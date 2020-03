ഹൗ ഈസ് ദ് ജോഷ്; ആ ‘സുരേഷ് ഗോപി ഡയലോഗ്’ ഈ സിനിമയിൽ നിന്നും

പുൽവാമ ആക്രമണത്തിനെതിരെ പാക്ക് ഭീകരതയ്ക്ക് കരുത്തുറ്റ പ്രഹരം നൽകിയ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് ആശംസകൾ നേരുകയാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ഒന്നടങ്കം. ആ ആശംസാവാക്കുകളിൽ ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ‘ഹൗ ഈസ് ദ് ജോഷ്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഉറിയിൽ സൈനിക ക്യാംപിനു നേരെ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തെ പ്രമേയമാക്കി ഒരുക്കിയ 'ഉറി' സിനിമയിലെ സൂപ്പർഹിറ്റ് ഡയലോഗ് ആണിത്.

2016ൽ ഉറി സൈനിക ക്യാംപിലെ തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തിൽ 17 ഇന്ത്യൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനു പകരംവീട്ടാന്‍ ഇന്ത്യ നടത്തിയ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ആണ് ‘ഉറി’ സിനിമയുടെ പ്രമേയം. സിനിമ ഹിറ്റായതോടെ ഈ ഡയലോഗും രാജ്യം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധനേടി. ലോക്സഭയിലും ഗോവ ബജറ്റ് അവതരണവേളയിലും മന്ത്രിമാർ വരെ ഈ ഡയലോഗ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ പുൽവാമ ആക്രമണം നടന്ന് കൃത്യം പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം പാക്ക് മണ്ണിൽ പറന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ‘സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് 2.0’.

രാജ്യം മുഴുവൻ ആഹ്ലാദം പങ്കിടുമ്പോൾ ഉറിയിലെ ഡയലോഗ് ആണ് ഏവരും ഏറ്റുപറയുന്നത്. നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപി വരെ സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ ഈ ഡയലോഗ് തന്റെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടിൽ കുറിച്ചു. എന്താണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർഥം? എന്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഉറി സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആദിത്യ ധർ ഈ വാക്ക് സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് മുമ്പ് മാധ്യമങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

‘സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് സിനിമയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ തന്റെ ബാല്യകാല ഓർമയിൽനിന്നു വന്ന പദപ്രയോഗമായിരുന്നു ഹൗ ഈസ് ദ് ജോഷ്. ഡിഫൻസ് വിഭാഗത്തിലെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ആർമി ക്ലബ്ബുകളിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ക്രിസ്മസിനും പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങൾക്കും പോയിരുന്ന ഒരു ക്ലബ് ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഒരു റിട്ടയേർഡ് ബ്രിഗേഡിയർ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ചോക്ലേറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുമായിരുന്നു. 'ഹൗ ഈസ് ദ് ജോഷ്' എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുമ്പോൾ 'ഹൈ സർ' എന്ന് ഞങ്ങൾ മറുപടി നൽകും. ഏറ്റവും ശബ്ദത്തിൽ പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടും. അന്ന് ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്കായിരുന്നു ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നത്.’ - ആദിത്യ പറഞ്ഞു.

‘വളരെ ചുരുക്കം ചില ആർമിക്കാർ മാത്രമേ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എന്റെ മനസ്സിൽ ഈ വാക്ക് എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു കഥ ഉടലെടുത്തപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും യോജിക്കുക ഈ സിനിമയ്ക്കാണെന്നും തോന്നി. സിനിമയുടെ ആദ്യ ഡ്രാഫ്റ്റിൽത്തന്നെ ഹൗ ഈസ് ദ് ജോഷ് എന്ന വാക്ക് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ചിത്രം വിജയമായതോടെ ഹൗ ഈസ് ദ് ജോഷ് എന്ന വാക്ക് മറ്റൊരു തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു’. - ആദിത്യ വ്യക്തമാക്കി.

ഗാനരചയിതാവായി ബോളിവുഡിൽ എത്തിയ ആദിത്യയുടെ ആദ്യ സംവിധാനസംരംഭമായിരുന്നു ഉറി. ജനുവരി 11ന് റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ വാരിയത് 345 കോടി രൂപയാണ്.

