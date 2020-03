ഇറാൻ ഭരണകൂടം വിലക്കിയ ചിത്രത്തിന് ഗോൾഡൻ ബെയർ പുരസ്കാരം

ഇറാൻ ഭരണകൂടം വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ സംവിധായകൻ മുഹമ്മദ് റാസളൊഫിന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിന് ബെർലിൻ ചലച്ചിത്രമേളയിലെ ഗോൾഡൻ ബെയർ പുരസ്കാരം. മുഹമ്മദ് റാസളൊഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ദേർ ഈസ് നൊ ഇവിൾ' (There Is No Evil) എന്ന ചിത്രമാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായത്. രാജ്യത്തിനു പുറത്തു പോകാൻ വിലക്കുള്ളതിനാൽ പുരസ്കാരം ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാവാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.

രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇറാൻ ഭരണകൂടം മുഹമ്മദ് റാസളൊഫിനെ ഒരു വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചിരുന്നു. വിലക്കുകളും യാതനകളും അതിജീവിച്ച് മുഹമ്മദ് റാസളൊഫ് 14 സിനിമകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അതിലൊന്നുപോലും സ്വന്തം രാജ്യമായ ഇറാനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഭരണകൂടം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

സിൽവർ ബെയർ ഗ്രാൻഡ് ജൂറി പുരസ്കാരം എലീസ ഹിറ്റ്മാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'നെവർ റെയർലി സംടൈമ്സ് ഓൾവെയ്സ്' (Never Rarely Sometimes Always) നേടി. മികച്ച സംവിധായകനായി ഹോങ് സാങ് സൂ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 'ദി വുമൺ ഹു റാൻ' എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തതിനാണു പുരസ്കാരം. മികച്ച നടി: പൗല ബീർ (അൺഡൈൻ–Undine), മികച്ച നടൻ: എലിയോ ജെർമാനോ (ഹിഡൻ എവേ Hidden Away).