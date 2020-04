‘പ്ലീസ് എന്റെ പേരൊന്നു പറയൂ’: റോക്കിന്റെ വിഡിയോയിൽ കാളിദാസിന്റെ കമന്റ്

തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പടുന്ന താരങ്ങളുടെ വിഡിയോകൾക്കും ചിത്രങ്ങൾക്കും താഴെ കമന്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് മിക്ക ആരാധകരും. ഇൗ താരങ്ങളിൽ ചിലർ ലൈവ് വിഡിയോകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ‘ഞങ്ങളുടെ പേര് ഒന്നു പറയൂ’ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല ആരാധകരും കമന്റ് ബോക്സിൽ ചെല്ലാറുണ്ട്. കേരളത്തിലെ യുവാക്കളുടെ ഇഷ്ടതാരമായ കാളിദാസ് ജയറാം അദ്ദേഹം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു താരത്തിന്റെ ലൈവ് വിഡിയോയുടെ താഴെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കമന്റ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.

റോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡ്വെയ്ൻ ജോൺസന്റെ ലൈവ് വിഡിയോയുടെ താഴെയാണ് കാളിദാസിന്റെ കമന്റ്. ‘Please say my name dwayne^ എന്നാണ് കാളിദാസിന്റെ കമന്റ്. ലൈവ് വിഡിയോയുടെ താഴെ വന്ന കമന്റിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാണ്. കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ഒരു സിനിമാതാരം ലോകസിനിമയിലെ തന്നെ വലിയൊരു താരത്തിന്റെ വിഡിയോയുടെ താഴെ ഇത്തരത്തിൽ കമന്റ് ചെയ്തത് ആരാധകർക്കും കൗതുകമായി.

റെസ്‌ലിങ് താരം കൂടിയായ ഡ്വെയ്ൻ ജോൺസൻ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് ഉൾപ്പടെയുള്ള നിരവധി ആക്‌ഷൻ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള നടനാണ്. മലയാളത്തിലെ തിരക്കുള്ള നടനായ കാളിദാസ് ജയറാമിന്റെ റിലീസാകാനിരിക്കുന്ന ചിത്രം മഞ്ജു വാര്യർക്കൊപ്പമുള്ള ജാക്ക് ആൻഡ് ജിൽ ആണ്.