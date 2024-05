ചെറുപ്പകാലം മുതൽ കണ്ടും കേട്ടും, വായിച്ചും അനുഭവിച്ചും അറിഞ്ഞതായ നിരവധി കഥകൾ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അവയിൽ ചില കഥകൾ, കരുണയും മനുഷ്യത്വവും തുളുമ്പുന്ന ചുരുക്കം ചില കഥകൾ, ഇന്നും മനസ്സിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ മധുരനൊമ്പരങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നു. സ്വജീവൻ ബലി കൊടുത്തും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ വരദാനം ലഭിച്ച മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയഹാരിയായ കഥകളാണവയിൽ പലതും. ഒ. ഹെൻട്രി എഴുതിയ "അവസാനത്തെ ഇല" (The last leaf) എന്ന ചെറുകഥ അവയിലൊന്നാണ്. അദ്ദേഹം 1907 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച "The trimmed lamp and other stories" എന്ന കഥാ സമാഹാരത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ചെറു കഥയാണിത്. കഥ കേൾക്കാത്തവർക്കു വേണ്ടി.. കഥയുടെ രത്നച്ചുരുക്കം ഇങ്ങനെ....

"ജോൺസിയും സ്യൂയും" ചിത്രകാരികളും അടുത്ത സ്നേഹിതകളുമാണ്. ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് അവ വിറ്റുകിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർ. നാടിന്റെ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേർന്ന അവർ സിറ്റിയിലെ ഒരു റസ്റ്റോറന്റിൽ വച്ചാണ് പരിചയപ്പെട്ടത്. രണ്ടു പേരുടെയും കലാ അഭിരുചികളും ഭക്ഷണ പ്രിയങ്ങളും എന്തിനേറെ, അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതികളിൽ പോലും സാമ്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവർ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ച് ജോലിചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. കുറഞ്ഞ വാടകയുള്ള ഒരു വീട് അന്വേഷിച്ച് അവർ നഗരത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള "ഗ്രീൻവിച്ച് വില്ലേജിൽ" എത്തുകയും അവിടെ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂന്നാം നിലയിൽ താമസമാക്കുകയും ചെയ്തു. ശൈത്യകാലം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മരങ്ങൾ ഇല പൊഴിക്കുന്ന കാലമാണത്. മഞ്ഞുവീഴ്ചയുടെ ശക്തമായ തണുപ്പും ചന്നം പിന്നം പെയ്യുന്ന മഴയും കൂടിയായപ്പോൾ അവിടത്തെ കാലാവസ്ഥ അതികഠിനമായി മാറി. അതോടൊപ്പം അന്നാളുകളിൽ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആഞ്ഞടിച്ച "ന്യൂമോണിയ" എന്ന മഹാമാരി കൂടിയായപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം ഇരട്ടിച്ചു.

ADVERTISEMENT

ജോൺസിക്ക് ന്യൂമോണിയ പിടിപെട്ടു. രോഗം ഗുരുതരമായി. സ്യൂ അവളെ കഴിയും വിധം പരിചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സാധ്യമായ എല്ലാ ചികിൽസകളും നൽകിയിട്ടും അവളുടെ തിരിച്ചു വരവിനുള്ള സാധ്യത പത്തിലൊന്ന് മാത്രമാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ഡോക്ടർ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഡോക്ടർ സ്യൂവിനെ വരാന്തയിലേക്ക് വിളിച്ച് രഹസ്യമായി ഈ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സ്യൂവിന് ദുഃഖം അടക്കാനായില്ല. എങ്കിലും ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. ജോൺസിക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഇനി ഒരേ ഒരു മാർഗ്ഗമാണുള്ളത്. അവളിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുക. താൻ സുഖപ്പെട്ട് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്ന ദൃഢമായ ആത്മവിശ്വാസം ഏതു വിധേനയും അവളിൽ പകരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ അത്ഭുതങ്ങൾ തന്നെ സംഭവിച്ചേക്കാം. ദുഃഖം ഉള്ളിലൊതുക്കി സ്യൂ ജോൺസിയുടെ കിടക്കയുടെ അടുത്തെത്തി. ശോഷിച്ച ശരീരവും വാടിത്തളർന്ന മുഖവുമായി തുറന്നിട്ട ജാലകത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി കിടക്കുകയായിരുന്നു അവൾ. എന്തിലേക്കാണവൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കിടക്കുന്നതെന്ന് സ്യൂവിന് മനസ്സിലായില്ല. ജാലകത്തിലൂടെ പുറത്ത് കാണാവുന്നത് തൊട്ടടുത്ത കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭിത്തിയും ആ ഭിത്തിയിലേക്ക് ചാഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന, ഇല കൊഴിഞ്ഞ് തീരാറായ ഒരു മരച്ചില്ലയും മാത്രമാണ്.

സ്യൂ അടുത്തുവന്നു നിന്നതറിഞ്ഞെങ്കിലും ജോൺസി അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയില്ല. എങ്കിലും വിറയലാർന്ന നേരിയ ശബ്ദത്തിൽ ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി അവൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് സ്യൂ ശ്രദ്ധിച്ചു. "ആറ്... ഇനി ആറെണ്ണം മാത്രം" കരച്ചിലടക്കി സ്യൂ അവളോട് പറഞ്ഞു. "ധൈര്യമായിരിക്കൂ ജോൺസി. നിനക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല". ജോൺസി പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നത് സ്യൂ കേട്ടു. "എനിക്കറിയാം. എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന്. നോക്കൂ ഇലകൾ പൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മരച്ചില്ല. ഇന്നു രാവിലെ അതിൽ പന്ത്രണ്ടോളം ഇലകൾ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ആറെണ്ണമായിരിക്കുന്നു. ഇതാ ഒന്നു കൂടി.... ഇനി അഞ്ചെണ്ണം... അവസാനത്തെ ആ ഇലയും പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നതോടെ എനിക്കും പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു... താഴേക്ക്... താഴേക്ക്.. എന്നേക്കുമായി....." കടുത്ത നിരാശയുടെ ശബ്ദമായിരുന്നു അവളുടേത്. "എന്തു വിഢിത്തമാണ് നീ പുലമ്പുന്നത്. നീയും ആ മരച്ചില്ലയിലെ ഇലകളും തമ്മിൽ എന്തു ബന്ധമാണുള്ളത്? സമാധാനമായി കണ്ണടച്ച് വിശ്രമിക്കുക. എനിക്ക് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്. അത് വിറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും വാങ്ങാനുണ്ട്. എന്റെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചുതീർക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു വൃദ്ധനെ വേണം. താഴെ ഒന്നാം നിലയിലുള്ള ബർമാനാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ തെളിയുന്നത്. ഞാൻ പോയി അയാളെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്താം. അതുവരെ നീ കണ്ണടച്ച് വിശ്രമിക്കുക. മനസ്സ് ശാന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ ജോൺസി. നിനക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല." ജനാലയുടെ ചില്ലു പാളികൾ കർട്ടൻ നീക്കി മറച്ചിട്ട് അവൾ ധൃതിയിൽ താഴത്തെ നിലയിലേക്ക് പോയി.

ADVERTISEMENT

ബർമാൻ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു ചിത്രകാരനാണ്. പ്രശസ്തി നേടാനുതകുന്ന ഒരു "മാസ്റ്റർ പീസ്" എങ്കിലും പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം നാൽപ്പതു വർഷങ്ങളായി മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണയാൾ. സ്യൂ ബർമാനോട് ജോൺസിയുടെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ വിവരിച്ചു. അയാൾ ജോൺസിയുടെ മുറിയിലെത്തി. അവളുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് അയാൾ അതീവ ദുഖിതനായി. കാരണം ജോൺസിയെയും അവളുടെ ചിത്രങ്ങളും അയാൾക്ക് അത്രയേറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കാനായി അർദ്ധ രാത്രിവരെ സ്യൂവിന്റെ മുന്നിൽ ബർമാന് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു. ചിത്രം പൂർത്തിയായ ശേഷം ബർമാൻ താഴേക്ക് പോയി. പുറത്ത് മഞ്ഞ് പൊഴിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൂടെ തണുപ്പ് കൂട്ടാൻ വന്ന കാറ്റും പൊടി മഴയും. ജോൺസി ഉറങ്ങുന്നതു കണ്ട് സ്യൂവും ആ രാത്രി സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങി. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ സ്യൂ എഴുന്നേറ്റ് ജനാലയുടെ കർട്ടൻ നീക്കി. അവരുടെ മുറിയിലേക്ക് പ്രഭാതരശ്മികൾ ഒഴുകിയെത്തി. കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ജോൺസി ആകാംക്ഷയോടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി. അവൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനായില്ല. രാത്രി മുഴുവനും പെയ്ത മഞ്ഞിലും മഴയിലും പൊഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന മരച്ചില്ലയിലെ അവസാനത്തെ ഇല!! പച്ചനിറത്തിൽ, അരികുകളിൽ നേരിയ മഞ്ഞ നിറത്തോടു കൂടിയ ആ ഇല. ആശ്വാസത്തിന്റെതായ ഒരു ദീർഘ നിശ്വാസത്തോടെ അവൾ സ്യൂവിനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

സായാഹ്നമായി.... രാത്രിയായി.... പ്രഭാതമായി.. രണ്ടാം ദിവസവും... മൂന്നാം ദിവസവും.. അവസാനത്തെ ആ ഇല പച്ചയായിത്തന്നെ പൊഴിയാതെ നിൽക്കുന്നത് ജോൺസി അത്ഭുതത്തോടെ കാണുകയായിരുന്നു. മൂന്നാം ദിവസം ഡോക്ടർ വന്നപ്പോൾ ജോൺസി കട്ടിലിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത്. അവളെ പരിശോധിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. " ജോൺസിക്ക് ഇനി എന്റെ സേവനം ആവശ്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ താഴത്തെ നിലയിൽ താമസിക്കുന്ന വൃദ്ധനായ ആ ചിത്രകാരൻ, ബർമാൻ ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് അത്യാസന്ന നിലയിലാണ്. എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായി അയാളെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം".

ADVERTISEMENT

അടുത്ത ദിവസം വൈകുന്നേരം സ്യൂ ജോൺസിയുടെ മുറിയിലെത്തി. "ജോൺസി, എനിക്ക് നിന്നോട് ദു:ഖകരമായ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ബർമാൻ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മെ വിട്ടു പോയി. ന്യൂമോണിയ ആയിരുന്നു. മൂന്നു ദിവസം മുൻപ് വെളുപ്പിന് പനിയും ജ്വരവുമായി അദ്ദേഹം മുറിയിൽ വീണു കിടക്കുകയായിരുന്നു. നനഞ്ഞു കുതിർന്ന വസ്ത്രങ്ങളും ഷൂസുകളുമായി അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടന്ന അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ ഹൗസ് കീപ്പർ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ആ രാത്രിയിൽ ഭീകരമായി പെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന മഞ്ഞിലും മഴയിലും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം വീടിനു പുറത്ത് പോയത് എന്നത് ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണത്രേ. ബോധമറ്റു വീണു കിടന്നിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികിലായി രാത്രി പുറത്തു പോകാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു റാന്തൽവിളക്കും കുറച്ച് പെയ്ന്റിംഗ് ബ്രഷുകളും... പിന്നെ മറിഞ്ഞു വീണു കിടന്നിരുന്ന കുറച്ച് പെയ്ന്റ് ടിന്നുകളും.. പച്ചയും മഞ്ഞയും പിന്നെയുമെന്തൊക്കെയോ നിറങ്ങളിലുള്ളവ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്രേ. വീടിന്റെ പുറംഭിത്തിയിൽ ചാരി വച്ചിരുന്ന ഒരു ഗോവണി വീടിനോട് ചേർന്ന് വീണു കിടക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് തീർത്തും ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

"ഓ.. എന്റെ ദൈവമേ.." ജോൺസി ജാലകത്തിനടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി. "കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയിലും മഞ്ഞിലും അവസാനത്തെ ആ ഇല കൊഴിയാതിരുന്നതിന്റെ രഹസ്യം.. ശക്തമായ കാറ്റിൽ മരച്ചില്ലകൾ ഇളകിയപ്പോഴും ആ അവസാനത്തെ ഇല മാത്രം അനങ്ങാതെ നിന്നതിന്റെ രഹസ്യം.. എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത്? ഇപ്പോൾ ഞാനത് വ്യക്തമായി കാണുന്നു. സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടി.. മരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട്... എനിക്കു വേണ്ടി മാത്രം പൂർത്തിയാക്കിയ ആ ചെറു ചിത്രം.. ബർമാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന മഹത്തായ ആ മാസ്റ്റർ പീസ്.. "അവസാനത്തെ ഇല.." ഈ കഥയിൽ, മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ അകാരണമായ ഭയവിഹ്വലതകളെയും, അവയെ അതിജീവിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ "പ്രത്യാശ" എന്ന സിദ്ധൗഷധത്തെപ്പറ്റിയുമാണ് കഥാകൃത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അതിലുപരിയായി ബർമാൻ എന്ന നിസ്വാർഥനായ മനുഷ്യസ്നേഹിയുടെ കൂടി കഥയാണിത്. സ്വജീവൻ തൃണവൽഗണിച്ചും സഹജീവിക്ക് പുനർജ്ജന്മം നൽകാൻ തയാറായ ഒരു വലിയ മനസ്സിന്റെ ഉടമയുടെ കഥ. എന്റെ മനസ്സിന്റെ അൾത്താരയിൽ മറ്റനേകം വിശുദ്ധരുടെ ഗണത്തിൽ ബർമാനെന്ന വിശുദ്ധന്റെ വർണ്ണചിത്രവും ഞാൻ ചേർത്തു വച്ചിരിക്കുന്നു.