ദുരിതപ്പെയ്ത്തിൽ താങ്ങ്; വീട്ടിലേക്ക് വരാം; ക്ഷണിച്ച് ടൊവിനോ

കഴിഞ്ഞതവണ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ വീട് സേഫ് ആണ് , ഇങ്ങോട്ട് വരാം ! ദുരുപയോഗം ചെയ്യില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ! #letssurvivetogether #keralafloods2019