒരു ജീപ്പ് വന്ന് എന്റെ വണ്ടിക്കരികിൽ നിർത്തി. ശ്രീരാമിനെ പൊക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി. അടുത്ത പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഞാൻ "മാൻ മിസിങ്" പരാതി കൊടുത്തു. മറ്റൊരു വണ്ടി വന്ന് എന്നെ രാജന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അടുത്ത ദിവസം രാത്രി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വിളിവന്ന പ്രകാരം ഞാൻ പോയി ശ്രീരാമിനെ കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. ശ്രീരാം തലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഭാരമെല്ലാമൊഴിഞ്ഞ് വളരെ ശാന്തനായി കാണപ്പെട്ടു! പോകുന്ന വഴിക്ക് അവന്റെ അച്ഛന്റെ പിഴവുകളെ വീണ്ടും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും, അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷനിൽ നീ ഞെട്ടി പോകുമെന്നും രാജൻ മുന്നറിയിപ്പുനൽകിയിരുന്നു. അതുപ്രകാരം ഞാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി, ഉന്നോട് അപ്പാ താൻ ഇതുക്കെല്ലാം കാരണം, എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കും മുൻപേ അവൻ ഇടപെട്ട് പറഞ്ഞു: "we are wrong അണ്ണാ, അപ്പടിപെട്ട ഒരു അപ്പാവെ കടച്ചത് എന്നോട് മുജ്ജന്മ സുകൃതം."

