മനുഷ്യന് വായു അത്യന്താപേക്ഷിതമായത് പോലെ മർമ്മ പ്രധാനമായ മറ്റൊന്നാണ് സാഹിത്യം. സാഹിത്യം ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരില്ല. സാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ കലകൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഏറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. എന്താണ് സാഹിത്യം? സാഹിത്യം സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

സാഹിത്യത്തിന്റെ മൂർത്തീഭാവം നിങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു. അവിടെ നിങ്ങളെന്ന ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും ചിത്രീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സ്ഥലകാല പരിമിതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അപരത്വത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരമാണ് യഥാർഥത്തിൽ സാഹിത്യം. സാഹിത്യം നൽകുന്ന അനേകം വാഗ്ദാനങ്ങളിലൊന്ന് അനന്തമായ വിശാലമായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ക്ഷണപത്രങ്ങളായി സാഹിത്യം മാറുന്നു എന്നതാണ്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സാഹിത്യ പഠനത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് Encounter with unknown അഥവാ അജ്ഞാതവുമായുള്ള മുഖാമുഖങ്ങളെന്നാണ്.

തീക്ഷ്ണമായ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ലാതെയോ ഉടലെടുത്ത വാക്കുകൾ മനുഷ്യരുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലേക്കുള്ള തിരുനാളമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. കലുഷിതമായ ജീവിത വ്യവഹാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ തനിയെ ചുമലിലേറ്റുന്നു വിലാസമില്ലാത്ത അപരിചിതരായ മനുഷ്യരുടെ യാഥാർഥ്യങ്ങളെ നിങ്ങളുടേതാക്കി മാറ്റുന്നു. "അവനവന്റെ ആത്മസുഖത്തിനെ ആചരിക്കുന്നത് അപരന്റെ സുഖത്തിനായി വരണം" ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ദർശനം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ നോവുകളുടെ കൂമ്പാരങ്ങളറിയാനുള്ള മാധ്യമമായി സാഹിത്യം മാറുന്നത് ഈ വഴിയിലൂടെയാണ്.

If we were perfect we wouldn't have written novels - നമ്മളെല്ലാം തികഞ്ഞവരായിരുന്നെങ്കിൽ കഥയും കവിതയും ഒന്നും ആരും എഴുതില്ലായിരുന്നു. യൂറോപ്പിലെ ഒരു മഹാനഗരത്തിന്റെ കീഴിൽ പാലത്തിന്റെ ചുമരിൽ ആരോ എഴുതി വെച്ചതാണിവ സർഗ രചനയെപ്പറ്റിയുള്ള ആഴമുള്ള നിരീക്ഷണമാണത്. നമ്മുടെ സ്വത്വം ആത്യന്തികമായി പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നത് അപരരിലൂടെയാണ്. അപരന്റെ തിക്തമായ അനുഭവങ്ങളെ വർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങളോടെ പുനരാവിഷ്കരിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് സാഹിത്യം ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ധർമ്മം. ലോക സാഹിത്യങ്ങളിൽ വിഖ്യാതമായ വിവിധ നോവലുകളും മറ്റും വ്യഥകളുടെ വ്യാപ്തിയാൽ നിറയുന്നത് അപരത്വവൽകരണമാണ് ജീവിതം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടുള്ളതിനാലാണ്. തീർത്തും ജീവിതത്തിന്റെ നിരർഥകതയെ കുറിച്ച വിലാപങ്ങളായിട്ടാണ് മഹത്തായ ക്ലാസിക്കുകളിൽ മുഴങ്ങുന്നത്. ജീവിത പ്രത്യാശകൾ പകർന്നു നൽകുന്ന രചനകൾ അധികവും ഇല്ലെന്നു പറയാം. അതിനാൽ തന്നെ തൂലിക ചലിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യ ശിൽപികളുടെ ജീവിതസൗഖ്യങ്ങൾ യാഥാർഥ്യത്തിന് വിപരീതമാകുന്നു. അതിരുകളില്ലാത്ത അന്വേഷണങ്ങളും അഗാധമായ ചിന്തകൾക്കുള്ള തുറസ്സായ വഴികളിലൂടെ പ്രയാണം നടത്തിയിട്ടും, അവർക്ക് മനസ്സിന്റെ താപം ശമിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാവാതെ അപൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ടോൾസ്റ്റോയി ഒരു അനാഥനെ പോലെ നിര്യാതനായതും ദസ്തേവ്സ്കി ജീവിതം പണയം വെച്ച് ചൂത് കളിച്ചതും, ആത്യന്തികമായ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത കണ്ടെത്താനാകാത്തതിനാലാണ്. അതിലൂടെ അവരുടെ രചനകൾ വിഷാദപൂരിതമായ കനൽ വീഥികളായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സാഹിത്യങ്ങളുടെ വരവ് ലോകം അറിഞ്ഞത് മുതൽ സർഗ്ഗശേഷിയുടെ പ്രമേയമായി വരുന്നത് അസ്ഥിത്വ വ്യഥകൾ, ജീവിതത്തിന്റെ ആന്തരിക അർഥം, ഉല്ലാസവും വ്യസനവും, വിരഹവും പ്രണയവും, എന്നിത്യാദി വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു കൊണ്ടാണ്. എക്കാലത്തെയും മനുഷ്യരെ അലട്ടുന്ന ആകുലതകളാണ് സർഗ്ഗ സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രമേയം. വർഷങ്ങളും നൂറ്റാണ്ടുകളും കഴിഞ്ഞാലും അവ എഴുതപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പരിസരത്തിന് പുറത്തും അവ നിരന്തരം വായിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം, ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യന്റെ ഗതിവിഹ്വലതകളും വ്യഥകളും കാല-ദേശ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആത്മാവിൽ കൊളുത്തി വലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. സാഹിത്യം വീണ്ടും വീണ്ടും പുനരാവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. സാഹിത്യം മനുഷ്യജീവിത പ്രയാണങ്ങളിൽ അഭിവാജ്യമായ ഘടകമായി തീരുന്നതും ഇങ്ങനെയാണ്.