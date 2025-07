ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ്? ഞാൻ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ ആദ്യമായി കാണുമ്പോൾ തന്നെ അയാളോട് തീവ്ര പ്രണയം തോന്നുന്നത്? വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒക്കെ ഇഷ്ടം തോന്നിയേക്കാം, അഥവാ "ക്രഷ്" എന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ ഭാഷയിൽ പറയും. പക്ഷേ ചിലർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം, ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന്. എനിക്ക് അതൊക്കെ മണ്ടത്തരമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഒരാളോട് സംസാരിച്ചു പോലും നോക്കാതെ അയാളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എനിക്കും ക്രഷ് തോന്നാറുണ്ട്, അതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. എന്നാൽ എനിക്ക് ഒരാളോട് ക്രഷ് തോന്നിയാൽ അത് കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരാളോട് തോന്നും. എന്തിന് പറയണം എനിക്കിപ്പോൾ ഒരാളോട് അവരുടെ സ്വഭാവം നോക്കിയും സംസാരം നോക്കിയും ഇഷ്ടപെട്ടാൽ തന്നെ കുറച്ചുദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവരോടുള്ള ഇഷ്ടം പതിയെ കുറഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു. ഞാനെനിക്ക് ആത്മാർഥ പ്രണയമാണെന്ന് വിചാരിച്ച പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പിന്നീട് എനിക്ക് താൽപര്യം കുറഞ്ഞുപോയി, അതോടെ എനിക്ക് എന്നോടുള്ള വിശ്വാസം തന്നെ തകർന്നിരുന്നു.

ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ അങ്ങനെ ഒന്നുമായിരുന്നില്ല. രണ്ടുവർഷത്തോളം വരെ ഒരാളോട് തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത സ്നേഹം വെച്ച് ഞാൻ പിന്നാലെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോ.. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആത്മാർഥമായി ആരെയും സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അല്ല.. പക്ഷേ സത്യത്തിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ കുറച്ചുനേരത്തേക്ക് മാത്രമെങ്കിലും എനിക്ക് അവരോട് ആത്മാർഥമായ സ്നേഹം തന്നെയായിരുന്നു. എന്റെ ഈ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ തെറ്റായ ഒരു രീതിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, എന്നാലും ആദ്യ നോക്കിൽ തന്നെ ഒരാളോട് ദിവ്യ പ്രണയം തോന്നുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കഥ, എന്റെ മനസ്സിന്റെ ആ ചിന്തകളെ കുറച്ചെങ്കിലും വെല്ലുവിളിച്ചത് ആയിരുന്നു. ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് പൈങ്കിളി ആയി തോന്നിയാലോ "ക്രിഞ്ച്" ആയി തോന്നിയാലോ, ക്ഷമിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ തോന്നലുകൾ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് തുടർന്ന് വായിക്കുക.

ഒന്നാം ദിനം. - (സ്വപ്നം.) അന്ന് വളരെ ചൂടുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. ചൂടും ഉഷ്ണവും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദിവസം. കോളജിൽ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി സ്ഥിരം ഇരിക്കാറുള്ള സ്ഥലത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവരിൽ കുറച്ചുപേരൊക്കെ അവരുടെ ലൗവേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം തോന്നി. അവരും ആ നിമിഷം വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു. പ്രണയത്തിന്റെ സുന്ദരമായ ശക്തി അതാണ്, പ്രണയം സന്തോഷത്തിന് കാരണമാകും. എങ്കിലും, എപ്പോഴും സന്തോഷം നൽകുവാൻ ഒന്നിനും സാധിക്കില്ലല്ലോ. അവരെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കെന്തിനാ സന്തോഷം തോന്നുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേക്കാം. അവർ ചേർന്നിരുന്ന്, കൈകൾ കോർത്ത്, തോളിൽ കൈവെച്ച്, ചേർത്തുപിടിച്ച് ഇരുന്നുകൊണ്ട്, പരസ്പരം കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി ചിരിച്ച്, മധുരമാകുന്ന വാക്കുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ, അത് കാണുന്നവർക്ക് പോലും മനസ്സിൽ സന്തോഷം തോന്നിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നുവെച്ച് എല്ലാവർക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ പറ്റണമെന്നില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് അവരെ കാണുമ്പോൾ പ്രണയത്തിന്റെ ഭംഗിയെ ഓർത്ത് മനസ്സ് നിറഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാലും ഈ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒപ്പം എന്റെ മനസ്സിൽ വേറെ എന്തോ ഒരു വികാരവും തോന്നിയിരുന്നു. അത് വിഷമമാണോ? അറിയില്ല. ഞാനും കുറച്ചുകാലം മുമ്പ് വരെ അങ്ങനെ ചേർന്ന് ഇരുന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൾ എന്റെ ആരുമല്ലാതായിമാറി. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലെ ആ ചെറിയ വിഷമത്തിനു കാരണം. ആ.. അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, അതൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞപോലെ തന്നെ അന്ന് വളരെ ചൂടുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോകുവാൻ വേണ്ടി കോളജിന്റെ മുന്നിലെ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുമ്പോഴും ചൂടിന്റെ കഠിനത സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ എല്ലാവരും ആകെ മടുപ്പോടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു, ഇനി കുറച്ചു മാത്രം സംസാരിക്കുവാനും യാത്ര പറയുവാനും. അങ്ങനെ ഞാൻ മടുപ്പോടെ ഗേറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്നെ നന്നായി ബാധിച്ച ആ സംഭവം നടക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ, അവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ, എന്തോ പെട്ടെന്നൊരു തോന്നലിൽ, ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്റെ മിഴികൾ ചലിച്ചു. അവ എത്തി നിന്നത് കുറച്ചു ദൂരെ വേറെ രണ്ടു മിഴികളുടെ മേലായിരുന്നു.

എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്റെ കാഴ്ചയിൽ ആ കണ്ണുകൾ പോലും മാഞ്ഞുകൊണ്ട് അവയുടെ മുകളിലെ പുരികങ്ങളിൽ എന്റെ കാഴ്ച എത്തി നിന്നു. അവ തകർന്ന് രണ്ടായി പിളർന്ന മനസ്സാകുന്ന എൻ ഹൃദയത്തിനെ പോലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വിധം ഞാൻ ആ ഹൃദയഹാരിയായ കൂട്ടുപരികങ്ങളിൽ മുഴുകി നോക്കി നിന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയില്ല അവ എനിക്ക് വളരെ മനോഹരമായി തോന്നി. എന്റെ കാഴ്ച അവയിൽ തന്നെ ഉറച്ചുനിന്നു. ആ കൂട്ടുപുരികത്തിന്റെ താഴെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, അവളുടെ മിഴികൾ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളവയായി എനിക്ക് തോന്നി. (ഞാൻ പൈങ്കിളിയാവുന്നു.) കുറച്ചുനേരം ഞാൻ അവയിൽ മാത്രം ലയിച്ചു നോക്കിനിൽക്കവേ, പെട്ടെന്നൊരു കാർ എന്റെ മുമ്പിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് എന്റെ കാഴ്ച മറച്ചു. ഞാൻ അപ്പോൾ എത്തിച്ചു നോക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ആ കാർ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നും പോയ ശേഷം ആകട്ടെ അവളെ കാണുവാനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.പിന്നീട് ഞാൻ ഗേറ്റിന്റെ പുറത്തേക്ക് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടു. അവരിൽ അവൾ ഏതായിരുന്നു എന്ന് പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കാരണം അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് താഴെയുള്ള വഴിയിലൂടെ എങ്ങോട്ടോ പോവുകയായിരുന്നു. അവരിൽ ഞാനാ കൂട്ടുപിരികങ്ങൾ കുറെ നോക്കി തിരിഞ്ഞെങ്കിലും അവരുടെ മുഖം പോലും കാണാനാവാതെ ഞാൻ വിഷമിച്ചു.

അതിനുശേഷം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചായ കുടിക്കാൻ പോയപ്പോഴും ഞാൻ റൂമിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാം എന്റെ മനസ്സിൽ ആ കൂട്ടുപിരികം മാത്രമായി നിറഞ്ഞുനിന്നു. ഞാൻ റൂമിലെത്തിയ ശേഷം നേരെ ചെന്ന് ബെഡിലോട്ട് കിടന്നു. വെറുതെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി കിടന്ന് ആലോചിച്ചു. എന്റെ ചിന്തകളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നത് ഞാൻ കണ്ട ആ മിഴികളും പുരികങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്നേരം ഒരു കാര്യം എന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടിയിരുന്നു. ഞാൻ എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും എന്റെ മനസ്സിൽ തിളങ്ങിനിന്ന ആ മിഴികളും കൂട്ടുപുരികവും മാത്രമാണ് തെളിഞ്ഞിരുന്നത്. ഞാൻ എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും അവളുടെ മുഖം എനിക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മിഴികളും പുരികങ്ങളും മാത്രമാണോ ഞാൻ അവളിൽ കണ്ടത്? ഞാൻ കുറേ കിടന്നാലോചിച്ചു. തിരിഞ്ഞും, മറിഞ്ഞും, എഴുന്നേറ്റിരുന്നും, നടന്നും ആലോചിച്ചു. എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും എനിക്കൊരു മുഖം ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇത് എന്നിൽ വല്ലാതെ എടങ്ങേറ് സൃഷ്ടിച്ചു. (കഥയുടെ പൈങ്കിളി രൂപം കൂടുന്നു) അന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും, ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ ഇതുമാത്രം നിറഞ്ഞു നിന്നു. ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രശ്നം. കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അവളുടെ കൂട്ടുപിരികവും അതിന്റെ താഴെയുള്ള വർണ മിഴികളും ഞാൻ കണ്ടു. എന്നാൽ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും, ഒരു മുഖം എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നതേയില്ല. ആ മുഖം ഓർത്തെടുക്കാൻ നോക്കിയ എന്റെ ഉറക്കം മുഴുവനായി നഷ്ടപ്പെട്ടു.

മണിക്കൂറുകളോളം ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു കിടന്നു. ഒടുവിൽ എനിക്കുറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ആശ്രയിച്ചിരുന്ന മേലാറ്റോണിൻ ഗുളികകൾ തന്നെ ഞാൻ അപ്പോഴും കഴിച്ചു. അങ്ങനെ മണിക്കൂറോളം ഉള്ള ഉറക്കമില്ലായ്മയ്ക്ക് ശേഷം അവളുടെ മുഖത്തിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് ഞാൻ മെല്ലെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീണു. ആ ചുരുങ്ങിയ ഉറക്കത്തിലും ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു തടാകത്തിന്റെ അരികിൽ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നു. (അത് അവൾ ആയിരുന്നു) ഞാൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു, അപ്പോൾ അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലാകെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരാളെയും, അവിടെയുള്ള തടാകത്തേക്കാളും, ആ കാടിനേക്കാളും മനോഹരമായ ഒരു ചിരിയും ഞാൻ അവളിൽ കണ്ടു. ആ ചിരിയുടെ അപ്പുറത്താകട്ടെ ഒരു നുണക്കുഴിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ നേരിൽ കണ്ട കൂട്ടുപുരികങ്ങളും, മിഴികളും എനിക്കപ്പോൾ കാണുവാൻ സാധിച്ചു. ഒരു മുഖത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ദൃശ്യവും എനിക്കാ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിച്ചു. ഞാൻ അവളുടെ കൂടുതൽ സമീപത്തേക്ക് നടന്നു ചെന്നു, അന്നേരം അവൾ എന്റെ നേരെ ഒരു കൈ നീട്ടി ഞാൻ കുറച്ചുനേരം നോക്കി നിന്നു പിന്നെ എന്റെ കയ്യും നീട്ടി. രണ്ടു കരങ്ങളും കൂട്ടിമുട്ടാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു. ആ സ്വപ്നം അവിടെ കഴിഞ്ഞ ശേഷവും എനിക്കത് പിന്നീടും ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും, ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട, ഞാൻ കുറേ ഓർക്കാൻ ശ്രമിച്ച, ആ മുഖം മാത്രം എനിക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

രണ്ടാം ദിനം. - (ആഗ്രഹം) അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസമായി. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് കോളജിൽ പോകാൻ റെഡിയായി. ഞാനന്ന് കോളജിൽ പോകുവാൻ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. കാരണം എനിക്കാ കൂട്ടുപുരികത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചേ മതിയാകൂ. അങ്ങനെയന്നും ഞാൻ കോളജിൽ ചെന്ന് ക്ലാസ്സ് കഴിഞ്ഞശേഷം ഗേറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ കാത്തു നിന്നു. ഞാൻ അവിടെ കുറേ നേരം നോക്കി നിന്നിട്ടും ആളെ കണ്ടില്ല. എന്റെ കമ്പനിക്കാരൊക്കെ വീട്ടിലോട്ടു പോകുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് പോകുവാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നോട് വരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞുമാറി, അവർ പോകുന്നതും നോക്കിനിന്നു. എന്നിട്ടും കുറേ നേരം ഞാൻ ഗേറ്റിന്റെ മുൻപിൽ കാത്തു നിന്നു. എന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ മങ്ങിത്തുടങ്ങി. ഇന്നിനി അവളെ കാണുവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതി. ഞാൻ നിരാശയോടു കൂടി തിരിച്ചു മടങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ട അതേ കൂട്ടം ആളുകൾ വീണ്ടും ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് നടന്നുവരുന്നു. ഞാനവരെ നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചു നിന്നു, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ തേടുന്ന ആ മുഖം ഒന്ന് കാണുവാനുള്ള പ്രതീക്ഷയോടു കൂടെ. ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ കുറെ ചലിച്ചു നോക്കി, അവസാനം ആ സ്വപ്ന മുഖത്തെ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു.

ആ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഞാൻ കണ്ട ആ സ്വപ്നം തെളിഞ്ഞുവന്നു. സ്വപ്നലോകത്തെ ഞാൻ കണ്ട അതേ മുഖം, അതേ ഭംഗി, അതേ ചിരി, എല്ലാം ഇപ്പോൾ എന്റെ മുന്നിൽ ശരിക്കും ദൃശ്യമായി. ഇത്രയും ഭംഗി, ഇത്ര നല്ല ചിരി, അതിനു കൂട്ടായി ഒരു നുണക്കുഴിയും, പിന്നെ ആ വർണ നയനങ്ങളും, ഏറ്റവും ആകർഷണം തോന്നിച്ച ആ കൂട്ടുപുരികവും. ശരിക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക് മുഖസൗന്ദര്യം കണ്ടാസ്വദിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ അത് ശരിയാണോ? എനിക്കൊരാളോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയാൽ പിന്നെയങ്ങോട്ട് അവർ ആയിരിക്കും ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുന്ദരി. എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഇതും അതുപോലെ മാത്രമായിരുന്നോ? അറിയില്ല.. പിന്നെ ഇത്രനേരം ഞാൻ അവളെ വർണിച്ചതും, എന്റെ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും ഞാൻ പങ്കുവെച്ചതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കു ചിലപ്പോൾ പൈങ്കിളിയും അസഹനീയമായുമൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകാം, ക്ഷമിക്കണം. എന്നാൽ ഇതൊന്നും എന്റെ കുറ്റമല്ല. പ്രണയം മനസ്സിലെ ചിന്തകളെ പൈങ്കിളി രൂപത്തിലാക്കുന്നു. താൻ സ്നേഹിക്കുന്നയാളെ മാലാഖയെപോലെ വർണിക്കുവാനും അതവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്റെ മനസ്സുതുറന്ന് എഴുതി പോകുന്നു, ചിലപ്പോൾ അത് ക്രിഞ്ച് ആയി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം... എങ്കിലും നിങ്ങളതെല്ലാം സഹിച്ചു തുടർന്ന് വായിക്കുക.എന്റെ വർണ്ണനകൾ ഇനിയുമുണ്ടാകാം, കാരണം "That's what love does to a man, it makes him dream of living in fantasies".

കഥയിലേക്ക് മടങ്ങാം. കുറച്ചുദിവസമായി ഞാൻ തിരഞ്ഞയാളെ അവസാനം നേരിൽ കാണുകയാണ്. ഇനി എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും എനിക്ക് തിരിച്ചറിയും എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ആ മുഖത്തെ ഓർത്തുവച്ചു. അവർ കൂട്ടമായി പോകുമ്പോഴും ഞാൻ ദൂരെ നിന്ന് അവളുടെ ചിരിയെല്ലാം ആസ്വദിച്ചു നിന്നു. അന്ന് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. ഞാൻ റൂമിൽ വന്നപ്പോഴും എന്റെ മുഖത്ത് ഒരു മായ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത പുഞ്ചിരിയോടെ ഞാൻ ബെഡിലോട്ട് കിടന്നു. അന്നേരം മനസ്സുനിറയെ അവളുടെ മുഖവും, ചിരിയും. ഇനിയിപ്പോ കണ്ണടച്ചാലും അതുതന്നെ അവസ്ഥ. ഞാനിതെല്ലാം ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. എനിക്ക് ഇവളോട് തോന്നുന്നത് മുമ്പൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന്. പക്ഷേ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ പഴയ ഇഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു. അവരോടും ആദ്യമായി എനിക്കിഷ്ടം തോന്നിയ സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? ഏയ്യ്, എന്നാലും ഇത് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. കാരണം എനിക്കിതുവരെ വേറെ ആരോടും ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് തോന്നിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഇവളോടുള്ള ഈ ഇമോഷൻസ് ബാക്കി അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാകുന്നു. അല്ലേ? ആവോ.. കണ്ണുകൾ പതിയെ അടഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീണു.

മൂന്നാം ദിനം. - (റിയാലിറ്റി) ഇന്നത്തെ ദിവസം അവളെ പോകുന്ന സമയത്ത് മാത്രം കാണാതെ, കോളജിൽ തന്നെ വച്ചു കാണുവാൻ ശ്രമിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിനാൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസ്സ് കട്ട് ചെയ്തു വെറുതെ കോളജിന് ചുറ്റും അലഞ്ഞു നടന്നു. കാണുന്നവരെ എല്ലാം എനിക്കറിയാമായിരുന്നതു കൊണ്ട്, അവരെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ചിരിക്കേണ്ടി വന്നു. ചിലരോട് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുനേരം നിന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടിയും വന്നു. എന്നാൽ അന്നേരം എന്റെ മനസ്സിൽ അവളെ കാണുവാൻ മാത്രമായിരുന്നു ആഗ്രഹം. കുറച്ച് നേരത്തിനു ഒടുവിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ നടന്നുവരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു, എന്റെ മനസ്സിനെ സന്തുഷ്ടമാക്കിക്കൊണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ അവളെയും കണ്ടു. അവർ നടക്കുന്നത് നോക്കി ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു, അവരുടെ കഴുത്തിലെല്ലാം നീല കളറിലുള്ള ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു. അവൾ സീനിയർ ആണല്ലേ, അതും പി.ജി..ഓ അയ്നെന്താ... എന്നെക്കാൾ പ്രായം കൂടിയവരെ ഞാൻ മുമ്പും നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിജി സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും സാരമില്ല, നോക്കാം. അവരെല്ലാം നടന്നു ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കയറി. അങ്ങനെ ഞാനും ആ തിരക്ക് കുറഞ്ഞ വലിയ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കയറിച്ചെന്നു. അവർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അവരിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും അറ്റത്തായിരുന്നു അവൾ. അവളുടെ അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ഒരു കസേര ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതുകണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ഇരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നിയെങ്കിലും, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ ഞാൻ വെറുതെ കുറച്ച് നേരം പുസ്തകങ്ങൾ തപ്പുന്നത് പോലെ കുറച്ച് അകലെ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് സമീപം നിന്നു.

അൽപനേരത്തിനുശേഷം അവൾ എഴുന്നേറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. അവൾ എന്റെ അടുത്ത് എത്താറായപ്പോൾ എന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പ് നല്ലോണം വർധിച്ചുവന്നു. അവൾ എന്റെ അരികിലൂടെ എന്നെ നോക്കാതെ പോലും കടന്നു പോയപ്പോൾ എന്റെ ശ്വാസം അടക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അൽപനേരം ഞാൻ അവളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെത്തന്നെ ഉറച്ചുനിന്നു. അവളാകട്ടെ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പോലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ലൈബ്രറിയിലെ കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ അടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് പോയി. അവളുടെ പിന്നാലെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ ആദ്യം ആലോചിച്ചില്ലെങ്കിലും, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ അവളെ കാണുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങോട്ട് ചെന്നതാ എന്ന് അവൾക്ക് തോന്നിയാൽ, ചിലപ്പോൾ അവൾ പേടിച്ചാലോ? അവളിൽ അത് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അത് തെറ്റല്ലേ.. എങ്കിലും അവൾ ഏതു പുസ്തകമാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ജിജ്ഞാസ തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാനും ആ മുറിയിലോട്ടു മെല്ലെ കയറി അവളിൽ നിന്നും കുറച്ച് അകലെ നിന്നു. എന്നിട്ട് ദസ്തയേവ്‌സ്കിയുടെ ചെറുകഥകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം ഞാനെടുത്ത് വായിക്കുന്നതുപോലെ നിന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവളെ നോക്കുവാൻ നിന്നില്ല. കാരണം സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അതും മോശമായാണ് തോന്നിയിരുന്നത്. എങ്കിലും അവൾ പുസ്തകം എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.

"The fault in our stars" എന്ന പുസ്തകം ആയിരുന്നു അത്. ആ പുസ്തകമാകട്ടെ ഞാൻ മുൻപ് വായിച്ചതും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു. എനിക്ക് അന്നേരം അവളോട് ഒരു പ്രത്യേക കണക്ഷൻ തോന്നി. അവള് പുസ്തകത്തെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ആ കൂട്ടുപുരികവും മിഴികളുടെ ചലനത്തിനനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്നത് കാണുവാൻ മനോഹരമായിരുന്നു.അവൾ അത് എടുത്ത് മുറിയുടെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കും എന്നെ ഒട്ടും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല, എന്നെ കണ്ടത് പോലുമില്ല. അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനും എന്റെ പുസ്തകമായി ഇറങ്ങി. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവർ ഇരുന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കി, അപ്പോൾ അവൾ ഇരിക്കുന്ന കസേരയുടെ അപ്പുറത്തെ കസേരയിൽ ഒരു ചെക്കൻ ഇരുന്ന് ഇവളോട് ചിരിച്ചു സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അന്നേരം എന്റെ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ തോന്നി. എന്റെ മുഖത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പുഞ്ചിരി വാടിപ്പോയി. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവളും അവനും ആ പുസ്തകം തുറന്നുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അത് വായിക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു നിരാശ ചിന്ത കടന്നുകൂടി. ആ വിഷമം കുറയ്ക്കാനായി അവർ വെറും ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിച്ചു. ആ സാഹചര്യത്തിലും അവളോടുള്ള ഇഷ്ടമൊന്നും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ സഹിച്ചില്ല. അതിനാൽ ഞാൻ നിരാശയോടെ ലൈബ്രറിയുടെ പുറത്തോട്ട് പോയി.

മനസ്സിനെ ഒന്ന് ശാന്തമാക്കാം എന്ന് കരുതി ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറി കുറച്ചുനേരം ഉറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. അന്നും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ കോളജിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നിന്നു. അതെന്തിനായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇനിയും പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല. അവിടെ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു നിന്നശേഷം, അവളെ ഞാൻ വീണ്ടും കണ്ടു. അവൾ അവളുടെ കൂട്ടവുമായി പുറത്തോട്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു അന്നേരം അവർ എന്റെ അടുത്തു കൂടെയാണ് പോയത്. അതിനാൽ അവരുടെ സംഭാഷണം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു. "ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ പോകാം, നാളെ ശനിയാഴ്ചയല്ലേ എന്തേലും പണി വെരും. മ്മക്ക് ഇന്നെന്നെ പോവാ.. ഞാൻ രാത്രി ഇങ്ങട്ട് വന്ന്ട്ട്, ഇവ്ടെന്ന് അങ്ങട് വരാം.." അന്നേരമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി അവളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. പല രീതികളിലും എനിക്കാ മൊഴിയെ വർണ്ണിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും, അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വായന നിർത്തി പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ അതെല്ലാം എല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിൽ വെച്ചോളാം. എന്തായാലും എനിക്കവളുടെ മൊഴി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. (സ്വാഭാവികം)അവർ അവൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം സമ്മതിച്ചു സംസാരിച്ചു ദൂരേക്ക് നടന്നു പോയി. അന്നേരം ഞാൻ അവരെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് എന്നോട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു "വേണ്ട മോനെ, അവർ ഹോസ്റ്റൽ പിള്ളേരാണ്" ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചു. പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സ് നിറയെ അവരുടെ സംഭാഷണമായിരുന്നു.

ഇന്ന് രാത്രി കോളജിന്റെ മുൻപിൽ വരുമെന്നും, എങ്ങോട്ട് പോകുവാൻ ആണെന്നും.. പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു ചിന്ത വന്നു. അത്രനേരം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നാലോ. പക്ഷേ അത് മോശമല്ലേ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും ശരിയാവില്ല. എന്നാലും വെറുതെ കാണുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ തോന്നിയത്. പിന്നെ ആരുടെ ഒപ്പമാണ് പോകുന്നത് എന്നറിയുവാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ സമയം 6 മണിയായിരുന്നു. രാത്രി എന്ന് പൊതുവെ പറയുന്നത് 7 മണി മുതലാണല്ലോ.. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുനേരം കൂടി കാത്ത് നിന്നാൽ മതിയാകും. എങ്കിലും എനിക്കത് തെറ്റായി തന്നെ തോന്നി. ഞാൻ ആ ആശയം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ റൂമിലേക്ക് മടങ്ങി. റൂമിലെത്തിയപ്പോഴും ഞാനാകെ ആലോചനകളാൽ നിറഞ്ഞുകിടന്നു. അങ്ങനെ 7 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ റൂമിലെ കൂട്ടുകാരൻ നമുക്ക് കടയിലോട്ട് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും വാങ്ങാൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽപോലും, ഞാൻ അവന്റെയൊപ്പം ചെന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കോളജിന്റെ മുമ്പിലുള്ള സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയി. ഞങ്ങൾ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറാൻ പോയപ്പോൾ, അതേസമയം അവൾ അവിടെനിന്നും പുറത്തോട്ട് വരുന്നതും കണ്ട്, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഞെട്ടലോടെ വഴിമാറി കൊടുത്തു. അപ്പോഴും അവൾ എന്നെ നോക്കിയതോ ശ്രദ്ധിച്ചതോ പോലുമില്ല.

"ഞാനെന്ന പുറത്തുനിന്നോളാ.. ഇയ്യ് വാങ്ങാനുള്ളത് വാങ്ങീട്ട് വായോ" എന്ന് ഞാൻ കമ്പനിക്കാരനോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എനിക്ക് പുറത്തു തന്നെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു. അവൾ ചിപ്സും മറ്റു സ്നാക്സുകളും കൊണ്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കോളജിന്റെ മുന്നിലെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ നോക്കി നിന്നു. അന്നേരം എനിക്ക് അവളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് സംസാരിക്കാൻ മനസ്സിൽ തോന്നിയെങ്കിലും, അവൾക്ക് അത് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന പൂർണ ബോധ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായതിനാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. അവൾ അവിടെ ബസ് വരുന്നതും കാത്തുനിൽക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി. എന്നാൽ ഒരു ബസ് അവളുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയപ്പോൾ അവളുടെ അടുത്ത് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാർ അതിൽ കയറി, പക്ഷേ ഇവൾ പുറത്തുനിന്നുകൊണ്ട്- "ഇപ്പൊ വരാ, ഇങ്ങൾ അവിടെ എത്തീട്ട് ഞങ്ങക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യ്" എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ബസ്സും പോയി. അന്നേരം ഞാൻ അവിടെ എന്തോ ചിന്തിച്ചു നിന്നു. അൽപ്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ബൈക്ക് ഇവളുടെ മുന്നിൽ നിർത്തി. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ലൈബ്രറിയിൽ അവളുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന അതേ ചെക്കൻ തന്നെയായിരുന്നു ആ ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്നതും. അവൾ അന്നേരവും അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു, 'എന്തു നല്ല ചിരി' ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്തോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ആ ബൈക്കിന്റെ പുറകിലോട്ട് കയറി. അവരുടെ സംഭാഷണം തുടർന്നു. സംസാരം തുടരുന്നതിനിടയിൽ അവൻ തിരിഞ്ഞുനോക്കി, അവർ പരസ്പരം കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി വീണ്ടും ചിരിച്ചു. അതിനുശേഷം അവർ അങ്ങനെ ബൈക്കിൽ പോയി.

പോകുന്ന സമയത്ത് "ബസ്സിന്റെ പിന്നിൽ തന്നെ മ്മൾ എത്തണം" എന്ന് പറയുന്നതും ഞാൻ കേട്ടു. എനിക്കന്നേരം നെഞ്ചിലെന്തോ അസ്വസ്ഥത തോന്നി. അത് വേദനയായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ എന്തോ നല്ല വിഷമവും തോന്നി. അന്നേരത്ത് എനിക്കെന്റെ മുഖഭാവങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാം കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അല്പസമയം കൂടി ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് വെറുതെ നോക്കിനിന്നു, അതിനൊപ്പം മനസ്സിൽ വിഷമവും നിറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം എന്റെ കമ്പനിക്കാരൻ പുറത്തുവരികയും, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് റൂമിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ എന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, സത്യത്തിൽ ഒരു ഭാവവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് പോലും മനസ്സിലാവാത്ത എന്തൊക്കെയോ അനുഭൂതിയാൽ നിറഞ്ഞു അന്നേരം ഞാൻ കിടന്നു. എനിക്കന്നും ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. ഉറക്കം വരാത്തതിനാൽ എനിക്ക് വീണ്ടും ആ ഗുളികകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു. ഞാനാ ഗുളിക കഴിച്ച ശേഷവും ഉറക്കം വരാതെ, എന്റെ മനസ് പലതും വീണ്ടും ചിന്തിച്ചു കിടന്നു. ആ ചിന്തകളിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം, "ഞാനെന്താ ഇങ്ങനെ?" എന്നായിരുന്നു. എനിക്കതിന് ഒരു ഉത്തരവും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.അതിനു ശേഷമുള്ള രണ്ടുദിവസം ശനിയും ഞായറും ആയിരുന്നു. ആ ദിവസങ്ങളിൽ ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ എനിക്ക് അവളെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ കാണുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുമില്ല. അങ്ങനെ ആ രണ്ടു ദിവസം ഏകാന്തതയോടെ കടന്നുപോയി.

നാലാം ദിനം - (ഫെയർവെൽ)ആ ഏകാന്ത ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിങ്കളാഴ്ച വന്നെത്തി. അന്നെനിക്ക് കോളജിൽ പോകുവാൻ വലിയ ഉന്മേഷം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് നിരാശയായിരുന്നു. എന്നോട് തന്നെയുള്ള നിരാശ. എനിക്ക് ഈ പ്രണയത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വിഷമമൊക്കെ പെട്ടെന്നുതന്നെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് സ്വയം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നിരാശയായിരുന്നു അത്. സത്യമായ ശുദ്ധ പ്രണയം ആയിരുന്നെങ്കിൽ, എനിക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ കഴിയാതെ അതുമാത്രം ആലോചിച്ച് കുറേക്കാലം വിഷമിച്ച് നടക്കേണ്ടതല്ലേ? ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രണയത്തിനുശേഷം ഞാനും അങ്ങനെ ആവുമോ? അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ അവളെ കാണുവാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. ഞാൻ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി ക്ലാസ്സിൽ കയറി എല്ലാ വിഷയവും അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. കുറേയൊക്കെ ഉറങ്ങി തീർക്കുകയും ചെയ്തു. ഉച്ചസമയത്ത് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ആയപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും വെറുതെ സംസാരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കൂടിയിരുന്നു. "ഇന്ന് പീ.ജീ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സിന്റെ അവസാനത്തെ ക്ലാസും ഫെയർവെല്ലുമല്ലേ.." ഒരാൾ പറഞ്ഞു. "ആ അതെ, അവർക്കിനി ഇതുകഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എക്സാമിന് വന്നാൽമതി." മറ്റൊരാൾ മറുപടി നൽകി. "അവർക്ക് എക്സാം ഉള്ള ദിവസം നമ്മക്ക് ക്ലാസ് ഇണ്ടാവോ?" ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. "ഇല്ല, നമുക്ക് വെക്കേഷൻ ഉള്ള സമയത്താണ് അവരുടെ എക്സാം" മറുപടി ലഭിച്ചു. എന്റെ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ വീണ്ടും എന്തൊക്കെയോ വിങ്ങലുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. എന്നിലാകെ നിരാശ പടരുകയും ചെയ്‌തു. പിന്നീടുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഞാൻ ശരിക്കും കേട്ടിരുന്നില്ല. ഞാനൊരു ചിന്തയിലാകെ മുഴുകിയിരുന്നു.

"ഇന്നാണ് എനിക്ക് അവളെ കാണാൻ പറ്റുന്ന അവസാന ദിവസം" എന്ന ചിന്ത. അവളെ ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും, എന്നെ ഒരുവട്ടം കാണുക പോലും ചെയ്യാതെ, ഞാൻ എന്നൊരാൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് പോലും അറിയാതെ, ഇവിടെനിന്ന് അവൾ പോകും എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതെന്നെ വല്ലാതെ നിരാശപ്പെടുത്തി. "അവളുടെ ആ കൂട്ടുപിരികം എനിക്കിനി കാണുവാൻ പോലും പറ്റില്ലല്ലേ.. സാരുല്ല.." ഞാൻ അന്നേരം സങ്കടത്താൽ ആലോചിച്ചു. അന്ന് ബാക്കി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ ഇരുന്നെങ്കിലും എന്റെ ചിന്തയും മനസ്സും മൊത്തം അവളുടെ കാര്യം മാത്രമായിരുന്നു. ശരിക്കും ഇന്നാണോ ഈയൊരു അനുഭൂതിയുടെ അവസാന ദിവസം? അന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ്, ഞാൻ ആരോടും സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കാതെ (അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലല്ലായിരുന്നു) വെറുതേ കോളജിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു. അന്നേരം അവളെ ഒന്ന് അവസാനമായി കാണുവാനുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കപ്പോൾ. അവളുടെ മുഖം ഞാൻ എന്റെ മനസ്സുനിറയെ ഓർത്തിരുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ മിഴികൾ അവളെ തേടി. കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവളെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും അപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ മനസ്സു നിറയെ അവളെ കണ്ടു കൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കാത്തിരിപ്പിന് ഒടുവിൽ ഞാൻ തോൽവി സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ അന്നേരം എന്റെ മുഖത്ത് തന്നെത്താൻ ഒരു പുഞ്ചിരി വിടർന്നു. ആ ചിരിയിൽ നിരാശയായിരുന്നോ കൂടുതൽ? അറിയില്ല.. ഞാനാ പുഞ്ചിരിയോട് കൂടി എന്റെ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഗേറ്റിലോട്ട് നടന്നു.

ഞാനാ പുഞ്ചിരിയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തലകുമ്പിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പിന്നിൽ നിന്നും ആരോ തിരക്ക് പിടിച്ചു പോകുമ്പോൾ, അബദ്ധത്തിൽ എന്റെ ഷോൾഡറുമേൽ തട്ടി വീഴാൻ പോയി. അന്നേരം ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ താഴോട്ട് വീണു. അപ്പോൾ തന്നെ അതെല്ലാം എടുത്തുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുനിയാൻ നിന്നപ്പോൾ, "അയ്യോ സോറി..", ആ ശബ്ദം എനിക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ശബ്ദമായി തോന്നി, ഞാനൊരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട, ഞാൻ കുറേ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആ ശബ്ദം. എന്റെ ഹൃദയം ഇടിപ്പ് നല്ലോണം കൂടാൻ തുടങ്ങി, മെല്ലെ ഞാനെന്റെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി മുന്നിലോട്ട് നോക്കി, ഞാൻ സ്വപ്നത്തിലും നേരിലും കണ്ടാസ്വദിച്ച അതേ കൂട്ടുപിരികവും, എന്റെ മുമ്പിൽ, എന്റെ തൊട്ടടുത്ത്. എനിക്ക് അന്നേരം ഒന്നും മിണ്ടാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്റെ ചുണ്ടുകൾ കിടന്നു വിറച്ചിരുന്നു എന്നതല്ലാതെ അതിൽനിന്നും ഒരു ശബ്ദവും വന്നിരുന്നില്ല. ഞാനൊന്നും മിണ്ടാതെ താഴെ നിന്നും ഒരു ഫെയർവെൽ കാർഡും, ഒരു റോസാപ്പൂവും, ഒരു മിട്ടായിയും പിറക്കിയെടുത്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതെല്ലാം അവളുടെ കയ്യിലേക്ക് നീട്ടി, അന്നേരം ഞാൻ അവളുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അവൾ.. എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു? എന്റെ നോട്ടം അവളുടെ നുണക്കുഴിയാൽ സുന്ദരമായ ചിരിയിലും, എന്നെ ആകർഷിച്ച കൂട്ടുപുരികത്തിലേക്കും മാറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. "താങ്ക്യൂ" ഒരു വിടർന്ന പുഞ്ചിരിയാൽ അവൾ എന്നെ നോക്കി അവയെ കൈകളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു.

അന്നേരം ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഒരു പുഞ്ചിരി എന്റെ മുഖത്തു തന്നെ വിടർന്നു. എന്നിട്ട് അവൾ എന്നോട് വീണ്ടും ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തിരക്കുപിടിച്ച അവയെല്ലാം ആയി ഗേറ്റിന്റെ പുറത്തോട്ട് പോയി. അവിടെ, അവളെ കാത്ത് അവളുടെ ഒപ്പം ഞാൻ കാണാറുള്ള ആ ചെക്കൻ ബൈക്കുമായി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതിനൊപ്പം തന്നെ ആ ബൈക്കിൽ ഒരു വലിയ ബാഗും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. "അവളപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതായിരിക്കും" ഞാൻ അന്നേരം ചിന്തിച്ചു. അവൾ വേഗം ചെന്ന് ബൈക്കിൽ കയറി എന്നിട്ട് അവിടെ അടുത്ത് നിന്നിരുന്ന അവളുടെ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം റ്റാറ്റ കൊടുത്തുകൊണ്ട് "ഇനി എക്സാമിന് കാണാ.." എന്നുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാത്ര പറച്ചിൽ തുടർന്നു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവൻ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി. അന്നേരം പെട്ടെന്ന് അവളെ നോക്കി നിന്ന എന്നെ അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, എന്നെ നോക്കി, ഞാനതൊട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. എന്നിട്ട് അവൾ എന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കികൊണ്ട് ഒരു പുഞ്ചിരി നൽകി. സത്യമായിട്ടും എന്നോട് ഇതുവരെ ആരും അത്രയും സുന്ദരമായി പുഞ്ചിരിച്ചിട്ടില്ല. ആ ഒരു പുഞ്ചിരിയിൽ ഞാൻ അന്നേരം അലിഞ്ഞു നിന്നുപോയി. ആ പുഞ്ചിരി എന്റെ മനസ്സ് നിറച്ചെങ്കിലും അതിനെ കൂടുതൽ വർണ്ണിക്കുവാൻ എനിക്കറിയില്ല. അതിനുശേഷം ആ പുഞ്ചിരി മായ്ക്കാതെ അവർ പുറപ്പെട്ടു. എന്റെ മിഴികൾ അന്നേരം അവസാനമായി ആ കൂട്ടുപുരികത്തിലോട്ട് ഒന്ന് നോക്കി. അവർ പോയ ശേഷവും ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു.

എനിക്കെന്തോ മനസ്സിലാകെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ തോന്നി. സത്യത്തിൽ അതിനുമുമ്പെല്ലാം ഞാൻ കണ്ട അവളുടെ ചിരികളേക്കാളും നോട്ടങ്ങളെക്കാളും, ഇന്നത്തെ അവളുടെ ചിരിക്കും നോട്ടത്തിനും കൂട്ടുപുരികത്തിനും, മിഴികൾക്കുമെല്ലാം ഭംഗി ഏറെ കൂടുതൽ തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം, ഇന്നവൾ എന്നെ കണ്ടു, എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു, എന്നെ നോക്കി, എന്നോട് പുഞ്ചിരിച്ചു, എന്നോട് മിണ്ടി. ഇതിനുമുമ്പ് വരെ ഞാൻ അവളെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം അവൾ ചിരിച്ചിരുന്നത് വേറെ ആളുകളോട് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നവൾ എന്നെ നോക്കി, എന്നോട് ചിരിച്ചു, എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പുഞ്ചിരിച്ചു. ഇന്നവൾ ഞാൻ എന്നൊരാൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നത് അറിഞ്ഞു. അതോർത്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സുനിറയെ ഒരു ആശ്വാസം തോന്നി. അന്ന് അതിനുശേഷം ഉള്ള ബാക്കി നേരമൊക്കെ ഞാൻ തികച്ചും സമാധാനമായ ഒരു നിലയിലായിരുന്നു. എങ്കിലും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും രാത്രിയായപ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ, എന്റെ ചിന്തകൾ വേറെ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ വീണ്ടും, എന്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥിരമായി ചെയ്യാറുള്ള കാര്യം തന്നെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവിടെ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് ഞാനെന്റെ ഗുളികകൾ എടുത്തു, നോക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ഗുളിക മാത്രം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ഗുളിക കൂടി ഞാൻ കഴിച്ചതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും കിടന്നു. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നിരുന്നില്ല, പകരം എന്റെ ആലോചനകൾ വർധിച്ചുവന്നിരുന്നു. ഞാൻ അവളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും, അവൾ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞ കാര്യം മാത്രം വെച്ചു കൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇന്ന് ഇത്ര സന്തോഷിച്ചത്.. അയ്യേ.. ഞാനെന്താ ഇങ്ങനെ. എന്നാലും എനിക്കിനി അവളെ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇനി കണ്ടാൽ തന്നെ അവൾക്ക് എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടാകുമോ?എനിക്കിനി എത്ര ആഗ്രഹിച്ചാലും അവളുടെ കൂട്ടുപുരികത്തെ ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ലേ? ഇനി എത്രകാലം ഞാനിതെല്ലാം ആലോചിച്ചു നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കും? സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ നിരാശപ്പെട്ട് കുറച്ചു ദിവസമെങ്കിലും എനിക്ക് ആലോചിച്ചിരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. കാരണം എന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് നാളെ വേറെ ഒരാളെ കണ്ടും, സംസാരിച്ചും പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ, അവരോടെങ്ങാനും എനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയാൽ, ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായതെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് പിന്നീടങ്ങോട്ട് എന്റെ മനസ്സിലാകെ ആ പുതിയ ആളായിരിക്കും എല്ലാം.. അതിനാൽ ഇപ്രാവശ്യമെങ്കിലും അങ്ങനെ ആവാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു.

ഏയ്, പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം പെട്ടെന്ന് ഒന്നും എനിക്കിത് മറക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഓർമ്മ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന്. ഇതിൽ ഇത്രകാലം ഇല്ലാതിരുന്ന എന്തോ പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ഇത് സത്യവും ആത്മാർഥതയും നിറഞ്ഞ ഒരു ഓർമ്മയായി എന്റെ മനസ്സിൽ എന്നും നിന്നേക്കാം. എങ്കിലും ഇതുതന്നെയല്ലേ ഞാൻ ഇതുവരെ പ്രണയിച്ച എല്ലാവരുടെ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത്? പക്ഷേ ഇന്നവൾ എന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചപ്പോൾ എന്നിൽ ഉണ്ടായ ആ സുന്ദരമായ പുതിയ അനുഭവം. അതു ഞാൻ എന്നും ഓർത്തിരിക്കുവാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കും. എന്തെല്ലാമായാലും, എന്റെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഏകപക്ഷീയമായ പ്രണയത്തിന്റെ അനുഭൂതി നിറഞ്ഞ ഓർമ്മകൾ, കാലങ്ങളോളം എന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കട്ടെ. അങ്ങനെ നിന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഉറപ്പായും അവളുടെ ആ "കൂട്ടുപുരികം", അതു ഞാനെന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മറക്കില്ല.. അല്ലേ..? ആവോ.. അറിയില്ല.