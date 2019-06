ബച്ചന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തു; താരത്തിനു പകരം ഇമ്രാൻ ഖാൻ

T 3191 -

सिर्फ शब्दों से न करना,

किसी के वजूद की पहचान



हर कोई , उतना कह नही पाता

जितना समझता और महसूस करता है... ~ Ef sp



"express not just in words the existence of one ; not everyone has the capability to say what they understand and feel " ~ ab pic.twitter.com/WfAgosafqd