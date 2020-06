സച്ചിയുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു സ്വന്തമായൊരു പ്രൊഡക്‌ഷൻ കമ്പനി. ആ പ്രൊഡക്‌ഷൻ കമ്പനിയുടെ പേരും സച്ചി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. കലാസംവിധായകൻ മനു ജഗദ് ആണ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഈ വാർത്ത സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. പ്രൊഡക്‌ഷന്‍ കമ്പനിയിൽ ആദ്യം നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ മനോരമയുടെ നേരെ ചൊവ്വേ പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ‘എന്റെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള പണം വേണം. അങ്ങനെയുള്ള സിനിമ എന്റെ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന സിനിമയായിരിക്കും. വെറും ആൾക്കൂട്ടമായി മാറുന്ന ജനതയെക്കുറിച്ചുള്ള സിനിമ. അതിനുള്ള നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇൗ വർഷം ഒരു നിർമാണക്കമ്പനി തുടങ്ങണം. അതിലൂടെയായിരിക്കും എന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രവും പുറത്തുവരിക’.–സച്ചി നേരെ ചൊവ്വേയിൽ പറഞ്ഞു.

മനു ജഗദിന്റെ കുറിപ്പ് വായിക്കാം:

തുരുമ്പിച്ച നമ്മുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ. അല്ലേ സച്ചിയേട്ടാ...സ്വന്തമായൊരു പ്രൊഡക്‌ഷൻ ഹൗസ്...ഒരുപാട് പേരുകൾ മാറിമാറി അവസാനം സച്ചിയേട്ടൻ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു പേര്..

'eika ' അനന്തത .. a symbol of infinity. Which leads to the Next Life . അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കുള്ള അനന്തമായ യാത്ര... ഈ പേരിനു ഇത്രയും അർത്ഥങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നെഞ്ചോട് ചേർത്തപ്പോ ..സ്നേഹക്കൂടുതൽ കൊണ്ട് ശ്വാസംമുട്ടിയിരുന്നു പലപ്പോഴും .. ഇതെന്റെ വിധിയാണ്‌ ...എന്റെ ഭാഗ്യമില്ലായ്മയാണ് .. സിനിമയിൽ എന്തിനും ആണൊരുത്തനായ ഏട്ടനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചോ.. അറിയില്ല..

ഒന്നിച്ചൊരു കൈകോർക്കാൻ നേരം അവിടെയുമെത്തി എന്റെ ദുർവിധി. ആ നല്ല മനസ്സിന് വേദനിക്കാതെ എന്റെ നന്മയ്ക്കു എന്നൊരു കള്ളത്തരം പറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു.

അവസാനനിമിഷം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ആ ഗംഭീരസിനിമയുടെ വിജയം മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാനൊരാഘോഷമാക്കിയിരുന്നു..അത്രയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ഞാനെന്റെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു സച്ചിയേട്ടാ ..നിങ്ങളോടൊപ്പം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ആ ചുരുക്കം നാളുകൾ മതിയെനിക്കീ ജന്മം മുഴുവൻ ...നിങ്ങളെ മറക്കാതിരിക്കാൻ...