View this post on Instagram

Watch till the End.! #ThalapathyVijay ❤ #actorvijay #Thalapathy63 #vijay63 #ilayathalapathyvijay #vijayfans #ilayathalapathy #vijayanna #vijayspeech #vijaymotivationalquotes #thalapathy #vijay Twitter.com/Thalapathy63Off