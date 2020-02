‘അന്യന്റെ വേഷത്തിൽ സദാചാരം കലർത്തുന്നവരോട്’; അമേയ മാത്യുവിന്റെ മറുപടി

View this post on Instagram

അന്യന്റെ വേഷത്തിലും സ്വകാര്യ കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമില്ലാതെ സദാചാരം കലർത്തുന്നവരോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ..."Just mind your own business “. 👿🤨👊🏻😎. . 📸 @gautham_c_subhash . 😍 MUA @makeupbyanjalisnair . 😍 Hair @appu_apparna . 😍 👗 n’ Styling @vinduja_menonn . 😍 Asst. Camera @___darsan___ . 😍