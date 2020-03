നിന്റെയും ചേർത്ത് രണ്ടാളുടെയും തിരുനെറ്റിയിൽ ഉമ്മകൾ: സ്നേഹക്കുറിപ്പുമായി സന്തോഷ് ജോഗിയുടെ ഭാര്യ

മക്കളുടെ പിറന്നാളിന് നടൻ സന്തോഷ് ജോഗിയുടെ ഓർമകൾ പങ്കുവച്ച് ഭാര്യ ജിജി കുറിച്ച വാക്കുകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയിൽ ഒരേദിവസമാണ് ജിജിയുടെയും സന്തോഷിന്റെയും പെൺമക്കൾ ജനിക്കുന്നത്.

‘പപ്പൂ.... നമ്മുടെ രണ്ട് ചുന്ദരിക്കുട്ടികളുടേയും പിറന്നാളാണിന്ന്... രണ്ടു വർഷത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ 2006 മാർച്ച് 11 നും 2008 മാർച്ച് 11 നുമായി നമ്മുടെ ഉയിരിലേക്ക് പിറന്നുവീണ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണുങ്ങൾ. ഇന്നിപ്പോഴിങ്ങനെ പതിനാലുകാരിയും പന്ത്രണ്ടുകാരിയുമായി ,നമ്മളേക്കാൾ വലിയവരായി നിൽക്കുന്നു...!

നീ ഒപ്പമില്ലാത്ത പത്തു വർഷങ്ങൾ ... നീയവശേഷിപ്പിച്ച ശൂന്യത... നീയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന കാല്പനികത..... എല്ലാറ്റിനുമിടയിൽ അവർ വളരുന്നു... മിടുക്കിക്കുട്ടികളാണ് പപ്പൂ... സത്യമായും എനിക്കറിയാം, you are missing them.... നിന്റെയും ചേർത്ത് രണ്ടാളുടെയും തിരുനെറ്റിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിറയെ ഉമ്മകൾ..’–ജിജി കുറിച്ചു.

സഹതാരമായും വില്ലനായും എത്തി പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയതാരമായി മാറിയ നടനാണ് സന്തോഷ് ജോഗി. 2010 ഏപ്രില്‍ 13-നാണ് സന്തോഷ് ഈ ലോകത്തോട് വിടപറഞ്ഞ് പോയത്.