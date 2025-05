8.00 AM.. Sharath... കാറിലെ മൊബൈൽ സ്‌ക്രീനിൽ അവന്റെ പേര്. "kaise ho.." "Zinda hum.." മറുപടി ഞാൻ ഒരു വാക്കിൽ ഒതുക്കി. "Do u hv time for me?" അവൻ തുടർന്നു. "Bol sale.. ഡ്രൈവിംഗ് ആണ്." "ഒരു യാത്രക്ക് സ്കോപ്പ് ഒത്തിട്ടുണ്ട്." പുറത്തെ മറ്റു വണ്ടികളുടെ ശബ്ദത്തിൽ അവന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വ്യക്തത കുറവായിരുന്നു. ഞാൻ വണ്ടി ഒതുക്കി. പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തു. "എങ്ങോട്ട്?" "ടാ.. വാരാണസി.. കാശി.. പിന്നെ പ്രയാഗ്. ഞാൻ വിജുനെ വിളിച്ചിരുന്നു. He s not ok." "അതായിരിക്കാം നീ എന്നെ വിളിച്ചത്." "പോടാ, നീയും ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓകെ ആണെങ്കിൽ പറ. ചലോ വാരാണസി. ടിക്കറ്റ് ഓകെ ആക്കാം. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ. അല്ലേൽ നമ്മുടെ ഈ ഭ്രാന്ത്‌ മാറി എന്ന് വരും.." സംസാരം തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു. റോഡിലെ വാഹനങ്ങളുടെ ഒഴുക്കും.

വാരാണസി... യാത്രകളോട് ഭ്രമമായിരുന്നു. വാരാണസിയോട്.. ഗൗരിയോട് പ്രണയവും.. മരണവും, മോക്ഷവും ഇരുവശങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന നഗരം. ഭാങ്ങും ഭക്തിയും ലഹരിയാകുന്നിടം. ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ വാരാണസിയുടെ ഘാട്ടുകളിൽ മഞ്ഞേറ്റ് നിൽക്കണം. പേറുന്ന പാപങ്ങൾ ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കി ഉണങ്ങിയ ആലില പോലെ മനസ്സിനെ കനമില്ലാതാക്കി മാറ്റണം. ഗംഗാ ആരതിയിൽ.. ഗൗരിയെയും ഗിരിയെയും കാണണം.

മണികർണികഘട്ട്.. മരണം ആഘോഷമാകുന്ന ഇടം. അങ്ങോട്ടുള്ള വഴികളിൽ ആത്മാക്കളുടെ മണമാണ്. ആരെല്ലാം അവിടുത്തെ ചിതകളിൽ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. ആ ചിതകളിൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ നഷ്ട്ടപ്പെട്ടു കാണും. അവിടെ ആത്മാക്കളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കണം. ആരെയൊക്കെയോ തേടി വരുന്നവർ. നഷ്ടങ്ങളെ തേടിച്ചെന്ന്.. നഷ്ടങ്ങളെ ആഘോഷിച്ച്.. ഒടുവിൽ സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ട് മരണത്തിനുമപ്പുറം? കത്തുന്ന ചിതകൾക്കരികെ അതിനുത്തരവും തേടി ഗംഗ ഒഴുകുന്നുണ്ട്.

11 pm. "ടാ return ticket എന്നത്തേക്ക് എടുക്കണം?" മൊബൈലിൽ അവന്റെ വോയ്സ് മെസേജ്. "Sharu.. ഞാൻ Return ticket plan ചെയ്യാത്ത ചില യാത്രകളുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചിലരിലേക്കുള്ള യാത്ര. പിന്നെ.. പ്രിയപ്പെട്ട ചില ഇടങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര." ഞാൻ മറുപടി അയച്ചു. എന്റെ മറുപടി ബ്ലൂ ടിക്ക് ആകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അവന്റെ മറുപടി ഒന്നും കണ്ടില്ല.

11.30 pm. വാരാണസി - എം. ടി. എപ്പോഴൊക്കെയോ കടന്നു വരികയും യാത്ര പോലും പറയാതെ തിരികെ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ചിലർ. ആ തിരിച്ചു പോക്കിലും ഹൃദയത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കാൻ എന്തൊക്കെയോ ബാക്കി വെയ്ക്കുന്നവർ. നോവലിന്റെ താളുകൾ മറിഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരുന്നു.. സമയവും..