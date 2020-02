‘സൂഫി’യുടെ മാജിക്കൽ റിയലിസത്തിൽ കൂട്ടുകൂടി സിനിമയിലെ നവപ്രതിഭകൾ

പുതുമയുള്ള പ്രമേയങ്ങളെ ഇരുകൈയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന മലയാളികൾക്കായി ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ പുതുതലമുറയിൽ ശ്രദ്ധേയരായവർ ഒന്നിക്കുന്നു. വൈറ്റ് പേപ്പർ ഫിലിമോട്ടോഗ്രാഫിയും എൽക്കയും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന "സൂഫി" എന്ന സിനിമയ്ക്കായാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയരായ പ്രതിഭകൾ പ്രതിഫലം പോലും നോക്കാതെ ഒന്നിക്കുന്നത്.

മാജിക്കൽ റിയലിസം മുഴുനീളെ സിനിമയിലുപയോഗിക്കുന്നത് സിനിമയിൽ അപൂർവമാണ്. കക്ഷി മത രാഷ്‌ട്രീയ ഭേദമില്ലാത്ത കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സഹനിർമാതാക്കളായ "എൽക്ക" (എത്നിക് ലോൺ ഫോർ ക്രിയേറ്റിവ് ആർടിസ്റ്റ്). നവാഗതനായ സാബിർ അബ്ബാസ് തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘സൂഫി’യിൽ പുതുമുഖ താരം ദിയ രാകേഷിനോടൊപ്പം മലയാളത്തിലെയും തമിഴിലെയും മികച്ച സിനിമാപ്രവർത്തകരാണ് അണിനിരക്കുന്നത്.

യഥാർത്ഥ സംഭവകഥ മാജിക്കൽ റിയലിസം സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്ന ‘സൂഫി’യുടെ ഛായാഗ്രഹണം ബില്ല -1, ബില്ല - 2 , കെഒ ടു, 465 തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ പ്രശസ്തനാവുകയും ഇപ്പോൾ ഹോളിവുഡ് ചിത്രമായ വിച്ച് വേ ഈസ് അപ്പ് (Which way is up) ന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഫിലിപ് ആർ. സുന്ദർ ആണ്. "അയാൻ" എന്ന പൂവൻ കോഴിയോടൊപ്പം പക്ഷികളും പൂക്കളും കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർ ദേശീയ പുരസ്‌ക്കാര ജേതാവായ സി.എസ്.പ്രേംകുമാർ ആണ്.

ലൂസിഫർ, കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ വസ്ത്രാലങ്കാരം ചെയ്ത സുജിത് സുധാകർ ആണ് വസ്ത്രാലങ്കാരം. യുവകഥാകൃത്തുക്കളിൽ ശ്രദ്ധേയനായ കെ.പ്രദീപ് ആണ് സംഭാഷണം എഴുതുന്നത്. പ്രശസ്ത കലാസംവിധായകൻ സാബു സിറിളിന്റെ ശിഷ്യൻ രാജേഷ് പട്ടാമ്പി ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ സ്വതന്ത്ര കലാസംവിധായകനാകുന്നു. സിങ്ക് സിനിമാസ് സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സൗണ്ട് ഡിസൈനർ അരവിന്ദ് മേനോൻ ആണ്.

സാബിർ അബ്ബാസും ആഷി വടകരയുമാണ് ഗാനരചന. സംഗീത സംവിധാനം സിബു സുകുമാരൻ. സിയാ ഉൾഹഖ്, ഹാഷിം റഹ്മാനും പാടുന്നു. ഡാവിഞ്ചി, ഹാതിം, സുദർശന, ജോർജ്, അനൂപ് എന്നിവരോടൊപ്പം ഒരു പ്രമുഖ താരം അതിഥി വേഷത്തിൽ എത്തുന്നു. മലയാളത്തോടൊപ്പം തമിഴിലും ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തും. ചീഫ് അസോഷ്യേറ്റ് ഡയറക്ടർ അജുനന്ദൻ, പിആർഒ: എ.എസ്.ദിനേശ്. കോഴിക്കോടും വടകരയുമാണ് പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ. മേയിൽ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങുന്ന ചിത്രം ദേവി എന്റർടെയിൻമെന്റസാണ് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത്.