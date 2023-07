'മിടുക്കൻ', പക്ഷേ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാട്ടി തുടങ്ങിയതോടെ അസുഖക്കാര്യം മറച്ചുവച്ച് വിവാഹം നടത്തി – കഥ

തിരക്കുള്ള ബസ് റൂട്ട്; അതിലുപരി വളരെ തിരക്കുള്ള ബസും. കോഴിക്കോട് എന്ന് വലിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്ന ബസ്സ്റ്റാൻഡിൽ നേരം പുലരുംമുമ്പേ എത്തിയതാണ്. അൻവറിന്റെ നാട്ടിലേക്കുള്ള ബസിൽ ഒരുവിധത്തിൽ കയറിക്കൂടി, തിരക്കിനിടയിലൂടെ ഒരു സീറ്റൊപ്പിച്ചു. താമസംവിനാ ബസിനകത്ത് യാത്രക്കാർ നിറഞ്ഞു. കമ്പികളിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുടെയെല്ലാം മുഖത്ത് ഇരിക്കാൻ സീറ്റുകിട്ടാത്തതിലെ വല്ലായ്‌മയുണ്ട്. ബസ് പുറപ്പെടാനിനി അധികസമയമില്ല. പല പ്രായക്കാരും ദേശക്കാരുമായ യാത്രക്കാരാണ് ചുറ്റിലും. വസ്ത്രധാരണത്തിലുമുണ്ട് അതേ വൈവിധ്യം. നാനാത്വത്തെക്കുറിച്ച് അൻവറിന് സ്വന്തമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. ‘ജീവിതത്തിന്റെ നേർച്ചിത്രം കാണണമെങ്കിൽ ബസ് യാത്രയോ തീവണ്ടി യാത്രയോ ചെയ്യണമെന്നും ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നേരിട്ടറിയണമെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലോ മറ്റു സർക്കാരാശുപത്രികളിലോ സന്ദർശിക്കുമെന്നും അവൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നത് പെട്ടെന്നോർമ്മ വന്നു. അനുഭവത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിൽ നാമ്പെടുത്ത ആഴവും പരപ്പുമേറിയ എത്ര എത്രയോ ദർശനങ്ങൾ ഒരു താത്വികനെ പോലെ അവൻ പലഘട്ടങ്ങളിലും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

അടച്ചുപിടിച്ച കണ്ണുകളിൽ നരച്ച ഓർമ്മകൾ ഓടിനടന്നു. കണ്ടക്ടർ അടുത്തുവന്ന് ടിക്കറ്റ്‌ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് സീറ്റ് നമ്പറിൽ കണ്ണുടക്കിയത്. ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു. അതെ, ഒരു വർഷംമുമ്പ് ഇതേ ബസിൽ ഇതേ സീറ്റിലിരുന്നാണ് അൻവറിന്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയത്. അവന്റെ ഒന്നാം വിവാഹവാർഷികത്തിലേക്ക് ഈ സമയബിന്ദുവിൽനിന്ന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകളുടെ ദൂരം മാത്രം. കുന്നും മലയും താണ്ടിയുള്ള ഈ യാത്ര അവന്റെ ജീവിതം പോലെത്തന്നെയാണ്. പരുക്കൻ യാഥാർഥ്യങ്ങളുടെ കയറ്റിറക്കങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരു പ്രയാണം.. യാദൃശ്ചികതകളുടെ കലവറയാണ് ജീവിതമെന്ന് അവൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നത് എത്രയോ ശരിയാണ്...! യാത്രക്കാരിൽ ഏതാനുംപേർ ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭൂരിഭാഗവും ഉറങ്ങുകയോ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നോക്കുകയോ ആണ്. ചുറ്റും വീശുന്ന ഇളംകാറ്റിനുപോലും ഒരു തേങ്ങലിന്റെ ചുവയുണ്ടെന്നു തോന്നി. രാത്രി മുഴുക്കെ മറ്റൊരു ബസിലായിരുന്നു യാത്ര. അപ്പോഴൊക്കെ അൻവറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ മനസ്സിനെ ഉലച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പുറത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്കു നോക്കി കണ്ണുകളെ തുറന്നും അടച്ചുപിടിച്ചും ഇരിക്കവെ ബസ് പതിയെ നീങ്ങിത്തുടങ്ങി. നേരം വെളുത്തു തുടങ്ങുന്നതേയുള്ളു. റോഡിൽ ട്രാഫിക് നന്നേ കുറവ്.

മുന്നിൽ ഏതാനും സീറ്റുകൾക്കപ്പുറമിരിക്കുന്ന യുവമിഥുനങ്ങൾ വിദ്യാർഥികളാണെന്ന് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽത്തന്നെ മനസ്സിലായി. ഒതുങ്ങിക്കൂടിയാണ് യുവതിയുടെ ഇരിപ്പ്. യുവാവിനെക്കണ്ടാൽ കോളജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ അൻവറിനെപ്പോലുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ആ തോന്നൽ ശരിയെന്ന് വീണ്ടും മനസ്സിലുറപ്പിച്ചു. പാന്റ്സിട്ട് മുഴുക്കയ്യൻ ഷർട്ട് ഇൻസേർട്ടു ചെയ്ത് ഷൂസുമിട്ടല്ലാതെ ഹോസ്റ്റലിനു വെളിയിൽ അന്നൊന്നും അൻവറിനെ കാണുമായിരുന്നില്ല. കുലീനമായ കുടുംബത്തിൽനിന്നാണെന്നും ഒരു പച്ചപ്പരിഷ്ക്കാരിയാണെന്നും ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തോന്നും. പക്ഷേ അടുത്തിടപഴകിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ധാരണ മാറും. ഇടത്തരം കുടുംബപശ്ചാത്തലമായിരുന്നു അവന്റേത്. മുഖത്തൊരു ബുദ്ധിജീവി പരിവേഷവുമുണ്ട്. ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തികളിലും ഒരുതരം ഉന്മാദം. പക്ഷേ പാഠ്യവിഷയങ്ങളിൽ എപ്പോഴുമവൻ ഉയർന്ന നിലവാരം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ക്ലാസ്സ്മുറിയിൽ, അവന്റെ ചോദ്യങ്ങളെ അധ്യാപകർപോലും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. മറ്റുള്ള കുട്ടികളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തനായി, പഠനകാലത്തേ അവൻ സെമിനാറുകളിലും കോൺഫറൻസുകളിലും പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ അധ്യാപകനായി ജോയിൻ ചെയ്തതിനുശേഷം ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിജീവിയായും പ്രഭാഷകനായും അവൻ പേരെടുത്തു. എന്നിട്ടും ജീവിതവഴിയിൽ എവിടെയെല്ലാമോവച്ച് അവന്റെ കാലിടറി.

ഓർമ്മകളെ ഉലച്ചുകൊണ്ട് പൊടുന്നനെ ബസിനകത്ത് ബഹളം തുടങ്ങി. തനിക്കിറങ്ങേണ്ട സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് നിറുത്താതിരുന്നതിനെച്ചൊല്ലി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തർക്കിക്കുകയാണ്. കണ്ടക്ടറാണെങ്കിൽ കോപാകുലനായി കടുത്ത വാക്കുകൾ പുറത്തേക്കു വിടുന്നു. അവിടെ യാത്രക്കാരന്റെ പക്ഷംചേരാൻ ആരുമില്ല. ഇതൊന്നും തങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ലെന്ന നിസ്സംഗഭാവത്തിലാണ് മിക്കവരുടെയും ഇരിപ്പ്. ബസ് നിറുത്തിയിട്ടതിലുള്ള നീരസം കാരണം ചിലരൊക്കെ മുറുമുറുക്കാനും തുടങ്ങി. അതുകണ്ടപ്പോൾ വീണ്ടുമെനിക്ക് അൻവറിനെ ഓർമ്മവന്നു.. സർവകലാശാലയുടെ കലോത്സവവേളയിൽ, മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാതെ ഒരിക്കൽ നാടകത്തിന്റെ സമയക്രമം മാറ്റിയ സംഘാടകരോട് അവൻ കയർത്തുപറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് മനസ്സിൽ: ‘നിങ്ങൾക്കു തോന്നുമ്പോലെ അവതരണപ്പട്ടികയിലെ സമയം മാറ്റിയാൽ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം അക്കങ്ങൾകൊണ്ട് അളക്കാനോ വാക്കുകൾകൊണ്ട് നികത്താനോ ആവില്ല. നിർത്തേണ്ട സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് നിർത്താതിരിക്കുമ്പോൾ യാത്രക്കാരനുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം പോലെയാണത്.’

കണ്ടക്ടറുടെ ഒച്ച അപ്പോഴേക്കും താഴ്ന്നു. പിന്നെ സഡൻബ്രേക്കിട്ടെന്നപോലെ അതില്ലാതായി. യാത്രക്കാരൻ പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നതിലെ ആശ്വാസത്താലെന്നപോലെ ബസ് മുരണ്ടു. അതോടെ ചിന്തകൾ വീണ്ടും അൻവറിലേക്ക് ചാഞ്ഞു. അവന്റെ വിവാഹത്തോടെയാണ് അവനും ബാനുവുമായുള്ള എന്റെ ബന്ധം മുറിയാനാരംഭിച്ചത്. പിന്നെപ്പിന്നെ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർക്കാൻപോലും എനിക്കിഷ്ടമില്ലാതായി. അതിനിടയിലായിരുന്നു എന്റെ വിവാഹം. അധികമാരെയും ക്ഷണിക്കാതെ ലളിതമായ രീതിയിൽ അതു നടന്നു. അതോടെ എന്റെ ജീവിതം കുടുംബത്തിനായുള്ള ഓട്ടങ്ങളിലേക്കൊതുങ്ങി. എന്റെ ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ വീടിനും ജോലിസ്ഥലത്തിനുമിടയിലേക്കു ചുരുങ്ങി. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പാണ് ബാസിതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ പൊലീസ് ബാംഗ്ലൂരിലെ എന്റെ ഫ്ലാറ്റിലെത്തിയത്. അവർക്കുമുന്നിൽ എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്നറിയാതെ ഏറെനേരം ഞാൻ വിഷണ്ണനായി നിന്നു. പിന്നെ പതിയെപ്പതിയെ ഓർമ്മകളിലേക്കിറങ്ങിച്ചെന്നു. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അൻവറിനൊപ്പം ബാസിതിനെ കണ്ടിരുന്നതിനാൽത്തന്നെ അൻവറിനെക്കുറിച്ചുപറയാതെ എനിക്ക് ബാസിതിലേക്കെത്താനാകുമായിരുന്നില്ല. അടിവാരത്തുവച്ച് ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയതുമുതൽ അൻവറിന്റെ വിവാഹംവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. മതമൗലികവാദം തലക്കുപിടിച്ച ഒരുവനായിരുന്നു ബാസിതെന്നറിയാം. തന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനുവേണ്ടി വ്യക്തിബന്ധങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻപോലും അവൻ മടിച്ചിരുന്നില്ല. അതിൽക്കൂടുലായൊന്നും എനിക്കറിയുമായിരുന്നില്ല.

ഒന്നു മയങ്ങിപ്പോയ ഞാൻ കണ്ടക്ടറുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള അനൗൻസ്മെന്റ് കേട്ടാണ് ഞെട്ടിയെണീറ്റത്. ഉറക്കത്തിലാണ്ട കുറെപ്പേരെ കണ്ടതുകൊണ്ടാവണം പറഞ്ഞുതീർത്ത വാചകങ്ങൾ അയാൾ വീണ്ടുമാവർത്തിച്ചു: “പതിനഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് ചായ കുടിക്കേണ്ടവർക്ക് അതാവാം...” പിടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റ് മറ്റു യാത്രക്കാർക്കു പിന്നിലായി ഞാൻ വാതിലിനരികിലേക്കു നീങ്ങി. കനത്ത മഞ്ഞിലേക്ക് തെളിഞ്ഞുവരുന്ന പ്രകാശരശ്‌മികൾ എന്നെ വന്നുതൊട്ടു. ബസ് അടിവാരത്തെത്തിയെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായി. ചുറ്റും കടകളുടെ ബോർഡുകൾ തിളങ്ങി. പോയവർഷങ്ങളുടെ അകലം കടകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രദേശത്തിന്റെ മുഖച്ഛായക്ക് പ്രകടമായ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. പണ്ടത്തെ സ്ഥിരതാവളമായിരുന്നു കാദറിക്കയുടെ കട. അതു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒട്ടുംതന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല. ഗൃഹാതുരത്വം തുളുമ്പുന്ന മനസ്സോടെ ഞാൻ കടയ്ക്കകത്തേക്കു കയറി. ഇലപൊഴിഞ്ഞ ഒരു മരത്തിന്റെ ചിത്രം പതിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ് കൗണ്ടറിൽ കാദറിക്കയുടെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയൊരു മുഖം. പണിക്കാരെല്ലാം അപരിചിതർ. അവർ തമ്മിൽ ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു. ആരോടും ഒന്നും പറയാനില്ലാതെ ഒഴിഞ്ഞ ഒരു കോണിൽ ഞാൻ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു. മുമ്പ് പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പണിക്കാരൻ ചെക്കൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അകത്തുനിന്ന് ആവിപറക്കുന്ന ചായയുമായി വന്നു. “കഴിക്കാനെന്താ വേണ്ടത്..?”, പരിചയം പുതുക്കുന്ന ഒരു ചിരിയോടെ അവൻ ചോദിച്ചു. “ഒന്നും വേണ്ട…” അതോടെ ചെക്കൻ പോയി.

അൻവറിനെ ആദ്യമായി ഇവിടെവച്ചാണല്ലോ കണ്ടതെന്ന് പൊടുന്നനെ ഓർമ്മ വന്നു. ഫാറൂഖ് കോളജിൽ ഡിഗ്രിക്ക് അഡ്മിഷനെടുത്തു വരുന്ന വേളയിലായിരുന്നു ആ കണ്ടുമുട്ടൽ. എന്റെ കൂടെ അച്ഛനുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ ചായ കുടിക്കുന്ന ശീലക്കാരനായിരുന്നു അച്ഛൻ. തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായിട്ടായിരുന്നു ഞാനും അച്ഛനുമിരുന്നിരുന്ന ബഞ്ചിന്റെ മറുവശത്ത് അൻവർ വന്നിരുന്നത്. സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി. ഞങ്ങളുടെ യാത്രയെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചു. കോളജിൽ ചേർന്നതിനെക്കുറിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി. മറ്റൊരു കോഴ്സിൽ രണ്ടു വർഷം സീനിയറാണ് താനെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞു. പിന്നാലെ കോളജിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചു. “കുന്നിറങ്ങി വന്നതല്ലേ, ഇറക്കംപോലെ എളുപ്പമാകില്ല തിരിച്ചുപോക്ക്. മാത്രവുമല്ല, ജീവിതം നേർരേഖകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവയല്ലല്ലോ. കയറ്റിറക്കങ്ങളെ മുൻകൂട്ടിക്കാണാനോ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാനോ നമുക്കാവുകയുമില്ല.”, അവന്റെ വാക്കുകൾകേട്ട് സംശയത്തിന്റെ നിഴലുകൾവീണ മുഖത്തോടെ ഞാൻ അച്ഛനുനേർക്ക് മുഖം തിരിച്ചു. അതുകണ്ടതോടെ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു: “അതെന്താണ് ഇപ്പൊൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്.?” “മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തെയും അതേ തിരിച്ചറിവോടെ കാണുന്നതാകും നല്ലത്. സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിക്കൊപ്പം നമ്മുടെ ചിന്താധാരകളും മുൻഗണനകളുമൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ യാഥാർഥ്യം പലരുടേയും ജീവിതം നമുക്കു കാണിച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട്.” അതംഗീകരിക്കുന്ന മട്ടിൽ അച്ഛൻ തലയാട്ടി. പിരിയുന്നതിനുമുമ്പ് ഹോസ്റ്റൽ അഡ്മിഷനുവേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അവൻ തന്നു. “എന്തോ ഒരു നിഗൂഢതയുണ്ട് ആ പയ്യനിൽ…!”, പോകുന്ന വഴിക്ക് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ തിരിച്ചൊന്നും പറയാത്തതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം അവിടെ അവസാനിച്ചു.

കോളജിൽ അവൻ സീനിയറായിരുന്നെങ്കിലും ഹോസ്റ്റലിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. ഒരേ മുറി. അതോടെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായി. ബാസിതിനെ ഹോസ്റ്റലിൽവച്ച് ഇടയ്ക്കൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടിയെങ്കിലും ചെറിയ തോതിലുള്ള സൗഹൃദമായിമാത്രം അതൊതുങ്ങി. അൻവറിന് അന്നൊന്നും മതകാര്യങ്ങളിൽ വലിയ താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐച്ഛികവിഷയം തത്വശാസ്ത്രമായതിനാലാകണം അവന്റെ ചിന്തയും കാഴ്ചപ്പാടുമെല്ലാം വേറിട്ടതായിരുന്നു. പഴയകാല തത്വചിന്തകരായ പ്ലേറ്റോ, മാർക്സ്, കാന്റ് എന്നിവർക്കൊപ്പം പുതുയുഗക്കാരായ ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലറും റോബർട്ട് ബ്രാൻഡമും നോം ചോംസ്കിയുമെല്ലാം അവന്റെ തലച്ചോറിൽ കൂടുകൂട്ടി. അവരുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് തന്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെയും എഴുത്തിലൂടെയും അവൻ പുതുനിറങ്ങൾ നൽകി. മികച്ച അഭിനേതാവും സംഘാടകനുമായിരുന്നതിനാൽ ഇന്റർകോളജിയറ്റ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിതല മത്സരങ്ങളിലെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു അന്നൊക്കെയവൻ. ഓരോന്നാലോചിച്ചിരുന്ന് ഒന്നുരണ്ടു കവിൾ ചായ കുടിച്ചപ്പോഴേക്കും മുന്നിലെ സീറ്റിൽ ഒരാൾ വന്നിരുന്നു. നന്നേ നരച്ച തലമുടി. അത് നീണ്ടുവളർന്ന് ചെവികളെ മൂടിയിരിക്കുന്നു. അയഞ്ഞ കുർത്തയും പാന്റ്സുമാണ് വേഷം. കട്ടിയുള്ള കണ്ണടയുംകൂടി ചേരുമ്പോൾ എല്ലാ ചേരുവകളുമുള്ള ഒരു ബുദ്ധിജീവി. ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ മാത്രയിൽ ഞാൻ സ്തബ്ധനായി.

‘പ്രഭാകർ റാവു.!’, ഞാൻ സ്വയം മന്ത്രിച്ചു. സ്വപ്നേപി വിചാരിച്ചതല്ല അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെവച്ച് കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന്. “പ്രഭാകർ റാവു സാറല്ലേ…?” “അതെ.”, മറുപടിക്കൊപ്പം അദ്ദേഹമെന്നെ ചുഴിഞ്ഞുനോക്കി. മനസ്സിന്റെ അടരുകളിലെങ്ങോ വിസ്‌മൃതിയിലാണ്ടുപോയ ഒരു ശിഷ്യനെ അദ്ദേഹം തിരയുകയായിരുന്നിരിക്കണം. “ഞാൻ പ്രശാന്ത്. ബാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ സാമ്പത്തികശാസ്ത്ര അധ്യാപകനാണ്. സാറിനെ നേരത്തേ അറിയാം…”, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞു. “രണ്ടുമൂന്നിടത്തുവച്ച് നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അടുത്തു പരിചയപ്പെടാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല..” “ഇക്കണോമിക് ഫിലോസഫിയിലുള്ള താൽപര്യംമൂലം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോൺഫറൻസുകളിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങ് അധ്യക്ഷനായിരുന്ന രണ്ടുവേദികളിൽ ഞാനെന്റെ ഗവേഷണം അവതരിപ്പിക്കുകയും താങ്കളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.” “പ്രശാന്ത്…?”, പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ അദ്ദേഹമെന്റെ പേര് ചവച്ചു. പിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോലെ പറഞ്ഞു: “അത്തരം ഒരുപാട് പരിപാടികളുള്ളതിനാൽ കൃത്യമായി ഓർത്തെടുക്കാനാകുന്നില്ല. എന്നാലും എവിടെയോ കണ്ട പരിചയം തോന്നുന്നുണ്ട്.” അപ്പോഴേക്കും തിരിച്ചുചെല്ലാനുള്ള കണ്ടക്ടറുടെ ഉറക്കെയുള്ള വിളികേട്ടു. ഗ്ലാസിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ചായ ഒറ്റവലിക്ക് കുടിച്ച് പൈസ ചെക്കന്റെ കൈയ്യിലേൽപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനു പിന്നാലെ ഞാനും ബസിനുനേർക്ക് നടന്നു. ബസ്സിനകത്തേക്ക് കയറിയതും എന്റെ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് ദൃശ്യമായി. അവിടെയിരുന്നിരുന്നയാൾ അടിവാരത്തേക്ക് ടിക്കറ്റെടുത്തത് പെട്ടെന്നോർമ്മ വന്നു.

“സർ, ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടിരിക്കാം എന്റെയടുത്തെ സീറ്റ് ഒഴിവാണ്. നമുക്ക് സംസാരിച്ചിരിക്കാമല്ലോ.” അദ്ദേഹം വരുമെന്ന് യാതൊരുറപ്പുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരത്ഭുതംപോലെ തന്റെ കൊച്ചു തോൾബാഗുമായി അദ്ദേഹം എനിക്കരികിൽ വന്നിരുന്നു. “കഴിഞ്ഞ വർഷം അൻവറിന്റെ വിവാഹവേളയിലും സാറിനെ കണ്ടിരുന്നു..” “പ്രശാന്ത്…”, അദ്ദേഹമെന്റെ പേര് വീണ്ടും മൃദുവായി ഉച്ചരിച്ചു. “സാറിനറിയാൻ വഴിയില്ല, ഞാൻ അൻവറിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു…” “എനിക്കറിയാം. പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾത്തന്നെ മനസ്സിലായി. അവൻ പലവട്ടം നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.”, വളരെ ഗൗരവത്തിലാണ് അദ്ദേഹമതു പറഞ്ഞത്. അതുകേട്ട് ഞാനൊന്നു ഞെട്ടി. ആ ഞെട്ടൽ പതിയെ ആകാംക്ഷയിലേക്ക് വഴിമാറി. തീർച്ചയായും അതു ശരിയായിരിക്കും. അൻവറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം വെറുമൊരധ്യാപകൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല, ഹൃദയത്തോടു ചേർത്തുവച്ച ഒരു സുഹൃത്തു കൂടിയായിരുന്നു. അവന്റെ ബിരുദാനന്തരബിരുദകാലത്തെ ഗവേഷണ സൂപ്പർവൈസറായി അദ്ദേഹം വന്നിടത്തുവച്ചായിരുന്നു ആ ആത്‌മബന്ധത്തിന്റെ തുടക്കം. “എന്നെക്കുറിച്ച് അവനെന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.?” “അവൻ മാത്രമല്ല ബാനുവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.” “ഒരുകാലത്ത് നിങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ഗാഢബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞറിയാം.?” “പക്ഷേ ബാനുവുമായുള്ള അവന്റെ ബന്ധത്തിന് നിങ്ങൾ എതിരായിരുന്നു അല്ലേ.?” “പിന്നെ, അൻവറിന്റെ രോഗവിവരം നിങ്ങൾപോലും മറച്ചുവച്ചുവെന്ന് ഒരിക്കൽ ബാനുവും പറയുകയുണ്ടായി…!” ഓർമ്മകൾ തളച്ച മനസ്സുമായി പുറത്തേക്കുനോക്കി ഞാൻ നിശ്ചലം ഇരുന്നു. “അയ്യോ, അതങ്ങനെയല്ല..”, എന്റെ നിഷേധസ്വരം അദ്ദേഹത്തിൽ കൗതുകമുളവാക്കി. തുടർന്നുപറയാൻ നിർബന്ധിക്കുമ്പോലെ അദ്ദേഹമെന്നെ നോക്കി.

ഒരു ദീർഘനിശ്വാസത്തിനുശേഷം കഥപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി: “എവിടെത്തുടങ്ങണമെന്നറിയില്ല സർ. എന്നാലും പറയാം. ഡിഗ്രിക്കുശേഷം ഞങ്ങളെല്ലാം പലവഴിക്ക് ചിതറി. പിജി പഠനത്തിനുശേഷം ജോലിയന്വേഷിച്ച് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോയി. അപ്പോഴേക്കും ഡോക്ടറൽ പഠനത്തിനായി അവൻ പാരീസിലേക്ക് പോയിരുന്നു. തിരിച്ചുവന്ന് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയെന്നത് അവന്റെമാത്രം തീരുമാനമായിരുന്നു. ബാനുവിന് ഏറെ വിവാഹാലോചനകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ കൂട്ടുകാരിലൊരാൾ അൻവറിനെ ബാനുവിനായി പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം അൻവറിനെ എനിക്കറിയാം. അവനുദ്ദേശിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഏതു വഴി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അവനു നന്നായറിയാം. അവരുടെ വിവാഹത്തിന് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച്ച മുമ്പ് നഗരത്തിലെ ബീച്ചിൽവച്ച് ഞാൻ അവനെ കണ്ടിരുന്നു. അവന്റെ വിറയ്ക്കുന്ന കൈവിരലുകളിലേക്ക് നോക്കി ബാനുവിനോട് എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞുവോ എന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ്. ഇല്ല എന്ന ഉത്തരം എന്നെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനാക്കി. അതു തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനാലാകണം ഇതങ്ങനെ വലിയൊരു രോഗമല്ലെന്നും വിവാഹശേഷവും അസുഖം വന്നുകൂടേയെന്നുമൊക്കെ ഒരു പതർച്ചയോടെ അവൻ പറഞ്ഞത്. അതല്ല അതിന്റെ ന്യായമെന്നും പിന്നീടൊരിക്കലും ഇതൊരു മുറിവിന് കാരണമാകരുതെന്നും അപ്പോൾത്തന്നെ ഞാൻ മറുപടി നൽകി.”

എന്നെ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിക്കുന്ന പ്രഭാകർ റാവുവിനെ നോക്കി ഞാൻ തുടർന്നു: “ബാനു നല്ല മനസ്സുറപ്പുള്ള കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് ആരും പറയാതെതന്നെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞേ ബാനുവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മുമ്പോട്ടു പോകാവൂവെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധം പിടിച്ചു. അവനതിന് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പറയാമെന്നും പറഞ്ഞു. അതു കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാക്കുമെന്നും അവൻതന്നെ ബാനുവിനോടത് പറഞ്ഞോളാമെന്നും അന്നവൻ വാക്കുതന്നു. പിറ്റേന്നുതന്നെ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അക്കാര്യം മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറയുകയും ചെയ്തു.!” ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ഞാൻ വാക്കുകൾക്ക് കടിഞ്ഞാണിട്ടു. അവയെ വീണ്ടും പെറുക്കിയെടുക്കുന്ന നേരത്ത് നിശ്ശബ്ദത ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടുകെട്ടി: “അവൻ വിശ്വാസവഞ്ചന ചെയ്യുമെന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല.” “എപ്പോഴെങ്കിലും അതേക്കുറിച്ച് ബാനുവിൽനിന്നറിഞ്ഞിരുന്നുവോ.?” “ഉവ്വ്. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ആശുപത്രിയിൽവച്ചായിരുന്നു അൻവറിനെ അവസാനമായിക്കണ്ടത്. അവൻ തീർത്തും അവശനായി കാണപ്പെട്ടു. തിരിച്ചുപോരാനിറങ്ങവേ ഗേറ്റുവരെ ബാനു എന്നെ അനുഗമിച്ചു. ചെന്നുകയറിയതുമുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു, അവളുടെ മുഖത്തെ കനപ്പ്. അതിൽ അസാധാരണമായെന്തോ തോന്നുകയും ചെയ്തു. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് അൻവറിന്റെ അസുഖക്കാര്യം ഞാനെന്തേ മറച്ചുവച്ചതെന്ന് അവൾ ചോദിച്ചത്. കുറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെ ധ്വനിയുള്ള ആ സ്വരത്തിനുമുന്നിൽ ഞാൻ പതറി. അവനൊരു മതമൗലികവാദിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുകൂടി കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടി.”

പ്രഭാകർ റാവു എന്തോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതെല്ലാം. ഫറൂഖ് കോളജുവിട്ട് അദ്ദേഹം ഹൈദരാബാദിലേക്ക് ചേക്കേറിയിട്ടും അൻവറുമായുള്ള അടുപ്പത്തിന് തിളക്കമൊട്ടും കുറഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലോ. “ആശിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നിട്ടും അവന് ജീവിതത്തിൽ ശോഭിക്കാനാകാഞ്ഞത് തികച്ചും ദൗർഭാഗ്യകരമെന്നേ പറയാനുള്ളു..!” ഒന്നു നിർത്തി അദ്ദേഹം തുടർന്നു: “അവന്റെ സ്വഭാവത്തിലെ മാറ്റത്തിനുള്ള പ്രധാന കാരണം രോഗമായിരുന്നിരിക്കാം. കുടുംബക്കാർക്കു പുറമെ മറ്റു പലർക്കും അതിന്റെ ആഘാതമേറ്റിട്ടുണ്ട്.”, രണ്ടുവരികൾക്കു മുന്നിലായി എതിർദിശയിലിരിക്കുന്ന യുവമിഥുനങ്ങൾക്കു നേരെ അദ്ദേഹം വിരൽചൂണ്ടി: “അവരെ നോക്കൂ, അവനുകീഴിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നവരാണ്. പാവം കുട്ടികൾ. ബസ്സ്റ്റാൻഡിൽവച്ച് ഞാൻ അവരുമായി സംസാരിക്കാനിടവന്നു. അവർ പറയുകയായിരുന്നു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞെന്നു കരുതിയയിടത്തുവച്ച് കുഴപ്പങ്ങൾ തലപൊക്കിയതിനെക്കുറിച്ച്... ഇല്ലാത്ത കുറവുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതും അവ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അവരുടെ തിസീസിൽ പലയിടത്തും തിരുത്തിയെഴുതൽ വേണമെന്ന് അവൻ വാശി പിടിച്ചതിനേയുംപറ്റി കേട്ട് ഞാൻ വല്ലാതായിപ്പോയി. ആ കുട്ടികൾ വല്ലാത്ത നിരാശയിലാണ്..” ഒരിക്കൽക്കൂടി തലതിരിച്ച് ഞാനവരെ നോക്കി. തോളോടുതോൾചേർന്നിരുന്ന് അവർ വർത്തമാനം പറയുകയാണ്. “അവന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായത് അതിവേഗത്തിലായിരുന്നെന്നും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നതും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതുമൊക്കെ സാധാരണയായെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഒരിക്കൽ അൻവറിനോടുതന്നെ അവരതിന്റെ കാരണം തിരക്കുകയും ചെയ്തു. മാറ്റത്തിനു മാത്രമേ മാറ്റമില്ലാതെയുള്ളുവെന്ന് ഹെരാക്ളീറ്റസിനെ ഉദ്ധരിച്ച് അപ്പോഴവൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.!”

പ്രഭാകർ റാവു ഒരു നിമിഷം നിർത്തി, എന്തോ ഓർത്തെടുക്കുമ്പോലെ പറഞ്ഞു: “ഏകദേശം മൂന്നു മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഒരു കോൺഫറൻസ് വേദിയിൽവച്ച് അവൻ തികച്ചും അനുചിതമായി സാംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അന്നവനെ ഒരു സുഹൃത്തെന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ ശാസിച്ചത്.. കഴിവുള്ളൊരു ശിഷ്യനായിരുന്നു. പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ....” പ്രഭാകർ റാവു കണ്ണട കൈയ്യിലെടുത്തുപിടിച്ചു. കർച്ചീഫുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ തുടച്ചു. പിന്നെ തലകുനിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനോർക്കുകയായിരുന്നു, ഹോസ്റ്റലിൽവച്ച് അവൻ പറഞ്ഞ പൂർവകാല കഥകളിലെ അവന്റെ ബാല്യം; മനസ്സിന് തീപിടിച്ച ആ കുട്ടി..! കൊച്ചുനാളിൽ അവന്റെ വാപ്പ അടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ രണ്ടു ദിവസം പട്ടിണി കിടന്ന് വാശിതീർത്തതും സ്‌കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കൊടൈക്കനാലിലേക്കുള്ള പിക്നിക് വേളയിൽ കുന്നിൻചെരിവിൽ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരനുമൊത്ത് മതിമയങ്ങിക്കിടന്ന് സ്‌കൂളധികൃതരെ ഒരുദിവസത്തേക്ക് പരിഭ്രാന്തരാക്കിയതിന്റെയും കഥകൾകേട്ട് ഞങ്ങൾ പലകുറി ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.. പത്താംതരത്തിലെ സയൻസ് ടീച്ചറുടെ സൗന്ദര്യം, സുന്ദര സുരഭില മാദക മധുര സൗന്ദര്യമേ എന്റെ പുഷ്‌പമേയെന്ന ബഷീറിയൻ ശൈലിയിൽ ക്ലാസ്സിൽവച്ച് വർണ്ണിച്ചതും ഒരരഭ്രാന്തനെപ്പോലെ പലവട്ടം ഞങ്ങൾക്കായത് പുനരവതരിപ്പിച്ചതും ഓർമ്മയിലുണ്ട്. സത്യത്തിൽ അവനോടൊപ്പം വളർന്ന നിഗൂഢത ഇന്നും വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി എന്നുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പുറത്ത് റോഡിൽ തിരക്ക് കൂടിവന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ താളം കണക്കെയാണാ തിരക്കെന്നു തോന്നി. ബസിന്റെ വേഗത ആ താളത്തിലേക്ക് പതിയെപ്പതിയെ ലയിച്ചുചേർന്നു.

“അൻവറിന്റേത് ഒരു രോഗമാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്..?”, എന്റെ ചിന്തകളെ മുറിച്ച് പ്രഭാകർ റാവു ഉദ്വേഗത്തോടെ എന്നെ നോക്കി. പറഞ്ഞുവന്ന കഥയുടെ തുടർച്ചയായി എന്നിൽനിന്ന് വാക്കുകൾ വീണ്ടുമൊഴുകാൻ തുടങ്ങി: “യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ ഞങ്ങളൊരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്ന അവസാനനാളുകളിലാണ് അതൊരു ന്യുറോളജിക്കൽ പ്രശ്നമാണെന്ന് വ്യക്തമായത്. അവന്റെ കൈവിറയലിലോ ശരീരക്ഷീണത്തിലോ ഇടയ്ക്കിടെ വന്നുപോയിരുന്ന തലകറക്കത്തിലോ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഒരസാധാരണത്വവും തോന്നിയില്ല. മുറപോലെ പുറത്തുവന്നിരുന്ന ഭൗതികപരിവേഷമുള്ള കിറുക്കിലാണെങ്കിൽ അവനുള്ളിലെ ബുദ്ധിശാലിയെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കണ്ടു. മുറിക്കകത്ത് തനിച്ചിരിക്കാനുള്ള അവന്റെ വ്യഗ്രതയെ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു..” വാക്കുകളെ ക്രമപ്പെടുത്താനെന്നവണ്ണം ഒന്നു നിർത്തി ഞാൻ തുടർന്നു: ‘തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ഒരുനാൾ രാവിലെ അവൻ തന്റെ രോഗത്തെപ്പറ്റി എന്നോടു പറഞ്ഞത്. കട്ടിലിൽനിന്നെഴുന്നേൽക്കാൻപോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു അപ്പോഴവൻ. മസിൽ ക്രാംപാണെന്നായിരുന്നു അവന്റെ തോന്നൽ. ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടപ്പോഴാണറിയുന്നത് അതൊരു രോഗാവസ്ഥയാണെന്ന്. മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫിയയുടെ ഏറ്റവും ലഘുവായ അവസ്ഥ.. വ്യായാമങ്ങളും ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിയും വഴി അത് പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നുമായിരുന്നു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് അന്നു പറഞ്ഞത്. പിന്നത്തെ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ അവൻ പാരീസിലായിരുന്നു. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ ഡോക്ടറൽ പഠനത്തിന്റെ തിരക്കുകളിലായിരുന്ന അവനെ അക്കാലയളവിൽ അസുഖം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ല. പിന്നീട് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ പഠനത്തിനായി അവിടെത്തന്നെ തുടർന്ന നാളുകളിൽ വീണ്ടുമത് തലപൊക്കി. അറ്റാക്സിയയെന്ന ന്യൂറോ ഡിസോർഡറാകാൻ അതിനു സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ജീവനുവേണ്ടി പോരാടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതു സൃഷ്ടിച്ചേക്കാമെന്നും അവിടെവച്ച് ഡോക്ടർ മുന്നറിയിപ്പു കൊടുത്തതാണ്. അവനതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല. നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിനുശേഷം തന്റെ ജോലിയും വിവാഹജീവിതവുമെല്ലാം അവനായിട്ടുതന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു..’

“ശരിയായിരിക്കാം, പക്ഷേ രോഗം മാത്രമല്ല, അവനെ നശിപ്പിക്കാൻ മറ്റു പലതുമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ.!.”, എന്തോ ഓർത്തെടുത്ത് പ്രഭാകർ റാവു ദീർഘനിശ്വാസമുതിർത്തു: “നിങ്ങൾക്കറിയുമോ പ്രശാന്ത്, എന്റെ വിദ്യാർഥികളിൽ അവനെപ്പോലെ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്രക്കും സമർഥനായിരുന്നു. ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലെത്തേണ്ടവനായിരുന്നു. മുപ്പത്തിനാലു വയസ്സെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പ്രായമാണോ…!”, ഒരുനിമിഷം നിർത്തി അദ്ദേഹം ബാനുവിനെ പരാമർശിച്ചു: “നിങ്ങൾ വഴിയാണല്ലോ അവൻ ബാനുവിലേക്കെത്തിയത്.. നല്ല പെൺകുട്ടി.!” ആ കഥ പറയേണ്ടതില്ല. അത് ഞങ്ങൾക്കിരുവർക്കുമറിയാം. മതവും രാഷ്ട്രീയവും, എന്തിന്, പ്രണയംപോലും തന്റേതായ ശരികളിലൂടെയാണല്ലോ അവനെപ്പോഴും നോക്കിക്കണ്ടത്. തന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ധ്രുവീകരണമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾപോലും സ്വന്തം നിലപാടുകളിൽ അവൻ ഉറച്ചുനിന്നു. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് രണ്ടാംവർഷംതന്നെ അവന് സസ്‌പെൻഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു. ജോലിസ്ഥലത്തെ കെടുകാര്യസ്ഥത തുറന്നുകാട്ടിയ അവന്റെ ലേഖനങ്ങളായിരുന്നു അതിന്റെ മൂലകാരണം. അവൻ തുറന്നുവിട്ട ഭൂതം പലരെയും ഭയപ്പെടുത്തി. പലവട്ടം അവനെതിരായി കേസുകൾ വന്നു. ജയിലിലടക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പല കോണുകളിൽ നിന്നുമുണ്ടായി. എന്നിട്ടും അവൻ പിന്തിരിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അൻവറാണ് മതമൗലികവാദത്തിന്റെ വേലിക്കെട്ടിനകത്ത് അകപ്പെട്ടത്; വിദ്യാർഥികളുടെ തിസീസിൽ പോരായ്മകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ ഉപദ്രവിച്ചത്; ബാനുവിനെ നേടാൻ സ്വന്തം രോഗവിവരം മറച്ചുവച്ചത്..! ഇതിനൊക്കെ സ്വാർഥതയെന്നല്ലാതെ മറ്റെന്തു പറയാൻ.! നിഗൂഢമായ അവന്റെ വ്യക്തിത്വം എനിക്കപരിചിതമായ ഏതോ ഭൂമികയാണെന്നു തോന്നി.

ഓരോന്നോർത്ത് ഞാനും പതിയെ മയക്കത്തിലേക്ക് വീണു. “ഹേയ്, നിങ്ങളിറങ്ങുന്നില്ലേ…? എത്രവട്ടം വിളിച്ചുപറഞ്ഞു…!” കണ്ടക്ടറുടെ അനിഷ്ടം നിറഞ്ഞ ശബ്ദം കേട്ടാണുണർന്നത്. ടൗണിലേക്കു കയറുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ബസ് നിറുത്തിത്തരാമെന്ന് അയാൾ നേരത്തേ സമ്മതിച്ചിരുന്നതാണ്. പ്രഭാകർ റാവുവും ഒപ്പം മുന്നിലെ വിദ്യാർഥികളും പിടഞ്ഞെണീക്കുന്നതു കണ്ടു. ഓളപ്പാടുകളിലൂടെ മുന്നേറുന്ന മൽസ്യങ്ങളെപ്പോലെ ഊളിയിട്ട്, തുറന്നുകിടന്ന വാതിലിലൂടെ മുന്നെപ്പിറകെയായി ഞങ്ങൾ നിരത്തിലേക്കിറങ്ങി. ചെറുറോഡിലേക്കു കയറി രണ്ടുമൂന്ന് മിനിറ്റിന്റെ നടപ്പുണ്ട്‌ അൻവറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക്. യുവമിഥുനങ്ങൾ പ്രഭാകർ റാവുവുമായി സംസാരിച്ച് മുന്നേ നടക്കുന്നു. ആ മനുഷ്യനോട് അൻവറിന് വല്ലാത്ത ബഹുമാനമായിരുന്നല്ലോയെന്ന് ഞാനോർത്തു. മറ്റൊരർഥത്തിൽ തീർത്താൽ തീരാത്ത കടപ്പാടും. അവന്റെ ഡോക്ടറൽ വിഷയം, ‘നോം ചോംസ്കിയുടെ ‘സാമ്രാജ്യത്വ — മുതലാളിത്ത വിരുദ്ധ ആശയങ്ങളും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പും’ അക്കാലത്ത് ലോകശ്രദ്ധതന്നെ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു. ആ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായകപങ്കു വഹിച്ചതും പ്രഭാകർ റാവുവായിരുന്നു. ഓർമ്മകൾക്കൊപ്പം വെയിലിനും ചൂടേറി. അധികം ദൂരത്തല്ലാതെ വീട് ദൃശ്യമായി. മുന്നിലും പിന്നിലുമായി കൂടുതൽപേർ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. വലിയൊരു ജനസഞ്ചയം തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ. സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറയിലുള്ളവരുടെ കൂട്ടം. ഏതാനുമാൾക്കാർ പൂമുഖത്ത് സന്തൂക്ക് കട്ടിലിനു ചുറ്റുമായി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മരണത്തിന്റെ മണം വിഴുങ്ങി സാമ്പറാണിത്തിരികൾ ചുറ്റിലുമെരിയുന്നു. സുഗന്ധലേപനങ്ങളുടെ മടുപ്പിക്കുന്ന ഗന്ധം അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങിനിന്നു. വെള്ളപുതപ്പിച്ച അൻവറിനെ ഒരുവട്ടമേ നോക്കിയുള്ളു. സംഭവബഹുലമായ ഇന്നലെകൾ കടൽപോലെ അകമേ ഇരമ്പിവന്നു. മുറ്റത്തും പറമ്പിലുമായി കൂട്ടുകാരിൽ പലരും നിന്നിരുന്നു. എന്നെക്കണ്ടതും ചിലരൊക്കെ അടുത്തേക്കുവന്നു. ആദ്യം മാധവ്. പിന്നാലെ രേഖ, ഷാഫി, സുനിൽ, ജോസഫ്.. അങ്ങനെ ചിലർ. അവരുടെയെല്ലാം മുഖത്ത് ദുഃഖം ഘനീഭവിച്ചുകിടന്നു. ചുണ്ടുകളിലും കണ്ണുകളിലും തേങ്ങലുകൾ കനച്ചുനിന്നു.

“എവിടെ ബാനു.? അകത്തുണ്ടോ.?” “ഇല്ല, ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല..”, മാധവ് എന്റെ വിരലുകളിൽ മുറുകെപ്പിടിച്ചു. “സത്യത്തിൽ എന്താണു സംഭവിച്ചത്.?” “കൃത്യമായറിയില്ല. പക്ഷേ ഒന്നുറപ്പാണ്. അവന്റെ രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതോടെ ബാനു വല്ലാതെ തളർന്നിരുന്നു. വിവാഹത്തിനുമുമ്പ് അസുഖക്കാര്യം മറച്ചുവച്ചുവെന്നത് അവൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാനായിരുന്നില്ല. അവളുടെ വീട്ടുകാരും ഈ ബന്ധം തുടരുന്നതിനെ എതിർത്തിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽവച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പാണ് അവൾ അപ്രത്യക്ഷയായതും.” ഞാനൊന്നു വല്ലാതായെങ്കിലും വിശ്വാസം കൈവിടാതെ പറഞ്ഞു: “ബാനു വരും.. എന്തൊക്കെയായാലും അവൾ വരാതിരിക്കില്ല.” മാധവ് ഏതാനും നിമിഷം മൗനിയായി. പിന്നെ ഒരു സ്വകാര്യംപോലെ പറഞ്ഞു: “നീ വിചാരിക്കുമ്പോലെ രോഗമായിരുന്നില്ല അതിനുള്ള കാരണം. ഈയടുത്ത മാസങ്ങളിലായി അവനിലുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ബാനുവിനെന്നല്ല ആർക്കും സഹിക്കാനാകുമായിരുന്നില്ല. ഒരു ഭ്രാന്തനെപ്പോലെയായിരുന്നു അവന്റെ പെരുമാറ്റം. ഇടയ്ക്കുവച്ച് ഏതാനും ദിവസം അവൾ തനിയെയായിരുന്നു താമസം. അവൻ മയപ്പെടുമെന്ന് അവൾ കരുതിയിരുന്നിരിക്കണം.” “അത്തരം സ്വഭാവമാറ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും കാരണം.?” “പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമുള്ളതായി അറിയില്ല, പക്ഷേ അവന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്കും വാക്കുകൾക്കുമെല്ലാമുണ്ടായിരുന്നു ആ ഭ്രാന്ത്.!” “ബാനു അവനുമായി അത്രയധികം അകന്നിരുന്നുവെന്നാണോ?” “ഉം. അറിഞ്ഞിടത്തോളം അങ്ങനെയായിരുന്നു...” ആ വാക്കുകളേൽപ്പിച്ച ആഘാതത്തിൽ പഴയ ചില ഓർമ്മകൾ പൊന്തിവന്നു. ഡിഗ്രിക്കു പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാനും ബാനുവും ഒരേ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അടുപ്പം തുടങ്ങിയതും അവിടെവച്ചുതന്നെ. സത്യത്തിൽ ഞാൻ വഴിയായിരുന്നു അൻവർ ബാനുവിനെ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെട്ടത്. വല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിത്വമായിയുന്നു അവളുടേത്. മധുരതരമായ സംസാരം. ആകർഷണീയമായ പെരുമാറ്റം. പഠനത്തെക്കാൾ പാഠ്യേതരവിഷയങ്ങളിലായിരുന്നു അവൾക്കു കൂടുതൽ താൽപര്യം. എന്തായാലും അവരുടെ വിവാഹത്തോടെ രണ്ടുപേരുമായുണ്ടായിരുന്ന സൗഹൃദം എനിക്കു നഷ്ടമായി.

മാഞ്ഞുതീരാത്ത ഓർമ്മകളുമായി കസേരയിലേക്കിരിക്കവേ ഒരു തീച്ചൂളയിലെന്നപോലെ മനസ്സുനീറി. ഹൃദയമിടിപ്പിന് താളം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഉള്ളിൽ വികാരങ്ങളുടെ തിക്കുമുട്ടൽ. ഭാരമേറിയ ചിന്തകൾക്കൊപ്പം എന്റെ കണ്ണുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ വഴിയിലേക്കു നീണ്ടു. കൺവെട്ടത്തിനറ്റത്ത് ആരെയോ കാണാൻ മനസ്സ് ദാഹിച്ചു. ചിന്താമഗ്നനായി ഞാൻ തലതിരിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മറത്തെ ചുമരിൽ ഫ്രെയിംചെയ്ത് വച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോകളിൽ കണ്ണുകളുടക്കി. അവയിലൊന്നിൽ അൻവറും ബാനുവുമിരിക്കുന്നു. തൊട്ടടുത്ത് ബാസിതും അൻവറും. ബാസിതിന്റെ കണ്ണുകളിൽ കത്തിനിൽക്കുന്ന എന്റെ ഇന്നലെകൾ...! ആ ഫോട്ടോയോടു ചേർന്ന് ഫലകത്തിൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അവൻ സ്ഥിരമായുപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒമർ ഖയ്യാമിന്റെ വാക്കുകൾ: 'Dead yesterdays and unborn tomorrows, why fret about it, if today be sweet’. അതിനുതാഴെ അൻവറിന്റെ കൈപ്പടയിലുള്ള വിവർത്തനം: ‘ഇന്നിന് മധുരമാണെങ്കിൽ മരിച്ച ഇന്നലെകളെയും ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന നാളെകളെയും കുറിച്ച് എന്തിന് വ്യാകുലപ്പെടണം.?' ആരോ വന്ന് തോളിൽ പിടിച്ചപ്പോഴാണ് മുഖമുയർത്തിയത്. “എപ്പോഴെത്തി?”, ദുഃഖം വിഴുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അൻവറിന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ സുഹൈൽ. പലവട്ടം കണ്ടിട്ടും സംസാരിച്ചിട്ടുമുള്ളതാണ്. ഞാൻ കസേരയിൽനിന്ന് പതിയെ എഴുന്നേറ്റു. “കുറച്ചുനേരമായി.”, എന്റെ വാക്കുകൾക്കുശേഷം ഏതാനും നിമിഷത്തെ നിശബ്ദത. അതിനെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു: “എന്തെങ്കിലുമറിഞ്ഞോ ബാനുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ..? അവളുടെ വീട്ടിലറിയിച്ചില്ലേ.?” ഒന്നു ശങ്കിച്ചശേഷമാണ് സുഹൈൽ പറഞ്ഞത്: “അറിയിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല. അവിടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടർവഴി ബാനുവിന്റെ വീട്ടുകാരെ ഇതിനുമുമ്പും പലവട്ടം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ വല്ലാത്ത കലിപ്പിലായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് ഇത്താത്തയെ നിർബന്ധിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതും അവർതന്നെ.”

പുതിയ അറിവുതന്ന ഞെട്ടലിൽ ഞാനവനെ നോക്കി.“അതുമാത്രമല്ല; ആ സമയത്ത് ഇത്താത്ത ഗർഭാവസ്ഥയുടെ ആരംഭത്തിലായിരുന്നു.” “ഓ മൈ ഗോഡ്.!” എന്റെ മുഖത്തെ നടുക്കം ഗൗനിക്കാതെ അവൻ തുടർന്നു: ”വഞ്ചിച്ചവരുമായി ഇനിയൊരു ബന്ധവും വേണ്ടെന്നതായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാട്. ബാക്കിയെല്ലാം പോട്ടെ; പുതുജീവന്റെ ആ തുടിപ്പിനോടുപോലും അവർ കരുണ കാട്ടിയില്ല. ഇത്താത്തയിപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലാണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.” കൊള്ളിമീനുകളെപ്പോലെ ആ വാക്കുകൾ എന്നെ ആക്രമിച്ചു. ജീവന്റെ നിലവിളി എങ്ങുനിന്നോ കാതിൽ മുഴങ്ങവേ ഒരു സുപ്രസിദ്ധ നോവലിലെ വരികൾ എനിക്കു മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു: ‘ നമുക്ക് കടമായി മാത്രം നൽകപ്പെട്ടവരാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ആ കടം വീട്ടാനുള്ള സമയദൈർഘ്യം ഒരുപക്ഷേ ചില മണിക്കൂറുകളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും ദശാബ്ദങ്ങൾ...’ ഇവിടെ അതൊന്നും വേണ്ടിവന്നില്ല. വാക്കുകളുടെ തീവ്രത ഒരു പെരുമഴയായി എന്നെ നനച്ചു. ആ നനവിൽ ഓർമ്മകളെ ചാലിച്ച് ഞാൻ നിൽക്കവേ മൃതസംസ്കാരശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തുടക്കമായി.

