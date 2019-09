സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോള്‍ ഷേക്സ്പിയർ നാടകങ്ങൾ കളിച്ച് കൂട്ടുകാരെയും അനിയൻ പൃഥ്വിയെപ്പോലും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയ താരമാണ് ഇന്ദ്രജിത്ത്. കുട്ടിക്കാലത്തെ ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ കഴിവ് വ്യക്തമാക്കുന്ന സഹപാഠിയുടെ കുറിപ്പ് ആണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച. സൈനിക് സ്കൂളിൽ ഇന്ദ്രജിത്തിനൊപ്പം പഠിച്ച ഗണേഷ് മോഹന്റേതാണ് കുറിപ്പ്.

സഹപാഠിയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ: ‘നടനിലേക്കുള്ള ദൂരം-മൈ കർമ മൊമന്റ്

ഒരിക്കൽ നടനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, ഉറപ്പായും നടനെ ആകൂ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്ന ചങ്ങാതിയുമായി ചേർന്ന് ചില്ലറ നമ്പറുകൾ ഒക്കെ ഇട്ട് നടന്നു. അതൊരു കാലം.. !!

ഇന്നലെ ഓണമൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടിലെ പഴയ സാധനങ്ങൾ ഒതുക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ കിട്ടി. പഴയ ഒരു മിമിക്രിയുടെ ഫോട്ടോ. കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം...

കൂടെയുള്ള പുള്ളിക്കാരൻ ഇന്ന് ഊതിക്കാച്ചിയ നടനായി മാറിയിരിക്കുന്നു, ഈയുള്ളവൻ നിന്നടത്തു തന്നെ നിന്ന് വിവിധ ജീവിതവേഷങ്ങൾ കെട്ടിയാടുന്നു...

"നോം അഭ്രപാളികളിൽ നടനായില്ലന്നു മാത്രമല്ല, ഇനി ഒരിക്കലും അത് ആകാനും പോണില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരിക്കണു! അതാണ് ഇഷ്ടാ ഈ ,

REALISING YOUR KARMA MOMENT എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് !! "

LIFE IS GOOD, YET NOSTALGIA IS A GREATER FEELING.