2025 മാർച്ച് 28, വെള്ളിയാഴ്ച. ഓഫിസിൽ തിരക്കേറിയ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അന്ന്. ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ഒട്ടേറെ മീറ്റിംഗുകളും പ്രോജക്റ്റ് അവലോകനങ്ങളും ടാസ്ക് അസൈൻമെന്റുകളുമായി സമയം തികയാത്ത ഒരവസ്ഥ. അതിനിടയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലയിന്റ് എസ്എംഇ ആയ ധനരാജ് എന്നെ 'ടീംസിൽ' പിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരാഴ്ച മുൻപ് 'ബാച്ച് ജോബ്സി'നെക്കുറിച്ച് ചില വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അതിന്റെ തുടർച്ചയായ ഒരു മീറ്റിംഗിനാകും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതി, അപ്പോഴത്തെ തിരക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ വൈകുന്നേരം തിരക്കൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'ടീംസ്' സ്റ്റാറ്റസ് 'Away' എന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരികെ മെസ്സേജ് അയച്ചില്ല. അന്ന് ആ സംഭാഷണം നടന്നതുമില്ല.

മാർച്ച് 31, തിങ്കളാഴ്ച റംസാൻ അവധിയായിരുന്നതിനാൽ അതൊരു നീണ്ട വാരാന്ത്യമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അന്ന് ഒരു തീർഥയാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു. യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ സമയം വൈകി. യാത്രാക്ഷീണം കാരണം പിറ്റേന്ന്, ഏപ്രിൽ 1-ന് ഞാൻ അവധിയെടുത്തു. കുറച്ചൊക്കെ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഉറക്കക്ഷീണം കാരണം ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അടുത്ത ദിവസം ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം, മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യണം, ധനരാജുമായി ഒരു ചർച്ച വെക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളായിരുന്നു മനസ്സിൽ. ധനരാജ് വെള്ളിയാഴ്ച മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് മറുപടി കൊടുത്തില്ലല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ എന്തുകൊണ്ടോ എന്റെ മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

ADVERTISEMENT

ഏപ്രിൽ 2, ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോയി കുർബാന കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നു. പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ലോഗിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കിയത് ടീംസിൽ ധനരാജിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് 'available' ആണോ എന്നതായിരുന്നു. ഇല്ല, ഇപ്പോഴും 'away' എന്ന് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. വരുമ്പോൾ മെസ്സേജ് അയക്കാമെന്ന് കരുതി ഞാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ടീംസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നത് - ഞങ്ങളുടെ ലീഡ് അയച്ചത് - 'Dhanaraj met with an accident today'. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പരുക്കായിരിക്കും, ധനരാജ് ഇന്ന് ലീവായതുകൊണ്ട് ഇനി നാളെ സംസാരിക്കാമല്ലോ. ഈ ചർച്ച ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുകയാണല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഇരിക്കുമ്പോളാണ് ആ മെസ്സേജിന് മറുപടിയായി ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചത് - "Anything Major? Hope he is fine". എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ മെസ്സേജിന് മറുപടി വന്നു - "Dhanaraj passed away in the accident". ഒരു നിമിഷം ഞാൻ സ്തബ്ധയായിപ്പോയി.

കുറച്ചു സമയത്തിനുള്ളിൽ സംസാരിക്കാമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം ക്ലയിന്റ് ടീമിലെ അംഗമായതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ഒരേ ഓഫീസിൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പിംഗ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ അറിയും എന്നല്ലാതെ സ്ഥിരമായ ഒരു ആശയവിനിമയം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം അവസാനമായി എനിക്കയച്ച "Hi Betsy, Good Morning" എന്ന മെസ്സേജിന് മറുപടി നൽകാതിരുന്നത് എന്നിൽ കുറ്റബോധം ഉളവാക്കി. തിരക്കായിരുന്നെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച ആ ചർച്ച വെക്കാമായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് എന്നിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാമായിരുന്നു; ഞാൻ ലീവ് എടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനും എനിക്ക് സാധിച്ചേനെ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ മനസ്സിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി.

വളരെ മിടുക്കനും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവനുമായിരുന്നു ധനരാജ്. ഓഫീസ് രാഷ്ട്രീയമൊന്നും നോക്കാതെ പ്രോജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാവരുമായി സഹകരിക്കുകയും ആത്മാർഥമായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഫിറ്റ്നസ്സിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്ന അദ്ദേഹം രാവിലെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു വാഹനം വന്നിടിക്കുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. ഇന്ന് ഈ കുറിപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുകയായിരിക്കാം. മരണത്തിന് അഞ്ച് ദിവസം മുൻപ് താങ്കൾക്ക് എന്നോട് എന്താണ് ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അവസാനമായി ഒരു സഹായം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന കുറ്റബോധം എങ്ങനെ മാറ്റണമെന്നും എനിക്കറിയില്ല. മനഃപൂർവ്വമല്ലെങ്കിലും ആ വെള്ളിയാഴ്ച മറുപടി നൽകാതിരുന്നതിനും കാത്തിരുത്തിയതിനും മാപ്പ്!

നാളെയെന്നൊരു നേരം

ADVERTISEMENT

ഉലകിൽ ഉണ്ടെന്നോർത്തു,

ഇന്നിനി വിരസമായ്

ഉറങ്ങിടാതേ...

നിനയ്ക്കാതെ അസ്തമയ

ADVERTISEMENT

സമയം വരുമെന്നോർക്കണം

നമ്മൾ,

നിലയ്ക്കാതെ നന്മ ചെയ്തീടണം.

"മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നന്മ - അത് നാളേക്ക് മാറ്റി വെക്കാതെ ഇന്ന് തന്നെ കഴിയുമെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊടുക്കുക. നാളെ ഒരുപക്ഷേ, അത് ചെയ്തുകൊടുക്കാൻ നിങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ അവരോ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല" - ഈയൊരു തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് നൽകി, ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങിയ പ്രിയപ്പെട്ട ധനരാജിന് ആദരാഞ്ജലികൾ.