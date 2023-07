"മോനൂട്ടാ.. അച്ഛമ്മ ഇപ്പോഴും പുറകിൽനിന്നു വിളിക്കുന്നതുപോലെ", നാട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്ന മലയാളി

ശ്രീ പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി, മ്യൂസിയം, കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരം, വെള്ളയമ്പലം, കോവളം, പിന്നെ പാളയവും. തളർന്നു പോവും നാവെന്നാണ് പാളയത്തെപ്പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ പഴമക്കാരുടെ പക്ഷം. ഗണപതി ക്ഷേത്രവും ജുമാ മസ്ജിദും സെന്റ് ജോസഫ്സ് ചർച്ചും രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപവും കണ്ണേമാറ ചന്തയും കേരള സർവകലാശാലയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജും സാഫല്യം കോംപ്ലക്സും എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലും ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയവും പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയും ഫൈൻആർട്സ് കോളജും ഒക്കെയുള്ള പാളയം, നഗരത്തിലൂടെയുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പാളയം പാസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവുമോ അതിന്റെ പുറകിലുള്ള വലിയ ചരിത്രം. ഇന്നും പലർക്കും അറിയാത്ത ചരിത്ര കഥകൾ പാളയത്തെ പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും പറയാനുണ്ടാവും. രാജഭരണ കാലത്തെ കഥകളുടെ തിളക്കം മനസ്സിൽ കുറച്ചുകൂടെ മുൻപേ ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന തോന്നൽ ഉദിപ്പിക്കുകയാണ്. "പാളയം" എന്നാൽ "cantonment" ആണത്രേ. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാർത്താണ്ഡ വർമ്മയുടെ കാലശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരവൻ കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവായി സ്ഥാനമേറ്റപ്പോൾ പദ്മനാഭപുരത്തുനിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തെക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം മാറ്റുകയുണ്ടായി, അക്കാലത്ത് "Travancore Nair Brigade" ൽ പെട്ട പട്ടാളക്കാരും കുതിരപ്പട്ടാളക്കാരും തങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന രണ്ടു ഗണപതി വിഗ്രഹങ്ങളും ഒരു ഹനുമാൻ വിഗ്രഹവും കൂടെ കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. ഇന്നത്തെ പഴവങ്ങാടി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉള്ള വിഗ്രഹം അതിലൊന്നാണ്. രണ്ടാമത്തേത് പട്ടാളക്കാർ തമ്പടിച്ച പാളയത്തും പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ഹനുമാൻ വിഗ്രഹം ഇന്നത്തെ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിന്റ അടുത്തും പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് പാളയം എന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടാകുന്നതും അവിടെ ഒരു ഗണപതി ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായതും.

1814-ൽ സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവ് നാട് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് ആദ്യമായി ഒരു പള്ളി പാളയത്ത് ഉയരുന്നത്. “പട്ടാള പള്ളി” എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആ പള്ളിയാണ് ഇന്നത്തെ പാളയം ജുമാ മസ്ജിദ്. ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്തു പണി കഴിപ്പിച്ച പള്ളിയും അതിനടുത്തുതന്നെ. ഇന്ന് കാണുന്ന സെന്റ് ജോസെഫ്സ് പള്ളി. പഠിച്ചെടുത്തതും പറഞ്ഞുകേട്ടതുമെല്ലാം കണ്മുന്നിൽ എത്തിയപ്പോൾ അദ്‌ഭുതം തന്നെ മനസ്സിൽ. പലപ്പോഴും കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ പള്ളി പെരുന്നാളിന് പോയതല്ലാതെ പ്രാർഥിച്ചത് ഇപ്പോഴാണ്. ടൂർ പ്രോഗ്രാമിൽ പള്ളിയും ഉള്ളത് നന്നായി. ഇനിയെന്തായാലും എല്ലാം പരസ്പരപൂരകങ്ങളായിരിക്കണമല്ലോ. പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോഴാണ് അവൾ ഒരാഗ്രഹം പറഞ്ഞത്. Dear... I also want to pray in Our Lady Of Dolours Basilica. ഇവൾക്കിതൊക്കെ എങ്ങനെയറിയാം? ഒ ഗോഡ്.. അതങ്ങു തൃശൂരല്ലേ? തൃശൂരിലെ പുത്തൻപള്ളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യാകുലമാതാവിന്റെ ബസലിക്കയിൽ പ്രാർഥിക്കണം എന്നാണ് അവളുടെ ആഗ്രഹം. ഈ സമയമില്ലാത്ത സമയത്തു അതൊക്കെ നടക്കാത്ത കാര്യം തന്നെ. എനിക്കും പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെതന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയമാണത്. ഗോത്തിക് വാസ്തുശൈലിയിൽ പണികഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പള്ളി ഉയരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാമതും ഏഷ്യയിൽ മൂന്നാമതുമാണ്. അവൾ വായിച്ചറിഞ്ഞതാവാം. എല്ലായ്‌പോഴുംപോലെ "പിന്നൊരിക്കലാവാം" എന്ന പതിവ്പല്ലവി തന്നെ ഇവിടെയും. അല്ലെങ്കിൽ വടക്കുന്നാഥനെ ഞാനൊഴിവാക്കുമോ. വലിയ മതിൽക്കെട്ടിനകത്തു ഇടതൂർന്ന പച്ചമരത്തണലിൽ ആരാണ് ക്ഷീണം തീർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത്. വടക്കുഭാഗത്തെ കൂത്തമ്പലത്തിലെ കൂടിയാട്ടവും കൂത്തും വീണ്ടും വീണ്ടും ആരാണനുഭവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്. നാലമ്പലത്തിലൂടകത്തുകടന്നു മൂന്നു ശ്രീകോവിലിലും തൊഴുതു അത്യപൂർവങ്ങളായ ചുവർചിത്രങ്ങളും ദാരുശിൽപങ്ങളും തൊട്ടറിയാൻ ആരാണുപേക്ഷ കാട്ടുക. പൂരംനാളിൽ കൈലാസനാഥനെ കണ്ട് വന്ദിക്കാൻ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽനിന്നു ദേവിദേവന്മാർ എഴുന്നള്ളിയെത്തുമ്പോൾ താനുമവിടെയുണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുണ്ടാകുമോ.

കുംഭമാസത്തിലെ കറുത്തപക്ഷത്തിലെ ചതുർദ്ദശിദിവസം ലക്ഷദീപങ്ങൾ തെളിയിച്ച, പുഷ്പങ്ങളാൽ അലങ്കരിച്ച ശിവരാത്രി ഉത്സവം മനസ്സിലും തായമ്പകയൊരുക്കി. നാലഞ്ചു മാസമായി ട്രിവാൻഡ്രത്താണെങ്കിലും ആദ്യമായാണ് സിറ്റി ഒന്നു കറങ്ങുന്നത്. ചെറുപ്പം മുതലേ മനസ്സിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. നൈറ്റ് സിറ്റി റൈഡ് എന്തായാലും അടിപൊളിയായി. It was an eazy and beautiful view while travelling in the Open Roof Double-Decker bus. പിന്നെയുള്ള ലേറ്റ് നൈറ്റ് മൂവി അവൾ നന്നായി എന്‍ജോയ് ചെയ്തെന്നു തോന്നുന്നു. "Thar -Love and Thunder". മൂവിയുടെ പേര് പോലെയാവല്ലേ ഈശ്വരാ ലൈഫും. വീട്ടിലറിഞ്ഞാലുള്ള ഇടിവെട്ട് ആണ് പോകാൻ റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവളെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ മുഴുവൻ. സുമേഷ് എവിടെയാണാവോ? സുമേഷ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായില്ല. യാദൃശ്ചികമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവളുടെയും സുമേഷ് അറേഞ്ച് ചെയ്തുതന്ന ഹോം സ്റ്റേയുടെയും പേരിലുള്ള സാദൃശ്യം. അമ്പലമുക്കിലുള്ള ഫേമസ് ഹോംസ്റ്റേ ആണുപോലും. Anies Garden.. പേര് പോലെ തന്നെ നല്ല പരിചരണവും പരിസരവും. She has really enjoyed the picturesque view of the lush green surroundings. Good owner too. Afterall, Gods own countryയിൽ everything should be good one. ഇനി അധികനേരമില്ല ഇറങ്ങാൻ. ഇരുചെവി അറിയാതെ എയർപോർട്ടിൽ നമ്മളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് സുമേഷ് ഏറ്റതാണ്. "സുമേഷേ.. ഡാ.. നീ എവിടെയാ, എത്തില്ലേ സമയത്തിന്?" "ഇതാ ഒരു 10 മിനിറ്റ്.. ഞാനിപ്പോ പേരൂറെത്തി, ഒരു രണ്ടു മിനിറ്റ് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലൊന്നു തൊഴുതു. ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വരുന്നതല്ലേ. നീ check-out formalities complete ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ എത്തി."

Ding-Dong കേട്ടു വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ Benedict sir. Home stayയുടെ "whole and sole" ആണ്. പുറത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. If you need anything else, dont hesitate to tell me. Thank you sir. It was really a home living experience. അവൻ വരുമ്പോഴേക്കും റെഡി ആയതു നന്നായി. നന്ദി പറഞ്ഞോടി വണ്ടിയിൽ കയറുമ്പോൾ സുമേഷ് പറയുന്നു, "നീ പേടിക്കേണ്ടെടാ, നമ്മളെ സമയത്തിനു മുൻപേ ഇവൻ എത്തിക്കും. അൽപമൊരു അഹങ്കാരത്തോടെ സുമേഷ് അവന്റെ പുതിയ സിൽവർ കളർ Ford Endeavorനെയൊന്നു തലോടി. സുമേഷായത് കൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല. എത്ര ട്രാഫിക്കിനിടയിലും സമയത്തു തന്നെ നമ്മളെ എയർപോർട്ടിലെത്തിച്ചിരിക്കും അവൻ. അമ്പലമുക്കും പേരൂർക്കടയും അല്ലെങ്കിലും സുമേഷിന്റെ വിഹാര രംഗങ്ങളായിരുന്നല്ലോ.. ഒരോ മുക്കും മൂലയും അവനു കാണാപാഠം ആയതിനാൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ട്രാഫിക്ക് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല അവന്. തിരക്കിട്ട ഡ്രൈവിംഗിനിടയിലും സുമേഷ് അവൾക്കു ഒരോ സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. This is Law Academy, You know this college was founded in 1967. എന്തു പഠിച്ചിട്ടെന്താടാ കാര്യം അല്ലേ? ഒരുത്തന്റെയും മനസ്സിൽ നേരിന്റെയും നെറിയുടെയും foundation stone ഇടാതെയുള്ള പഠിത്തം അല്ലേ. ഡാ മ്മടെ ലക്ഷ്മി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെടാ. ഒന്നു മീറ്റ് ചെയ്യുന്നോ... ഇവന്റെ തനി സ്വഭാവം വിട്ടിട്ടില്ല. അവളുള്ളത് കൊണ്ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെയ്ന്റെയ്ൻ ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ. മിണ്ടാതിരിക്കുക തന്നെ. Hey, look at that man, he has been protesting outside the Secretaraiat for the last 6 years, demanding justice for his younger brother, who was reportedly killed in police custody. ഇന്നലെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലമായതിനാൽ വണ്ടിയൊന്നു സ്പീഡ് കുറച്ചപ്പോൾ ഞാനും അറിയാതൊന്നു നോക്കി. മെലിഞ്ഞു എല്ലും തോലുമായൊരു കോലം. അണുവിടപോലും സഹാനുഭൂതിയില്ലാത്ത സഹജീവികളുടെ സഹായം വേണ്ടെന്നു വെച്ചിട്ടാവാം അടുത്തു തന്നെ ഒരു ശവപ്പെട്ടിയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊരുതിത്തോൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായ ഒരു പോരാട്ടത്തിന് ശേഷമുള്ള അവസാന യാത്രക്ക് വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ നേരിയ പ്രത്യാശപോലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കെട്ടിയിട്ട നിയമത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ഇനിയെപ്പോഴാണാവോ അവനു വേണ്ടി തുറക്കുന്നത്. സുമേഷ് അവന്റെ യാത്രവിവരണം നിർത്തുന്ന ലക്ഷണമേയില്ല.

നീ മുന്നോട്ടു നോക്കി ഓടിക്കെടാ, അവൾ കേട്ടോളും. ഇത്ര സ്പീഡിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു പുറകിലേക്ക് നോക്കുന്ന സുമേഷിന് എന്നിട്ടും ഒരു കുലുക്കവുമില്ല. കുറേക്കാലം ഗൾഫിലായിരുന്നതിനാൽ അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലിഷ് ഒക്കെ അവൻ തട്ടിവിടും. ഇല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ നാണം കെട്ടു പോയേനെ. അവൾ സുമേഷിനെ മടുപ്പിക്കാതെ എല്ലാം ശ്രവിക്കുന്നത്പോലെ ഇരിക്കുകയാണ്. പറപറക്കുന്ന Endeavor പിന്നെയും മെല്ലെയൊന്നു സൈഡാക്കിയ സുമേഷ് മൂളിപ്പാട്ടൊന്നു നിർത്തി ഒരു ചോദ്യം, ന്താ ഒന്നു കേറീട്ടു പോകുന്നോ? ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. അവിടെ എന്താ? ഇതല്ലേടാ ഊളമ്പാറ, ഇന്നലത്തെ വൺ ഡേ ടൂറിൽ ബസ് ഇവിടെ നിർത്തിയിരുന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ രണ്ടാളും ഒന്ന്‌ കേറി നോക്കി പൊയ്ക്കോ, പിന്നെ നീ ഒറ്റയ്ക്കു വരുമ്പോ ഒരു പരിചയക്കുറവ് ഒഴിവാക്കാല്ലോ! നീ വണ്ടി വേഗം വിട്രാ തെണ്ടി.. അവന്റെ ഡ്രൈവിങ് സ്കില്ലിന്റെ കൂടെ Ford Endeavorന്റെ commandable technologyയും കൂടെയായപ്പോൾ നമ്മൾ പറന്നാണ് ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ചതെന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും അതിശയോക്തി ആവില്ലെന്നു തന്നെ പറയാം. ഫ്ലൈറ്റിലെ സ്വപ്‌നപ്പറക്കലിന് മുൻപേയുള്ള ഈ പറപ്പിക്കലിനു സുമേഷിനു ഒരു ഡ്രൈവിങ് പട്ടം തന്നെ കൊടുക്കണം. എയർപോർട്ടിനു അടുത്തുള്ള "പട്ടം" തന്നെ അവനു കൊടുത്തേക്കാം പഹയന് ഒരുപഹാരമായിട്ട്. മുൻപെപ്പോഴോ വായിച്ചതുപോലെ According to the sensus 2020, pattom population is, 2054 ആണുങ്ങളും 2171 പെണ്ണുങ്ങളും. അവനേതു വേണമെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ.. അല്ലെങ്കിലും അത് പറയാനൊന്നുമില്ല. പ്ലേറ്റിലെന്തുമായിക്കോട്ടെ, കൂടുതലുള്ള പ്ലേറ്റെ അവനെടുക്കൂ. പിന്നെ കവടിയാർ പാലസും അടുത്തുണ്ട്, 3 കിലോമീറ്ററെ ഉള്ളു, ഗോൾഫും കളിക്കാം.. ഇതിലും വലിയ എന്ത് പട്ടമാണ് അവനു വേണ്ടത്... ഞാനൊരു വെറും പിള്ളയാണെന്നു അവനും കരുതണ്ട.. കള്ളൻ. മനസ്സ് ഭ്രാന്തൻ ചിന്തകളിലൂടെ കരണം മറിയുകയാണ്. അവളോടെന്തൊക്കെയോ വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ സുമേഷിന്റെ ചോദ്യം. ഡാ, നീ പോകുന്നതിനു മുൻപ് നമുക്കൊന്നു കൂടണ്ടേ? കൂടാനോ? ഇപ്പോഴോ? അതല്ലെടാ. എന്തെങ്കിലും ചെറുതായൊന്നു കഴിക്കാം. നിന്നെയൊക്കെ ഇനിയെപ്പോഴാണ് കാണാൻ കിട്ടുക എന്നാർക്കറിയാം? ഫ്ലൈറ്റിന് ഇനിയും സമയമുണ്ട്. web check-in ചെയ്തത് കൊണ്ടു ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. എനിക്കും തോന്നി, പോകുന്നതിനു മുൻപ് എന്തെങ്കിലും ഒരുമിച്ചു കഴിച്ചിട്ട് പോകാം. എങ്ങോട്ട് പോകും? അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഞാനും അവളും. What would you like to have? Traditional Kerala dishes or continental? എന്നെ നോക്കിയതല്ലാതെ അവളും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല.

"അമ്മച്ചിക്കട" യിലേക്ക് വെച്ചു പിടിച്ചാലോ, കുളത്തൂരാണ്, നല്ല അടിപൊളി ഊണ് കഴിക്കാം. വേണ്ടടാ. അവൾ ഹോട്ടലിന്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പെട്ടില്ലേടാ.. നല്ല continental മതി. OK, വണ്ടി വെട്ടിച്ചു റൂട്ട് മാറ്റി സുമേഷ് പറഞ്ഞു. നമുക്കു "Grand Duke"ലേക്ക് പോകാം. എയർപോർട്ടിന് അടുത്തായതിനാൽ ടെൻഷനില്ല. വെയ്റ്റർ കൊണ്ടിരുത്തിയത് നല്ല Garden view ഉള്ള cornerൽ. Can I order something special for you? സുമേഷ് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അവളും തലയൊന്നനക്കി സമ്മതം മൂളി. ഓർഡർ ചെയ്ത ഐറ്റംസ് എത്താൻ സമയം എടുക്കുമെന്നുള്ള സിഗ്നൽ ആയിട്ടാണെന്നു തോന്നുന്നു വെയ്റ്റർ രണ്ടുമൂന്നു മാഗസിനും ന്യൂസ്‌പേപ്പറും മുൻപിൽ വെച്ചിട്ട് പോയി. Dear, have you the habit of reading newspapers in the morning while having a hot tea-coffee? I was getting bored in the morning you know? East Bay Times and SF Chronicle were my morning habits there. Summesh.. what about you? I heard that every Malayali people have such habit. സുമേഷ് മറുപടി ചിരിയിൽ ഒതുക്കി ചെയർ മെല്ലെ ഒന്നടുത്തേക്ക് നീക്കിയിട്ടു എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് വിഷമമാവുമോ? അതെന്തു ചോദ്യം, നീ പറ. നമ്മൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നതല്ലേ ഈ ഓൺലൈൻ പരിചയം, പ്രേമം, പിന്നെ എല്ലാവരെയും ഒഴിവാക്കി ഒരു നാടുവിടൽ. കേൾക്കാനൊക്കെ നല്ല രസം തന്നെ. നിനക്കിതെന്തു പറ്റി? നിന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ ഈ ദേശം തന്നെ വിടാനുള്ള പരിപാടിയാണല്ലോ. ഒരു സുഹൃത്ത്‌ എന്ന നിലയിൽ പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളു. ഈ ആവേശമൊക്കെ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങുകഴിയും. പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽപിന്നെ നഷ്ടബോധം ഉണ്ടാകാതിരുന്നാൽ മതി. ടെക്‌നോപാർക്കിൽ നിനക്കൊരു ജോലി ശരിയായിട്ടു കഷ്ടി ആറുമാസം. അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പുള്ള നിന്റെ ഓട്ടം ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. Five days ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു വീക്ക് എൻഡിൽ വീട് പിടിക്കാനുള്ള നിന്റെ വെപ്രാളം. എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വീട് തന്നെ. നിന്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണെന്നു ചോദിച്ചാൽ നീ എന്താണ് പറയാറ്. I am a Techie. വേണമെങ്കിൽ A person who is expert in or enthusiastic about technology, especially computing. എന്ന് അർഥം പറയാം അല്ലേ? നിന്റെ അച്ഛന് അറിയാമോ ഈ "Techie"ന്ന്‌ പറഞ്ഞാൽ? ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു ടെക്നിക്കും അറിയാഞ്ഞിട്ടു പോലും നിന്നെ ഇവിടംവരെയെത്തിച്ച നിന്റെ അച്ഛൻ. നിങ്ങളുടെ നിഴലുപോലെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അമ്മ. Mascot ഹോട്ടലിൽ അന്ന് നമ്മൾ കൂടിയതോർമ്മയുണ്ടോ? നിനക്ക് ജോലി കിട്ടിയതിന്റെ പാർട്ടി?

ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു,. പഞ്ചാബി ഫുഡ് കഴിച്ചതിനു ശേഷവും നീ പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ പോയി കുറച്ചു മോര്കറിയും കൂട്ടി ചോറുണ്ടാലേ "ഒരിത്" ഉണ്ടാവൂ എന്നാണ്. ചില രുചികളോടൊപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നയാളിന്റെ സ്നേഹവും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നീ പറഞ്ഞ ആ "ഒരിത്" ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ളപ്പോഴാണ് അമ്മയെ പേരെടുത്തു വിളിക്കുന്നതെന്ന്.. ഭവാനിയമ്മേ എന്ന് നീ വിളിക്കുന്നത്‌ കേട്ടിട്ടാണ് ഞാനും അങ്ങനെ വിളിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അവരുടെ കാര്യം എന്താവുമെന്നുള്ള ചോദ്യം അർഥമില്ലാത്തതാണെന്നു എനിക്കറിയാം. ആരാന്റമ്മക്ക് പ്രാന്ത് പിടിച്ചാൽ കാണാൻ നല്ല ചേല്.. പക്ഷെ ഇവിടെയതല്ലല്ലോ മച്ചു. ദൂരെ നിന്നു രണ്ടു കൈകളിലും എന്തൊക്കെയോ എടുത്ത് അടുത്തേക്ക് വരുന്ന വെയ്റ്ററുടെ രൂപം പഞ്ഞിക്കെട്ടിനു കൈകാലുകൾ വെച്ചപോലെ തോന്നി.. "The Love And Home" മനസ്സിനെ പല ദിശകളിലേക്ക്‌ കൊളുത്തി വലിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. സുമേഷിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഉണർത്തിയത്. ഡാ... “The magic thing about home is that it feels good to leave.. Always.. but it feels even better to come back after sometimes. നീയിപ്പോ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും home is where the heart is.. Heart ഇപ്പൊ നിന്റെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. I have just a question to you. "where is home?". Shall I tell you where is home.. where love resides, memories are created, friends always belong, and laughter never ends.” മനസ്സ് വീടിന്റെ ഒരോ അകത്തളങ്ങളിലും അലഞ്ഞു നടക്കുന്നപോലെ. ഇപ്പൊ വെറും നിശബ്ദത മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ. തൊണ്ട വരളുന്നതുപോലെ. ആ വെയിറ്റർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കുറച്ചു വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് കൊണ്ടു വെക്കാമായിരുന്നു. എടാ നീ മലയാളത്തിൽ പറയെടാ, ഗാർഡനിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവളുടെ ശ്രദ്ധ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മറ്റെങ്ങോട്ടോ നോക്കി കണ്ണൊന്നു തുടക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ചോദ്യം. Honey... anything wrong? Are you alright? അവൻ പതിയെ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും പന്തികേടാണെന്നു അവൾക്കു തോന്നിയിരിക്കുന്നു. അവളുടെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കാനാണെന്നു തോന്നുന്നു വെയിറ്റർ കൃത്യ സമയത്തു തന്നെ മുന്നിലെത്തി. Sir, your items are ready.

മൂന്നു നാലു ഐറ്റംസ് ടേബിളിൽ നിരത്തിയപ്പോൾ അവളുടെ മുഖം ആശ്ചര്യത്താൽ വിടർന്നു. Hey Summesh, how do you know all these dishes? Wow.. all are our San Franciscan specials. Chowder in Bread Bowl, Explosive Chicken, Apple Fritter. O god.. Dungeness Crab also.. This is available only at PPQ Dungeness Island in San Fransisco. Thank you so much Summesh. San Fransciscan fragrance ഭ്രാന്തു പിടിച്ച മനസ്സിനെ കൊതിപ്പിച്ചങ്ങു തണുപ്പിച്ചപോലെ. Dear.. Sumesh was working in Dubai, you know. The famous Mirage Resort in Jumeirah Beach was his hub for a long 15 years. സുമേഷൊന്നു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. Please finish fast. We can't spend more time here. വെറുതെ ഒന്നു സുമേഷിനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി, അവനറിയാതെ. ഗൾഫിൽനിന്നു വന്നതിനുശേഷം ഒന്നു കാലുറപ്പിക്കാനുള്ള പെടാപ്പാടിലാണ്. എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അവനതെല്ലാം മറക്കും. പിന്നെയും അവളുടെ ചോദ്യം. Summesh, when can I expect you in San Francisco. സുമേഷ് അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഒന്നു ചിരിച്ചല്ലാതെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. I know you love travelling. You know, San Francisco is one of the most beautiful cities in the United States and the jewel of Northern California. If you come, I am sure you will enjoy the sightseeing. Alcatraz Island, Fisherman's Wharf, China Town, Golden Gate Bridge, Golden Gate National Recreation Area, Giant Redwoods at Muir Woods National Monument, Painted Ladies and many more. The best place to stay is near Union Square. എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി "എന്താടാ ഈ Painted Ladies" എന്ന് എന്നോട് പിറുപിറുക്കുന്നത് പുറകിലിരുന്നിട്ടും അവൾക്കു മനസ്സിലായെന്നു തോന്നുന്നു. Summesh, you too. In American culture, Painted Ladies are a collection of Victorian and Edwardian houses and buildings that are repainted in distinctive colors. During the Victorian Era, it was a tradition to paint houses in bright, beautiful colors. You know, with the city skyline in the background, the neat row of colorful homes have featured in countless movies, adds, and tourism brochures also. It is the largest of its kind in North America and definitely worth visiting. Aaccording to a writer, San Francisco is a mad city - inhibited for the most part by perfectly insane people whose women are of remarkable beauty like painted ladies. Now hope you will surely come Summesh. അവളുടെ തമാശകൾ ആകസ്മികമായി പെയ്ത ചാറ്റൽമഴയിൽ അലിഞ്ഞില്ലാതായതുപോലെ. ആരുമൊന്നും മിണ്ടിയില്ല.

ഹോട്ടൽ അടുത്തുതന്നെ ആയിരുന്നതിനാൽ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയത് അറിഞ്ഞേയില്ല. സമയമില്ലാത്തതിനാൽ വെറും "Thanks Daa" "വിളിക്കാം" എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു അവളെയും കൂട്ടി ഓരോട്ടമായിരുന്നു. 'Board the plain early'ന്ന്‌ എല്ലാർക്കും വെറുതെയങ്ങു പറഞ്ഞാൽ മതി. പറ്റണ്ടേ. Luggage ഒന്നു safe ആയി വെച്ചാൽ സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കാം. എന്തോ പറയാനാണെന്നു തോന്നുന്നു, അവൾ കൈയ്യിൽ ഒന്നമർത്തി. Yea,Tell me... Honey.., store our bag near us. Some people, when travelling at the back of the plane, like to store their bags up near the front, thinking it will make it easier to get off the plane. This will separate us from our bag. Okey dear, let me do. അവൾ പിന്നെയും advise തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പറഞ്ഞു.. The closer our bag is to us, the easier it will be to watch. ഇവളുടെ കൊച്ചുവർത്തമാനം നല്ല രസമാണ്. പക്ഷെ അത് നീണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് വിരസം. അല്ലെങ്കിലും എന്താണ് ബാഗിൽ ഇത്ര ശ്രദ്ധിക്കാനിരിക്കുന്നത്. Overhead compartmentൽ safe ആയി ബാഗൊക്കെ വെച്ചപ്പോഴാണ് ആശ്വാസമായത്. അവളും ഹാപ്പിയായെന്നു തോന്നുന്നു. Honey, this airport is also looking good. പറഞ്ഞപോലെ Airport ഒക്കെയൊന്നു clean and systematic ആയിട്ടുണ്ട്. പണ്ടത്തെ KSRTC സ്റ്റാൻഡിന്റെ കൂതറ ലുക്ക്‌ ഒന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ. എല്ലാം അടിമുടി മാറിയിരിക്കുന്നു, അല്ല മാറ്റിയിരിക്കുന്നു... റൊമ്പ thanks to Adani Gujju bro for their admirable job. എയർപോർട്ടിലെത്തുമ്പോഴുള്ള ചെറിയ ചാറ്റൽമഴ ഇപ്പോൾ നന്നായി തകർത്തു പെയ്യുകയാണല്ലോ. farewellനായി ഒരു water salute തന്നെ ഒരുക്കിയതുപോലെ. തകർത്തു പെയ്യുന്ന മഴയിൽ taxiwayയും Apronഉം ദൂരെ അവ്യക്തമായാണെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. തിരക്കിട്ട യാത്രമൂലം ചെറുതായൊന്നു tired ആയോ. ഒന്നു ദീർഘനിശ്വസം വിട്ടു തോളിലേക്ക് ചാഞ്ഞ അവളുടെ ഇടതൂർന്ന വെളുത്തു നിവർന്ന മുടി കെട്ടഴിഞ്ഞു മുഖത്തുകൂടെ ഊർന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ ചിന്തകളും കൂടാരം വിട്ട് ഒരുപാടു പിന്നിലേക്ക് ചിറകടിച്ചു. അച്ഛമ്മയുടെ മുടിയും ഇതുപോലെതന്നെ നല്ല വെളുത്തതായിരുന്നു. മോനൂട്ടാ.. അച്ഛമ്മ ഇപ്പോഴും പുറകിൽനിന്നു വിളിക്കുന്നതുപോലെ. പല്ലില്ലാത്ത മോണയും കാട്ടിയുള്ള അച്ഛമ്മയുടെ ആ ചിരി കണ്ടാൽ മതി മനം കുളിർക്കാൻ.

വേനലവധികളിൽ ആർമാദിച്ചു കളിച്ചുമദിച്ചു ക്ഷീണം പിടിച്ചുറങ്ങിയാൽ രാവിലെ എണീക്കുന്നതു തന്നെ പത്തു മണിക്ക്. എണീറ്റപാടെ വടക്കുഭാഗത്തേക്ക് ഓരോട്ടമാണ്. അമ്മിക്കല്ലിനടുത്തു വലിയ വാവട്ടമുള്ള അലുമിനിയം പാത്രത്തിൽ നിറയെ നല്ല പുളിയും മധുരവുമുള്ള മാമ്പഴശേഖരം അച്ഛമ്മ നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. തൊടിയിലെ പുളിയൻമാവിനറിയാം അവധിക്കാലങ്ങളിലെ അതിരാവിലെകളിൽ അതിന്റെ കൂട്ട് അച്ഛമ്മയായിരിക്കുമെന്ന്. നനുനനുത്ത മഞ്ഞുപെയ്യലിൽ കിളികളോടും പശുക്കളോടും വാർത്തമാനവും പറഞ്ഞു മാമ്പഴവും പെറുക്കി എല്ലാവരും എഴുന്നേക്കുമ്പോഴേക്കും അച്ഛമ്മ കുളിയും കഴിഞ്ഞു മുടിയുണക്കുന്നുണ്ടാവും. വട്ടച്ചെമ്പിലെ മാമ്പഴ ശേഖരത്തിനുചുറ്റും കുട്ടികളെല്ലാം വട്ടമിട്ടാലേ അച്ഛമ്മക്ക് തൃപ്തിയാകൂ, മാമ്പഴത്തിന്റെ മസ്തകത്തിലൂടെ അതിന്റെ രസമെല്ലാം ഊറ്റിക്കുടിക്കുമ്പോഴും പാതിരസം അങ്ങനെ പതിയേ കൈമുട്ടിലൂടെ തഴെയെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും.. അതങ്ങനെ കൈത്തണ്ടയെ തഴുകിയൊഴുകി ഉറ്റി... ഉറ്റിയില്ല... ഇടതുകൈകൊണ്ടത് തുടച്ചു വായിലാക്കുമ്പോഴതിന്റെ രസമൊന്നിരട്ടിയാവും. അച്ഛമ്മക്കതു കാണാനാണ് രസം. ഒന്നുപോലും തിന്നുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. പുളിയൻമാവിലെ കണ്ണിമാങ്ങകൾ മാമ്പഴമാകാൻ കാത്തുനിൽക്കാതെ എത്ര എറിഞ്ഞിട്ടതാണ് അന്നൊക്കെ. അത് കാണുമ്പോഴുള്ള അമ്മയുടെ അരിശത്തിൽ നിന്നു രക്ഷപെടാനുള്ള വഴിയായിരുന്നു അച്ഛമ്മയുടെ സാരിത്തുമ്പ്. അച്ഛമ്മ പോയതോടെ അലുമിനിയപാത്രത്തിന് കൂട്ട് അരികത്തുള്ള അമ്മിക്കല്ല് മാത്രമായി. മൂടിവെച്ച വട്ടച്ചെമ്പിലെ കൂരിരുട്ട് മനസ്സിനെയും ഇരുട്ടിലാക്കി. എപ്പോഴോ കേട്ട നാടകഗാനം മനസ്സിൽ തികട്ടിവന്നു - മധുരിക്കും ഓർമകളേ, മലര്‍മഞ്ചല്‍ കൊണ്ടുവരൂ, കൊണ്ടുപോകൂ ഞങ്ങളെയാ മാഞ്ചുവട്ടില്‍... പുലർകാലങ്ങളിൽ അച്ഛമ്മയിപ്പോഴും അവടെയിരുന്ന് മുടിയുണക്കുന്നുണ്ടാവാം. നമ്മളെയൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാവാം? അന്ന് അച്ഛമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഓടപ്പൂ അച്ഛൻ ഉമ്മറത്ത് തന്നെ കെട്ടിതൂക്കിയിട്ടത്. അതൊന്നു തൊടാൻ ഞാനും ചേച്ചിയും മത്സരിച്ചു ചാടുമായിരുന്നു. ഉയരക്കൂടുതലുള്ള ചേച്ചിയെക്കാൾ അത് തൊടുന്നത് ഊർജ്ജക്കൂടുതലുള്ള ഞാനായിരുന്നു എപ്പോഴും. അന്നൊക്കെ അച്ഛമ്മക്ക് ചേച്ചിയുടെ മുടി ചീകിക്കെട്ടലും അതിന്റെ കൂടെ കഥപറഞ്ഞു തരുന്നതുമായിരുന്നു പ്രധാന പണി. അച്ഛമ്മയുടെ വിജ്ഞാനകോശത്തിലെ ഏടുകൾ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു എപ്പോഴും. എത്രകേട്ടാലും മതിവരാത്ത എത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അച്ഛമ്മ പറഞ്ഞുതന്നിരുന്നത്.

അച്ഛച്ചന്റെ അച്ഛൻ പണ്ട് ലക്കിടിയിലായിരുന്നത്രെ. അവിടുന്നാണ് പിൽകാലത്തു ഇങ്ങോട്ടു വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഥകളിലെല്ലാം വയനാടും വയനാട്ടിലെ ഘോരവനങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളും നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു. ലക്കിടിയിലെ ചങ്ങലമരവും കരിന്തണ്ടനും കഥകളിലെ വീരപരിവേഷങ്ങളായിരുന്നു, പഴശ്ശിരാജാവ് കഴിഞ്ഞാൽ. വയനാട് ചുരത്തിന്റെ വഴി കാണിച്ചുകൊടുത്ത കരിന്തണ്ടൻ എന്ന ആദിവാസി യുവാവിനെ ബ്രിട്ടീഷ്കാരനായ എൻജിനീയർ തന്റെ സ്വാർഥലാഭത്തിനായി കൊന്നുകളഞ്ഞത്രേ. ഗതികിട്ടാത്ത കരിന്തണ്ടന്റെ ആത്മാവിനെ തളച്ചിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ്‌പോലും ആ മരം ചങ്ങലമരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അച്ഛമ്മ എപ്പോഴും ഗർവോടെ പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കോട്ടയം രാജവംശത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാരാണെന്ന്. അച്ഛമ്മയുടെ നടക്കാതെ പോയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പരദേവതയായ മുഴക്കുന്നിൽ ശ്രീ മൃദംഗശൈലേശ്വരിഭഗവതിയെ തൊഴുക എന്നത് അമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വീരപഴശ്ശി ബാലനായിരിക്കെതന്നെ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ പരദേവതയായ ശ്രീമൃദംഗശൈലേശ്വരിഭഗവതിയെ സാക്ഷിയാക്കി ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതും മരണംവരെ തന്റെ വാക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചതും വിവരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛമ്മയുടെ കണ്ണുകളിലെ തിളക്കം പതിൻമടങ്ങാവുമായിരുന്നു. വയനാട്ടിലെ മുതിരേരി കാവും, അക്കരെ കൊട്ടിയൂരിലെ പ്രവേശന ചടങ്ങിൽ മുൻപിൽ നടക്കുന്ന കുറിച്യൻ ഒറ്റപ്പിലാനും മണത്തണ കരിമ്പനാക്കൽ ഗോപുരവും അച്ഛമ്മയുടെ വിജ്ഞാനകോശത്തിലെ ചെറിയ അധ്യായങ്ങൾ മാത്രം. അക്കരെ കൊട്ടിയൂരിൽ അന്ന് കണ്ട മണിത്തറയും വെള്ളത്തിലും കരയിലുമായി കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ പർണ്ണശാലകളും കുടിലുകളും മനസ്സിലിപ്പോഴുമുണ്ട്, അച്ഛമ്മയുടെ ഓർമ്മകൾക്കൊപ്പം, മായാതെ. വൈശാഖ വേളയില്‍ കൊട്ടിയൂരിൽ എത്തുന്നവര്‍ക്കു വേണ്ടി വഴിക്കിരുവശവുമായി നിരനിരയായി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന വെളുത്ത ഓടപ്പൂക്കൾ. കാലമേറെയായെങ്കിലും വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് ഇന്നും തൂങ്ങിയാടുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ അന്ന് കെട്ടിതൂക്കിയ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ആ പ്രതീകം. അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛമ്മയും ചേച്ചിയും ഒരുമിച്ചുള്ള കൊട്ടിയൂരേക്കുള്ള യാത്ര. ട്രെയിനിൽ നിന്നിറങ്ങി എത്ര ബസുകൾ മാറിക്കേറി എന്നുപോലും ഓർമയില്ല. അച്ഛമ്മയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഓടപ്പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഈറ്റ വയനാടൻ മലനിരകളിൽ നിന്നാണത്രെ ശേഖരിക്കുന്നത്. ത്രിമൂർത്തികളും മുപ്പത്തിമുക്കോടി ദേവകളും ഒന്നിച്ച് കൂടിയ ദക്ഷയാഗം നടന്ന സ്ഥലമാണത്രെ കൊട്ടിയൂർ. യാഗം നടത്തിയ കർമ്മിയായ ഭ്രിഗുമുനിയുടെ ദീക്ഷയാണ് ഈ ഓടപ്പൂ എന്നാണത്രെ സങ്കൽപം. ഉത്സവകാലത്തേക്കു മാത്രമായി ആണത്രേ അമ്പലം കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ അച്ഛമ്മക്ക് അറിയാത്തതൊന്നുമില്ല. പാൽചുരം കടന്നു ബാവലിപ്പുഴയെ തഴുകിനടന്നു തിരുവഞ്ചിറ ചുറ്റിവന്ന് മണിത്തറയിൽ സ്വയംഭൂവായിരിക്കുന്ന തേവരെ തൊഴുതു, പിന്നെ അമ്മാറക്കൽ തറയിലും തൊഴുതു മടങ്ങുന്നവർക്കു ശിവശക്തിപ്രണയത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അച്ഛമ്മയുടെ ഭാഷ്യം, വിശ്വാസവും.

അച്ഛമ്മയുടെ മുടിയുടെയത്ര നീളമില്ലെങ്കിലും അറിയാതെ അവളുടെ വെളുത്ത മുടിയിഴകളിലൂടെ വിരലുകൾ ഓടിനടന്നപ്പോൾ ശിവശക്തി എന്നിലും ആവാഹിച്ചപോലെ. പതിയേ പതിയേ കണ്ണൊന്നു ചിമ്മിവരുമ്പോഴാണ് എന്തൊക്കെയോ ബഹളം. എണീക്കെടാ... പോത്ത്.. എന്തൊക്കെയോ ശബ്ദങ്ങൾ. ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. Fellow -passangersൽ ഉള്ള മലയാളികൾ.. Bloody Malloos. No manners. Dont know how to keep their voice down and respect fellow passengers. മനസ്സിലാണെങ്കിലും മലയാളിയെ രണ്ടു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിനൊരാശ്വാസം കിട്ടിയത്. ഫ്ലൈറ്റിലെ ശീതളിമയിൽ ഒന്നു മയങ്ങിയപ്പോൾ മുംബൈയിൽ എത്തിയതറിഞ്ഞതേയില്ല. Dear.. How do we spend the connection time in the airport? It is more than 4 hours. Shall we go somewhere nearby? We can make a quick visit to Juhu beach, it is around seven kilometers away from airport. It is not a sun bathing beach but a local nightlife centre with restaurants and a food court area offering indian street food. മുൻപ് മുംബൈയിൽ ടൂർ പോയതുകൊണ്ടുള്ള അറിവാണ്. എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും പുറത്ത് പോകാൻ അവൾക്ക്‌ അത്ര താൽപര്യം ഇല്ലെന്നു തോന്നുന്നു. No dear, Mumbai is terrible as far as transportation is considered, I heard. There may be chance to stuck in traffic, and hence missing our flight. We have only 4 hour layover you know. Mumbai has one of the best free airport wifi. So we can watch a movie. അത് ശരിയാണ്. ഇനി ട്രാഫിക്കിൽ പെട്ടുപോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പെട്ടു. അടുത്ത് റിലീസായ ""The Lost City" കണ്ട് 2 മണിക്കൂർ പോയതറിഞ്ഞില്ല. Absolutely loved watching this. It was funny, the scripting was good, acting of Brad Pit was spectacular. Board the plain early എന്നുള്ളത് ഇപ്രാവശ്യമെങ്കിലും അന്വർഥമാക്കിയേക്കാം.

ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സൊന്നു കുളിർത്തു. നല്ല super sitting arrangements. പിന്നെ State-of-the-art In-Flight Entertainment (IFE) System തന്നെയാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ highlight. Offering passengers individual screens with high-quality audio and video programming. അല്ലെങ്കിലും ഈ AA പറയുന്നത് "We remains focused on improving both passenger comfort and our fuel efficiency" എന്നാണല്ലോ. ചുറ്റുമൊന്നു നോക്കി. ഭാഗ്യം, ഇതിലെന്തായാലും അധികം മല്ലൂസും ഇല്ല, കശപിശയുമില്ല. ഒന്ന് relax ആകുമ്പോഴേക്കും കിളിനാദം പോലെ pre-flight announcement കാതിലേക്കു ഒഴുകി വന്നു. Ladies and gentlemen, welcome onboard Flight 4B7 with service from Mumbai to San Francisco. We are currently third in line for take-off and are expected to be in the air in approximately seven minutes time. San Francisco എന്ന് കേട്ടിട്ടാകണം അവളെന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു ഒന്നുകൂടി കൈയ്യിൽ അമർത്തി പിടിച്ചു. അവളുടെ നാട്ടിലേക്കാണല്ലോ നമ്മുടെ യാത്ര We ask that you please fasten your seatbelts at this time and secure all baggage underneath your seat or in the overhead compartments. We also ask that your seats and table trays are in the upright position for take-off. Please turn off all personal electronic devices, including laptops and cell phones. ഇനിയെല്ലാം English ലൈഫാണല്ലോ എന്നോത്തപ്പോൾ announcement എല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു. Smoking is prohibited for the duration of the flight. Thank you for choosing A.A.., the Alaska Airlines. Enjoy your flight. നാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയിൽ ത്രില്ലടിച്ചിരിക്കുന്ന അവൾ മെല്ലെ മെല്ലെ വാചാലയായി. Land ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ San Fransisco മുഴുവൻ കറങ്ങിയ പ്രതീതി. Honey.. കൈയ്യിലമർത്തി അവൾ പിന്നെയും വാചാലയാകുകയാണ്....

