അമ്മയുടെ സാരി അണിഞ്ഞ് വാമിഖ ഗബ്ബി; ചിത്രങ്ങൾ

गीली पलकों के पास हैं आँखें, थोड़ी धुँधली उदास हैं आँखें | हल्की सर्दी है ख़्वाब पहना दो, शाम से बेलिबास हैं आँखें | कब की सीलीं हैं सूख जायेंगी, तेरे होठों के पास हैं आँखें | - @vishalrbhardwaj #NudePoems #SelfTimer #TheSareeSeries